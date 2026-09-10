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Жена на 54 години роди в Атина от замразен преди 22 години ембрион

Жена на 54 години роди в Атина от замразен преди 22 години ембрион

10 Септември, 2026 09:22 549 7

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  • бебе

Прехвърлянето на ембриона в тялото ѝ е било извършено на 23 декември 2025 г. в частна клиника

Жена на 54 години роди в Атина от замразен преди 22 години ембрион - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена на 54 години от гръцката столица Атина е родила здраво момиченце, като за това е бил използван ембрион, получен от оплождането на нейна собствена яйцеклетка и замразен през 2004 г., съобщават гръцките медии, цитирани от БТА.

Както пише в електронното си издание в. „Та неа“ прехвърлянето на ембриона в тялото ѝ е било извършено на 23 декември 2025 г. в частна клиника в Атина.

Според научния екип, участвал в целия процес, от замразяването на ембриона до раждането на детето са изминали 22 години, 5 месеца и 23 дни. Според проучването на екипа това е най-дългият период между замразяването на собствен генетичен материал на пациентка, който води до раждането на дете. По-ранните рекорди са 18 г. и 3 м. от Япония и 17 г. от Израел.

Майката, Христина Рапти-Дзелепи, е родила момче след същата процедура през 2004 г. През октомври 2025 г. обаче семейството преживява трагична загуба – синът им загива в пътно произшествие. В този труден момент Христина Рапти-Дзелепи решава да използва ембрионите, които е запазила замразени след първоначалната си терапия.

Процедурата е извършена и с интензивен график, защото майката е трябвало да извърши необходимите процедури и да получи разрешение от Националната служба за асистирана репродукция преди да навърши 54-годишна възраст.

Гинекологът на Христина Рапти-Дзелепи и главен секретар на Гръцкото дружество за репродуктивна медицина Константинос Пандос определи раждането като „важно клинично и научно постижение“, като подчерта важността да се съчетава медицинският прогрес с човечността.

За семейството раждането на момиченцето отбелязва едно ново начало след тежка загуба. Както казват родителите, новороденото дете не замества сина, когото са изгубили, но е донесло отново в дома им „надеждата и светлината“.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 е ми

    3 0 Отговор
    то това е идеята на тази ембриони. Къде е новината?

    Коментиран от #5

    09:25 10.09.2026

  • 2 Боруна Лом

    4 2 Отговор
    ЗАЩООООО? СЛЕДВАЩОТО НЕСРЕТНО ДЕТЕ

    09:27 10.09.2026

  • 3 Пич

    2 0 Отговор
    Аре сте , знаеме знаеме.....
    Гърците са винаги първи във всичко, и удрят цел свет у земи, защото лъжат най много от всички!!!

    09:35 10.09.2026

  • 4 Венелина Маринова

    2 0 Отговор
    И аз скоро ще раждам така.👍

    09:35 10.09.2026

  • 5 Новината е за

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "е ми":

    Авторката, затова я сполеля, хахаха!

    09:36 10.09.2026

  • 6 Петкан

    3 0 Отговор
    Честито да им е! Но тя ще е на 74–79 години, докато детето порасне. А предполагам, че и бащата е на подобна възраст — и изобщо не е ясно дали възрастта им няма да се окаже проблем също.

    09:38 10.09.2026

  • 7 котилото не спира

    0 0 Отговор
    Рапти-Дзелепи е абсолютна шиптъррска фамилия.

    09:44 10.09.2026

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