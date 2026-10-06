Германските служби: Германия е основна мишена на Русия

Русия води "сенчеста война" срещу европейските държави, а Германия е основна мишена, заяви шефът на германското разузнаване Мартин Йегер.

Ръководителите на германските разузнавателни служби рядко се изказват толкова открито. Обикновено разговорите между членовете на парламентарната комисия за контрол на разузнаването към Бундестага и ръководителите на Федералната разузнавателна служба (BND), Федералната служба за защита на конституцията (BfV) и на Службата за военно контраразузнаване (МАД) се провеждат в защитени помещения и са строго поверителни.

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От 2016 г. насам обаче веднъж годишно се провежда публично изслушване, достъпно за журналисти, а дори и за граждани. Такава среща се проведе и на 5 октомври, а тримата ръководители на спецслужбите описаха една обезпокоителна картина за днешна Германия.

Русия залага на сплашване и дестабилизация

"Сенчестата война" на Русия включва актове на сплашване, кибератаки и подготовка за нападения - действия, които вече нанасят вреди в Германия. Ръководителят на външното разузнаване не твърди, че войната с Русия е неизбежна, но описва съществуващия риск. Неговото послание може да се обобщи така: войната не започва чак когато танковете тръгнат в настъпление, посочва АРД.

Русия няма да се въздържи от пряк военен сблъсък с НАТО, ако такъв ѝ се наложи, гласи оценката на Йегер. Преди година той беше предупредил, че Русия може да предизвика НАТО и Европа, а сега заяви, че Германия е една от основните цели на Русия и страната може да бъде въвлечена в ожесточен конфликт.

Всички тези заплахи се появяват на фона на войната в Украйна - германското правителство предоставя на нападната от Русия страна повече военна техника, отколкото правителството на която и да е друга държава от ЕС. Синан Селен, президент на вътрешното разузнаване BfV, предупреди за готовността на Русия да извършва саботажи и смъртоносни нападения, като инцидента на летището в Лайпциг в началото на август с дрон, зареден с експлозиви. Той посочи още, че сериозни рискове произлизат от практиката да се вербуват местни хора за еднократни операции. Вместо да внедрява собствени агенти, Кремъл набира хора през социалните мрежи за шпионаж, сабожи и логистика.

Няма информация за непосредствена атака

Наред с предупрежденията за нови хибридни атаки от страна на Русия, ръководителите на разузнавателните служби все пак не посочиха, че руска атака срещу Германия или НАТО е непосредствена. За по-вероятни те смятат нови военни провокации - особено в балтийските държави, граничещи с Русия.

Шефът на германското външно разузнаване е съгласен с оценката на висши представители на Бундесвера, че след 2029 г. Русия ще е готова да предприеме нападение срещу територията на НАТО - Йегер също смята този сценарий за възможен. Той уточнява обаче, че няма индикации Русия да подготвя подобно развитие. Предупреждението, че може да се стигне до конфликт не е предупреждение за непосредствено предстояща война, разяснява Оливер Нойрот от АРД.

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