При съвместна операция! Държави от НАТО осуетили руски план за саботаж на подводни кабели

Държави от НАТО са осуетили руски план за саботаж на подводни кабели, предаде "Ройтерс", позовавайки се на свои източници.

По думите им тази пролет - до архипелаг Свалбард в Арктически океан - държави от НАТО са засекли руски подводници, които са провеждали учения за използване на оръжие, предназначено да извади от строя критично важни подводни кабели, без да оставя следи.

Руската операция е била извършена от руското Главно управление за дълбоководни изследвания (GUGI) - структура, отговаряща за подводните бойни действия; за симулирането на разгръщането на тази сложна и разрушителна технология са използвани дълбоководни апарати.

При съвместна операция Великобритания, Норвегия и САЩ са проследили руските плавателни съдовe, като са попречили на Русия да завърши учението си и в крайна сметка плавателните съдове са напуснали района.

През април Великобритания и Норвегия обявиха, че са разкрили тайна руска операция в арктическите води. Досега обаче не беше съобщавано за откриването на новото оръжие, за мястото на операцията и за участието на САЩ.

Според трима американски представители някои анализатори от разузнаването на САЩ изразяват нарастващи опасения, че Русия може да подложи на изпитание пакта за колективна отбрана на НАТО, известен като Член 5. Ако това се случи, унищожаването на подводни кабели би могло да бъде ключов елемент от подобни действия.

Кабелите, които са положени на морското дъно или непосредствено под него, са от решаващо значение за глобалната интернет свързаност и финансовите трансакции. Тяхното икономическо и стратегическо значение ги е превърнало в мишени при предишни конфликти, включително по време на Първата и Втората световна война, когато са били от жизненоважно значение за предаването на заповеди чрез телеграф или телефон.

Два подводни оптични кабела с дължина 1400 км, свързващи архипелага Свалбард с континенталната част на Норвегия, са положени на дълбочина до 2700 метра под морското равнище. Те пренасят огромни обеми от сателитни данни, приемани от наземната станция "СвалСат" (SvalSat) - най-голямата в света и част от мрежата на НАСА "Near Space Network".

Някои западни представители твърдят, че действията на Москва, насочени срещу европейски държави, са се засилили през последните месеци, тъй като фронтовата линия в Украйна е станала до голяма степен статична.

Държави като Полша, Литва и Румъния са потвърдили за различни нарушения. Руският дрон на летище "Лайпциг-Хале" в Германия пък предизвика поредица от ответни мерки от страна на Германия, включително затварянето на руското консулство в Бон и на културния център в Берлин.