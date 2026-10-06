Гласът на народа! Три четвърти от украинците допускат преговори с Москва за прекратяване на войната

Проучване на Киевския международен институт по социология (КМИС), проведено през септември, показва, че 75% от украинците смятат за приемливо провеждането на преговори с Русия на този етап с цел прекратяване на войната. Същевременно социолозите подчертават, че това не означава подкрепа за правене на отстъпки пред Русия, пише "Украинская правда".

На респондентите е зададен въпросът: "Смятате ли за приемливо или не провеждането на преговори с Русия на този етап с цел прекратяване на войната?"

75% от анкетираните отговарят, че смятат подобни преговори за приемливи, докато 21% са на обратното мнение. Други 4% не могат да преценят.

Отбелязва се, че разпределението на отговорите остава практически непроменено в сравнение с февруари 2025 г. Тогава 74% от украинците са смятали преговорите за приемливи, 19% - за неприемливи, а 7% са се колебаели.

Така делът на онези, които смятат преговорите за приемливи, се е променил с 1 процентен пункт, а делът на тези, които не ги одобряват - с 2 пункта. Делът на колебаещите се респонденти е намалял с 3 пункта. КМИС определя резултатите от двете проучвания като практически идентични.

Социолозите изрично подчертават, че въпросът се е отнасял единствено до самия факт на провеждане на преговори, а не до евентуални отстъпки пред Русия.

Цитат от КМИС: "Неправилно е този въпрос да се тълкува като показател за подкрепа на отстъпки пред Русия."

Коментирайки резултатите от проучването, изпълнителният директор на агенцията Антон Грушецки отбелязва, че украинците запазват своята устойчивост, като същевременно са отворени към трудни компромиси за постигане на приемлив мир.

Според него подобни компромиси не трябва да се превръщат в едностранни отстъпки или да наподобяват капитулация от страна на Украйна. Грушецки заявява: "Въпреки засилването на руския терор срещу цивилното население - и факта, че реакцията на нашите западни партньори невинаги е била достатъчно решителна или подкрепена с конкретни действия - украинците са готови да продължат да понасят тежестта на войната, докато не бъде постигнат приемлив мир".

Източник: news.bg