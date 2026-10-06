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За първи път от три години! Франция изстреля ядрена балистична ракета M51 (ВИДЕО)

За първи път от три години! Франция изстреля ядрена балистична ракета M51 (ВИДЕО)

6 Октомври, 2026 16:18, обновена 6 Октомври, 2026 17:27 1 574 62

  • франция-
  • еманюел макрон-
  • ракети-
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Според анализатора на стратегически оръжия Етиен Маркуз се очаква ракетата да измине приблизително 4700 км по време на полета

За първи път от три години! Франция изстреля ядрена балистична ракета M51 (ВИДЕО) - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Франция изстреля междуконтинентална балистична ракета M51.3 от атомната подводница за балистични ракети Le Vigilant. Това е първото подобно изстрелване от три години насам. Френското издание Ouest-France съобщи за подготовката на изпитанието.

Според анализатора на стратегически оръжия Етиен Маркуз се очаква ракетата да измине приблизително 4700 км по време на полета. Той обаче подчерта, че това не представлява максималния обсег на M51.3.

Изстрелването е планирано да се извърши без ядрена бойна глава край бреговете на френския департамент Финистер. В района на планираното изстрелване вече са въведени ограничения за корабоплаването, които ще останат в сила до 21 октомври.

Френският президент Еманюел Макрон наблюдаваше процеса. Както съобщи Le Parisien, изстрелването беше извършено днес от атомната подводница.

Ракетата не носеше ядрена бойна глава и падна в Северния Атлантик.

Изстрелване след модернизация на подводницата

Подготовката за изстрелването на M51.3 следва приключването на мащабна техническа поддръжка на подводницата Le Vigilant. Работата започна през есента на 2023 г. във военноморската база "Ил Лонг" и включваше обслужване на реактора, въоръжението и други системи.

След подобни ремонти и модернизации френските стратегически подводници преминават през морски изпитания. Целта на изстрелването на M51 е да се потвърди оперативната готовност на стратегическата оръжейна система.

Подобно изстрелване беше извършено през април 2023 г. от подводницата Le Terrible след приключване на нейната собствена техническа поддръжка.

Ракетата M51.3 официално достигна оперативна готовност през октомври 2025 г. Новият вариант се отличава с подобрен обсег, точност и способности за преодоляване на системи за противоракетна отбрана. Тя може да бъде оборудвана и с новата ядрена бойна глава TNO-2.

Франция проведе първото квалификационно изстрелване на M51.3 през ноември 2023 г. от наземния изпитателен полигон в Бискарос. В този случай ракетата беше изстреляна без ядрена бойна глава в посока Атлантическия океан.

Какво се знае за M51.3

M51.3 е тристепенна междуконтинентална балистична ракета с твърдо гориво, предназначена за изстрелване от подводници, разработена като еволюция на семейството M51.

Точните технически характеристики на новия вариант не са оповестени. За предишните версии на M51 обсегът на полета се оценяваше на приблизително 8000-10 000 километра, а максималната скорост достигаше до 25 пъти скоростта на звука (25 Маха).

Ракетите M51.1 и M51.2 можеха да бъдат оборудвани с термоядрени бойни глави с мощност от приблизително 110 до 300 килотона.

Вероятно M51.3 запазва габаритите на предишните версии: дължина от около 12 метра, диаметър 2,3 метра и маса около 52 тона. За навигация ракетата използва, наред с други системи, сателитната мрежа "Галилео".

Предвижда се M51.3 да служи и като основно въоръжение за бъдещите френски стратегически ядрени подводници от клас SNLE 3G, които трябва постепенно да заменят подводниците от клас Le Triomphant след 2035 г. Семейството ракети M51 се разработва и произвежда от френската компания ArianeGroup.

По-рано френският президент Еманюел Макрон заяви, че Европа - и по-специално Франция - трябва да разработи оръжия, подобни на руската система "Орешник". Той подчерта, че Франция попада в обсега на ракетите "Орешник".

Източник: news.bg


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митя

    18 15 Отговор
    сега ще изтеряса!

    Коментиран от #10

    16:20 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 падна в Северния Атлантик

    22 17 Отговор
    На 891 км. от целта

    Коментиран от #48

    16:23 06.10.2026

  • 6 овиснал макарон

    26 18 Отговор
    искайте мир, не тропайте оръжия проскубани петли - Макароне, виж си Франсията, че гори - не пускай ракети...искай мир, войнолюбецо...

    Коментиран от #12, #14, #18

    16:23 06.10.2026

  • 7 Сатана Z

    13 8 Отговор
    Ракетата се очаква да пристигне по разписание.

    16:24 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ракетите M51.1 и M51.2

    24 15 Отговор
    са по руска технология от 1973-1974 г.

    Коментиран от #37

    16:25 06.10.2026

  • 12 Хахахаха

    14 16 Отговор

    До коментар #6 от "овиснал макарон":

    Какъв мир да иска Франция. Франция война не е започвала!

    Коментиран от #23, #33, #36

    16:25 06.10.2026

  • 13 Последния Софиянец

    12 11 Отговор
    Макрон флиртува с войника

    Коментиран от #42

    16:25 06.10.2026

  • 14 Гост

    13 8 Отговор

    До коментар #6 от "овиснал макарон":

    Ако искаш мир готви се за война са казали хората

    16:26 06.10.2026

  • 15 гост

    9 12 Отговор
    Браво и в скоро време 1000..1500 ядрени бойни глави,така се подготвя за мир...по примера на Русия и Китай..

    16:26 06.10.2026

  • 16 Как не е паднала в Перник се чудя

    9 8 Отговор
    с тази сателитната мрежа "Галилео"

    Коментиран от #35

    16:28 06.10.2026

  • 17 хаха

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "14/88":

    Фен си на Хитлер, а той е мразил комунисти като теб.

    16:29 06.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Орешника

    8 4 Отговор
    на 3 октомври,къде падна?Пълно затъмнение!

    16:32 06.10.2026

  • 21 Ходил съм там във

    5 4 Отговор
    Финистер (на френски: Finistère, от finibus terræ, „на края на земята“). В Бретан е , северозападна Франция с център град с име Кемпер. Има и градче с име Пудел също

    Коментиран от #62

    16:32 06.10.2026

  • 22 Митя

    8 4 Отговор
    научил отпивайки водка!В момента е интубиран!

    16:33 06.10.2026

  • 23 нещо май

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    нещо май
    някой не е в час
    ... и не съм аз ...

    16:34 06.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Двама санитари

    9 7 Отговор
    изнесоха Салавьов от студиото!

    16:35 06.10.2026

  • 26 колко

    12 9 Отговор
    ... ще струва това пукане на фалирала франция ...

    16:36 06.10.2026

  • 27 Микронът кво се сили

    9 9 Отговор
    И оня глас, мерца. Техният шеф на тайните служби в бундестага каза, че :" Германия е много близко до война с Русия "!
    Не мога да ги разбера? Война без цел, няма! Ама каква е тяхната цел? Да умрат?
    Путин писа на 30 септември писмо до Нато, че ако натовците затворят Сувалският канал, връзката на Русия с Калининград, то Русия ще си използва всичкият арсенал, включително и атомните оръжия!
    И сега, Микронът кво, като е изстрелял ракета? Ако посегнат на Русия Франция ще стане на пустиня. А Германия даже няма нито една ядрена бойна глава. Е и, какво се стягат за война с Русия, като е ясно още от сега, че ще я загубят? Това ли им е целта?.Да умрат?

    Коментиран от #54

    16:37 06.10.2026

  • 28 Пламен

    8 8 Отговор
    С нетърпени очакваме Митя да довърши бутилката с ,,Финландия" . :)

    16:38 06.10.2026

  • 29 Хаха

    9 10 Отговор
    ракетата да измине приблизително 4700 км по време на полета. Той обаче подчерта, че това не представлява максималния обсег на M51.3.

    Значи може да стигне и до Путин 😁

    16:39 06.10.2026

  • 30 Кирпича

    11 12 Отговор
    Предупреждение за мизерното джудже.

    16:41 06.10.2026

  • 31 Верно!?

    10 7 Отговор
    Ракетата била изстреляна, но още не се знае къде се е проводнила. Затова до 21.10.2026 г. има ограничение на корабоплаването в района на приводняване...

    Успех на френския чадър над ЕС! ;)

    16:43 06.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Я, пак

    9 8 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    Господарите на Франция и изобщо на целия западен блок я започнаха войната в периода 2012-2013 г. по две направления - Сирия и Украйна

    Коментиран от #57

    16:45 06.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Агент Мустак

    11 14 Отговор

    До коментар #11 от "Ракетите M51.1 и M51.2":

    Повечето руски балистични ракети и обожаваната от Ганьо ядрена програма са разработени от отвлечени немски учени след втората световна. Хиляди учени заедно със семействата са извозвани към руските степи след войната за да им разработят военната индустрия.

    Коментиран от #43

    16:48 06.10.2026

  • 38 АМИ НЯМА САМО

    8 12 Отговор
    ДЕБЕЛИЯ МАЗЕН КИМ
    И.
    ДЪРТИЯ ПЛЕШИВ ПЕДОС ПУСЯ

    ДА СТРЕЛЯТ С РАКЕТИ.

    16:48 06.10.2026

  • 39 ЕВРЕИНА МЕНДЕЛ

    5 6 Отговор
    ВЕДНАГА ЩЕ НАДУЕ

    МЕГАФОНА ...

    16:50 06.10.2026

  • 40 Всяка ракета без ядрена бойна глава

    7 4 Отговор
    Може да уцели ядрен реактор на АЕЦ

    16:51 06.10.2026

  • 41 Вангата Бай Ицо Пияницата

    8 11 Отговор
    И кво ся? Излиза френските оръжия са по-бързи и далекобойни от орехчето на Путин. Ганьо е ступор, днес ще се пие от мъка!

    16:51 06.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Спри наркотиците

    6 5 Отговор

    До коментар #37 от "Агент Мустак":

    и халюциогенните гъби. Грижи се за здравето си.

    Коментиран от #44

    16:55 06.10.2026

  • 44 Агент Мустак

    4 5 Отговор

    До коментар #43 от "Спри наркотиците":

    Две думи за теб - операция Осоавиахим. Гугълни ги, ще ти е от полза.

    Коментиран от #46

    17:00 06.10.2026

  • 45 Мислещ

    4 5 Отговор
    4700 километра е разстоянието между Финистер и северния полюс.Защо ли ми се струва че ракетата е паднала доста по-близо?

    17:10 06.10.2026

  • 46 А сащисаните

    8 5 Отговор

    До коментар #44 от "Агент Мустак":

    Колко нацистки престъпника обгрижваха за своите програми? Я провери и пак се изказват!

    17:15 06.10.2026

  • 47 Така Така

    7 4 Отговор
    После климата бил се променял евро 6 евро 10. А бомбите и ракетите са екологични. Помияри разбираш ли.

    17:21 06.10.2026

  • 48 ако лъжеш да ти изсъхне

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "падна в Северния Атлантик":

    ако не - да ти е добре.

    17:26 06.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Някой

    3 6 Отговор
    Руснаците ги тестват много по-често от тези и САЩ. Преди само за 1 ден изстреляха 4 ракети, като едната бе пусната от Путин. Новата им Сармат (Сатана 2 НАТО-вски) се води достатъчна за пълното унищожение на територия колкото Франция или Тексас. От старите Войвода (Сатана НАТО-вски) преди имаха 309, но яко ги съкращаваха и под 60.

    Коментиран от #52, #56, #58

    17:32 06.10.2026

  • 52 доколкото помним

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Някой":

    нито една не падна на под 40 км от целта си.

    17:34 06.10.2026

  • 53 Браво

    3 2 Отговор
    на Наполеончо. Много е сладък без синини на главата.

    17:35 06.10.2026

  • 54 Весел Патиланец

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Микронът кво се сили":

    Куче, което лае не хапе! Пазете се от тези които не заплашват!
    Колкото и да лаят от изток най-много да го докарат до Авдийвка!

    17:35 06.10.2026

  • 55 Хаха

    4 2 Отговор
    Надалеч е избягало магаренцето. У дома гори навсякъде и хората го не искат.

    17:36 06.10.2026

  • 56 доколкото помним

    5 2 Отговор

    До коментар #51 от "Някой":

    ето и в цитати ако не вЕРваш.
    22 Февр. 2023 Русия направи неуспешен опит с балистична ракета
    23.09.2024 Спътникови снимки разкриват, че "Сармат" се е взривила малко след запалване или изстрелване
    2.12.25 г. Най-смъртоносното оръжие в света на Путин отново се взриви

    17:38 06.10.2026

  • 57 Хахахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "Я, пак":

    Копеизажи, слушайте думите на тупин 24.02.2022 - Ние взехме решение по провеждане на СВО! Ние, ние, ние...

    17:38 06.10.2026

  • 58 ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "Някой":

    "Преди само за 1 ден изстреляха 4 ракети, като едната бе пусната от Путин."
    Много лъжеш бе :)))

    Коментиран от #61

    17:39 06.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "ха ха ха":

    Търси и чети или най-добре питай някое ИИ да ти го намери. Русия си развива ядрените ракети, а други като стоят на едно място или да пипнат нещо дребно. Активните големи ракети на САЩ са само 2 вида. От шахти Минутеман 3 от 1970г с последно произведена 1978г. И от подводници с Великобритания Тридент 2 от 1990г. Само от тогава Русия има множество разработени видове ядрени ракети. И по американски класации ядрена сила номер 1 е Русия! А разни считат, че те са единствените постигнали възможност за удар без ответен такъв - стратегия за първи ядрен удар на САЩ още по СССР време, срещу което СССР/Русия разработва Система Периметър за автоматичен ядрен отговор (пъ пръснати датчици на поне 30 параметъра), дори да не е останал един управляващ ракетите.

    17:52 06.10.2026

  • 62 Ясно

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ходил съм там във":

    Толкова добре го обясни, да не си брадчед на Божинката 😆

    17:53 06.10.2026

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