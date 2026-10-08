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Първият дипломат на Ердоган: Пактът от Мека е отбранителен, не за нападения
  Тема: Иранската криза

Първият дипломат на Ердоган: Пактът от Мека е отбранителен, не за нападения

8 Октомври, 2026 15:17 514 2

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Турският външен министър заяви, че Анкара може да помогне на Саудитска Арабия с противовъздушна отбрана и електронни системи

Първият дипломат на Ердоган: Пактът от Мека е отбранителен, не за нападения - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Пактът за отбрана от Мека е отбранителен съюз, а Турция няма да изпраща войски, за да напада от чужда територия. Това заяви турският министър на външните работи Хакан Фидан след решението от 5 октомври за осигуряване на военни сили и разполагането им в Саудитска Арабия.

„Когато страна от съюза бъде нападната, вие ще бъдете до нея, за да се отбранява. Това не е съюз за нападения. Турция няма да изпрати войски на чужда територия и да напада оттам“, каза Фидан на съвместна пресконференция с унгарския външен министър Анита Орбан.

В пакта участват Турция, Пакистан и Саудитска Арабия. Трите държави подписаха съвместното споразумение за отбрана на 7 август 2026 г. Документът предвижда въоръжено нападение срещу една от страните да бъде разглеждано като нападение срещу всички участници. Заради тази клауза съюзът беше сравняван от анализатори с НАТО.

Обсъждат противовъздушна отбрана

Фидан уточни, че конкретните мерки ще бъдат определени от военните делегации. Те анализират от каква защита има нужда Саудитска Арабия и с какво могат да допринесат Турция и Пакистан.

„Продължаваме да работим специално по отношение на това как да подпомогнем противовъздушната отбрана, електронните системи, както и по отношение на други технически въпроси. Военните комитети продължават своята работа“, заяви турският външен министър.

По думите му Саудитска Арабия и без това разполага със значителна военна инфраструктура. Техническият анализ се извършва на ниво военни структури и все още не са обявени конкретни численост и състав на силите, които могат да бъдат разположени.

Пактът преминава към практически действия

Извънредната среща в Рияд на 5 октомври се проведе на фона на ескалация около Йемен и Саудитска Арабия. Тогава беше обсъдено активирането на отбранителните ангажименти на трите държави и подготовката за разполагане на военни способности в кралството.

„Въпреки че споразумението за създаването на Отбранителния съюз от Мека беше подписано съвсем скоро, се правят много бързи стъпки за институционализирането му и преминаването към практически действия“, каза Фидан.

Турският външен министър съобщи още, че споразумението ще бъде изпратено в най-кратки срокове за ратификация от турския парламент. До приключването на тази процедура и на работата на военните комитети не са обявени окончателни параметри за турското участие.

Източници: bta.bg


Саудитска Арабия
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  • 1 истината преди всичко

    0 0 Отговор
    Турция е един сиирджия и нейните действия прилиличат на лешояда....

    15:30 08.10.2026

  • 2 Башибозук

    0 0 Отговор
    Турция е велика сила, с която умните се се съобразяват. За малките пък няма смисъл.

    15:58 08.10.2026