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Защо саудитската отбрана пропуска ударите на хусите

Защо саудитската отбрана пропуска ударите на хусите

12 Октомври, 2026 18:32 1 447 25

  • саудитска арабия-
  • хуси-
  • рияд-
  • противовъздушна отбрана

Размерът на кралството, ограничените ракети прехващачи и множеството уязвими обекти затрудняват защитата дори при използване на „Пейтриът“ и THAAD

Защо саудитската отбрана пропуска ударите на хусите - 1
Снимка: БГНЕС
AP AP

Ударите на хусите срещу Саудитска Арабия, включително нападението срещу международното летище в Рияд, при което загинаха 13 души, показаха ограниченията на саудитската противовъздушна отбрана. Кралството разполага със скъпи и модерни системи, но трябва едновременно да защитава огромна територия, енергийни обекти, летища, военни бази и свещени градове.

Саудитските сили са прехванали голяма част от ракетите и дроновете, насочени към страната. Няколко удара обаче са достигнали цели, сред които енергийни съоръжения и летището в столицата. По данни на Асошиейтед прес нападението срещу летището е било извършено на фона на поредица от атаки през последните дни, като първоначално са били съобщени 12 жертви, а впоследствие броят им е нараснал до 13.

Размерът на страната е основното предизвикателство

Саудитска Арабия използва системите „Пейтриът“ и THAAD, изтребители и допълнителни сензори за откриване и прехващане на цели. Това обаче не може да превърне цялата страна в защитена зона.

„Дори една многопластова система, която използва едновременно системата „Пейтриът“, системата за противоракетна отбрана на голяма височина THAAD, изтребители и други сензори за прехващане, не може да създаде непробиваем защитен купол над страна с размерите на Саудитска Арабия“, заявява Андреас Криг от Кралския колеж в Лондон, цитиран от Франс прес.

Площта на кралството е близо 2,2 милиона квадратни километра. Само международното летище в Рияд заема около 225 квадратни километра и се намира на близо 35 километра от центъра на столицата. Според Криг властите трябва постоянно да пазят множество обекти, разположени на големи разстояния един от друг.

Честите атаки създават и проблем с наличностите. Всеки успешен прехват изисква ракета, а запасите от такива боеприпаси са ограничени в световен мащаб. Така продължителната кампания може да натовари системата дори когато повечето нападения са спрени.

Как хусите използват слабостите

Хусите не трябва да преодоляват саудитската отбрана при всяка атака. Достатъчно е част от ракетите и дроновете да достигнат точно определени цели, за да предизвикат прекъсвания, жертви и силен обществен отзвук.

Според анализатора по въпросите на сигурността Тома Жюно от Университета в Отава хусите се стремят да прехвърлят върху Саудитска Арабия натиска, който кралството упражнява чрез военните си действия в Йемен. Ударите по саудитска инфраструктура трябва да покажат, че конфликтът няма да остане ограничен до йеменска територия.

Ракетните и дроновите атаки срещу летището в Рияд имат особено значение, защото обектът е свързан с плана „Визия 2030“ на престолонаследника Мохамед бин Салман. Стратегията предвижда Рияд да се превърне в център за туризъм, международни събития и големи компании. Според Криг именно тази символна и икономическа роля прави летището привлекателна цел.

Удар върху сигурността и доверието

Атаките не засягат само военната инфраструктура. Те имат икономически и психологически последици, особено когато се случват в период на големи международни събития. 25-ият конгрес на WPC Energy се провежда в Рияд от 11 до 15 октомври 2026 г.

В миналото саудитските власти са изпращали предупреждения по СМС при очаквана атака. Спирането на тези съобщения е предизвикало тревога сред гражданите, а дипломатически мисии са критикували липсата на навременна информация при нападението срещу летището.

Кралството продължава да инвестира значителни средства във внос на въоръжение от американски, британски и френски компании. Анализът на Франс прес обаче показва, че модерната техника сама по себе си не решава проблема с отбраната на огромна територия, когато нападенията са чести, евтини за извършителя и насочени към множество критични обекти.

Източници: bta.bg, apnews.com, lemonde.fr


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Преди дедмици

    28 2 Отговор
    СА поиска помощ от САЩ, но те им отказаха. Достраша ги от хутите. Все пак избори идват. Загуби не им трябват, пък и подигравки от цял свят.

    Коментиран от #6

    18:37 12.10.2026

  • 6 Преди седмици

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Преди дедмици":

    Преди седмици

    18:38 12.10.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    30 3 Отговор
    "Защо саудитската отбрана пропуска ударите на хусите"🤔
    Ами защото САШтинската защита на партньора им е ГОЛА ВОДА😉😉😉

    Коментиран от #20

    18:39 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дзак

    21 0 Отговор
    Те си имат тяхната част от Червено Море. Защо искат и Аден да контролират?

    18:43 12.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Армията на СА е много калпава.

    4 10 Отговор
    Не си правете илюзии. Нашата не е на по-високо ниво. Съдбата на хамасските лидери е много ясно предначертана. Изтребват ги поединично или на малки групи. Същото е с участниците в нахлуването в Израел на 7 октомври преди 3 години. Огромна част от тях са разпознати от камерите и не смее да се покаже на светло.

    18:47 12.10.2026

  • 12 Американската техника не става

    27 2 Отговор
    За нищо , за това. Тя е за нападение а не за отбрана. Ей за това саудитската отбрана пропуска ударите на хусите...

    18:50 12.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Баламата

    17 1 Отговор
    Големи,големи,колко да са големи по територия? Има няма 10 Арабии ще се поберат в Русията.Значи си е трудни чао да сваляш ракети

    19:00 12.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 20 Що бе

    3 11 Отговор

    До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":

    Руската защита по ли е добра? Не им останаха рафинерии, май че и кораби.

    Коментиран от #22

    19:13 12.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 🦉🦉🦉🦉

    11 2 Отговор

    До коментар #20 от "Що бе":

    Трудно ли ти е да мислиш и анализираш🤔
    Сравняваш САШтинската защита от удари на племена и Руската от удари със САШтински оръжия🤔

    19:18 12.10.2026

  • 23 Ний ша Ва упрайм

    9 2 Отговор
    некво ново руско или китайско оръжие е тествано явно и американските технологии не са го фанали, което е добре!

    19:19 12.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.