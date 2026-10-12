"Защо саудитската отбрана пропуска ударите на хусите"🤔

Ударите на хусите срещу Саудитска Арабия, включително нападението срещу международното летище в Рияд, при което загинаха 13 души, показаха ограниченията на саудитската противовъздушна отбрана. Кралството разполага със скъпи и модерни системи, но трябва едновременно да защитава огромна територия, енергийни обекти, летища, военни бази и свещени градове.
Саудитските сили са прехванали голяма част от ракетите и дроновете, насочени към страната. Няколко удара обаче са достигнали цели, сред които енергийни съоръжения и летището в столицата. По данни на Асошиейтед прес нападението срещу летището е било извършено на фона на поредица от атаки през последните дни, като първоначално са били съобщени 12 жертви, а впоследствие броят им е нараснал до 13.
Размерът на страната е основното предизвикателство
Саудитска Арабия използва системите „Пейтриът“ и THAAD, изтребители и допълнителни сензори за откриване и прехващане на цели. Това обаче не може да превърне цялата страна в защитена зона.
Площта на кралството е близо 2,2 милиона квадратни километра. Само международното летище в Рияд заема около 225 квадратни километра и се намира на близо 35 километра от центъра на столицата. Според Криг властите трябва постоянно да пазят множество обекти, разположени на големи разстояния един от друг.
Честите атаки създават и проблем с наличностите. Всеки успешен прехват изисква ракета, а запасите от такива боеприпаси са ограничени в световен мащаб. Така продължителната кампания може да натовари системата дори когато повечето нападения са спрени.
Как хусите използват слабостите
Хусите не трябва да преодоляват саудитската отбрана при всяка атака. Достатъчно е част от ракетите и дроновете да достигнат точно определени цели, за да предизвикат прекъсвания, жертви и силен обществен отзвук.
Според анализатора по въпросите на сигурността Тома Жюно от Университета в Отава хусите се стремят да прехвърлят върху Саудитска Арабия натиска, който кралството упражнява чрез военните си действия в Йемен. Ударите по саудитска инфраструктура трябва да покажат, че конфликтът няма да остане ограничен до йеменска територия.
Ракетните и дроновите атаки срещу летището в Рияд имат особено значение, защото обектът е свързан с плана „Визия 2030“ на престолонаследника Мохамед бин Салман. Стратегията предвижда Рияд да се превърне в център за туризъм, международни събития и големи компании. Според Криг именно тази символна и икономическа роля прави летището привлекателна цел.
Удар върху сигурността и доверието
Атаките не засягат само военната инфраструктура. Те имат икономически и психологически последици, особено когато се случват в период на големи международни събития. 25-ият конгрес на WPC Energy се провежда в Рияд от 11 до 15 октомври 2026 г.
В миналото саудитските власти са изпращали предупреждения по СМС при очаквана атака. Спирането на тези съобщения е предизвикало тревога сред гражданите, а дипломатически мисии са критикували липсата на навременна информация при нападението срещу летището.
Кралството продължава да инвестира значителни средства във внос на въоръжение от американски, британски и френски компании. Анализът на Франс прес обаче показва, че модерната техника сама по себе си не решава проблема с отбраната на огромна територия, когато нападенията са чести, евтини за извършителя и насочени към множество критични обекти.
Източници: bta.bg, apnews.com, lemonde.fr
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Преди дедмици
Коментиран от #6
18:37 12.10.2026
6 Преди седмици
До коментар #5 от "Преди дедмици":Преди седмици
18:38 12.10.2026
7 🦉🦉🦉🦉
Ами защото САШтинската защита на партньора им е ГОЛА ВОДА😉😉😉
Коментиран от #20
18:39 12.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дзак
18:43 12.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Армията на СА е много калпава.
18:47 12.10.2026
12 Американската техника не става
18:50 12.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Баламата
19:00 12.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Що бе
До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":Руската защита по ли е добра? Не им останаха рафинерии, май че и кораби.
Коментиран от #22
19:13 12.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 🦉🦉🦉🦉
До коментар #20 от "Що бе":Трудно ли ти е да мислиш и анализираш🤔
Сравняваш САШтинската защита от удари на племена и Руската от удари със САШтински оръжия🤔
19:18 12.10.2026
23 Ний ша Ва упрайм
19:19 12.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.