Сериозен проблем за руската ПВО! Ударите по изтребителите Су-34 и Су-35 подсказват за недостиг на ракети за противовъздушна отбрана в страната

Инцидентът, при който бяха атакувани руски изтребители Су-34 и Су-35 на военното летище "Ханская" в Република Адигея (Русия), подсказва за недостиг на ракети за противовъздушна отбрана в страната. Това заяви в ефира на украинското Radio NV Павло Нарожни - военен експерт и основател на благотворителната организация "Реактивна поща".
Той отбеляза, че летищата обикновено са сериозно защитени от системи за противовъздушна отбрана (ПВО), но настоящата ситуация разкрива липсата на такива на въпросното място. Според Нарожни, ако е съществувала реална заплаха изтребителите да бъдат поразени, те е трябвало да бъдат вдигнати във въздуха и преместени на други летища или просто държани във въздуха.
"Щом това не е направено, силно се предполага, че тези Су-34 и Су-35 не са били в летателна годност - тоест от тях са сваляни части за други машини. Те на практика са били само "планери" - или, казано по-грубо, "трупове", които са разкомплектовани, за да могат други самолети да останат в експлоатация", обяснява Нарожни.
Експертът посочва, че тази ситуация свидетелства и за изчерпване на руските средства за ПВО; с други думи, Русия просто не разполага с достатъчно ракети. "Абсолютно всички руски военни кореспонденти пишат за недостига на ракети за системите за ПВО - като специално отбелязват, че системи като "Панцир" изстрелват ракети от четвърто качество, които са опасни за самите оператори, и подчертават сериозните проблеми с ремонта на тези установки "Панцир", добави Нарожни.
Удари по изтребители в Адигея: какво е известно
На 4 октомври Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви, че два руски изтребителя - Су-35 и Су-34 - са били поразени на военното летище в Адигея. Тези самолети са способни да носят управляеми авиационни бомби (УАБ), които руската армия използва масово срещу фронтовата линия и украинските градове.
Атаката беше насочена срещу военното летище "Ханская" в Република Адигея (Русия), където са били дислоцирани въпросните самолети. Разстоянието до целта е било приблизително 500 километра.
Дронове на Центъра за специални операции "Алфа" към Службата за сигурност на Украйна (СБУ) поразиха следните цели: изтребител Су-35 (многоцелеви изтребител, смятан за един от най-модерните бойни самолети на Русия, с експортна стойност от около 100 милиона долара); изтребител-бомбардировач Су-34 (ключов актив на руската тактическа авиация, с експортна стойност от около 50 милиона долара); както и склад за боеприпаси, разположен на летището.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #9
15:36 05.10.2026
2 Софиянец
Коментиран от #30, #33
15:36 05.10.2026
3 Аоо!
15:37 05.10.2026
4 Гласувайте
Русия е на ротшилдите - минус
Коментиран от #15
15:37 05.10.2026
5 стоян георгиев
Коментиран от #40, #72
15:38 05.10.2026
6 И Киев е Руски
Коментиран от #35
15:38 05.10.2026
7 стоян георгиев
Коментиран от #16, #45
15:38 05.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пак че на са ти играли една палка
До коментар #1 от "Путин":Така се говори на милиционер от ГДР.
15:38 05.10.2026
10 То и при
15:40 05.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 И Киев е Руски
До коментар #8 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":Ква техника бе там има само перални и то крадени
15:41 05.10.2026
13 Укротрол с рак
15:41 05.10.2026
14 Лопата
Коментиран от #22
15:41 05.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 стоян георгиев
До коментар #7 от "стоян георгиев":Чак по 50 ракети...дай малко намали.верпятно около сто на месец.изстрелваше по 50 първите години.
Коментиран от #77, #79
15:42 05.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Робот
Коментиран от #27, #44, #50
15:42 05.10.2026
19 то беше ясно
15:43 05.10.2026
20 РАМЗАН КАДИРОВ
ЗЛАТНИ ПАГОНИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ ДА КАЖЕ ЗА КАКВИ
ЗАСЛУГИ АХМАКА
ГО ПРАВЯТ ЧЕРВЕНА БАРЕТА?
ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НЯМА КРАЙ ПУТИНСКИЯ ДЕБИЛИЗЪМ
НЯМА .
ДАЖЕ И ШЕФА НА НАЦИОНАЛНАТА
ГВАРДИЯ ЗОЛОТОВ
НЕ МОЖЕШЕ ДА ПОВЯРВА НА
ТАЯ СКАПАНА ДВИЖУХА.
Коментиран от #25, #26, #31
15:44 05.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 И бензина, ..
До коментар #14 от "Лопата":И солярката, и интернета, МПЗ тата, ПВО то,.. кораблите и...3 дня в Киев
15:46 05.10.2026
23 Хихи
15:46 05.10.2026
24 Слаба Украйне
Коментиран от #52
15:46 05.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 И Киев е Руски
До коментар #20 от "РАМЗАН КАДИРОВ":Почвай хаповете по три пъти на ден:сутрин обед и вечер но едва ли ще има резултат
15:47 05.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Пламен
15:49 05.10.2026
29 Ами
Коментиран от #37
15:49 05.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Няма такъв народ
15:52 05.10.2026
33 така ли
До коментар #2 от "Софиянец":еСкопейко?
15:53 05.10.2026
34 Верваме ви
15:54 05.10.2026
35 Когиш туй нЯщо? )))
До коментар #6 от "И Киев е Руски":2 дня? )))
15:54 05.10.2026
36 Иван 1
15:55 05.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Артилерист
Коментиран от #53
15:59 05.10.2026
40 Роко
До коментар #5 от "стоян георгиев":Чекай бе Сабянин през ден докладва че свалят по 1600 дрона и 50 фламингота и това само в Масква.
Коментиран от #63
16:00 05.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Роко
До коментар #18 от "Робот":Разликата е че в Масква на власт е нацистка хунта воюваща с пенсионери и деца която унищожава цивилни цели. В Киев управляват нормални хора стрелящи само по военни цели.
Коментиран от #48, #57
16:04 05.10.2026
45 Зильонъй папугай
До коментар #7 от "стоян георгиев":Медведката каза нещо и ние сега:
404, 404, 404...
16:05 05.10.2026
46 Мурзик
До коментар #11 от "Да играем":И в средата е името на български готвач.
16:07 05.10.2026
47 Да бе, да
До коментар #38 от "Eвроатлантик":Просто украинците проливат своята кръв за да не се налага другите европейски страни да го правят. Така, че цената за другите страни е нищожна и дори да се увеличи десетократно пак ще е ниска.Ако руската имперска зараза не бъде спряна в Украйна освен, че ще трява да плащаш мого повече от съвсем скромната помощ за Украйна ще трява ти или твоите деца да умират докато се мъчат на фронта да спрарат имперската заразата на кремълския режим.
Коментиран от #58
16:08 05.10.2026
48 Като
До коментар #44 от "Роко":"алеята на ангелите" ли?
Коментиран от #54
16:08 05.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ами
До коментар #49 от "Зелето":Това е факт. Украйна изпълнява много успешно ролята която Афганистан имаше непосредствено преди разпада на СССР . СССР се разпадна само след 10 години срещу Афганистан, но зад СССР тогава бяха и всички страни от СИВ. Афганистан получаваше много ограничена непряка подкрепа от ЦРУ, а сега подкрепата е много по явна и за Украйна "СВО" наближава своята 5 година и развръзката ще е скоро.
16:12 05.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Хунтата е в Кремъл сКопейко
До коментар #39 от "Артилерист":нещо си се объркал
16:17 05.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 хихи
16:20 05.10.2026
56 Познаващ
Коментиран от #61
16:21 05.10.2026
57 Орк
До коментар #44 от "Роко":Хората са нормални ама с тяжки зависимости
16:21 05.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 У Таа република
У Йло...ади ГЕЕЦ ли е?!?
16:29 05.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ту пой, да? )))
До коментар #56 от "Познаващ":Видео има навсякъде ))
16:30 05.10.2026
62 Абе
До коментар #54 от "Хаяско":Както винаги хората са само използвани от престъпния античовешки режима в Кремъл за когото живота на никого не струва нищо без значение дали е руснак украинец сириец грузинец, арменец, или какъвто и да е. Важна есамо властта и нищо друго за управляващия "елит" в Русия това не е нещо ново, а исторически потвърдена основна характеристика.
"Смъртта на един човек е трагедия. Смъртта на милиони е просто статистика." Йосиф Сталин
16:31 05.10.2026
63 стоян георгиев
До коментар #40 от "Роко":Така е свалят ги като ползват заводи и фабрики за свалянето.
16:32 05.10.2026
64 русия е васал на Китай
- Президентът на Азербайджан Илхам Алиев
Коментиран от #65, #67, #74
16:33 05.10.2026
65 Реалност
До коментар #64 от "русия е васал на Китай":Че то Русия никога не е била суперсила!!!
Суперсила беше СССР. Ама там бяха Украйна, Латвия, Литва, Молдова, Армения, Естония, Грузия.....целия СОЦ лагер работеше за СССР ( сега кръвни руски врагове)
Русия вече е жалък китайски запъртък.
Представете си само, че РФ не разполага с ядрено оръжие, реално погледнато най-вероятно е така, защото са неспособни да го поддържат, а срока на годност е отдавна минал - какво е РФ ?
16:40 05.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Абе
До коментар #64 от "русия е васал на Китай":За сега е само васал, но съвсем скоро след поредния разпад на остатъците от предишния Китай ще си получи и дял като територия която ще стане напълно негова
16:41 05.10.2026
68 Григор
Коментиран от #73
16:42 05.10.2026
69 хахаха
16:42 05.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Дсса
16:44 05.10.2026
72 дядо Петър
До коментар #5 от "стоян георгиев":Не си разбрал, дедовото! Срещу дроновете Русия има ефективно оръжие и то се казва "Панцир-С1". Средствата за радио електронна борба с дронове са отделно.
Коментиран от #75, #78, #80
16:46 05.10.2026
73 Да бе, да
До коментар #68 от "Григор":Те самолетите дирекно от хангарите излитат икацат. Точно затова се поразяват само по няколко самолета а недесетки наведнъж. Просто украинските дронове дебнат самолетите точно както ловец дебне плячката си и ги отстрелват така да се каже на пусия.
16:48 05.10.2026
74 ттт
До коментар #64 от "русия е васал на Китай":Ако е Така, е много поглошо за Запада, защото ако е независима, биха могли да я примамят в своя лагер. Акообаче Русия е васал на Китай, то Западът го пиши умрял. Ето то в ЕС започнаха граждански войни.
16:48 05.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Хилавата руска икономика
Украйна има мощен гръб, а Русийкта какво има- само я доят.
16:53 05.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Да бе, да
До коментар #72 от "дядо Петър":Толкова е ефективно "Панцир-С1", че реално затова се има нещо празено било рафинерия било самолетна военно литище или пък завод за военно оборудване. Средствата за радио електронна борба с дронове срещу дрон с вграден ИИ койтоо сигурява автономно изпълнение на финалната атака са напълно безполезни
16:57 05.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 стоян георгиев
До коментар #72 от "дядо Петър":Не знам защо ме трият но да повторя панцир е оръжие за съвсем друг тип война.украйна запали огромно количество от тях а те са доста скъпи.особено в крим бяха изгорени повечето.руснаците сега ги качват по покривите около кремъл и вероятно биха могли да свалят пикиращ към кремъл дрон , но това е крайно недостатъчно.
17:16 05.10.2026