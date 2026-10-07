Новини
Свят »
Саудитска Арабия »
Петролът отново поскъпва заради нови опасения за предлагането
  Тема: Иранската криза

Петролът отново поскъпва заради нови опасения за предлагането

7 Октомври, 2026 09:53 721 5

  • хуси-
  • саудитска арабия-
  • петрол-
  • опек-
  • иран-
  • баб ел мандeб-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • доналд тръмп

Цената на петрола се повиши днес, след като атаките на подкрепяните от Иран хуси в Йемен срещу Саудитска Арабия предизвикаха опасения относно доставките на суров петрол от Близкия изток, въпреки че предлагането постепенно се възстановява

Петролът отново поскъпва заради нови опасения за предлагането - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Цената на петрола се повиши днес, след като атаките на подкрепяните от Иран хуси в Йемен срещу Саудитска Арабия предизвикаха опасения относно доставките на суров петрол от Близкия изток, въпреки че предлагането постепенно се възстановява, информира Си Ен Би Си.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, с доставка през декември, поскъпнаха с 0,93 на сто до 101,52 долара за барел. Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през ноември се повишиха с 0,81 на сто до 90,16 долара за барел.

Според саудитския министър на енергетиката принц Абдулазиз бин Салман количеството петрол, транспортирано през петролопровода „Изток-Запад“, е достигнало 5,8 милиона барела към вчера сутрин.

Опасенията, че атаките могат да доведат до по-нататъшни прекъсвания в доставките от Близкия изток, обаче оказват негативно влияние върху настроенията на пазара. Саудитските авиационни власти заявиха снощи, че летищата в Джазан и Наджран са били цел на две атаки на фона на засилващите се военни действия между йеменските хуси и силите на Рияд.

Решението на Иран да засили атаките срещу танкерите, преминаващи през Ормузкия проток, също доведе до подновяване на тревогите сред търговците относно доставките на петрол, тъй като това заплашва да наруши крехкото възстановяване на износа през този ключов воден път.

Източник: www.bta.bg


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    ОЙ ХУСИ ХУСИ
    ВИЙ АРАБСКИХ РУССКИХ
    .....
    ПО МОТИВИ НА КАЗАЧЕСКАТА ПЕСЕН
    " ОЙ ОСЯ ОСЯ"
    .....
    ПАК ДУМНАЛИ АРАБСКИТЕ БРАТИШКИ ЗАВОД И НЕФТОПРОВОД НА ПРИНЦ СЛИМАН АЛ САУД:)

    09:56 07.10.2026

  • 2 нищо не е поскъпнало

    4 0 Отговор
    абе само лъжете всеки може да види че цената на дизела не е мръднала

    09:57 07.10.2026

  • 3 Русев Русю

    1 6 Отговор
    Киев за три дни и напред към Берлина

    Само да вземе. Клозета до Старониколово първо

    Коментиран от #4

    10:05 07.10.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Русев Русю":

    МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ
    ....
    И СТАНА СРЪБСКА СКАРА В 404 :). ХАХ

    Коментиран от #5

    10:10 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.