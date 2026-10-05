Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Гърция »
Гръцката полиция разби престъпна група, извършила десетки кражби на автомобили в Атина

Гръцката полиция разби престъпна група, извършила десетки кражби на автомобили в Атина

5 Октомври, 2026 12:05 823 1

  • атина-
  • гърция-
  • кражба на автомобили

Смята се, че незаконната им печалба от престъпната дейност надхвърля 350 хиляди евро

Гръцката полиция разби престъпна група, извършила десетки кражби на автомобили в Атина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо осем души са били задържани в Атина по подозрение за участие в престъпна група, извършила десетки кражби на автомобили, предимно луксозни, в столичната област Атика, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Задържаните, сред които е и предполагаемият ръководител на групата, са на възраст от 18 до 60 години. Смята се, че незаконната им печалба от престъпната дейност надхвърля 350 хиляди евро.

Според сведения от разследването групата е започнала дейността си в края на 2025 г., като обект на кражбите са били автомобили и мотоциклети с висока стойност. Досега тя е свързана с кражбите на 23 превозни средства.

Обикновено групата е дейнстала през нощта. Членовете ѝ са прониквали в превозните средства и са неутрализирали системите за сигурност, за да могат да ги откраднат.

При проверките властите са иззели 13 откраднати автомобила с подправени идентификационни номера, както и регистрационни табели и устройства за геолокация и за заглушаване на радиочестоти. Били са конфискувани и три товарни автомобила. Полицията проверява и евентуалното участие на други лица в групата.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    1 0 Отговор
    Независимите медии ни занимават с незначителни новини а светът започва да гори.! Очаквайте дронове или изкарайте фактите и доказателства за мършата наречена ЕС.!

    12:11 05.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания