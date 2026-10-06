Руската армия: Поразихме един от мостовете над река Днепър в Киев

Руските сили поразиха с дронове Северния мост в Киев, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Министерството на отбраната на Русия.
В текста се посочва, че съоръжението се е използвало за транспортиране на войски. Руското ведомство не уточнява кога е била извършена атаката.
Междувременно назначеният от Москва губернатор на контролираната от Русия Луганска област в Източна Украйна Леонид Пасечник съобщи за четирима убити и двама ранени при украински атаки с дронове срещу леки автомобили и камиони в т.нар. Луганска народна република. Информацията не може да бъде потвърдена чрез независим източник и засега няма коментар от украинска страна.
Източник: www.bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ха, ха, ха...
Коментиран от #19
20:13 06.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 А бе
Коментиран от #6
20:15 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 няма край
До коментар #4 от "А бе":Няма край руската мъка. Няма край.
20:16 06.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Галина Събева
20:17 06.10.2026
12 Госあ
20:18 06.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 оня с коня
20:21 06.10.2026
16 Всички мостовете в Украйна
20:21 06.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Киро беглеца от Карлуково
До коментар #2 от "ха, ха, ха...":Мойта приятелка Урсула каза, че ше събираме пари да пратиме водни колела на украинците.
20:22 06.10.2026
20 Хасму Карр
До коментар #9 от "Е па":Славков просто се хвани за палците ,а останалото остави на мен .
20:23 06.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 мдааааа
20:25 06.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Велислава с голото рамо
20:28 06.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Марс
20:28 06.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хи хи
Коментиран от #36
20:29 06.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 И два кораба
20:32 06.10.2026
35 Соваж бейби
20:32 06.10.2026
36 Българин
До коментар #30 от "Хи хи":Луганска република няма. Има Кърджалийска Република и Делиорманска Република!
Коментиран от #38
20:33 06.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хи хи
До коментар #36 от "Българин":Утре като закръжи някое дронче над главата ти, на което пише мейд ин Луганска Народна Республика знайш ли как ще пищиш от страх ??!!
20:42 06.10.2026
39 хаха
Не е хубава ситуацията, но пък е война. Дано дойде мир скоро.
20:49 06.10.2026
40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА УКРАИНСКИТЕ ПОЩИ
" МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ"
.....
ХАХАХА .. ВЕЧЕ ОБЪРНАХ ЕДИН МАЛЪК ТРОФЕЕН АРМАНЯК НАПОЛЕОН :)
20:51 06.10.2026
41 Крим никога не е бил окрайнски
21:02 06.10.2026
42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЕ ОКАЗА КАТО ЮНАК ГЮРО
....
ТРЪГНАЛ С ДРУЖИНА МЕЦА ДА ЛОВИ :)
21:06 06.10.2026