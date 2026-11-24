Това съобщи изпълняващият длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михаил Семикин.
При руските удари е разрушена частна жилищна къща, а пететажен жилищен блок е частично разрушен. Повредени са и други многоетажни и частни домове, автомобили, както и обект от транспортната инфраструктура.
Първоначално беше съобщено за 11 ранени, но впоследствие броят им нарасна до 22 души. Сред тях са две деца на 6 и 16 години.
Една от пострадалите жени е в тежко състояние. Тя е получила минно-взривна и черепно-мозъчна травма.
Медицинските екипи оказват необходимата помощ на ранените.
Припомняме, че и вечерта на 23 ноември руската армия нанесе удари по Запорожие, при които шестима души получиха наранявания.
Източници: pravda.com.ua
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