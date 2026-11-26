Броят на ранените при атаките срещу Запорожие на 25 ноември е нараснал до 11 души, сред тях две деца на 5 и 11 години. Това съобщи временно изпълняващият длъжността ръководител на Запорожката областна администрация Михаил Семикин.

Девет души са пострадали при сутрешния удар в Шевченковския район на града. „Броят на ранените при сутрешния удар в Шевченковския район нарасна до девет“, заяви Семикин, цитиран от „Украинската правда“. Общият брой на пострадалите включва и хората, ранени при последвалите атаки през деня.

Повредена енергийна инфраструктура

При сутрешния обстрел е била повредена енергийна инфраструктура, вследствие на което част от жителите на Запорожка област са останали без електричество.

По-късно през деня е бил атакуван частен сектор в Космическия район на Запорожие, както и територията на автотранспортно предприятие. При тези удари също има пострадали, съобщава „Украинската правда“, позовавайки се на Михаил Семикин.

Към публикуването на информацията не са посочени допълнителни данни за състоянието на ранените или за размера на материалните щети.

Източници: pravda.com.ua