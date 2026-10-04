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Двама ранени при атаки с дронове в Курска област
  Тема: Украйна

Двама ранени при атаки с дронове в Курска област

4 Октомври, 2026 19:31 508 3

  • курска област-
  • атаки с дронове-
  • ранени-
  • александър хинштейн

Жена е получила осколъчно нараняване на корема, а 71-годишен мъж е с акустична и черепно-мозъчна травма.

Двама ранени при атаки с дронове в Курска област - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са пострадали при атаки с безпилотни летателни апарати в Курска област, съобщи губернаторът Александър Хинштейн. Ранените са жена от Рилския район и мъж от Беловския район.

В село Викторовка дрон е атакувал частен дом. Пострадала е 68-годишна жена, която е получила сляпо осколъчно непроникващо нараняване на корема.

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В село Малое Солдатское е ранен 71-годишен мъж. По данни, разпространени от Хинштейн, той е с акустична травма, закрита черепно-мозъчна травма и сътресение на мозъка.

И двамата пострадали са транспортирани с линейки към Курската областна болница. „Нашите лекари ще направят всичко, за да ги изправят на крака“, е заявил губернаторът.

Източници: Курская правда, KURSKCiTY, ДДД Курск


Русия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Укропат

    3 1 Отговор
    Шефчето е доволен. Голяма перемога в станала. Ранихме двама. Подготовката за парад на Червения Площад продължава вече 22 години. Учим украински усилено за да не се излагаме пред чужденците.

    19:40 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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