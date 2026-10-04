Двама ранени при атаки с дронове в Курска област

Двама души са пострадали при атаки с безпилотни летателни апарати в Курска област, съобщи губернаторът Александър Хинштейн. Ранените са жена от Рилския район и мъж от Беловския район.

В село Викторовка дрон е атакувал частен дом. Пострадала е 68-годишна жена, която е получила сляпо осколъчно непроникващо нараняване на корема.

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В село Малое Солдатское е ранен 71-годишен мъж. По данни, разпространени от Хинштейн, той е с акустична травма, закрита черепно-мозъчна травма и сътресение на мозъка.

И двамата пострадали са транспортирани с линейки към Курската областна болница. „Нашите лекари ще направят всичко, за да ги изправят на крака“, е заявил губернаторът.

Източници: Курская правда, KURSKCiTY, ДДД Курск