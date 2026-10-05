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Делникът в Иран: “Превърнахме се в живи мъртъвци”
  Тема: Иранската криза

Делникът в Иран: “Превърнахме се в живи мъртъвци”

5 Октомври, 2026 18:36 1 394 29

  • иран-
  • риал-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп-
  • израел

Не се очертава край на войната на САЩ срещу Иран, в момента не се водят военни действия, но преговорите не доведоха до напредък

Делникът в Иран: “Превърнахме се в живи мъртъвци” - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Всяка вечер в иранската столица Техеран поддръжници на Ислямската република излизат на демонстрации и пеят хвалебствени песни за режима, с които искат да покажат, че го подкрепят във войната със САЩ.

През деня животът в Техеран изглежда върви по старому, пише АРД. Хората обаче са притеснени, че войната може да се разгори отново и не само. "Икономическата ситуация е катастрофална”, споделя един мъж. На пазарите на практика няма никого. Хората казват, че нямат представа какво предстои.

Исторически ниско ниво на иранската валута

Цената на хранителните стоки продължава да расте, а инфлацията усложнява неимоверно живота на хората. През този уикенд иранската валута - риалът, отново стигна исторически ниско ниво. "Ако някой днес иска да си купи нещо, седмица по-късно цената ще е по-висока”, разказва пред АРД Али, който посещава Техеран от град Сари на Каспийско море.

Последните големи протести през декември 2025 г. И януари тази година бяха провокирани именно от колапса на риала. Сега се появява информация, че около големия пазар в Техеран има изолирани случаи на протести, но за момента те не са се разпространили.

Несигурност и проблеми

Недоволството е широко разпространено в обществото. Една жена критикува пред АРД режимът. "Какво да кажа за правителството? То само дава празни обещания”. По думите ѝ училищата са в катастрофално състояние, медицинската помощ е на много ниско ниво, а стоматолози например отпращат хора като нея, защото им липсват необходимите материали.

Военната обстановка също е неясна. Войната със САЩ засега е само временно преустановена. Неотдавнашните преговори за намиране на решение, проведени в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, не доведоха до никакъв напредък. Иранските медии съобщават, че през уикенда чрез посредническата държава Катар до Техеран е бил предаден отговор от САЩ на иранското предложение за разрешаване на конфликта. В момента то се разглежда.

Заплахи за "мощна ответна реакция”

Но в Ормузкия проток Иран отново нападна през последните дни танкери, които се опитваха да превозят петрол през морския път по поръчка на САЩ. Според съобщенията са били ударени осем кораба. В неделя външният министър на Ислямската република Абас Арагчи изрази готовност за преговори, но също така отправи заплаха. "Ако нашите врагове отново изберат военна конфронтация, нашият отговор ще бъде по-мощен от преди”, заяви Арагчи. "Ще се защитим с още по-голяма сила.”

Ситуацията за хората остава неясна. Али, гост от Сари в Техеран, я описва по следния начин: "Усещам, че натискът се засилва. Как да го кажа? Превърнахме се в живи мъртъвци.” В момента те нямат възможност да се развиват никак. "Животът е много труден в това състояние, но какво можем да направим?”

Източник: www.dw.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Е сега

    12 8 Отговор
    русия ще им помогне, за 3 дни ще превземат Вашингтон, само да решат

    18:43 05.10.2026

  • 5 Програмист

    16 5 Отговор
    Западна пропаганда в Иран литър бензин е 15 цента ;)

    18:46 05.10.2026

  • 6 Българин

    17 5 Отговор
    В сащ хората живеят в колите си защото нямат пари за наем

    18:46 05.10.2026

  • 7 Факти

    12 16 Отговор
    Иран е много глупава държава. Със Запада беше богат, а сега с Русия е беден. А Русия е тази, която преди това му отне Кавказ.

    Коментиран от #9

    18:49 05.10.2026

  • 8 Емигрант

    17 5 Отговор
    На запад се превърнаха в живи зомбита с фентанила! България бързо ги настигна!

    18:51 05.10.2026

  • 9 Българин

    17 6 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Украйна с Русия беше богата и голяма, а сега със запада е пред изчезване 😉

    Коментиран от #23

    18:52 05.10.2026

  • 10 Като прочетох кой го е написъл

    15 3 Отговор
    Затворям и не коментирам !!!!!!

    Коментиран от #27

    18:53 05.10.2026

  • 11 нннн

    14 4 Отговор
    Виновно е американското, а не иранското правителство.

    18:54 05.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДОЙЧЕ ...ДОЙЧЕ ЗЕЛЕ

    12 3 Отговор
    Я КАЖИ КОЛКО Е ИНФЛАЦИЯТА ВЪВ НАЦИСТКА ГЕРМАНИЯ И ЗАЩО ЩПРЦА СЕ ЧЕШИ ПО КРАТУНАТА КОЯТО НЕ МУ Е НУЖНА ЗА НИЩО ????

    Коментиран от #24

    18:57 05.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    9 2 Отговор
    Запада ще яде як кочан барабар със нас , вече съжалявам , че ги послушах , ама ме пазят англичаните и американците и ще ми теглят куршума ако мръдна назад !

    19:02 05.10.2026

  • 16 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    7 3 Отговор
    Предавам се на братския руски народ и на Путин , той ще ме пощади но ЗАПАДНАЛИЯ запад - НЕ !

    Коментиран от #19, #22

    19:04 05.10.2026

  • 17 Типично за DW и подобни

    8 2 Отговор
    Статии, че уж за загрижени за Иран и народа и, а всъщност точно с обратна цел.
    Също както за собствената си държава Германия и народа и!
    Във всяка държава се намират образовани и на вид интелигентни хора, без капка морал, почтеност, човечност, съвест и честност, готови да си продадат душите,- а Сорос го знае това и ги открива безпогрешно.

    19:05 05.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Смех

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пиночет":

    Абе и ти не си много мал, като ти чета коментара.

    19:27 05.10.2026

  • 21 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор
    ИРАН
    Икономическото състояние на Иран е катастрофално поради тежкия натиск от санкции, геополитическо напрежение и военна ескалация.

    📉 Основни икономически показатели
    • Инфлация: Достига критични нива от близо 90%, което драстично оскъпява живота.
    • Валута: Иранският риал се срива до исторически ниски стойности.
    • Петролен износ: Износът на петрол е силно ограничен или спрял заради блокадите.

    ⚠️ Влияние върху ежедневието
    • Цени на стоките: Цените на храните и основните стоки непрекъснато растат.
    • Услуги и дефицит: Наблюдават се проблеми с медицинските материали, горивата и дигиталните услуги.

    • Социално напрежение: Икономическият колапс поражда страх, изоставени пазари и локално недоволство.

    19:27 05.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хуммм

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Русия също е пред изчезване. Руски демографи преди време казаха, че истинското население но Русия не е повече от 80 милиона.

    19:36 05.10.2026

  • 24 Хуммм

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "ДОЙЧЕ ...ДОЙЧЕ ЗЕЛЕ":

    дойче зеле - така говори внучката ми дето е 3 годишна... Вижда се, колко ти е акъла. Как си се научил да пишеш?

    19:37 05.10.2026

  • 25 Копейко

    0 1 Отговор
    Същото е и в Расия ,студ глад и вечни опорки

    20:13 05.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ЗАКРИВААЙ

    1 0 Отговор
    САМО израелците ше ... излекуват Ум ре лото куче.. Амуджистан

    20:25 05.10.2026

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