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Четирима американски граждани загинаха при срутване на сграда в Атина

Четирима американски граждани загинаха при срутване на сграда в Атина

26 Септември, 2026 16:24 1 358 15

  • атина-
  • гърция-
  • сграда-
  • срутване

Едно от предположенията е, че експлозията е причинена от неизправност в газоватга инсталация

Четирима американски граждани загинаха при срутване на сграда в Атина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спасителни екипи откриха още две тела под развалините на сградата в центъра на Атина, която частично се срути след експлозия вчера сутринта, съобщава гръцката телевизия "Скай", цитирана от БТА.

Спасителните дейности продължиха цяла нощ. В ранните сутрешни часове от сградата беше извадено тяло на жена. След това беше съобщено за открито тяло на мъж. Днес сутринта спасителните екипи откриха още две тела. Сега властите съобщават, че са намерени телата и на последните двама души, които се водеха в неизвестност.

Според информацията жертвите на инцидента са четирима американски граждани, които са пребивавали в в апартамент, отдаван под наем краткосрочно и възрастна двойка, живеела на втория етаж в сградата.

В акцията по издирване участваха 30 пожарникари и три кучета.

При поне две сгради, граничещи със срутилата се постройка, се наблюдава конструктивна нестабилност.

Причината за взрива все още не е известна. Едно от предположенията е, че експлозията е причинена от неизправност в газоватга инсталация.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 СИГУРНО Е

    24 3 Отговор
    Руски атентат срещу нотю.

    16:26 26.09.2026

  • 2 да питам

    1 0 Отговор
    Палавата , що още не си в затвора ?

    16:27 26.09.2026

  • 3 Миндич

    14 1 Отговор
    Путин е автор на експлозията.

    16:28 26.09.2026

  • 4 руска хибридна срутванка

    17 1 Отговор
    Путин махнал носещата тухла и баммммм.Голяма беля!

    16:30 26.09.2026

  • 5 РЮТЕТО

    25 1 Отговор
    Какво е казало по въпроса със срутването.

    16:30 26.09.2026

  • 6 Зелински

    16 1 Отговор
    Това е руски дрон Геран 10 със светлинен двигател.Дайте пари и ракети и ще ви пазим.Пиле няма да прехвръкне в цяла Гърция.Гарантирам победа!

    16:37 26.09.2026

  • 7 архитект Помаков

    11 1 Отговор
    Какъв е този кирпич? В Атина няма такива стени от кал.

    16:43 26.09.2026

  • 8 Бай той Толстой

    15 0 Отговор
    Това е Путин.Веднага временна комисия.Сложете Малкия Гном за началник

    16:48 26.09.2026

  • 9 Американски пай

    12 0 Отговор
    Такъв кекс заформили, че съборили сградата!

    16:49 26.09.2026

  • 10 Ного мизерно в тъз атина

    6 1 Отговор
    Нема да ида там щом падат кокошарниците

    17:15 26.09.2026

  • 11 Абе

    5 0 Отговор
    Такива керемиди е имало у нас по време на руско-турската война 1878 г., видно от архивните снимки от оная епоха.

    17:19 26.09.2026

  • 12 това

    4 0 Отговор
    може да се случи само ако купувате руска газ..затова купувайте от сащ желиран..Путин слага нещо в тръбите..може би малко водка..или самогон..Но трябва да създадат комисия в ЕС..за да проверят 25 години назад как и защо стигна до този инцедент..

    17:26 26.09.2026

  • 13 Факти

    3 0 Отговор
    Четирима американски граждани загинаха при срутване на сграда в Атина, били са без каски

    17:27 26.09.2026

  • 14 факуса

    3 0 Отговор
    чл.5 кога

    17:33 26.09.2026

  • 15 ......-

    2 0 Отговор
    В Украйна ли казахте че са загинали ?

    17:35 26.09.2026

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