Новини
Свят »
Украйна »
Гласът на народа! Три четвърти от украинците допускат преговори с Москва за прекратяване на войната
  Тема: Украйна

Гласът на народа! Три четвърти от украинците допускат преговори с Москва за прекратяване на войната

6 Октомври, 2026 15:48 567 15

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • киев-
  • донбас-
  • крим-
  • ракети-
  • дронове

Социолозите изрично подчертават, че въпросът се е отнасял единствено до самия факт на провеждане на преговори, а не до евентуални отстъпки пред Русия

Гласът на народа! Три четвърти от украинците допускат преговори с Москва за прекратяване на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Украинская правда Украинская правда

Проучване на Киевския международен институт по социология (КМИС), проведено през септември, показва, че 75% от украинците смятат за приемливо провеждането на преговори с Русия на този етап с цел прекратяване на войната. Същевременно социолозите подчертават, че това не означава подкрепа за правене на отстъпки пред Русия, пише "Украинская правда".

На респондентите е зададен въпросът: "Смятате ли за приемливо или не провеждането на преговори с Русия на този етап с цел прекратяване на войната?"

75% от анкетираните отговарят, че смятат подобни преговори за приемливи, докато 21% са на обратното мнение. Други 4% не могат да преценят.

Отбелязва се, че разпределението на отговорите остава практически непроменено в сравнение с февруари 2025 г. Тогава 74% от украинците са смятали преговорите за приемливи, 19% - за неприемливи, а 7% са се колебаели.

Така делът на онези, които смятат преговорите за приемливи, се е променил с 1 процентен пункт, а делът на тези, които не ги одобряват - с 2 пункта. Делът на колебаещите се респонденти е намалял с 3 пункта. КМИС определя резултатите от двете проучвания като практически идентични.

Социолозите изрично подчертават, че въпросът се е отнасял единствено до самия факт на провеждане на преговори, а не до евентуални отстъпки пред Русия.

Цитат от КМИС: "Неправилно е този въпрос да се тълкува като показател за подкрепа на отстъпки пред Русия."

Коментирайки резултатите от проучването, изпълнителният директор на агенцията Антон Грушецки отбелязва, че украинците запазват своята устойчивост, като същевременно са отворени към трудни компромиси за постигане на приемлив мир.

Според него подобни компромиси не трябва да се превръщат в едностранни отстъпки или да наподобяват капитулация от страна на Украйна. Грушецки заявява: "Въпреки засилването на руския терор срещу цивилното население - и факта, че реакцията на нашите западни партньори невинаги е била достатъчно решителна или подкрепена с конкретни действия - украинците са готови да продължат да понасят тежестта на войната, докато не бъде постигнат приемлив мир".

Източник: news.bg


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕЛИТ Е КОРУМПИРАН

    22 2 Отговор
    И В НИТО ЕДНА ДЪРЖАВА НЕ ЧУВА И НЕ СЛУША ГЛАСЪТ НА НАРОДА.

    15:49 06.10.2026

  • 2 Това е, защото

    21 2 Отговор
    3/4 от така наречените уcpaинци, са руснаци

    15:50 06.10.2026

  • 3 Володимир

    16 2 Отговор
    Наркоман зелен, разпъвай белия чаршаф и беж в британския халифат !

    15:50 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Илиян Йотов

    6 2 Отговор
    Тя войната сега започва

    15:51 06.10.2026

  • 6 Хаха

    13 3 Отговор
    Украинците са без значение в случая.
    Какво искали, пък за какво мечтаели и какво предпочитали... Украйна е пленена държава, която се е поставила в тежка зависимост и се факто отдавна е загубила всякакви елементи на суверенитет.
    Важното е какво искат европейците, които финансират и аранжират управлението на Украйна

    15:52 06.10.2026

  • 7 ВЪПРОС

    8 2 Отговор
    А защо българските сайтове и журналисти, 3/4 от тях , много обичат да пишат глупави и простотии

    15:54 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Украинците

    2 2 Отговор
    Вместо да мечтаят, да се готвят за още десетилетие от същото. Сблъсъкът тепърва предстои

    15:54 06.10.2026

  • 10 Механик

    6 2 Отговор
    Да де, ама в горната статия пише, че намсикъфси от ВСУ казал, че украина е в отлична позиция за победа. За какво са им преговори, като амен-амен са победили ? М?

    15:56 06.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Стоянчо Пуканката

    4 2 Отговор
    Какво стана с "Много сме, силни сме!" Нали щяхте да пляскате "москалите"? А сега дай да преговаряме, че коня утиде у ряката...

    16:05 06.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 правилно

    1 2 Отговор
    Трябва да има преговори и за никакви отстъпки не може да става дума - Донбас са освободени територии на руснаци! ДНР и ЛНР поискаха помощ от Русия и затова се започна СВО.

    16:10 06.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания