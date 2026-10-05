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Сериозен проблем за руската ПВО! Ударите по изтребителите Су-34 и Су-35 подсказват за недостиг на ракети за противовъздушна отбрана в страната
  Тема: Украйна

Сериозен проблем за руската ПВО! Ударите по изтребителите Су-34 и Су-35 подсказват за недостиг на ракети за противовъздушна отбрана в страната

5 Октомври, 2026 15:35 2 107 80

  • изтребители-
  • бомбардировачи-
  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети-
  • володимир зеленски

Атаката беше насочена срещу военното летище "Ханская" в Република Адигея, където са били дислоцирани въпросните самолети

Сериозен проблем за руската ПВО! Ударите по изтребителите Су-34 и Су-35 подсказват за недостиг на ракети за противовъздушна отбрана в страната - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Инцидентът, при който бяха атакувани руски изтребители Су-34 и Су-35 на военното летище "Ханская" в Република Адигея (Русия), подсказва за недостиг на ракети за противовъздушна отбрана в страната. Това заяви в ефира на украинското Radio NV Павло Нарожни - военен експерт и основател на благотворителната организация "Реактивна поща".

Той отбеляза, че летищата обикновено са сериозно защитени от системи за противовъздушна отбрана (ПВО), но настоящата ситуация разкрива липсата на такива на въпросното място. Според Нарожни, ако е съществувала реална заплаха изтребителите да бъдат поразени, те е трябвало да бъдат вдигнати във въздуха и преместени на други летища или просто държани във въздуха.

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"Щом това не е направено, силно се предполага, че тези Су-34 и Су-35 не са били в летателна годност - тоест от тях са сваляни части за други машини. Те на практика са били само "планери" - или, казано по-грубо, "трупове", които са разкомплектовани, за да могат други самолети да останат в експлоатация", обяснява Нарожни.

Експертът посочва, че тази ситуация свидетелства и за изчерпване на руските средства за ПВО; с други думи, Русия просто не разполага с достатъчно ракети. "Абсолютно всички руски военни кореспонденти пишат за недостига на ракети за системите за ПВО - като специално отбелязват, че системи като "Панцир" изстрелват ракети от четвърто качество, които са опасни за самите оператори, и подчертават сериозните проблеми с ремонта на тези установки "Панцир", добави Нарожни.

Удари по изтребители в Адигея: какво е известно

На 4 октомври Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви, че два руски изтребителя - Су-35 и Су-34 - са били поразени на военното летище в Адигея. Тези самолети са способни да носят управляеми авиационни бомби (УАБ), които руската армия използва масово срещу фронтовата линия и украинските градове.

Атаката беше насочена срещу военното летище "Ханская" в Република Адигея (Русия), където са били дислоцирани въпросните самолети. Разстоянието до целта е било приблизително 500 километра.

Дронове на Центъра за специални операции "Алфа" към Службата за сигурност на Украйна (СБУ) поразиха следните цели: изтребител Су-35 (многоцелеви изтребител, смятан за един от най-модерните бойни самолети на Русия, с експортна стойност от около 100 милиона долара); изтребител-бомбардировач Су-34 (ключов актив на руската тактическа авиация, с експортна стойност от около 50 милиона долара); както и склад за боеприпаси, разположен на летището.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    53 28 Отговор
    Ротшилд не ми дава да ескалирам, купейки. Забрани ми. Каза ми да съм пр ст

    Коментиран от #9

    15:36 05.10.2026

  • 2 Софиянец

    52 70 Отговор
    Тая укро информация е от типа "Русия свърши ракетите!" 😂

    Коментиран от #30, #33

    15:36 05.10.2026

  • 3 Аоо!

    21 38 Отговор
    Чи как? Както Иран изтрепа говедарските самолети и кораби ли?

    15:37 05.10.2026

  • 4 Гласувайте

    10 13 Отговор
    Русия е на милиционерите - плюс
    Русия е на ротшилдите - минус

    Коментиран от #15

    15:37 05.10.2026

  • 5 стоян георгиев

    15 17 Отговор
    Какво ракети за противовъздушна отбрана срещу дронове? Украйна всеки ден праща около 500 дрона срещу русия.колконракети ще трябва да има русия за да ги спре?

    Коментиран от #40, #72

    15:38 05.10.2026

  • 6 И Киев е Руски

    25 33 Отговор
    КиеФ ще бъде ГУЛАГ за брюкселските Зеле. Ниски фашис. Ти

    Коментиран от #35

    15:38 05.10.2026

  • 7 стоян георгиев

    38 43 Отговор
    Пак ли бе? Ей, попиляхте я тая Русия! Да се чуди човек как все още изстрелва по 50 ракети и ститици дронове по 404 🤭

    Коментиран от #16, #45

    15:38 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пак че на са ти играли една палка

    17 6 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Така се говори на милиционер от ГДР.

    15:38 05.10.2026

  • 10 То и при

    20 18 Отговор
    Ким приключиха, недорасляка пак ще пълзи пред аятоласите

    15:40 05.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И Киев е Руски

    13 21 Отговор

    До коментар #8 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    Ква техника бе там има само перални и то крадени

    15:41 05.10.2026

  • 13 Укротрол с рак

    11 16 Отговор
    Рака така ме яде отвътре, че такива фалшиви новини само ми вредят на състоянието. Слаба Украйна!

    15:41 05.10.2026

  • 14 Лопата

    29 32 Отговор
    Русия свършила ракетите... ПАК ЛИ?

    Коментиран от #22

    15:41 05.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 стоян георгиев

    19 9 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Чак по 50 ракети...дай малко намали.верпятно около сто на месец.изстрелваше по 50 първите години.

    Коментиран от #77, #79

    15:42 05.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Робот

    28 35 Отговор
    Да се смея ли да плача ли не знам..,! В Москва война няма а Киев е почти разрушен .! Не прави чест на уж сериозна медия да пише глупости..!

    Коментиран от #27, #44, #50

    15:42 05.10.2026

  • 19 то беше ясно

    11 16 Отговор
    Още като модифицираха и изпукаха С-300 и С-400 по наземни цели в Украйна.

    15:43 05.10.2026

  • 20 РАМЗАН КАДИРОВ

    13 15 Отговор
    ПУТИН МУ ДАДЕ
    ЗЛАТНИ ПАГОНИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ ДА КАЖЕ ЗА КАКВИ
    ЗАСЛУГИ АХМАКА
    ГО ПРАВЯТ ЧЕРВЕНА БАРЕТА?

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НЯМА КРАЙ ПУТИНСКИЯ ДЕБИЛИЗЪМ
    НЯМА .
    ДАЖЕ И ШЕФА НА НАЦИОНАЛНАТА
    ГВАРДИЯ ЗОЛОТОВ
    НЕ МОЖЕШЕ ДА ПОВЯРВА НА
    ТАЯ СКАПАНА ДВИЖУХА.

    Коментиран от #25, #26, #31

    15:44 05.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 И бензина, ..

    10 10 Отговор

    До коментар #14 от "Лопата":

    И солярката, и интернета, МПЗ тата, ПВО то,.. кораблите и...3 дня в Киев

    15:46 05.10.2026

  • 23 Хихи

    19 5 Отговор
    Ма те ракетите свършиха преди две години... И пералните ... И укристанците свършват ...

    15:46 05.10.2026

  • 24 Слаба Украйне

    10 8 Отговор
    Украйне слаба!

    Коментиран от #52

    15:46 05.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 И Киев е Руски

    9 5 Отговор

    До коментар #20 от "РАМЗАН КАДИРОВ":

    Почвай хаповете по три пъти на ден:сутрин обед и вечер но едва ли ще има резултат

    15:47 05.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пламен

    11 8 Отговор
    Няма как...руските пво пазят резиденциите и бункерите на педя човек

    15:49 05.10.2026

  • 29 Ами

    12 10 Отговор
    Руския позор няма край. Украйна прави дълбоко в руската територия каквото си иска.Позора е безаналогов определено

    Коментиран от #37

    15:49 05.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Няма такъв народ

    10 5 Отговор
    ракетите да им свършат ,ама да не им свърши водката ,че тогава пак революция ще има...

    15:52 05.10.2026

  • 33 така ли

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянец":

    еСкопейко?

    15:53 05.10.2026

  • 34 Верваме ви

    9 15 Отговор
    Четете заглавието и разбирайте, че Русия разцепва Украйна по всички направления на фронта.

    15:54 05.10.2026

  • 35 Когиш туй нЯщо? )))

    10 4 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    2 дня? )))

    15:54 05.10.2026

  • 36 Иван 1

    9 4 Отговор
    То Киив го нема те ми пишат, че били евентуално ударули нещо,таз държава изчезва.

    15:55 05.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Артилерист

    8 15 Отговор
    Украинците останаха без пукнат самолет, те търкалят темата за два атакувани-само атакувани, но не казват дали и колко са повредени-руски изтребителя. Само и само да върви пропагандата, че Украйна не само още се държи, ами и дори почти побеждава Русия. Само дето трябва да се дадат още милиарди на Зеленски и хунтата му...

    Коментиран от #53

    15:59 05.10.2026

  • 40 Роко

    12 4 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Чекай бе Сабянин през ден докладва че свалят по 1600 дрона и 50 фламингота и това само в Масква.

    Коментиран от #63

    16:00 05.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Роко

    12 7 Отговор

    До коментар #18 от "Робот":

    Разликата е че в Масква на власт е нацистка хунта воюваща с пенсионери и деца която унищожава цивилни цели. В Киев управляват нормални хора стрелящи само по военни цели.

    Коментиран от #48, #57

    16:04 05.10.2026

  • 45 Зильонъй папугай

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Медведката каза нещо и ние сега:
    404, 404, 404...

    16:05 05.10.2026

  • 46 Мурзик

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Да играем":

    И в средата е името на български готвач.

    16:07 05.10.2026

  • 47 Да бе, да

    6 6 Отговор

    До коментар #38 от "Eвроатлантик":

    Просто украинците проливат своята кръв за да не се налага другите европейски страни да го правят. Така, че цената за другите страни е нищожна и дори да се увеличи десетократно пак ще е ниска.Ако руската имперска зараза не бъде спряна в Украйна освен, че ще трява да плащаш мого повече от съвсем скромната помощ за Украйна ще трява ти или твоите деца да умират докато се мъчат на фронта да спрарат имперската заразата на кремълския режим.

    Коментиран от #58

    16:08 05.10.2026

  • 48 Като

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Роко":

    "алеята на ангелите" ли?

    Коментиран от #54

    16:08 05.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ами

    5 2 Отговор

    До коментар #49 от "Зелето":

    Това е факт. Украйна изпълнява много успешно ролята която Афганистан имаше непосредствено преди разпада на СССР . СССР се разпадна само след 10 години срещу Афганистан, но зад СССР тогава бяха и всички страни от СИВ. Афганистан получаваше много ограничена непряка подкрепа от ЦРУ, а сега подкрепата е много по явна и за Украйна "СВО" наближава своята 5 година и развръзката ще е скоро.

    16:12 05.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Хунтата е в Кремъл сКопейко

    5 3 Отговор

    До коментар #39 от "Артилерист":

    нещо си се объркал

    16:17 05.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 хихи

    4 2 Отговор
    ау че тя Русия свърши ракетите преди 5 години и воюва с летящи лопати, добре, че не е свършила и лопатите та да започне да воюва наистина...

    16:20 05.10.2026

  • 56 Познаващ

    6 4 Отговор
    Нещо ,сателитни снимки,и други такива подробности,няма ли да видим.Инче,"ударите"са в пропагандно виртуалното пространство,както обикновенно.

    Коментиран от #61

    16:21 05.10.2026

  • 57 Орк

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Роко":

    Хората са нормални ама с тяжки зависимости

    16:21 05.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 У Таа република

    2 2 Отговор
    адиГЕЯ ли живеят... русньята?
    У Йло...ади ГЕЕЦ ли е?!?

    16:29 05.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ту пой, да? )))

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Познаващ":

    Видео има навсякъде ))

    16:30 05.10.2026

  • 62 Абе

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "Хаяско":

    Както винаги хората са само използвани от престъпния античовешки режима в Кремъл за когото живота на никого не струва нищо без значение дали е руснак украинец сириец грузинец, арменец, или какъвто и да е. Важна есамо властта и нищо друго за управляващия "елит" в Русия това не е нещо ново, а исторически потвърдена основна характеристика.
    "Смъртта на един човек е трагедия. Смъртта на милиони е просто статистика." Йосиф Сталин

    16:31 05.10.2026

  • 63 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Роко":

    Така е свалят ги като ползват заводи и фабрики за свалянето.

    16:32 05.10.2026

  • 64 русия е васал на Китай

    3 4 Отговор
    "В света има две суперсили, Kumaй и Съединените щати. Няма трета."
    - Президентът на Азербайджан Илхам Алиев

    Коментиран от #65, #67, #74

    16:33 05.10.2026

  • 65 Реалност

    2 5 Отговор

    До коментар #64 от "русия е васал на Китай":

    Че то Русия никога не е била суперсила!!!
    Суперсила беше СССР. Ама там бяха Украйна, Латвия, Литва, Молдова, Армения, Естония, Грузия.....целия СОЦ лагер работеше за СССР ( сега кръвни руски врагове)
    Русия вече е жалък китайски запъртък.
    Представете си само, че РФ не разполага с ядрено оръжие, реално погледнато най-вероятно е така, защото са неспособни да го поддържат, а срока на годност е отдавна минал - какво е РФ ?

    16:40 05.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "русия е васал на Китай":

    За сега е само васал, но съвсем скоро след поредния разпад на остатъците от предишния Китай ще си получи и дял като територия която ще стане напълно негова

    16:41 05.10.2026

  • 68 Григор

    4 1 Отговор
    Отново един вагон глупости! Военните летища са снабдени с бетонни хангари насипани със земна маса и самолетите се съхраняват в тях.Никой не държи подредени самолети на пистата. Трябва да са полудели! Въпросните хангари могат да бъдат поразени, но това не е толкова лесно, защото за целта се изискват специални оръжия. Отделно е противовъздушната отбрана на всяко летище.

    Коментиран от #73

    16:42 05.10.2026

  • 69 хахаха

    7 1 Отговор
    спокойно ......ракетите им свършиха още през 2022 година, но лопатите не са им свършили

    16:42 05.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Дсса

    1 1 Отговор
    Както самият украинец обясни, в най-добрия за Украйна случай това са бракувани самолети, които са стрували по-малко от ПВО ракетата. А може да са били и гумени макети.

    16:44 05.10.2026

  • 72 дядо Петър

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Не си разбрал, дедовото! Срещу дроновете Русия има ефективно оръжие и то се казва "Панцир-С1". Средствата за радио електронна борба с дронове са отделно.

    Коментиран от #75, #78, #80

    16:46 05.10.2026

  • 73 Да бе, да

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "Григор":

    Те самолетите дирекно от хангарите излитат икацат. Точно затова се поразяват само по няколко самолета а недесетки наведнъж. Просто украинските дронове дебнат самолетите точно както ловец дебне плячката си и ги отстрелват така да се каже на пусия.

    16:48 05.10.2026

  • 74 ттт

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "русия е васал на Китай":

    Ако е Така, е много поглошо за Запада, защото ако е независима, биха могли да я примамят в своя лагер. Акообаче Русия е васал на Китай, то Западът го пиши умрял. Ето то в ЕС започнаха граждански войни.

    16:48 05.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Хилавата руска икономика

    2 2 Отговор
    почва да издъхва след продължилата дълго война!

    Украйна има мощен гръб, а Русийкта какво има- само я доят.

    16:53 05.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Да бе, да

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "дядо Петър":

    Толкова е ефективно "Панцир-С1", че реално затова се има нещо празено било рафинерия било самолетна военно литище или пък завод за военно оборудване. Средствата за радио електронна борба с дронове срещу дрон с вграден ИИ койтоо сигурява автономно изпълнение на финалната атака са напълно безполезни

    16:57 05.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "дядо Петър":

    Не знам защо ме трият но да повторя панцир е оръжие за съвсем друг тип война.украйна запали огромно количество от тях а те са доста скъпи.особено в крим бяха изгорени повечето.руснаците сега ги качват по покривите около кремъл и вероятно биха могли да свалят пикиращ към кремъл дрон , но това е крайно недостатъчно.

    17:16 05.10.2026

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