Делникът в Иран: “Превърнахме се в живи мъртъвци”

Всяка вечер в иранската столица Техеран поддръжници на Ислямската република излизат на демонстрации и пеят хвалебствени песни за режима, с които искат да покажат, че го подкрепят във войната със САЩ.
През деня животът в Техеран изглежда върви по старому, пише АРД. Хората обаче са притеснени, че войната може да се разгори отново и не само. "Икономическата ситуация е катастрофална”, споделя един мъж. На пазарите на практика няма никого. Хората казват, че нямат представа какво предстои.
Исторически ниско ниво на иранската валута
Цената на хранителните стоки продължава да расте, а инфлацията усложнява неимоверно живота на хората. През този уикенд иранската валута - риалът, отново стигна исторически ниско ниво. "Ако някой днес иска да си купи нещо, седмица по-късно цената ще е по-висока”, разказва пред АРД Али, който посещава Техеран от град Сари на Каспийско море.
Последните големи протести през декември 2025 г. И януари тази година бяха провокирани именно от колапса на риала. Сега се появява информация, че около големия пазар в Техеран има изолирани случаи на протести, но за момента те не са се разпространили.
Несигурност и проблеми
Недоволството е широко разпространено в обществото. Една жена критикува пред АРД режимът. "Какво да кажа за правителството? То само дава празни обещания”. По думите ѝ училищата са в катастрофално състояние, медицинската помощ е на много ниско ниво, а стоматолози например отпращат хора като нея, защото им липсват необходимите материали.
Военната обстановка също е неясна. Войната със САЩ засега е само временно преустановена. Неотдавнашните преговори за намиране на решение, проведени в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, не доведоха до никакъв напредък. Иранските медии съобщават, че през уикенда чрез посредническата държава Катар до Техеран е бил предаден отговор от САЩ на иранското предложение за разрешаване на конфликта. В момента то се разглежда.
Заплахи за "мощна ответна реакция”
Но в Ормузкия проток Иран отново нападна през последните дни танкери, които се опитваха да превозят петрол през морския път по поръчка на САЩ. Според съобщенията са били ударени осем кораба. В неделя външният министър на Ислямската република Абас Арагчи изрази готовност за преговори, но също така отправи заплаха. "Ако нашите врагове отново изберат военна конфронтация, нашият отговор ще бъде по-мощен от преди”, заяви Арагчи. "Ще се защитим с още по-голяма сила.”
Ситуацията за хората остава неясна. Али, гост от Сари в Техеран, я описва по следния начин: "Усещам, че натискът се засилва. Как да го кажа? Превърнахме се в живи мъртъвци.” В момента те нямат възможност да се развиват никак. "Животът е много труден в това състояние, но какво можем да направим?”
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Е сега
18:43 05.10.2026
5 Програмист
18:46 05.10.2026
6 Българин
18:46 05.10.2026
7 Факти
Коментиран от #9
18:49 05.10.2026
8 Емигрант
18:51 05.10.2026
9 Българин
До коментар #7 от "Факти":Украйна с Русия беше богата и голяма, а сега със запада е пред изчезване 😉
Коментиран от #23
18:52 05.10.2026
10 Като прочетох кой го е написъл
Коментиран от #27
18:53 05.10.2026
11 нннн
18:54 05.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ДОЙЧЕ ...ДОЙЧЕ ЗЕЛЕ
Коментиран от #24
18:57 05.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
19:02 05.10.2026
16 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
Коментиран от #19, #22
19:04 05.10.2026
17 Типично за DW и подобни
Също както за собствената си държава Германия и народа и!
Във всяка държава се намират образовани и на вид интелигентни хора, без капка морал, почтеност, човечност, съвест и честност, готови да си продадат душите,- а Сорос го знае това и ги открива безпогрешно.
19:05 05.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Смех
До коментар #18 от "Пиночет":Абе и ти не си много мал, като ти чета коментара.
19:27 05.10.2026
21 ГОЛЕМ СМЕХ
Икономическото състояние на Иран е катастрофално поради тежкия натиск от санкции, геополитическо напрежение и военна ескалация.
📉 Основни икономически показатели
• Инфлация: Достига критични нива от близо 90%, което драстично оскъпява живота.
• Валута: Иранският риал се срива до исторически ниски стойности.
• Петролен износ: Износът на петрол е силно ограничен или спрял заради блокадите.
⚠️ Влияние върху ежедневието
• Цени на стоките: Цените на храните и основните стоки непрекъснато растат.
• Услуги и дефицит: Наблюдават се проблеми с медицинските материали, горивата и дигиталните услуги.
• Социално напрежение: Икономическият колапс поражда страх, изоставени пазари и локално недоволство.
19:27 05.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хуммм
До коментар #9 от "Българин":Русия също е пред изчезване. Руски демографи преди време казаха, че истинското население но Русия не е повече от 80 милиона.
19:36 05.10.2026
24 Хуммм
До коментар #13 от "ДОЙЧЕ ...ДОЙЧЕ ЗЕЛЕ":дойче зеле - така говори внучката ми дето е 3 годишна... Вижда се, колко ти е акъла. Как си се научил да пишеш?
19:37 05.10.2026
25 Копейко
20:13 05.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ЗАКРИВААЙ
20:25 05.10.2026