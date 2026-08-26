Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Гърция »
Засилени мерки за сигурност бяха въведени в Атина заради мача на Левски

Засилени мерки за сигурност бяха въведени в Атина заради мача на Левски

26 Август, 2026 13:20 618 0

  • левски-
  • атина-
  • фенове-
  • гърция-
  • аек

Гръцките медии съобщават, че мерките за сигурност около срещата са засилени заради очакваното присъствие на 1600 привърженици на "сините"

Засилени мерки за сигурност бяха въведени в Атина заради мача на Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Засилени мерки за сигурност са въведени в гръцката столица Атина преди днешния футболен двубой между отборите на АЕК (Атина) и „Левски“ (София), съобщиха гръцки медии, цитирани от БТА.

Двубоят, който е реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига, започва в 22:00 часа местно време на стадион „АЕК Арена“, известен и като „Агия София“, в квартал Неа Филаделфия в северните части на атинската агломерация.

Гръцките медии съобщават, че мерките за сигурност около срещата са засилени заради очакваното присъствие на около 1600 привърженици на „Левски“. В информацията се посочва, че целта е да бъде ограничена възможността за контакт между двете агитки.

За българските запалянковци е създадена специална организация за придвижване до стадиона. Феновете на „Левски“ се очаква да се съберат в 17:00 часа на предварително определено място при Олимпийския спортен комплекс ОАКА в атинския район Маруси. Оттам ще бъде организирано тяхното придвижване до стадиона на АЕК.

Реваншът в Атина е решаващ за класирането в основната фаза на Шампионската лига. Първата среща между Левски и АЕК на Националния стадион „Васил Левски“ в София завърши при резултат 0:0. Победителят от двубоя тази вечер ще продължи в Шампионската лига.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания