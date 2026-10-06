Украинската армия: Изтребителите F-16 са най-ефективното оръжие срещу руските реактивни дронове

Понастоящем изтребителите F-16 са сред най-ефективните средства за противодействие на руските реактивни безпилотни летателни апарати (БЛА). Това заяви полковник Юрий Черевашенко, заместник-командващ на Военновъздушните сили на Украйна, по време на заседание на Временната следствена комисия, предава УНИАН.
Той засегна и въпроса за експлоатационния ресурс и износването на летателните апарати.
"Всяка авиационна техника има ограничен експлоатационен ресурс, а в Украйна тези машини се използват изключително интензивно поради големия обем бойни задачи, които трябва да се изпълняват. В резултат на това ресурсът се изразходва бързо. Колкото по-интензивно се използва техниката, толкова по-голяма е необходимостта от удължаване на нейния ресурс - било то над определените от производителя граници (което могат да направят само нашите партньори) или в рамките на тези граници със собствени сили. Накратко, това е изключително сложна задача", подчерта Черевашенко.
Според него Украйна трябва да противодейства на руските БЛА още на етап "дрон-порт" - местата, от които те се изстрелват - и този процес вече е в ход.
"Доколкото ми е известно, този подход вече се прилага активно. Макар и все още да не става в мащабни размери, са нанесени удари по няколко дрон-порта, като те са изведени от строя до извършването на ремонт. Важно е да се разбере, че това са силно укрепени съоръжения с бетонна защита, което ги прави доста трудни за унищожаване. Въпреки това, нанасянето на удари по тях е ключов елемент от стратегията ни за противодействие на ударните БЛА. Що се отнася до реактивните БЛА или боеприпасите, изстрелвани от самолети-носители, целта, разбира се, е унищожаването на самите платформи за изстрелване - включително самолетите, използвани за пускане на управляеми авиационни бомби (КАБ)", обясни Черевашенко.
Източник: news.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малиии
Коментиран от #21
18:42 06.10.2026
2 Кина
Коментиран от #28
18:42 06.10.2026
3 ИСТЕРИЯТА И ПАНИКАТА В ПРОПАГАНДАТА
18:42 06.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Асам кандидато за президентГюрю
18:44 06.10.2026
6 глупусти
Коментиран от #26
18:45 06.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Точна статия
Коментиран от #17, #24
18:46 06.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Питам
2. Колко струва ракетата изстреляна от Фъ - 16 срещу дрона?
3. Колко струва 1 час полет на Фъ- 16?
Коментиран от #14, #44
18:48 06.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Много питаш
До коментар #10 от "Питам":Немаш десет еврака в джоба.
18:49 06.10.2026
15 А ИСТИНСКАТА ЦЕЛ
18:54 06.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 блажени са верующите
До коментар #8 от "Точна статия":които вярват, че този ще го свалят от улицата. Ми няма да си тръгне бе. Няма. Докато не го уволни шефа му, няма да си тръгне сам.
Коментиран от #20
18:58 06.10.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
С ИРАН
... ПОКАЗА " ПРАВИЛНОСТТА" НА ВСИЧКИ НАТОВСКИ РЕШЕНИЯ:)
Коментиран от #23
19:00 06.10.2026
19 Нямам кораб
19:01 06.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Един
До коментар #1 от "Малиии":свали Миг и Су едновременно!
Коментиран от #46
19:02 06.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Какво общо
До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":има НАТО с Иран и Израел?
19:03 06.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Укропат
До коментар #6 от "глупусти":Да. Иска Ф35. Даже искаше Ф57 ,ама щаба му обясни ,че няма внос.
Коментиран от #32
19:05 06.10.2026
27 Мощите на Донски
19:06 06.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Не е вярно това
19:06 06.10.2026
30 Е па
19:06 06.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Дори
До коментар #26 от "Укропат":Ф 94 ..
19:07 06.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ах какъв специалист
До коментар #31 от "Нямам кораб":И сгради разпознава по част от тях...но то мунчовите избиратели имат акъл по малко от врабче
19:10 06.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Това са украински проблеми
19:19 06.10.2026
38 Кон за кокошка!
Освен това летателните часове, на който и да е изтребител,си е скъпо удоволствие...!
19:19 06.10.2026
39 Колю пyйката
19:20 06.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Колю пyйката
До коментар #40 от "БАНДЕРФАШИСТКИ ФЕКАЛИИ":Главътъ ти е пуна с руски фeкали, затуй лaйнъ бълнуваш! Не си накланяй главътъ настрани или си запуши ушити!
19:23 06.10.2026
42 Ицо
До коментар #40 от "БАНДЕРФАШИСТКИ ФЕКАЛИИ":Неска пълних ли ти чофката?
19:23 06.10.2026
43 ХиХи
19:24 06.10.2026
44 струва
До коментар #10 от "Питам":150млн. ф16 ..а дрон реактивен може да струва от 50хл. долара..до 100 000 долара, но има и за милиони долари, многоразови..обаче чак такива много рядко ги пускат..така че сравнително евтини и много неефективно да се ползват самолети срещу дрон..но кагато парите изват от европейски граждани..кой ще ги брои..
19:25 06.10.2026
45 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДЖАВЕЛИНКО И БАЙРАКТАРКО
... СЕГА НАЙ - ПОПУЛЯРНОТО УКРАИНСКО ИМЕ ЗА БЕБЕ
Е ЕФЧО :)
19:25 06.10.2026
46 Що да чета като мога да си напиша
До коментар #21 от "Един":мъдрата мисъл ...
Иде реч за ефективност срещу дронове, не срещу Су и Миг.
19:28 06.10.2026