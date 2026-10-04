Цар Самуил влезе в световните медии: Един български владетел и едно историческо завръщане

Пренасянето на останките на цар Самуил от Гърция в България и държавната церемония в София получиха широк отзвук в световните медии. Големи международни агенции и издания представят Самуил като български цар и владетел на Българското царство, но част от тях запазват уговорка относно категоричната идентификация на намерените преди повече от половин век кости.
Франс прес озаглави материала си "Българският цар Самуил се завръща "у дома" след 1000 години", като поставя "у дома" в кавички.
Агенцията представя Самуил като един от последните големи владетели на Първото българско царство и припомня войните му с Византия. В същото време AFP използва предпазлива формулировка за останките, като посочва, че те "може да са" на средновековния владетел.
Associated Press също определя Самуил като български владетел и символ на българската национална идентичност. Агенцията описва подробно държавните почести при пристигането на останките в София - военнотранспортния самолет C-27J "Спартан", въздушния ескорт от изтребители, артилерийските салюти и шествието до базиликата "Света София".
Материалът на AP беше разпространен от редица големи международни издания, включително американски и гръцки медии.
Агенцията припомня, че останките са открити през 1969 г. от гръцкия археолог Николаос Муцопулос в базиликата "Свети Ахил" на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро и че предаването им на България идва след продължили десетилетия разговори между София и Атина.
"Ал Джазира" също постави "завръщането у дома" в кавички. Медията определя Самуил като символ на българската национална идентичност и владетел, водил продължителни войни срещу Византийската империя.
Изданието отделя внимание и на историческия спор между България и Северна Македония, където Самуил също заема важно място в официалния исторически разказ.
"Ал Джазира" припомня заключението на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси между София и Скопие, според което държавата на Самуил се определя от преобладаващата част от съвременната историческа наука като Българското царство.
"Дойче веле" също определя Самуил като владетел на Българското царство през Средновековието и отбелязва значението му за българската национална идентичност. Германската медия обаче посочва и спора със Северна Македония около историческото му наследство.
Особен прочит на събитието предлага британският "Гардиън". Вестникът поставя предаването на останките в по-широкия европейски спор за връщането на исторически и културни ценности.
Причината е позицията на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който използва церемонията като пример за това как две държави могат да решат спор, свързан с историческото наследство.
Така историята на Самуил беше свързана и с един от най-известните международни спорове за културно наследство - искането на Атина Великобритания да върне мраморите от Партенона, намиращи се в Британския музей.
Гръцкият "То Вима" също разглежда предаването на останките като акт на културна дипломация между България и Гърция. Изданието използва по-предпазливата формулировка "останки, свързвани с цар Самуил".
Ирландската обществена медия RTÉ също съобщава за завръщането на българския цар "у дома", като още в началото уточнява, че става дума за останки, за които се смята, че принадлежат на Самуил.
Ройтерс разпространи снимки от церемонията в София, като определя Самуил като български цар, а костите - като останки, идентифицирани като принадлежащи на владетеля.
Така в международното отразяване се очертават две ясно различими оценки.
Историческата принадлежност на Самуил към Българското царство практически не се поставя под съмнение от големите западни агенции и медии. Спорът със Северна Македония е представян основно като съвременен спор за историческото наследство.
Значително по-предпазливи са международните медии по отношение на самите останки. Използват се определения като "смята се, че принадлежат", "идентифицирани като" и "свързвани с" цар Самуил, вместо категорично твърдение, че археологическата им идентификация е окончателно доказана.
Третата линия в международния отзвук излиза извън балканските исторически спорове. Предаването на останките от Гърция на България се представя като пример за културна дипломация и уреждане на дългогодишни въпроси между две съседни държави - пример, който Атина вече свърза и със собственото си искане за връщане на Партенонските мрамори от Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ДОКАЗАТЕЛСТВО !!!
Коментиран от #18, #39
17:07 04.10.2026
3 Спецназ
През годините винаги е бил застъпник на
връщането на Самуил и приятел на България!
Коментиран от #6, #43
17:07 04.10.2026
4 Самуил като български цар и владетел
17:08 04.10.2026
5 Хайо
Коментиран от #24
17:10 04.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 България и Македония заедно завинаги
Коментиран от #8, #38, #41
17:13 04.10.2026
8 Само питам
До коментар #7 от "България и Македония заедно завинаги":Тва мицко и го казва🤣🤣
17:14 04.10.2026
9 Асеновци
17:16 04.10.2026
10 Време е
17:16 04.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Да ама
17:18 04.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ами ако фалшивите кокали
17:19 04.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Кой вярва на грък?
Този заем дето го е теглил за саркофага и церемонията ли отидоха?
17:21 04.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Измислихме нова анатомия Било мутация
17:22 04.10.2026
20 Този бутафорен саркофаг
17:22 04.10.2026
21 Атина Палада
17:24 04.10.2026
22 Рени
Само едно зрелище, другото византийците го отнесоха в Гърция!
Много вземали и още много по-толкова дали!
17:24 04.10.2026
23 Само се надявам и култ да няма
17:24 04.10.2026
24 Иван
До коментар #5 от "Хайо":Да не е закопан Тито там......преди хиляда години.
17:24 04.10.2026
25 Представяте ли си сега
Се някои ще имат и спомени от самото раждане на Самуиля!
Цирка започва.
Коментиран от #28
17:25 04.10.2026
26 Пламен
17:27 04.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ДНК да се направи
До коментар #25 от "Представяте ли си сега":и после да търсим наследници за президент !
17:28 04.10.2026
29 Да ни връщат тогава Преспа
17:30 04.10.2026
30 Яяяяя
17:31 04.10.2026
31 Едно нещо не мога да разбера
17:32 04.10.2026
32 напротив
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Всички разбраха, че сме имали царе преди 1000 години, когато те изобщо не са съществували на картата на Европа. Наскоро един хегемон празнува 250-годишнината си, а друг след две години ще навърши 80 години. Някак неудобно звучат тези години на фона на многовековна България, с която обичат да се гаврят. Два пъти България е изчезвала от картата и два пъти се е появявал отново, очевидно не е лесна хапка за преглъщане.
17:35 04.10.2026
33 "Хотелиера",
До коментар #1 от "Последния Софиянец":защо докладваш,бе? Много ли те е страх от истината? А?
17:36 04.10.2026
34 Гнъсно племе!
Коментиран от #35
17:41 04.10.2026
35 За ко да са кланяме
До коментар #34 от "Гнъсно племе!":Моля пояснете
17:45 04.10.2026
36 Българин
17:50 04.10.2026
37 Димитър
17:57 04.10.2026
38 Македонец от Сандански
До коментар #7 от "България и Македония заедно завинаги":Нищо подобно. Ние нямаме нищо общо с вас. Хората от Егейска, Пиринска и Вардарска Македония са различни от гърци българи и сърби. Манталитет, култура, поведение…
Коментиран от #48
17:57 04.10.2026
39 не може да бъде
До коментар #2 от "ДОКАЗАТЕЛСТВО !!!":Явно на глупаците не им е ясно какво се е случило и трябва да се обяснява по-подробно --може костите да не са на Самуил може костите само да имат връзка с него но връщането на тези реликви има по-голямо значение от самите реликви - това е признанието че е имало българска държава със столица Охрид и че Самуил е български цар....т.е. всички македонски басни приказки от македонския шипков храст и т.н -са за утешение на побърканите по македонската тема!?А връщането хвърля косвено сянка и за т.н.македонска нация ...може и да има такава ... но след 1944г никакви антични македонци никакъв Александър Македонски !? А за македонския език ...няма такъв не е имало и няма да има!?Това е силен страхотен политически демарш -браво на Радев и всички които са го осъществили!?
Коментиран от #46
17:58 04.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Северна Македония
До коментар #7 от "България и Македония заедно завинаги":няма нищо общо със средновековното първо български царство. Това си е част от Югославия, която се е формирала като съвременна нация под диктата на Тито, Сърбия!
18:05 04.10.2026
42 !!!?
18:06 04.10.2026
43 Т. Живков
До коментар #3 от "Спецназ":Скоро се връщам и аз и ще ви оправя настройките !
18:07 04.10.2026
44 НАЙ ГОЛЯМАТА ИЗМАМА
ПАК ИЗЛЯЗОХМЕ
НАЙ ГОЛЕМИТЕ БАЛЪЦИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ТОВА НАИСТИНА Е ПОВОД
ЗА ГОЛЯМА ГОРДОСТ.
18:09 04.10.2026
45 Пламен
На запад от нас има една малка албанска провинция (СМ) ,която се иползва от източните политици за създаване на регионални проблеми.
18:10 04.10.2026
46 Даааа бе дааа
До коментар #39 от "не може да бъде":Основният дворец и главна резиденция на цар Самуил са се намирали в тогавашните столици на Първото българско царство — първоначално в Преспа, а по-късно в Охрид. Когато столицата се мести в Охрид (днес в Северна Македония), Самуил издига нов силно укрепен дворец в т.нар. Горни сарай или Охридското кале. Днес масивните стени на тази цитадела са известни именно като Самуилова крепост. И въпроса е защо атлантическите предатели от правителството на СДС с говорител тогава Надежда Нейнски признаха Македония посред нощ за държава в нарушение и на законите и на конституцията ни без мандат и дори без да информират парламента? Защо до момента това предателство не е обявено от КС за противоконституционно ? Защо признанието не е изтеглено още от ООН какъвто е законният начин за това ? ....
18:15 04.10.2026
47 Пич
Всички глупаци да не се интересуват какво сме дали, а да четат внимателно, защото е направо невероятно това, че Гърция ни даде цар Самуил!!!
Защото:
Така Гърция легитимира това, че Македония е била българско царство, с български цар!!!
Гърция унищожи всички претенции на Македония, че Самуил е македонски цар!!!
Гърция унищожи всички претенции на Сърбия, че Македония е била част от Сърбия!!!
Гърция унищожи всички претенции на Русия и Сърбия, че има скавянска писменост, а не българска, защото Охридската книжовна школа била Македонска, а не българска....
Мога и още да продължавам, но нека не нативарвам илитератите!!! Защото това което написах, трябва да го научат наизуст, за да не се излагат когато някои като Горан Благоев започнат да страдат, какво сме дали на Гърция, защото не могат да бъдат повече от търгаши!!!
18:18 04.10.2026
48 не може да бъде
До коментар #38 от "Македонец от Сандански":Всяка нация си има калпазани неудачници побъркани слабоумни -неспособни да се справят реалността фактите с науките все другите да им са виновни и т.н такива които по-лесно се поддават на манипулация !?Считам в България се оценява и се помни светлата памет на всички българи родени и живели на тази територия които са станали жертва на политическите проекти и събития на чудовищните репресии и натиск...просто не знам по какъв най-добър начин може да помогнем и да им въздадем за мъжеството !?Аз съм свидетел как на хора от този район налагаха да се пишат македонци в паспорта .а те не искат казват ама ние сме българи ...и това в Народна република България ...така са разпоредили от Москва и Коминтерна -това е някъде 1968-1969 г!?!За ония времена да се пишеш македонец имаше оправдания и то немалко -но за сега освен малоумие друго оправдание няма!?
18:28 04.10.2026