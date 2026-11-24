Двама души са загинали, а други 22 са ранени при руска атака срещу украинския град Запорожие тази сутрин, 24 ноември. Сред пострадалите има две деца на 6 и 16 години.

Това съобщи изпълняващият длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михаил Семикин.

При руските удари е разрушена частна жилищна къща, а пететажен жилищен блок е частично разрушен. Повредени са и други многоетажни и частни домове, автомобили, както и обект от транспортната инфраструктура.

Първоначално беше съобщено за 11 ранени, но впоследствие броят им нарасна до 22 души. Сред тях са две деца на 6 и 16 години.

Една от пострадалите жени е в тежко състояние. Тя е получила минно-взривна и черепно-мозъчна травма.

Медицинските екипи оказват необходимата помощ на ранените.

Припомняме, че и вечерта на 23 ноември руската армия нанесе удари по Запорожие, при които шестима души получиха наранявания.

Източници: pravda.com.ua