За първи път от три години! Франция изстреля ядрена балистична ракета M51 (ВИДЕО)

Франция изстреля междуконтинентална балистична ракета M51.3 от атомната подводница за балистични ракети Le Vigilant. Това е първото подобно изстрелване от три години насам. Френското издание Ouest-France съобщи за подготовката на изпитанието.
Според анализатора на стратегически оръжия Етиен Маркуз се очаква ракетата да измине приблизително 4700 км по време на полета. Той обаче подчерта, че това не представлява максималния обсег на M51.3.
Изстрелването е планирано да се извърши без ядрена бойна глава край бреговете на френския департамент Финистер. В района на планираното изстрелване вече са въведени ограничения за корабоплаването, които ще останат в сила до 21 октомври.
À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant. Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire. Félicitations à tous les acteurs de cette réussite exceptionnelle : DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group et Marine nationale. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre maîtrise technique sont la fierté de la France. Ce succès technique est une nouvelle démonstration de la crédibilité de notre dissuasion, dont la pérennité est assurée. Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Pour protéger les Français dans la durée face aux menaces, j'ai engagé dès 2017 le renouvellement de nos moyens pour les décennies à venir. En dix ans, le budget de nos armées aura doublé. Nos futurs sous-marins stratégiques sont actuellement en chantier. Le programme de missiles stratégiques hypersoniques et manœuvrants, qui équiperont notre composante aérienne de dissuasion, a été lancé cette année. Notre dissuasion nucléaire nous protège et continuera à nous protéger. Vive la République et vive la France.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026
Френският президент Еманюел Макрон наблюдаваше процеса. Както съобщи Le Parisien, изстрелването беше извършено днес от атомната подводница.
Ракетата не носеше ядрена бойна глава и падна в Северния Атлантик.
Изстрелване след модернизация на подводницата
Подготовката за изстрелването на M51.3 следва приключването на мащабна техническа поддръжка на подводницата Le Vigilant. Работата започна през есента на 2023 г. във военноморската база "Ил Лонг" и включваше обслужване на реактора, въоръжението и други системи.
След подобни ремонти и модернизации френските стратегически подводници преминават през морски изпитания. Целта на изстрелването на M51 е да се потвърди оперативната готовност на стратегическата оръжейна система.
Подобно изстрелване беше извършено през април 2023 г. от подводницата Le Terrible след приключване на нейната собствена техническа поддръжка.
Ракетата M51.3 официално достигна оперативна готовност през октомври 2025 г. Новият вариант се отличава с подобрен обсег, точност и способности за преодоляване на системи за противоракетна отбрана. Тя може да бъде оборудвана и с новата ядрена бойна глава TNO-2.
Франция проведе първото квалификационно изстрелване на M51.3 през ноември 2023 г. от наземния изпитателен полигон в Бискарос. В този случай ракетата беше изстреляна без ядрена бойна глава в посока Атлантическия океан.
Какво се знае за M51.3
M51.3 е тристепенна междуконтинентална балистична ракета с твърдо гориво, предназначена за изстрелване от подводници, разработена като еволюция на семейството M51.
Точните технически характеристики на новия вариант не са оповестени. За предишните версии на M51 обсегът на полета се оценяваше на приблизително 8000-10 000 километра, а максималната скорост достигаше до 25 пъти скоростта на звука (25 Маха).
Ракетите M51.1 и M51.2 можеха да бъдат оборудвани с термоядрени бойни глави с мощност от приблизително 110 до 300 килотона.
Вероятно M51.3 запазва габаритите на предишните версии: дължина от около 12 метра, диаметър 2,3 метра и маса около 52 тона. За навигация ракетата използва, наред с други системи, сателитната мрежа "Галилео".
Предвижда се M51.3 да служи и като основно въоръжение за бъдещите френски стратегически ядрени подводници от клас SNLE 3G, които трябва постепенно да заменят подводниците от клас Le Triomphant след 2035 г. Семейството ракети M51 се разработва и произвежда от френската компания ArianeGroup.
По-рано френският президент Еманюел Макрон заяви, че Европа - и по-специално Франция - трябва да разработи оръжия, подобни на руската система "Орешник". Той подчерта, че Франция попада в обсега на ракетите "Орешник".
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Митя
Коментиран от #10
16:20 06.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 падна в Северния Атлантик
Коментиран от #48
16:23 06.10.2026
6 овиснал макарон
Коментиран от #12, #14, #18
16:23 06.10.2026
7 Сатана Z
16:24 06.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ракетите M51.1 и M51.2
Коментиран от #37
16:25 06.10.2026
12 Хахахаха
До коментар #6 от "овиснал макарон":Какъв мир да иска Франция. Франция война не е започвала!
Коментиран от #23, #33, #36
16:25 06.10.2026
13 Последния Софиянец
Коментиран от #42
16:25 06.10.2026
14 Гост
До коментар #6 от "овиснал макарон":Ако искаш мир готви се за война са казали хората
16:26 06.10.2026
15 гост
16:26 06.10.2026
16 Как не е паднала в Перник се чудя
Коментиран от #35
16:28 06.10.2026
17 хаха
До коментар #9 от "14/88":Фен си на Хитлер, а той е мразил комунисти като теб.
16:29 06.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Орешника
16:32 06.10.2026
21 Ходил съм там във
Коментиран от #62
16:32 06.10.2026
22 Митя
16:33 06.10.2026
23 нещо май
До коментар #12 от "Хахахаха":нещо май
някой не е в час
... и не съм аз ...
16:34 06.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Двама санитари
16:35 06.10.2026
26 колко
16:36 06.10.2026
27 Микронът кво се сили
Не мога да ги разбера? Война без цел, няма! Ама каква е тяхната цел? Да умрат?
Путин писа на 30 септември писмо до Нато, че ако натовците затворят Сувалският канал, връзката на Русия с Калининград, то Русия ще си използва всичкият арсенал, включително и атомните оръжия!
И сега, Микронът кво, като е изстрелял ракета? Ако посегнат на Русия Франция ще стане на пустиня. А Германия даже няма нито една ядрена бойна глава. Е и, какво се стягат за война с Русия, като е ясно още от сега, че ще я загубят? Това ли им е целта?.Да умрат?
Коментиран от #54
16:37 06.10.2026
28 Пламен
16:38 06.10.2026
29 Хаха
Значи може да стигне и до Путин 😁
16:39 06.10.2026
30 Кирпича
16:41 06.10.2026
31 Верно!?
Успех на френския чадър над ЕС! ;)
16:43 06.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Я, пак
До коментар #12 от "Хахахаха":Господарите на Франция и изобщо на целия западен блок я започнаха войната в периода 2012-2013 г. по две направления - Сирия и Украйна
Коментиран от #57
16:45 06.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Агент Мустак
До коментар #11 от "Ракетите M51.1 и M51.2":Повечето руски балистични ракети и обожаваната от Ганьо ядрена програма са разработени от отвлечени немски учени след втората световна. Хиляди учени заедно със семействата са извозвани към руските степи след войната за да им разработят военната индустрия.
Коментиран от #43
16:48 06.10.2026
38 АМИ НЯМА САМО
И.
ДЪРТИЯ ПЛЕШИВ ПЕДОС ПУСЯ
ДА СТРЕЛЯТ С РАКЕТИ.
16:48 06.10.2026
39 ЕВРЕИНА МЕНДЕЛ
МЕГАФОНА ...
16:50 06.10.2026
40 Всяка ракета без ядрена бойна глава
16:51 06.10.2026
41 Вангата Бай Ицо Пияницата
16:51 06.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Спри наркотиците
До коментар #37 от "Агент Мустак":и халюциогенните гъби. Грижи се за здравето си.
Коментиран от #44
16:55 06.10.2026
44 Агент Мустак
До коментар #43 от "Спри наркотиците":Две думи за теб - операция Осоавиахим. Гугълни ги, ще ти е от полза.
Коментиран от #46
17:00 06.10.2026
45 Мислещ
17:10 06.10.2026
46 А сащисаните
До коментар #44 от "Агент Мустак":Колко нацистки престъпника обгрижваха за своите програми? Я провери и пак се изказват!
17:15 06.10.2026
47 Така Така
17:21 06.10.2026
48 ако лъжеш да ти изсъхне
До коментар #5 от "падна в Северния Атлантик":ако не - да ти е добре.
17:26 06.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Някой
Коментиран от #52, #56, #58
17:32 06.10.2026
52 доколкото помним
До коментар #51 от "Някой":нито една не падна на под 40 км от целта си.
17:34 06.10.2026
53 Браво
17:35 06.10.2026
54 Весел Патиланец
До коментар #27 от "Микронът кво се сили":Куче, което лае не хапе! Пазете се от тези които не заплашват!
Колкото и да лаят от изток най-много да го докарат до Авдийвка!
17:35 06.10.2026
55 Хаха
17:36 06.10.2026
56 доколкото помним
До коментар #51 от "Някой":ето и в цитати ако не вЕРваш.
22 Февр. 2023 Русия направи неуспешен опит с балистична ракета
23.09.2024 Спътникови снимки разкриват, че "Сармат" се е взривила малко след запалване или изстрелване
2.12.25 г. Най-смъртоносното оръжие в света на Путин отново се взриви
17:38 06.10.2026
57 Хахахаха
До коментар #33 от "Я, пак":Копеизажи, слушайте думите на тупин 24.02.2022 - Ние взехме решение по провеждане на СВО! Ние, ние, ние...
17:38 06.10.2026
58 ха ха ха
До коментар #51 от "Някой":"Преди само за 1 ден изстреляха 4 ракети, като едната бе пусната от Путин."
Много лъжеш бе :)))
Коментиран от #61
17:39 06.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Някой
До коментар #58 от "ха ха ха":Търси и чети или най-добре питай някое ИИ да ти го намери. Русия си развива ядрените ракети, а други като стоят на едно място или да пипнат нещо дребно. Активните големи ракети на САЩ са само 2 вида. От шахти Минутеман 3 от 1970г с последно произведена 1978г. И от подводници с Великобритания Тридент 2 от 1990г. Само от тогава Русия има множество разработени видове ядрени ракети. И по американски класации ядрена сила номер 1 е Русия! А разни считат, че те са единствените постигнали възможност за удар без ответен такъв - стратегия за първи ядрен удар на САЩ още по СССР време, срещу което СССР/Русия разработва Система Периметър за автоматичен ядрен отговор (пъ пръснати датчици на поне 30 параметъра), дори да не е останал един управляващ ракетите.
17:52 06.10.2026
62 Ясно
До коментар #21 от "Ходил съм там във":Толкова добре го обясни, да не си брадчед на Божинката 😆
17:53 06.10.2026