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Украинската армия: Изтребителите F-16 са най-ефективното оръжие срещу руските реактивни дронове
  Тема: Украйна

Украинската армия: Изтребителите F-16 са най-ефективното оръжие срещу руските реактивни дронове

6 Октомври, 2026 18:39 782 46

  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове-
  • ф-16-
  • киев-
  • володимир зеленски-
  • михайло драпати

Всяка авиационна техника има ограничен експлоатационен ресурс, а в Украйна тези машини се използват изключително интензивно поради големия обем бойни задачи, които трябва да се изпълняват

Украинската армия: Изтребителите F-16 са най-ефективното оръжие срещу руските реактивни дронове - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Понастоящем изтребителите F-16 са сред най-ефективните средства за противодействие на руските реактивни безпилотни летателни апарати (БЛА). Това заяви полковник Юрий Черевашенко, заместник-командващ на Военновъздушните сили на Украйна, по време на заседание на Временната следствена комисия, предава УНИАН.

Той засегна и въпроса за експлоатационния ресурс и износването на летателните апарати.

"Всяка авиационна техника има ограничен експлоатационен ресурс, а в Украйна тези машини се използват изключително интензивно поради големия обем бойни задачи, които трябва да се изпълняват. В резултат на това ресурсът се изразходва бързо. Колкото по-интензивно се използва техниката, толкова по-голяма е необходимостта от удължаване на нейния ресурс - било то над определените от производителя граници (което могат да направят само нашите партньори) или в рамките на тези граници със собствени сили. Накратко, това е изключително сложна задача", подчерта Черевашенко.

Според него Украйна трябва да противодейства на руските БЛА още на етап "дрон-порт" - местата, от които те се изстрелват - и този процес вече е в ход.

"Доколкото ми е известно, този подход вече се прилага активно. Макар и все още да не става в мащабни размери, са нанесени удари по няколко дрон-порта, като те са изведени от строя до извършването на ремонт. Важно е да се разбере, че това са силно укрепени съоръжения с бетонна защита, което ги прави доста трудни за унищожаване. Въпреки това, нанасянето на удари по тях е ключов елемент от стратегията ни за противодействие на ударните БЛА. Що се отнася до реактивните БЛА или боеприпасите, изстрелвани от самолети-носители, целта, разбира се, е унищожаването на самите платформи за изстрелване - включително самолетите, използвани за пускане на управляеми авиационни бомби (КАБ)", обясни Черевашенко.

Източник: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малиии

    27 2 Отговор
    Тва еф 16 страшилища бе,па ако и фръчеха црна немаше да имат

    Коментиран от #21

    18:42 06.10.2026

  • 2 Кина

    27 3 Отговор
    Имам усещането че следващия руски удар ще разруши украинския парламент и ще хвърчат фекалии чак до луната..!

    Коментиран от #28

    18:42 06.10.2026

  • 3 ИСТЕРИЯТА И ПАНИКАТА В ПРОПАГАНДАТА

    27 1 Отговор
    Са силно очевидни вече. Какви ф-16 бе?

    18:42 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Асам кандидато за президентГюрю

    16 2 Отговор
    Виждаме....виждаме и техните невидими като нашите...давай още можеш останаха некви старци и после идваме ние...

    18:44 06.10.2026

  • 6 глупусти

    13 2 Отговор
    Шефа каза, че F-16 не струват.

    Коментиран от #26

    18:45 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Точна статия

    7 23 Отговор
    Днес на обяд като пътувах по магистрала "Хемус" на много сгради видях такива транспаранти. Спрях и снимах един от тях в момент в който граждани тъкмо го поставяха. След няколко часа над тунелите на входа на град Велико Търново до месокомбинат бившия Родопа видях същия спуснат и много водачи спираха и снимаха и няколко хвърляха и предмети по него. Идва страшна и зловеща мунчова зима.

    Коментиран от #17, #24

    18:46 06.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Питам

    22 1 Отговор
    1. Колко струва един реактивен дрон?
    2. Колко струва ракетата изстреляна от Фъ - 16 срещу дрона?
    3. Колко струва 1 час полет на Фъ- 16?

    Коментиран от #14, #44

    18:48 06.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Много питаш

    1 10 Отговор

    До коментар #10 от "Питам":

    Немаш десет еврака в джоба.

    18:49 06.10.2026

  • 15 А ИСТИНСКАТА ЦЕЛ

    2 7 Отговор
    Е бункера във Валдай!

    18:54 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 блажени са верующите

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "Точна статия":

    които вярват, че този ще го свалят от улицата. Ми няма да си тръгне бе. Няма. Докато не го уволни шефа му, няма да си тръгне сам.

    Коментиран от #20

    18:58 06.10.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 5 Отговор
    "БЪРЗАТА" ВОЙНА НА ИЗРАЕЛ И САЩ
    С ИРАН
    ... ПОКАЗА " ПРАВИЛНОСТТА" НА ВСИЧКИ НАТОВСКИ РЕШЕНИЯ:)

    Коментиран от #23

    19:00 06.10.2026

  • 19 Нямам кораб

    8 3 Отговор
    Вчера не твърдяхте ли същото за няккава автоматична картечница с купол?!

    19:01 06.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Един

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Малиии":

    свали Миг и Су едновременно!

    Коментиран от #46

    19:02 06.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Какво общо

    5 7 Отговор

    До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    има НАТО с Иран и Израел?

    19:03 06.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Укропат

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "глупусти":

    Да. Иска Ф35. Даже искаше Ф57 ,ама щаба му обясни ,че няма внос.

    Коментиран от #32

    19:05 06.10.2026

  • 27 Мощите на Донски

    4 4 Отговор
    загубени при бързо отстъпление край Лиман!

    19:06 06.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Не е вярно това

    7 5 Отговор
    най-ефективното оръжие срещу руските реактивни дронове е капитулацията на Украйна. Всеки уж свален дрон реално е пренасочен единствено от военни към цивилни цели. Отделно на изтребителите F-16 успевамостта им е едва 7% на огромна цена и риск ..

    19:06 06.10.2026

  • 30 Е па

    7 2 Отговор
    Много са ефективни, особено без ракети.🤣

    19:06 06.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Дори

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Укропат":

    Ф 94 ..

    19:07 06.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ах какъв специалист

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "Нямам кораб":

    И сгради разпознава по част от тях...но то мунчовите избиратели имат акъл по малко от врабче

    19:10 06.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Това са украински проблеми

    3 0 Отговор
    Нас, българите, не ни интересуват. Да се оправят сами и да не ни искат пари!

    19:19 06.10.2026

  • 38 Кон за кокошка!

    1 1 Отговор
    Една поразяваща реактивна ракета за ,,Ф-16" ,струва многократно повече от един ефтин дрон...!
    Освен това летателните часове, на който и да е изтребител,си е скъпо удоволствие...!

    19:19 06.10.2026

  • 39 Колю пyйката

    2 0 Отговор
    Много бъpше с паpцаля тоя xuгuенuст! Явно е кoпейка мyнчовец! Все русофобски коментари забъpcа набърже!

    19:20 06.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Колю пyйката

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "БАНДЕРФАШИСТКИ ФЕКАЛИИ":

    Главътъ ти е пуна с руски фeкали, затуй лaйнъ бълнуваш! Не си накланяй главътъ настрани или си запуши ушити!

    19:23 06.10.2026

  • 42 Ицо

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "БАНДЕРФАШИСТКИ ФЕКАЛИИ":

    Неска пълних ли ти чофката?

    19:23 06.10.2026

  • 43 ХиХи

    0 1 Отговор
    Мостовете в Киев харесаха това, днес им слагат мрежа срещу дронове за фсеки случай

    19:24 06.10.2026

  • 44 струва

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Питам":

    150млн. ф16 ..а дрон реактивен може да струва от 50хл. долара..до 100 000 долара, но има и за милиони долари, многоразови..обаче чак такива много рядко ги пускат..така че сравнително евтини и много неефективно да се ползват самолети срещу дрон..но кагато парите изват от европейски граждани..кой ще ги брои..

    19:25 06.10.2026

  • 45 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    СЛЕД
    ДЖАВЕЛИНКО И БАЙРАКТАРКО
    ... СЕГА НАЙ - ПОПУЛЯРНОТО УКРАИНСКО ИМЕ ЗА БЕБЕ
    Е ЕФЧО :)

    19:25 06.10.2026

  • 46 Що да чета като мога да си напиша

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Един":

    мъдрата мисъл ...
    Иде реч за ефективност срещу дронове, не срещу Су и Миг.

    19:28 06.10.2026

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