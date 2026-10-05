Сериозен проблем за руската ПВО! Ударите по изтребителите Су-34 и Су-35 подсказват за недостиг на ракети за противовъздушна отбрана в страната

Инцидентът, при който бяха атакувани руски изтребители Су-34 и Су-35 на военното летище "Ханская" в Република Адигея (Русия), подсказва за недостиг на ракети за противовъздушна отбрана в страната. Това заяви в ефира на украинското Radio NV Павло Нарожни - военен експерт и основател на благотворителната организация "Реактивна поща".

Той отбеляза, че летищата обикновено са сериозно защитени от системи за противовъздушна отбрана (ПВО), но настоящата ситуация разкрива липсата на такива на въпросното място. Според Нарожни, ако е съществувала реална заплаха изтребителите да бъдат поразени, те е трябвало да бъдат вдигнати във въздуха и преместени на други летища или просто държани във въздуха.

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"Щом това не е направено, силно се предполага, че тези Су-34 и Су-35 не са били в летателна годност - тоест от тях са сваляни части за други машини. Те на практика са били само "планери" - или, казано по-грубо, "трупове", които са разкомплектовани, за да могат други самолети да останат в експлоатация", обяснява Нарожни.

Експертът посочва, че тази ситуация свидетелства и за изчерпване на руските средства за ПВО; с други думи, Русия просто не разполага с достатъчно ракети. "Абсолютно всички руски военни кореспонденти пишат за недостига на ракети за системите за ПВО - като специално отбелязват, че системи като "Панцир" изстрелват ракети от четвърто качество, които са опасни за самите оператори, и подчертават сериозните проблеми с ремонта на тези установки "Панцир", добави Нарожни.

Удари по изтребители в Адигея: какво е известно

На 4 октомври Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви, че два руски изтребителя - Су-35 и Су-34 - са били поразени на военното летище в Адигея. Тези самолети са способни да носят управляеми авиационни бомби (УАБ), които руската армия използва масово срещу фронтовата линия и украинските градове.

Атаката беше насочена срещу военното летище "Ханская" в Република Адигея (Русия), където са били дислоцирани въпросните самолети. Разстоянието до целта е било приблизително 500 километра.

Дронове на Центъра за специални операции "Алфа" към Службата за сигурност на Украйна (СБУ) поразиха следните цели: изтребител Су-35 (многоцелеви изтребител, смятан за един от най-модерните бойни самолети на Русия, с експортна стойност от около 100 милиона долара); изтребител-бомбардировач Су-34 (ключов актив на руската тактическа авиация, с експортна стойност от около 50 милиона долара); както и склад за боеприпаси, разположен на летището.