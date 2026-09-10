При съвместна операция! Държави от НАТО осуетили руски план за саботаж на подводни кабели

Държави от НАТО са осуетили руски план за саботаж на подводни кабели, предаде "Ройтерс", позовавайки се на свои източници.
По думите им тази пролет - до архипелаг Свалбард в Арктически океан - държави от НАТО са засекли руски подводници, които са провеждали учения за използване на оръжие, предназначено да извади от строя критично важни подводни кабели, без да оставя следи.
Руската операция е била извършена от руското Главно управление за дълбоководни изследвания (GUGI) - структура, отговаряща за подводните бойни действия; за симулирането на разгръщането на тази сложна и разрушителна технология са използвани дълбоководни апарати.
При съвместна операция Великобритания, Норвегия и САЩ са проследили руските плавателни съдовe, като са попречили на Русия да завърши учението си и в крайна сметка плавателните съдове са напуснали района.
През април Великобритания и Норвегия обявиха, че са разкрили тайна руска операция в арктическите води. Досега обаче не беше съобщавано за откриването на новото оръжие, за мястото на операцията и за участието на САЩ.
Според трима американски представители някои анализатори от разузнаването на САЩ изразяват нарастващи опасения, че Русия може да подложи на изпитание пакта за колективна отбрана на НАТО, известен като Член 5. Ако това се случи, унищожаването на подводни кабели би могло да бъде ключов елемент от подобни действия.
Кабелите, които са положени на морското дъно или непосредствено под него, са от решаващо значение за глобалната интернет свързаност и финансовите трансакции. Тяхното икономическо и стратегическо значение ги е превърнало в мишени при предишни конфликти, включително по време на Първата и Втората световна война, когато са били от жизненоважно значение за предаването на заповеди чрез телеграф или телефон.
Два подводни оптични кабела с дължина 1400 км, свързващи архипелага Свалбард с континенталната част на Норвегия, са положени на дълбочина до 2700 метра под морското равнище. Те пренасят огромни обеми от сателитни данни, приемани от наземната станция "СвалСат" (SvalSat) - най-голямата в света и част от мрежата на НАСА "Near Space Network".
Някои западни представители твърдят, че действията на Москва, насочени срещу европейски държави, са се засилили през последните месеци, тъй като фронтовата линия в Украйна е станала до голяма степен статична.
Държави като Полша, Литва и Румъния са потвърдили за различни нарушения. Руският дрон на летище "Лайпциг-Хале" в Германия пък предизвика поредица от ответни мерки от страна на Германия, включително затварянето на руското консулство в Бон и на културния център в Берлин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ба бааааа
Коментиран от #13
16:41 10.09.2026
2 Това пак ли е от рубриката
Коментиран от #14
16:41 10.09.2026
3 Редовната рубрика
16:42 10.09.2026
4 Сатана Z
16:44 10.09.2026
5 Чорбара
16:44 10.09.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:45 10.09.2026
7 Лорда
16:46 10.09.2026
8 Сев.п0т0к
16:46 10.09.2026
9 Орк
16:47 10.09.2026
10 Сладки ботчета
16:47 10.09.2026
11 TЪПИ ЧУТУРИ
16:48 10.09.2026
12 Цвете
Коментиран от #16, #17
16:49 10.09.2026
13 Колко?
До коментар #1 от "Ба бааааа":Колко милиарда да изпишем от бюджета..
16:49 10.09.2026
14 Рубриката е
До коментар #2 от "Това пак ли е от рубриката":Пари на вятъра..
16:50 10.09.2026
15 Коко
16:51 10.09.2026
16 Мууульо
До коментар #12 от "Цвете":Русия ще победи колкото и да се пънете това е нищо не мое да направите
Коментиран от #20
16:53 10.09.2026
17 Аве педи
До коментар #12 от "Цвете":Иди на бик да те олаби да ти олекне
16:55 10.09.2026
18 Споко,
Самопредлагат се за резерва на космонавтите. Да вземат заплата, без да летят..Само това.
16:57 10.09.2026
19 Резил
16:59 10.09.2026
20 Раша преди век го разправяла
До коментар #16 от "Мууульо":същото. Та след голодомора не и вярват. Ама ти си вярвай. Щом си безсмъртен, дано дочакаш
16:59 10.09.2026
21 Путинист отгоре до долу
17:01 10.09.2026
22 az СВО Победа 81
Леле какво бездарие цари в западните специални служби, леле....
17:01 10.09.2026
23 ДрайвингПлежър
Още ли има льохмани да се ловят на подобна плява?
17:01 10.09.2026
24 медийна измислица както досега
17:02 10.09.2026
25 Kaлпазанин
17:02 10.09.2026
26 Саботаж
17:04 10.09.2026
27 Проблеми в Саксония Анхалт 1
17:06 10.09.2026
28 Не така
17:09 10.09.2026