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Мащабен пробив в сигурността! Хакери се добраха до личните данни на милиони датчани

Мащабен пробив в сигурността! Хакери се добраха до личните данни на милиони датчани

5 Октомври, 2026 16:05 711 5

  • хакер-
  • дания-
  • мете фредериксен-
  • гренландия

Достъпът до националния регистър е осъществен чрез хакване на датска компания, която има законно право на достъп до него

Мащабен пробив в сигурността! Хакери се добраха до личните данни на милиони датчани - 1
Снимка: Shutterstock
Euronews Euronews

Дания претърпя мащабен пробив в сигурността. Хакери проникнаха в националния регистър на населението и получиха достъп до личната информация на милиони хора, предаде "Euronews".

Министърът по въпросите на цифровизацията Кристина Егелунд определи пробива като "изключително сериозен инцидент". Засегнати са 8,8 милиона души.

Достъпът до националния регистър е осъществен чрез хакване на датска компания, която има законно право на достъп до него.

От ведомството посочват, че неоторизирани лица са получили незаконен достъп до имена, адреси и CPR номера (датските идентификационни номера за социално осигуряване), включително на починали или емигрирали лица.

Егелунд заяви, че се работи по установяване на пълния обхват на инцидента.

Населението на Дания е около шест милиона души, но националният регистър съдържа информация за 11 милиона, включително данни за починали лица и за хора, които са емигрирали от страната.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ........–

    6 0 Отговор
    Местя го двустранно.

    16:07 05.10.2026

  • 2 путя е

    5 1 Отговор
    виновен, няма кой друг:))))

    16:11 05.10.2026

  • 3 Софиянец

    5 0 Отговор
    Мизерници 😂 каква райска градина

    16:21 05.10.2026

  • 4 Хи хи

    4 0 Отговор
    руски хакери и лично Путин е хакнал базата данни с чип от пералня !!

    16:26 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.