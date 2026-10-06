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Руската армия: Поразихме един от мостовете над река Днепър в Киев
  Тема: Украйна

Руската армия: Поразихме един от мостовете над река Днепър в Киев

6 Октомври, 2026 20:09 1 464 42

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • киев-
  • виталий кличко-
  • володимир зеленски

В текста се посочва, че съоръжението се е използвало за транспортиране на войски

Руската армия: Поразихме един от мостовете над река Днепър в Киев - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските сили поразиха с дронове Северния мост в Киев, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Министерството на отбраната на Русия.

В текста се посочва, че съоръжението се е използвало за транспортиране на войски. Руското ведомство не уточнява кога е била извършена атаката.

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Междувременно назначеният от Москва губернатор на контролираната от Русия Луганска област в Източна Украйна Леонид Пасечник съобщи за четирима убити и двама ранени при украински атаки с дронове срещу леки автомобили и камиони в т.нар. Луганска народна република. Информацията не може да бъде потвърдена чрез независим източник и засега няма коментар от украинска страна.

Източник: www.bta.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ха, ха, ха...

    15 43 Отговор
    Тия освен мостове, детски градини, училища, старчески или родилни домове нещо друго могат ли изобщо да победят? Аааа, да и търговски кораби в Черно море.

    Коментиран от #19

    20:13 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А бе

    26 6 Отговор
    Тия на снимката що така са се скупчили? Да не раздават нещо без паре?🤣

    Коментиран от #6

    20:15 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 няма край

    10 27 Отговор

    До коментар #4 от "А бе":

    Няма край руската мъка. Няма край.

    20:16 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Галина Събева

    25 6 Отговор
    Две жени днес на пазара в Новия Несебър на висок глас и на руски с украински акцент коментираха ,че в метрото на Киев миризмата на спаружени катерици била вече непоносима .

    20:17 06.10.2026

  • 12 Госあ

    21 9 Отговор
    Евала! не един, всички, Путине!

    20:18 06.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    20 5 Отговор
    Нямат край мъките козяшки небинарни !

    20:21 06.10.2026

  • 16 Всички мостовете в Украйна

    22 8 Отговор
    Трябва да се съборят

    20:21 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Киро беглеца от Карлуково

    31 6 Отговор

    До коментар #2 от "ха, ха, ха...":

    Мойта приятелка Урсула каза, че ше събираме пари да пратиме водни колела на украинците.

    20:22 06.10.2026

  • 20 Хасму Карр

    3 10 Отговор

    До коментар #9 от "Е па":

    Славков просто се хвани за палците ,а останалото остави на мен .

    20:23 06.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 мдааааа

    6 11 Отговор
    Бравос , Асвабадители !!!

    20:25 06.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Велислава с голото рамо

    17 3 Отговор
    Ше браниме дунав мост с голо дупе от братушките.

    20:28 06.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Марс

    16 3 Отговор
    Хайде сега и другите

    20:28 06.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хи хи

    23 3 Отговор
    Не е така наречената Луганска република, а Луганска република

    Коментиран от #36

    20:29 06.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 И два кораба

    7 6 Отговор
    в българската изключителна икономическа зона!

    20:32 06.10.2026

  • 35 Соваж бейби

    21 2 Отговор
    Кога Русия ще им спре тока и интерната ?За да приключи най после войната.

    20:32 06.10.2026

  • 36 Българин

    0 13 Отговор

    До коментар #30 от "Хи хи":

    Луганска република няма. Има Кърджалийска Република и Делиорманска Република!

    Коментиран от #38

    20:33 06.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хи хи

    10 2 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    Утре като закръжи някое дронче над главата ти, на което пише мейд ин Луганска Народна Республика знайш ли как ще пищиш от страх ??!!

    20:42 06.10.2026

  • 39 хаха

    10 0 Отговор
    Това за бутане на моста ли е? Защото дронове да се взривяват във въжетата на южния мост и от там властите да са забранили използването му е от над седмица новина в мрежата. Затова и Киев в момента е с огромни задръствания от опитващи се да се евакуират от града- реално няма транспорт в града почти, магазините едва зареждат, а и складовете на много са поразени, има спирания на тока....
    Не е хубава ситуацията, но пък е война. Дано дойде мир скоро.

    20:49 06.10.2026

  • 40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    НОВАТА СЕРИЯ ПОЩЕНСКИ МАРКИ
    НА УКРАИНСКИТЕ ПОЩИ
    " МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ"
    .....
    ХАХАХА .. ВЕЧЕ ОБЪРНАХ ЕДИН МАЛЪК ТРОФЕЕН АРМАНЯК НАПОЛЕОН :)

    20:51 06.10.2026

  • 41 Крим никога не е бил окрайнски

    8 0 Отговор
    Двата моста , които удрят руснаците са винтови и дроновете имат специални режещи приспособления които да прерязват винтовете , а чертежите на мостовете са при руснаците , защото те са ги строили .

    21:02 06.10.2026

  • 42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    БРОУДИ МАДЯР
    СЕ ОКАЗА КАТО ЮНАК ГЮРО
    ....
    ТРЪГНАЛ С ДРУЖИНА МЕЦА ДА ЛОВИ :)

    21:06 06.10.2026

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