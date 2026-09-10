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При съвместна операция! Държави от НАТО осуетили руски план за саботаж на подводни кабели

При съвместна операция! Държави от НАТО осуетили руски план за саботаж на подводни кабели

10 Септември, 2026 16:39 748 28

  • северен полюс-
  • арктика-
  • русия-
  • нато-
  • гренландия

Два подводни оптични кабела с дължина 1400 км, свързващи архипелага Свалбард с континенталната част на Норвегия, са положени на дълбочина до 2700 метра под морското равнище

При съвместна операция! Държави от НАТО осуетили руски план за саботаж на подводни кабели - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Държави от НАТО са осуетили руски план за саботаж на подводни кабели, предаде "Ройтерс", позовавайки се на свои източници.

По думите им тази пролет - до архипелаг Свалбард в Арктически океан - държави от НАТО са засекли руски подводници, които са провеждали учения за използване на оръжие, предназначено да извади от строя критично важни подводни кабели, без да оставя следи.

Руската операция е била извършена от руското Главно управление за дълбоководни изследвания (GUGI) - структура, отговаряща за подводните бойни действия; за симулирането на разгръщането на тази сложна и разрушителна технология са използвани дълбоководни апарати.

При съвместна операция Великобритания, Норвегия и САЩ са проследили руските плавателни съдовe, като са попречили на Русия да завърши учението си и в крайна сметка плавателните съдове са напуснали района.

През април Великобритания и Норвегия обявиха, че са разкрили тайна руска операция в арктическите води. Досега обаче не беше съобщавано за откриването на новото оръжие, за мястото на операцията и за участието на САЩ.

Според трима американски представители някои анализатори от разузнаването на САЩ изразяват нарастващи опасения, че Русия може да подложи на изпитание пакта за колективна отбрана на НАТО, известен като Член 5. Ако това се случи, унищожаването на подводни кабели би могло да бъде ключов елемент от подобни действия.

Кабелите, които са положени на морското дъно или непосредствено под него, са от решаващо значение за глобалната интернет свързаност и финансовите трансакции. Тяхното икономическо и стратегическо значение ги е превърнало в мишени при предишни конфликти, включително по време на Първата и Втората световна война, когато са били от жизненоважно значение за предаването на заповеди чрез телеграф или телефон.

Два подводни оптични кабела с дължина 1400 км, свързващи архипелага Свалбард с континенталната част на Норвегия, са положени на дълбочина до 2700 метра под морското равнище. Те пренасят огромни обеми от сателитни данни, приемани от наземната станция "СвалСат" (SvalSat) - най-голямата в света и част от мрежата на НАСА "Near Space Network".

Някои западни представители твърдят, че действията на Москва, насочени срещу европейски държави, са се засилили през последните месеци, тъй като фронтовата линия в Украйна е станала до голяма степен статична.

Държави като Полша, Литва и Румъния са потвърдили за различни нарушения. Руският дрон на летище "Лайпциг-Хале" в Германия пък предизвика поредица от ответни мерки от страна на Германия, включително затварянето на руското консулство в Бон и на културния център в Берлин.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ба бааааа

    35 9 Отговор
    Поредния фейк на факти

    Коментиран от #13

    16:41 10.09.2026

  • 2 Това пак ли е от рубриката

    29 7 Отговор
    "Неща които никога не са се случвали" ???

    Коментиран от #14

    16:41 10.09.2026

  • 3 Редовната рубрика

    27 5 Отговор
    "събития случили се само в главата на списувача"

    16:42 10.09.2026

  • 4 Сатана Z

    24 6 Отговор
    Жълтият парцал днес е наблегнал на лъжите от Ройтерс вместо дежурните глупости на DW

    16:44 10.09.2026

  • 5 Чорбара

    18 6 Отговор
    Болни мозъци,това вече на нищо не прилича.Тези отрепки ни взеха за мезе.

    16:44 10.09.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 16 Отговор
    я кажете за мумията на Ушаков , как я мъкнаха орките , че ае сетих от предната статия

    16:45 10.09.2026

  • 7 Лорда

    20 6 Отговор
    Явно хохохолите и натю ядат здрав бой, щом има толкова "статии" срещу руснаците.

    16:46 10.09.2026

  • 8 Сев.п0т0к

    20 6 Отговор
    Не думайте?!?А за сев.поток нещо да кажете?Саботажите са нещо,което го правят 3елените 4ове4ета,пратени от кииф

    16:46 10.09.2026

  • 9 Орк

    13 4 Отговор
    Явно работа е многого лоша....

    16:47 10.09.2026

  • 10 Сладки ботчета

    9 6 Отговор
    Не знаех, че са полагали оптични кабели на морското дъно първата и втората световни воини .... ПП Де Би ли...

    16:47 10.09.2026

  • 11 TЪПИ ЧУТУРИ

    12 6 Отговор
    НЕЩО ПО ОРИГИНАЛНО НЕ МОЖЕТЕ ЛИ ДА ИЗМИСЛИТЕ?

    16:48 10.09.2026

  • 12 Цвете

    4 10 Отговор
    ТЕ СА ТОВА НАИСТИНА ДА ПРАВЯТ ЗЛО, ДА УБИВАТ ,ДА ХВЪРЛЯТ ПРЕЗ БАЛКОН ,ДА ЗАСТРЕЛВАТ ДО МОСТОВЕ, ДА ТРОВЯТ СЪНАРОДНИЦИТЕ СИ И ЗА ТОВА ПУТИН Е ОТКАЧИЛ ОТ СТРАХ ДА НЕ ГО ГЕПЯТ ?! ИМАТ ЛИ ИНТЕРНЕТ И БЕНЗИН ? МАГАЗИНИТЕ ГИ ПОКАЗА ЕДИН МЛАД БЛОГЪР И ТЕ СА ПРАЗНИ.ДИКТАТОРА НАНЕСЕ ЧУДОВИЩНИ ПОРАЖЕНИЯ ПО СВОЯ СИ НАРОД .ОБРЕЧЕН Е ФАТАЛНО.

    Коментиран от #16, #17

    16:49 10.09.2026

  • 13 Колко?

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ба бааааа":

    Колко милиарда да изпишем от бюджета..

    16:49 10.09.2026

  • 14 Рубриката е

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Това пак ли е от рубриката":

    Пари на вятъра..

    16:50 10.09.2026

  • 15 Коко

    5 3 Отговор
    Ква тъпняяяя!

    16:51 10.09.2026

  • 16 Мууульо

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Цвете":

    Русия ще победи колкото и да се пънете това е нищо не мое да направите

    Коментиран от #20

    16:53 10.09.2026

  • 17 Аве педи

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Цвете":

    Иди на бик да те олаби да ти олекне

    16:55 10.09.2026

  • 18 Споко,

    1 0 Отговор
    този път не са бг възрожденци. Нашите са бъзливи и не стават за подводничари и водолази.
    Самопредлагат се за резерва на космонавтите. Да вземат заплата, без да летят..Само това.

    16:57 10.09.2026

  • 19 Резил

    0 2 Отговор
    Запада тотално изтрещя!Осуетили са нещо което изобщо е нямало да стане освен в нечий болен мозък!

    16:59 10.09.2026

  • 20 Раша преди век го разправяла

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мууульо":

    същото. Та след голодомора не и вярват. Ама ти си вярвай. Щом си безсмъртен, дано дочакаш

    16:59 10.09.2026

  • 21 Путинист отгоре до долу

    0 0 Отговор
    В заглавието- Осуетиха план за саботаж. В статията- Провеждаха учения. Кой ли ви чете още, и защо ли....

    17:01 10.09.2026

  • 22 az СВО Победа 81

    0 1 Отговор
    Тоя път черна пропаганда!

    Леле какво бездарие цари в западните специални служби, леле....

    17:01 10.09.2026

  • 23 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Па не успяха да предотвратят укрите да гръмнат газопровода... ЦЪ БЕ!

    Още ли има льохмани да се ловят на подобна плява?

    17:01 10.09.2026

  • 24 медийна измислица както досега

    0 1 Отговор
    Трябва да се демонстрира някакъв успех .Иначе само Русия бие.

    17:02 10.09.2026

  • 25 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Следобеда е на Ротшилд Ройтерс

    17:02 10.09.2026

  • 26 Саботаж

    2 1 Отговор
    Няма съмнение, че руснаците думнаха и Северен паток.

    17:04 10.09.2026

  • 27 Проблеми в Саксония Анхалт 1

    1 0 Отговор
    Ефектът е, че в по-малките населени места все по-трудно се поддържат супермаркети, лекарски кабинети и културен живот. Персонал не достига, а липсата на квалифицирани кадри също е сериозен проблем. Недостиг на кадри има и в образованието. Към 6000 от 14 100 преподаватели в обществените училища са на 55 години и повече.

    17:06 10.09.2026

  • 28 Не така

    0 0 Отговор
    По големи терористи от украинците няма, тия гръмнаха северен поток и се доказа тяхното участие, гръмнаха си сънародника в Монте Карло и куп други изпълнения в такъв стил.

    17:09 10.09.2026