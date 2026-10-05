Делникът в Иран: “Превърнахме се в живи мъртъвци”

Всяка вечер в иранската столица Техеран поддръжници на Ислямската република излизат на демонстрации и пеят хвалебствени песни за режима, с които искат да покажат, че го подкрепят във войната със САЩ.

През деня животът в Техеран изглежда върви по старому, пише АРД. Хората обаче са притеснени, че войната може да се разгори отново и не само. "Икономическата ситуация е катастрофална”, споделя един мъж. На пазарите на практика няма никого. Хората казват, че нямат представа какво предстои.

Исторически ниско ниво на иранската валута

Цената на хранителните стоки продължава да расте, а инфлацията усложнява неимоверно живота на хората. През този уикенд иранската валута - риалът, отново стигна исторически ниско ниво. "Ако някой днес иска да си купи нещо, седмица по-късно цената ще е по-висока”, разказва пред АРД Али, който посещава Техеран от град Сари на Каспийско море.

Последните големи протести през декември 2025 г. И януари тази година бяха провокирани именно от колапса на риала. Сега се появява информация, че около големия пазар в Техеран има изолирани случаи на протести, но за момента те не са се разпространили.

Несигурност и проблеми

Недоволството е широко разпространено в обществото. Една жена критикува пред АРД режимът. "Какво да кажа за правителството? То само дава празни обещания”. По думите ѝ училищата са в катастрофално състояние, медицинската помощ е на много ниско ниво, а стоматолози например отпращат хора като нея, защото им липсват необходимите материали.

Военната обстановка също е неясна. Войната със САЩ засега е само временно преустановена. Неотдавнашните преговори за намиране на решение, проведени в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, не доведоха до никакъв напредък. Иранските медии съобщават, че през уикенда чрез посредническата държава Катар до Техеран е бил предаден отговор от САЩ на иранското предложение за разрешаване на конфликта. В момента то се разглежда.

Заплахи за "мощна ответна реакция”

Но в Ормузкия проток Иран отново нападна през последните дни танкери, които се опитваха да превозят петрол през морския път по поръчка на САЩ. Според съобщенията са били ударени осем кораба. В неделя външният министър на Ислямската република Абас Арагчи изрази готовност за преговори, но също така отправи заплаха. "Ако нашите врагове отново изберат военна конфронтация, нашият отговор ще бъде по-мощен от преди”, заяви Арагчи. "Ще се защитим с още по-голяма сила.”

Ситуацията за хората остава неясна. Али, гост от Сари в Техеран, я описва по следния начин: "Усещам, че натискът се засилва. Как да го кажа? Превърнахме се в живи мъртъвци.” В момента те нямат възможност да се развиват никак. "Животът е много труден в това състояние, но какво можем да направим?”

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