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Цар Самуил влезе в световните медии: Един български владетел и едно историческо завръщане

Цар Самуил влезе в световните медии: Един български владетел и едно историческо завръщане

4 Октомври, 2026 17:03 1 717 48

  • самуил-
  • северна македония-
  • гърция-
  • кириакос мицотакис-
  • румен радев-
  • вмро-дпмне-
  • християн мицкоски-
  • илияна йотова

В същото време AFP използва предпазлива формулировка за останките, като посочва, че те "може да са" на средновековния владетел

Цар Самуил влезе в световните медии: Един български владетел и едно историческо завръщане - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Пренасянето на останките на цар Самуил от Гърция в България и държавната церемония в София получиха широк отзвук в световните медии. Големи международни агенции и издания представят Самуил като български цар и владетел на Българското царство, но част от тях запазват уговорка относно категоричната идентификация на намерените преди повече от половин век кости.

Франс прес озаглави материала си "Българският цар Самуил се завръща "у дома" след 1000 години", като поставя "у дома" в кавички.

Агенцията представя Самуил като един от последните големи владетели на Първото българско царство и припомня войните му с Византия. В същото време AFP използва предпазлива формулировка за останките, като посочва, че те "може да са" на средновековния владетел.

Associated Press също определя Самуил като български владетел и символ на българската национална идентичност. Агенцията описва подробно държавните почести при пристигането на останките в София - военнотранспортния самолет C-27J "Спартан", въздушния ескорт от изтребители, артилерийските салюти и шествието до базиликата "Света София".

Материалът на AP беше разпространен от редица големи международни издания, включително американски и гръцки медии.

Агенцията припомня, че останките са открити през 1969 г. от гръцкия археолог Николаос Муцопулос в базиликата "Свети Ахил" на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро и че предаването им на България идва след продължили десетилетия разговори между София и Атина.

"Ал Джазира" също постави "завръщането у дома" в кавички. Медията определя Самуил като символ на българската национална идентичност и владетел, водил продължителни войни срещу Византийската империя.

Изданието отделя внимание и на историческия спор между България и Северна Македония, където Самуил също заема важно място в официалния исторически разказ.

"Ал Джазира" припомня заключението на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси между София и Скопие, според което държавата на Самуил се определя от преобладаващата част от съвременната историческа наука като Българското царство.

"Дойче веле" също определя Самуил като владетел на Българското царство през Средновековието и отбелязва значението му за българската национална идентичност. Германската медия обаче посочва и спора със Северна Македония около историческото му наследство.

Особен прочит на събитието предлага британският "Гардиън". Вестникът поставя предаването на останките в по-широкия европейски спор за връщането на исторически и културни ценности.

Причината е позицията на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който използва церемонията като пример за това как две държави могат да решат спор, свързан с историческото наследство.

Така историята на Самуил беше свързана и с един от най-известните международни спорове за културно наследство - искането на Атина Великобритания да върне мраморите от Партенона, намиращи се в Британския музей.

Гръцкият "То Вима" също разглежда предаването на останките като акт на културна дипломация между България и Гърция. Изданието използва по-предпазливата формулировка "останки, свързвани с цар Самуил".

Ирландската обществена медия RTÉ също съобщава за завръщането на българския цар "у дома", като още в началото уточнява, че става дума за останки, за които се смята, че принадлежат на Самуил.

Ройтерс разпространи снимки от церемонията в София, като определя Самуил като български цар, а костите - като останки, идентифицирани като принадлежащи на владетеля.

Така в международното отразяване се очертават две ясно различими оценки.

Историческата принадлежност на Самуил към Българското царство практически не се поставя под съмнение от големите западни агенции и медии. Спорът със Северна Македония е представян основно като съвременен спор за историческото наследство.

Значително по-предпазливи са международните медии по отношение на самите останки. Използват се определения като "смята се, че принадлежат", "идентифицирани като" и "свързвани с" цар Самуил, вместо категорично твърдение, че археологическата им идентификация е окончателно доказана.

Третата линия в международния отзвук излиза извън балканските исторически спорове. Предаването на останките от Гърция на България се представя като пример за културна дипломация и уреждане на дългогодишни въпроси между две съседни държави - пример, който Атина вече свърза и със собственото си искане за връщане на Партенонските мрамори от Великобритания


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДОКАЗАТЕЛСТВО !!!

    15 20 Отговор
    Радев е лъжец и ПРЕДАТЕЛ !!!

    Коментиран от #18, #39

    17:07 04.10.2026

  • 3 Спецназ

    31 3 Отговор
    Улица "Муцопулос" на името на археолога ТРЯБВА да има!

    През годините винаги е бил застъпник на
    връщането на Самуил и приятел на България!

    Коментиран от #6, #43

    17:07 04.10.2026

  • 4 Самуил като български цар и владетел

    12 4 Отговор
    на Българското царство което умира дефакто с него ! ...

    17:08 04.10.2026

  • 5 Хайо

    8 20 Отговор
    А да ли е доказано ,че е именно цар Самуил ? Това което гърците публикуваха някъде към 80-те ,странно защо някакъв скелет без никакви царски артрибути ,закопан и гърците казаха ,ето това е цар Самуил ,но ДНК проби така и никой не предостави нито каквото и да е експертизи .

    Коментиран от #24

    17:10 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 България и Македония заедно завинаги

    7 3 Отговор
    Всички патриоти трябва да работят за предстоящото обединение на България и Македония. По всякакъв начин по който могат да съдействат за това да се случи, икономически, политически и по всякакъв друг. Както при съединението на Княжество България с Източна Румелия, народът беше достатъчно узрял и силен за да преодолее интересите на великите сили, така трябва и днес да намери необходимите условия и чрез действия да положи основите за да се извърши отново този подвиг. Няма Русия няма Америка. България на първо място в сърцето на всеки патриот.

    Коментиран от #8, #38, #41

    17:13 04.10.2026

  • 8 Само питам

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "България и Македония заедно завинаги":

    Тва мицко и го казва🤣🤣

    17:14 04.10.2026

  • 9 Асеновци

    1 6 Отговор
    Голема навалица,чакаме последния Константин втори Асен.

    17:16 04.10.2026

  • 10 Време е

    11 5 Отговор
    Сърбия и Русия, както и Европа да разберат и да се примирят с факта, че македонизмът е мъртъв завинаги. Но това не означава да си сядаме на задните части и да се пирува. Означава, че работата продължава. И трябва всеки ден на обикновените хора да се разказва и обяснява историята такава каквато е. Че ние сме един народ, братя и сестри, разделени от великите сили, техните лоши и грешни решения предизвикали толкова много страдание и раздяла на балканите за българския народ. Работата продължава.

    17:16 04.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да ама

    2 3 Отговор
    културната дипломация между България и Гърция нещо не е точно историческа и артефактите въобще не са равностойни впрочем

    17:18 04.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами ако фалшивите кокали

    6 13 Отговор
    са и женски ? А?

    17:19 04.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кой вярва на грък?

    5 7 Отговор
    Освен, рунтавата пъпка, който иска да се свети името му!
    Този заем дето го е теглил за саркофага и церемонията ли отидоха?

    17:21 04.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Измислихме нова анатомия Било мутация

    17:22 04.10.2026

  • 20 Този бутафорен саркофаг

    5 9 Отговор
    като капак е и с 3D рутер правен вероятно в Италия някъде ! Не ви ли е срам да питам ?

    17:22 04.10.2026

  • 21 Атина Палада

    5 5 Отговор
    Да бе да,културна дипломация:) Мицотакис дойде в София да иска вода..Е,трябваше нещо в замяна да даде .Ето,костите на Самуил..Пък дали са или не са...не е от значение . Гърция казва,че са! Точка!

    17:24 04.10.2026

  • 22 Рени

    1 2 Отговор
    Нека бъдем точни, като онзи с парите!
    Само едно зрелище, другото византийците го отнесоха в Гърция!
    Много вземали и още много по-толкова дали!

    17:24 04.10.2026

  • 23 Само се надявам и култ да няма

    2 4 Отговор
    И хората да НЕ си избождат очите в знак на солидарност с войните му

    17:24 04.10.2026

  • 24 Иван

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хайо":

    Да не е закопан Тито там......преди хиляда години.

    17:24 04.10.2026

  • 25 Представяте ли си сега

    0 3 Отговор
    Колко далечни и по- близки наследници ще се нароят сега?
    Се някои ще имат и спомени от самото раждане на Самуиля!
    Цирка започва.

    Коментиран от #28

    17:25 04.10.2026

  • 26 Пламен

    10 4 Отговор
    Киевският княз Светослав I напада България през 968–969 г. по подбуда на Византия, което слага началото на тежките събития, довели по-късно до издигането на цар Самуил и защитата на Първото българско царство.

    17:27 04.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ДНК да се направи

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Представяте ли си сега":

    и после да търсим наследници за президент !

    17:28 04.10.2026

  • 29 Да ни връщат тогава Преспа

    2 2 Отговор
    и острова гърците !

    17:30 04.10.2026

  • 30 Яяяяя

    3 0 Отговор
    Чудесно , но да питам това ли ще е новината до края на октомври?

    17:31 04.10.2026

  • 31 Едно нещо не мога да разбера

    3 5 Отговор
    Защо са изкопали пра-баба ми?

    17:32 04.10.2026

  • 32 напротив

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всички разбраха, че сме имали царе преди 1000 години, когато те изобщо не са съществували на картата на Европа. Наскоро един хегемон празнува 250-годишнината си, а друг след две години ще навърши 80 години. Някак неудобно звучат тези години на фона на многовековна България, с която обичат да се гаврят. Два пъти България е изчезвала от картата и два пъти се е появявал отново, очевидно не е лесна хапка за преглъщане.

    17:35 04.10.2026

  • 33 "Хотелиера",

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    защо докладваш,бе? Много ли те е страх от истината? А?

    17:36 04.10.2026

  • 34 Гнъсно племе!

    11 4 Отговор
    Толкова гнъсни българофоби са се наплодили! Поклонете се на цар Самуил, отпадъци!

    Коментиран от #35

    17:41 04.10.2026

  • 35 За ко да са кланяме

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Гнъсно племе!":

    Моля пояснете

    17:45 04.10.2026

  • 36 Българин

    3 3 Отговор
    Типично по български. Но по-важно е друго, това обедени нацията! Чуствам се горд, че съм българин!

    17:50 04.10.2026

  • 37 Димитър

    1 1 Отговор
    Ами на тези агенции, които пишат "може би", "по всяка вероятност" БТА да изпрати резултатите от изследванията в Гърция и Германия, и аргументите на учените, които потвърждават идентичността на останките на Самуил!!!

    17:57 04.10.2026

  • 38 Македонец от Сандански

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "България и Македония заедно завинаги":

    Нищо подобно. Ние нямаме нищо общо с вас. Хората от Егейска, Пиринска и Вардарска Македония са различни от гърци българи и сърби. Манталитет, култура, поведение…

    Коментиран от #48

    17:57 04.10.2026

  • 39 не може да бъде

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "ДОКАЗАТЕЛСТВО !!!":

    Явно на глупаците не им е ясно какво се е случило и трябва да се обяснява по-подробно --може костите да не са на Самуил може костите само да имат връзка с него но връщането на тези реликви има по-голямо значение от самите реликви - това е признанието че е имало българска държава със столица Охрид и че Самуил е български цар....т.е. всички македонски басни приказки от македонския шипков храст и т.н -са за утешение на побърканите по македонската тема!?А връщането хвърля косвено сянка и за т.н.македонска нация ...може и да има такава ... но след 1944г никакви антични македонци никакъв Александър Македонски !? А за македонския език ...няма такъв не е имало и няма да има!?Това е силен страхотен политически демарш -браво на Радев и всички които са го осъществили!?

    Коментиран от #46

    17:58 04.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Северна Македония

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "България и Македония заедно завинаги":

    няма нищо общо със средновековното първо български царство. Това си е част от Югославия, която се е формирала като съвременна нация под диктата на Тито, Сърбия!

    18:05 04.10.2026

  • 42 !!!?

    3 1 Отговор
    Мистър Кеш превърна пренасянето на мощите на Цар Самуил в личен ПР хепънинг, без участието на живия наследник на последния български Цар, а именно Цар Симеон, както и без участието на членовете на царското семейство !!!?

    18:06 04.10.2026

  • 43 Т. Живков

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    Скоро се връщам и аз и ще ви оправя настройките !

    18:07 04.10.2026

  • 44 НАЙ ГОЛЯМАТА ИЗМАМА

    1 2 Отговор
    НА ГЪРЦИТЕ .

    ПАК ИЗЛЯЗОХМЕ

    НАЙ ГОЛЕМИТЕ БАЛЪЦИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ТОВА НАИСТИНА Е ПОВОД

    ЗА ГОЛЯМА ГОРДОСТ.

    18:09 04.10.2026

  • 45 Пламен

    1 0 Отговор
    Язък че му разбутаха костите на човека за едната пропаганда.
    На запад от нас има една малка албанска провинция (СМ) ,която се иползва от източните политици за създаване на регионални проблеми.

    18:10 04.10.2026

  • 46 Даааа бе дааа

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "не може да бъде":

    Основният дворец и главна резиденция на цар Самуил са се намирали в тогавашните столици на Първото българско царство — първоначално в Преспа, а по-късно в Охрид. Когато столицата се мести в Охрид (днес в Северна Македония), Самуил издига нов силно укрепен дворец в т.нар. Горни сарай или Охридското кале. Днес масивните стени на тази цитадела са известни именно като Самуилова крепост. И въпроса е защо атлантическите предатели от правителството на СДС с говорител тогава Надежда Нейнски признаха Македония посред нощ за държава в нарушение и на законите и на конституцията ни без мандат и дори без да информират парламента? Защо до момента това предателство не е обявено от КС за противоконституционно ? Защо признанието не е изтеглено още от ООН какъвто е законният начин за това ? ....

    18:15 04.10.2026

  • 47 Пич

    0 0 Отговор
    От два дни се втрещявам от "умните" коментари на 80% на професора, та.......
    Всички глупаци да не се интересуват какво сме дали, а да четат внимателно, защото е направо невероятно това, че Гърция ни даде цар Самуил!!!
    Защото:
    Така Гърция легитимира това, че Македония е била българско царство, с български цар!!!
    Гърция унищожи всички претенции на Македония, че Самуил е македонски цар!!!
    Гърция унищожи всички претенции на Сърбия, че Македония е била част от Сърбия!!!
    Гърция унищожи всички претенции на Русия и Сърбия, че има скавянска писменост, а не българска, защото Охридската книжовна школа била Македонска, а не българска....

    Мога и още да продължавам, но нека не нативарвам илитератите!!! Защото това което написах, трябва да го научат наизуст, за да не се излагат когато някои като Горан Благоев започнат да страдат, какво сме дали на Гърция, защото не могат да бъдат повече от търгаши!!!

    18:18 04.10.2026

  • 48 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Македонец от Сандански":

    Всяка нация си има калпазани неудачници побъркани слабоумни -неспособни да се справят реалността фактите с науките все другите да им са виновни и т.н такива които по-лесно се поддават на манипулация !?Считам в България се оценява и се помни светлата памет на всички българи родени и живели на тази територия които са станали жертва на политическите проекти и събития на чудовищните репресии и натиск...просто не знам по какъв най-добър начин може да помогнем и да им въздадем за мъжеството !?Аз съм свидетел как на хора от този район налагаха да се пишат македонци в паспорта .а те не искат казват ама ние сме българи ...и това в Народна република България ...така са разпоредили от Москва и Коминтерна -това е някъде 1968-1969 г!?!За ония времена да се пишеш македонец имаше оправдания и то немалко -но за сега освен малоумие друго оправдание няма!?

    18:28 04.10.2026