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Германските служби: Германия е основна мишена на Русия
  Тема: Украйна

Германските служби: Германия е основна мишена на Русия

6 Октомври, 2026 19:39 919 50

  • германия-
  • русия-
  • нато-
  • украйна-
  • хибридна война-
  • владимир путин-
  • фридрих мерц

Заплахи, кибератаки, планове за атентати - Русия води "сенчеста война" срещу Германия и е най-опасният ѝ противник

Германските служби: Германия е основна мишена на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия води "сенчеста война" срещу европейските държави, а Германия е основна мишена, заяви шефът на германското разузнаване Мартин Йегер.

Ръководителите на германските разузнавателни служби рядко се изказват толкова открито. Обикновено разговорите между членовете на парламентарната комисия за контрол на разузнаването към Бундестага и ръководителите на Федералната разузнавателна служба (BND), Федералната служба за защита на конституцията (BfV) и на Службата за военно контраразузнаване (МАД) се провеждат в защитени помещения и са строго поверителни.

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От 2016 г. насам обаче веднъж годишно се провежда публично изслушване, достъпно за журналисти, а дори и за граждани. Такава среща се проведе и на 5 октомври, а тримата ръководители на спецслужбите описаха една обезпокоителна картина за днешна Германия.

Русия залага на сплашване и дестабилизация

"Сенчестата война" на Русия включва актове на сплашване, кибератаки и подготовка за нападения - действия, които вече нанасят вреди в Германия. Ръководителят на външното разузнаване не твърди, че войната с Русия е неизбежна, но описва съществуващия риск. Неговото послание може да се обобщи така: войната не започва чак когато танковете тръгнат в настъпление, посочва АРД.

Русия няма да се въздържи от пряк военен сблъсък с НАТО, ако такъв ѝ се наложи, гласи оценката на Йегер. Преди година той беше предупредил, че Русия може да предизвика НАТО и Европа, а сега заяви, че Германия е една от основните цели на Русия и страната може да бъде въвлечена в ожесточен конфликт.

Всички тези заплахи се появяват на фона на войната в Украйна - германското правителство предоставя на нападната от Русия страна повече военна техника, отколкото правителството на която и да е друга държава от ЕС. Синан Селен, президент на вътрешното разузнаване BfV, предупреди за готовността на Русия да извършва саботажи и смъртоносни нападения, като инцидента на летището в Лайпциг в началото на август с дрон, зареден с експлозиви. Той посочи още, че сериозни рискове произлизат от практиката да се вербуват местни хора за еднократни операции. Вместо да внедрява собствени агенти, Кремъл набира хора през социалните мрежи за шпионаж, сабожи и логистика.

Няма информация за непосредствена атака

Наред с предупрежденията за нови хибридни атаки от страна на Русия, ръководителите на разузнавателните служби все пак не посочиха, че руска атака срещу Германия или НАТО е непосредствена. За по-вероятни те смятат нови военни провокации - особено в балтийските държави, граничещи с Русия.

Шефът на германското външно разузнаване е съгласен с оценката на висши представители на Бундесвера, че след 2029 г. Русия ще е готова да предприеме нападение срещу територията на НАТО - Йегер също смята този сценарий за възможен. Той уточнява обаче, че няма индикации Русия да подготвя подобно развитие. Предупреждението, че може да се стигне до конфликт не е предупреждение за непосредствено предстояща война, разяснява Оливер Нойрот от АРД.

Източник: www.dw.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Затова мълчат като на рани

    8 12 Отговор
    Руските служби хапват немска храна, карат немски автомобили и носят немски часовници и дрехи

    Коментиран от #14, #47

    19:41 06.10.2026

  • 3 Само и само

    15 4 Отговор
    Само и само за да са на власт. Русия не може с Украине да се оправи , тях Марцианците ще ги нападат .... Пари да се точат от народа !! Бок@лу@ци!!!

    Коментиран от #31

    19:41 06.10.2026

  • 4 Гост

    9 21 Отговор
    От цяло НАТО, Русия си позволи да атакува директно България щото нямат Мунчо и смешната му армия за нищо.

    19:42 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Жимблу

    19 8 Отговор
    Германците сами се вкарват в някакви филми,всячески се стремята да убедят себе си че русия е виновна за упадъка им и това че азг почва да набира скорост точно заради техните малоумщини,а па от европройдохата им пригласят хорово,и после защо имало чуждо знаме над райхстага

    19:43 06.10.2026

  • 7 Абе то

    11 5 Отговор
    Германия е основна мишена и на България също. Така уж дрънкаха преди дни от ГЕСТАПО-то некакви тикви там

    19:43 06.10.2026

  • 8 А бе

    20 8 Отговор
    Да им имам службите на тия. Те руснаците скоро не са ходили в Берлин, та ги сърбят веригите.

    19:43 06.10.2026

  • 9 Тодор Колев

    23 7 Отговор
    Германските военни складове са почти празни зеления йордек изгърмя почти всичко..! На места дизела удари 3 еврака..! Каква сила може да демонстрира тази държава..??

    Коментиран от #23

    19:44 06.10.2026

  • 10 Параной Патологин

    15 3 Отговор
    Треперете треперуги! Изключвайте си хладилника защото там в тъмното седи Пъти и с дългата си ръка от Кремъл

    19:44 06.10.2026

  • 11 РУСКИЯ НАРОД НЯМА ДА ПОЗВОЛИ

    22 8 Отговор
    Възраждането на новофашизма и реваншизма в Германия.

    Коментиран от #16

    19:44 06.10.2026

  • 12 Германците

    19 3 Отговор
    се преструват на умрели лисици.

    19:45 06.10.2026

  • 13 Тити на Кака

    20 6 Отговор
    И от този статут на руска мишена жално се оплакват немците, които нагло изпързаляха руснаците като гаранти по Минските споразумения, използвани от тях / по признанието на Меркел/ не за постигането на мир, а за подготовка на Украйна за война с Русия. Същите тези немци, които всяка година помпат Украйна с оръжия и боеприпаси за десетки милиарди евро.
    Поредна тъпа немска комедия. Нормално, по-идиотско чувство за хумор от немското трудно може да се открие на тази планета😂😂😂

    19:45 06.10.2026

  • 14 Е тъй деее... обачииии

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "Затова мълчат като на рани":

    Средностатистическият германец вече не може да си позволи да хапва немска храна, да кара немски автомобили и да носи немски часовници и дрехи нали? И картофи немски даже не може да хапва

    19:46 06.10.2026

  • 15 РУСНАЦИТЕ НЕ СА ЗАБРАВИЛИ

    15 6 Отговор
    50 МИЛИОНА убити през ВСВ. Германия ще стане на огледало.

    19:47 06.10.2026

  • 16 Един

    8 16 Отговор

    До коментар #11 от "РУСКИЯ НАРОД НЯМА ДА ПОЗВОЛИ":

    Обаче подкрепя разцвета на фашизма в Русия.

    19:48 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 УНИЩОЖАВАНЕТО НА НОВОФАШИЗМА

    13 5 Отговор
    Е силен мотиватор на руското общество.

    19:53 06.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Жълт парцал

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Тодор Колев":

    Хм, замислих се , в един пожар никой не може да каже какво има в един склад. Класическа измама. Можеш да пишеш ,че вътре е имало какво ли не, пожара не оставя следи. Ония Гебрев да не би и той да върти подобна далавера, или пък тия дето били запалени от руснаците.

    19:54 06.10.2026

  • 24 Някой лъже !

    13 5 Отговор
    Зеленият глист твърди, че разполага с достоверна информация от укро- разузнаването според която Укрия е тая която ще го отнесе !

    19:55 06.10.2026

  • 25 ИСТЕРИЯТА И ПАНИКАТА В ПРОПАГАНДАТА

    13 4 Отговор
    Вече са очевидни.

    19:57 06.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Троян

    14 4 Отговор
    Основният проблем на Германия са дюнерджийниците на всеки ъгъл и клиентите.

    19:57 06.10.2026

  • 28 Кравария убер алес

    11 4 Отговор
    уточнява обаче, че няма индикации Русия да подготвя подобно развитие.

    Ето това е единственото вярно от цялата приказка. Типично за ПП Де Би ли,розово мислене, без факти, логика. Може би, вероятно, евентуално. Поздрав на фермата на Мирчев , розови понита.

    19:58 06.10.2026

  • 29 Да бе ,да ! 🤔

    7 5 Отговор
    Русия е силно заинтересувана да продава енергоносители и материали на Германия . Защо Дойче службите говорят нелогизми - Ами защото и там са подчинени на англосаксонците , които нямат интерес от нормално развитие на отношенията Русия - Германия.

    Коментиран от #48

    20:00 06.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Логично и справедливо е

    10 2 Отговор
    Русия да води "сенчеста война" срещу европейските държави, а Германия да е основна мишена. Като основен спонсор на войната и украинският тероризм не е ли нормално да е точно така? Кой беше първият немски политик казал и признал че са във война с Русия а ? ..ще ви кажа и си го проверете ако не вярвате ! Немският политик, който направи това изказване, беше Аналена Бербок (Annalena Baerbock), тогавашен министър на външните работи на Германия. Още на 24 януари 2023 г., по време на дебати в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в Страсбург, тя изрече на английски език следната реплика:
    „Ние водим война срещу Русия, а не един срещу друг.“ (“We are fighting a war against Russia and not against each other.”)....

    20:03 06.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Логично и справедливо е

    8 2 Отговор
    Гузен негонен бяга .......

    20:06 06.10.2026

  • 37 селяк

    5 1 Отговор
    аа дойчланд запрете са малко ниа ся сме у светлинътъ на прожектора

    20:07 06.10.2026

  • 38 Киро-дъ-кинг

    3 3 Отговор
    Защо не направят пак един договор стил Рибентроп-Молотов? И да се почва...

    20:09 06.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гост

    9 1 Отговор
    Че защо Русия трябва да се въздържа, когато Германия я атакува системно и методично от години, въпреки крахът на германската икономика, изцяло зависима от руските ресурси...?!- за добруването, за демокрацията, за правовата държава, за това ли Германия се бори?!😁

    20:15 06.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 защо

    5 1 Отговор
    Германия беше основен бенефициент на Руската газ, но на някой не му се хареса. Поработи усърдно и сега са основна мишена. Който търси - намира. Да им е честито.

    20:20 06.10.2026

  • 45 нещастници

    3 1 Отговор
    пък аз си мислех че е крайна...............

    20:23 06.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Нормални

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Да бе ,да ! 🤔":

    отношения между Германия и Русия не е имало никога в историята на тези две държави. Германия е регионална сила, чиято цел винаги е била доминация на европейския континент. Източна Европа е нейният заден двор, държавите от Западна Европа са нейни васали.
    Руснаците са единствените, които теоретично могат да застрашат тази доминация.
    Германия има своите интереси и ги отстоява.

    20:39 06.10.2026

  • 49 Германия

    1 0 Отговор
    подчини и управлява цяла източна Европа. Защо да не присъедини към евро империята си Беларус и Украйна?
    Това е логично, не е ли?
    Нали цялата тази бъркотия започна именно с тъй нареченото "асоциирано" членство на Украйна. После дойде преврата и тъй насетне. В Беларус беше направен подобен опит с Тихановская, но се провали, поради липса на силоваци, които да довършат преврата.

    20:48 06.10.2026

  • 50 Кой са тези "Германските служби" ?

    3 0 Отговор
    Някой дава ли си сметка че поне 60% от шефовете на тези служби са преки наследници на осъдени нацисти? Още преди 3 години статия имаше по темата от някакъв журналист в Берлин. Че относно съда и прокуратурата ситуацията била още по фрапантна .. И този процес е проследен още от 1962 ра година когато масово нацисти са назначавани на държавни постове в Западна Германия. Отделно съществуват и
    официални исторически доклади, сред които и мащабното разследване на Федералното министерство на правосъдието на Германия, известно като „Досиетата Розенбург“ (Die Akte Rosenburg), които разкриват шокиращи мащаби на приемственост между нацисткия режим и следвоенната държавна машина...

    20:49 06.10.2026

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