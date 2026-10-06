Германските служби: Германия е основна мишена на Русия

Русия води "сенчеста война" срещу европейските държави, а Германия е основна мишена, заяви шефът на германското разузнаване Мартин Йегер.
Ръководителите на германските разузнавателни служби рядко се изказват толкова открито. Обикновено разговорите между членовете на парламентарната комисия за контрол на разузнаването към Бундестага и ръководителите на Федералната разузнавателна служба (BND), Федералната служба за защита на конституцията (BfV) и на Службата за военно контраразузнаване (МАД) се провеждат в защитени помещения и са строго поверителни.
От 2016 г. насам обаче веднъж годишно се провежда публично изслушване, достъпно за журналисти, а дори и за граждани. Такава среща се проведе и на 5 октомври, а тримата ръководители на спецслужбите описаха една обезпокоителна картина за днешна Германия.
Русия залага на сплашване и дестабилизация
"Сенчестата война" на Русия включва актове на сплашване, кибератаки и подготовка за нападения - действия, които вече нанасят вреди в Германия. Ръководителят на външното разузнаване не твърди, че войната с Русия е неизбежна, но описва съществуващия риск. Неговото послание може да се обобщи така: войната не започва чак когато танковете тръгнат в настъпление, посочва АРД.
Русия няма да се въздържи от пряк военен сблъсък с НАТО, ако такъв ѝ се наложи, гласи оценката на Йегер. Преди година той беше предупредил, че Русия може да предизвика НАТО и Европа, а сега заяви, че Германия е една от основните цели на Русия и страната може да бъде въвлечена в ожесточен конфликт.
Всички тези заплахи се появяват на фона на войната в Украйна - германското правителство предоставя на нападната от Русия страна повече военна техника, отколкото правителството на която и да е друга държава от ЕС. Синан Селен, президент на вътрешното разузнаване BfV, предупреди за готовността на Русия да извършва саботажи и смъртоносни нападения, като инцидента на летището в Лайпциг в началото на август с дрон, зареден с експлозиви. Той посочи още, че сериозни рискове произлизат от практиката да се вербуват местни хора за еднократни операции. Вместо да внедрява собствени агенти, Кремъл набира хора през социалните мрежи за шпионаж, сабожи и логистика.
Няма информация за непосредствена атака
Наред с предупрежденията за нови хибридни атаки от страна на Русия, ръководителите на разузнавателните служби все пак не посочиха, че руска атака срещу Германия или НАТО е непосредствена. За по-вероятни те смятат нови военни провокации - особено в балтийските държави, граничещи с Русия.
Шефът на германското външно разузнаване е съгласен с оценката на висши представители на Бундесвера, че след 2029 г. Русия ще е готова да предприеме нападение срещу територията на НАТО - Йегер също смята този сценарий за възможен. Той уточнява обаче, че няма индикации Русия да подготвя подобно развитие. Предупреждението, че може да се стигне до конфликт не е предупреждение за непосредствено предстояща война, разяснява Оливер Нойрот от АРД.
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Затова мълчат като на рани
Коментиран от #14, #47
19:41 06.10.2026
3 Само и само
Коментиран от #31
19:41 06.10.2026
4 Гост
19:42 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Жимблу
19:43 06.10.2026
7 Абе то
19:43 06.10.2026
8 А бе
19:43 06.10.2026
9 Тодор Колев
Коментиран от #23
19:44 06.10.2026
10 Параной Патологин
19:44 06.10.2026
11 РУСКИЯ НАРОД НЯМА ДА ПОЗВОЛИ
Коментиран от #16
19:44 06.10.2026
12 Германците
19:45 06.10.2026
13 Тити на Кака
Поредна тъпа немска комедия. Нормално, по-идиотско чувство за хумор от немското трудно може да се открие на тази планета😂😂😂
19:45 06.10.2026
14 Е тъй деее... обачииии
До коментар #2 от "Затова мълчат като на рани":Средностатистическият германец вече не може да си позволи да хапва немска храна, да кара немски автомобили и да носи немски часовници и дрехи нали? И картофи немски даже не може да хапва
19:46 06.10.2026
15 РУСНАЦИТЕ НЕ СА ЗАБРАВИЛИ
19:47 06.10.2026
16 Един
До коментар #11 от "РУСКИЯ НАРОД НЯМА ДА ПОЗВОЛИ":Обаче подкрепя разцвета на фашизма в Русия.
19:48 06.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 УНИЩОЖАВАНЕТО НА НОВОФАШИЗМА
19:53 06.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
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23 Жълт парцал
До коментар #9 от "Тодор Колев":Хм, замислих се , в един пожар никой не може да каже какво има в един склад. Класическа измама. Можеш да пишеш ,че вътре е имало какво ли не, пожара не оставя следи. Ония Гебрев да не би и той да върти подобна далавера, или пък тия дето били запалени от руснаците.
19:54 06.10.2026
24 Някой лъже !
19:55 06.10.2026
25 ИСТЕРИЯТА И ПАНИКАТА В ПРОПАГАНДАТА
19:57 06.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Троян
19:57 06.10.2026
28 Кравария убер алес
Ето това е единственото вярно от цялата приказка. Типично за ПП Де Би ли,розово мислене, без факти, логика. Може би, вероятно, евентуално. Поздрав на фермата на Мирчев , розови понита.
19:58 06.10.2026
29 Да бе ,да ! 🤔
Коментиран от #48
20:00 06.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
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32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Логично и справедливо е
„Ние водим война срещу Русия, а не един срещу друг.“ (“We are fighting a war against Russia and not against each other.”)....
20:03 06.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Логично и справедливо е
20:06 06.10.2026
37 селяк
20:07 06.10.2026
38 Киро-дъ-кинг
20:09 06.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Гост
20:15 06.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 защо
20:20 06.10.2026
45 нещастници
20:23 06.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Нормални
До коментар #29 от "Да бе ,да ! 🤔":отношения между Германия и Русия не е имало никога в историята на тези две държави. Германия е регионална сила, чиято цел винаги е била доминация на европейския континент. Източна Европа е нейният заден двор, държавите от Западна Европа са нейни васали.
Руснаците са единствените, които теоретично могат да застрашат тази доминация.
Германия има своите интереси и ги отстоява.
20:39 06.10.2026
49 Германия
Това е логично, не е ли?
Нали цялата тази бъркотия започна именно с тъй нареченото "асоциирано" членство на Украйна. После дойде преврата и тъй насетне. В Беларус беше направен подобен опит с Тихановская, но се провали, поради липса на силоваци, които да довършат преврата.
20:48 06.10.2026
50 Кой са тези "Германските служби" ?
официални исторически доклади, сред които и мащабното разследване на Федералното министерство на правосъдието на Германия, известно като „Досиетата Розенбург“ (Die Akte Rosenburg), които разкриват шокиращи мащаби на приемственост между нацисткия режим и следвоенната държавна машина...
20:49 06.10.2026