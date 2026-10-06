За първи път от три години! Франция изстреля ядрена балистична ракета M51 (ВИДЕО)

Франция изстреля междуконтинентална балистична ракета M51.3 от атомната подводница за балистични ракети Le Vigilant. Това е първото подобно изстрелване от три години насам. Френското издание Ouest-France съобщи за подготовката на изпитанието.

Според анализатора на стратегически оръжия Етиен Маркуз се очаква ракетата да измине приблизително 4700 км по време на полета. Той обаче подчерта, че това не представлява максималния обсег на M51.3.

Изстрелването е планирано да се извърши без ядрена бойна глава край бреговете на френския департамент Финистер. В района на планираното изстрелване вече са въведени ограничения за корабоплаването, които ще останат в сила до 21 октомври.

À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant. Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire. Félicitations à tous les acteurs de cette réussite exceptionnelle : DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group et Marine nationale. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre maîtrise technique sont la fierté de la France. Ce succès technique est une nouvelle démonstration de la crédibilité de notre dissuasion, dont la pérennité est assurée. Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Pour protéger les Français dans la durée face aux menaces, j'ai engagé dès 2017 le renouvellement de nos moyens pour les décennies à venir. En dix ans, le budget de nos armées aura doublé. Nos futurs sous-marins stratégiques sont actuellement en chantier. Le programme de missiles stratégiques hypersoniques et manœuvrants, qui équiperont notre composante aérienne de dissuasion, a été lancé cette année. Notre dissuasion nucléaire nous protège et continuera à nous protéger. Vive la République et vive la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026

Френският президент Еманюел Макрон наблюдаваше процеса. Както съобщи Le Parisien, изстрелването беше извършено днес от атомната подводница.

Ракетата не носеше ядрена бойна глава и падна в Северния Атлантик.

Изстрелване след модернизация на подводницата

Подготовката за изстрелването на M51.3 следва приключването на мащабна техническа поддръжка на подводницата Le Vigilant. Работата започна през есента на 2023 г. във военноморската база "Ил Лонг" и включваше обслужване на реактора, въоръжението и други системи.

След подобни ремонти и модернизации френските стратегически подводници преминават през морски изпитания. Целта на изстрелването на M51 е да се потвърди оперативната готовност на стратегическата оръжейна система.

Подобно изстрелване беше извършено през април 2023 г. от подводницата Le Terrible след приключване на нейната собствена техническа поддръжка.

Ракетата M51.3 официално достигна оперативна готовност през октомври 2025 г. Новият вариант се отличава с подобрен обсег, точност и способности за преодоляване на системи за противоракетна отбрана. Тя може да бъде оборудвана и с новата ядрена бойна глава TNO-2.

Франция проведе първото квалификационно изстрелване на M51.3 през ноември 2023 г. от наземния изпитателен полигон в Бискарос. В този случай ракетата беше изстреляна без ядрена бойна глава в посока Атлантическия океан.

Какво се знае за M51.3

M51.3 е тристепенна междуконтинентална балистична ракета с твърдо гориво, предназначена за изстрелване от подводници, разработена като еволюция на семейството M51.

Точните технически характеристики на новия вариант не са оповестени. За предишните версии на M51 обсегът на полета се оценяваше на приблизително 8000-10 000 километра, а максималната скорост достигаше до 25 пъти скоростта на звука (25 Маха).

Ракетите M51.1 и M51.2 можеха да бъдат оборудвани с термоядрени бойни глави с мощност от приблизително 110 до 300 килотона.

Вероятно M51.3 запазва габаритите на предишните версии: дължина от около 12 метра, диаметър 2,3 метра и маса около 52 тона. За навигация ракетата използва, наред с други системи, сателитната мрежа "Галилео".

Предвижда се M51.3 да служи и като основно въоръжение за бъдещите френски стратегически ядрени подводници от клас SNLE 3G, които трябва постепенно да заменят подводниците от клас Le Triomphant след 2035 г. Семейството ракети M51 се разработва и произвежда от френската компания ArianeGroup.

По-рано френският президент Еманюел Макрон заяви, че Европа - и по-специално Франция - трябва да разработи оръжия, подобни на руската система "Орешник". Той подчерта, че Франция попада в обсега на ракетите "Орешник".

Източник: news.bg