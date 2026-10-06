Украинската армия: Изтребителите F-16 са най-ефективното оръжие срещу руските реактивни дронове

Понастоящем изтребителите F-16 са сред най-ефективните средства за противодействие на руските реактивни безпилотни летателни апарати (БЛА). Това заяви полковник Юрий Черевашенко, заместник-командващ на Военновъздушните сили на Украйна, по време на заседание на Временната следствена комисия, предава УНИАН.

Той засегна и въпроса за експлоатационния ресурс и износването на летателните апарати.

"Всяка авиационна техника има ограничен експлоатационен ресурс, а в Украйна тези машини се използват изключително интензивно поради големия обем бойни задачи, които трябва да се изпълняват. В резултат на това ресурсът се изразходва бързо. Колкото по-интензивно се използва техниката, толкова по-голяма е необходимостта от удължаване на нейния ресурс - било то над определените от производителя граници (което могат да направят само нашите партньори) или в рамките на тези граници със собствени сили. Накратко, това е изключително сложна задача", подчерта Черевашенко.

Според него Украйна трябва да противодейства на руските БЛА още на етап "дрон-порт" - местата, от които те се изстрелват - и този процес вече е в ход.

"Доколкото ми е известно, този подход вече се прилага активно. Макар и все още да не става в мащабни размери, са нанесени удари по няколко дрон-порта, като те са изведени от строя до извършването на ремонт. Важно е да се разбере, че това са силно укрепени съоръжения с бетонна защита, което ги прави доста трудни за унищожаване. Въпреки това, нанасянето на удари по тях е ключов елемент от стратегията ни за противодействие на ударните БЛА. Що се отнася до реактивните БЛА или боеприпасите, изстрелвани от самолети-носители, целта, разбира се, е унищожаването на самите платформи за изстрелване - включително самолетите, използвани за пускане на управляеми авиационни бомби (КАБ)", обясни Черевашенко.

Източник: news.bg