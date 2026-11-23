Украинските сили за отбрана не са пресичали границата с Русия на северното направление. Това заяви 8-и корпус на Десантно-щурмовите войски на Въоръжените сили на Украйна, след като в социалните мрежи се появиха твърдения за превзето населено място в руската Курска област.

Според корпуса информацията е била свързана с публикация на Института за изследване на войната, но не отговаря на действителността. В съобщението се посочва, че боевете по границата в Сумска област продължават ежедневно.

„Най-вероятно някой неправилно е изтълкувал информацията за подобряване на тактическото положение в един от участъците на фронта. Това по никакъв начин не означава нито операция, нито настъпление в зоната на отговорност на 8-и корпус на ДШВ по Севернослабожанското направление“, заявиха от корпуса.

8-и корпус не коментира актуалната линия на съприкосновение и не потвърждава съобщения за придвижване на украински войски. Оттам обясниха, че подобни подробности могат да навредят на Въоръжените сили на Украйна. Информация за провежданите операции се оповестява само в обем и в момент, които не създават риск за военнослужещите.

Украинските десантно-щурмови войски предупредиха и срещу анонимните съобщения за предполагаема „гръмка победа“. Според корпуса те са също толкова вредни, колкото и непотвърдените твърдения за поражения, защото водят до неоправдани очаквания и последващи разочарования. Военните призоваха да не се измислят несъществуващи операции.

Какво е известно за операция „Мечи капан“

Отделно от опроверганите слухове за Курска област, в северната част на Харковска област украинските сили са провели операция, наречена „Мечи капан“. При нея са били използвани отвличащ удар, бронетехника и масирано прилагане на безпилотни апарати.

Според публикуваната информация в рамките на операцията са освободени 204 квадратни километра и 14 населени места северно и североизточно от Велики Бурлук. Основната задача е била да бъде отрязан клинът, формиран от руската армия през лятото край харковското село Вилхуватка откъм украинската граница.

Източници: unian.net