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Премиерът на Гренландия към Доналд Тръмп: Нашият остров не е за продан!

Премиерът на Гренландия към Доналд Тръмп: Нашият остров не е за продан!

8 Юли, 2026 22:11 822 17

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  • мете фредериксен-
  • йенс-фредерик нилсен

Американският държавен глава от своя страна вече изрази съжаление, че САЩ са върнали острова на Дания след Втората световна война

Премиерът на Гренландия към Доналд Тръмп: Нашият остров не е за продан! - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Гренландия не се продава, заяви ръководителят на правителството на острова Йенс-Фредерик Нилсен, цитиран от Ройтерс.

Коментарът му идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отново изрази апетит да поеме контрола над арктическата територия по време на среща на върха на НАТО в Анкара, Турция.

"Многократните призиви за завземане или установяване на контрол над страната ни не променят това", подчерта Нилсен.

Норвегия днес предупреди Тръмп да не прекрачва границата за Гренландия. Американският държавен глава от своя страна изрази съжаление, че САЩ са върнали острова на Дания след Втората световна война.

Въпросът около контрола на Гренландия е навредил на отношенията между САЩ и НАТО, заяви вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп преди срещата на върха на НАТО в Анкара, цитиран от "Ройтерс".

Той за пореден път настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на САЩ, а не на Дания.

"Това навреди на отношенията ми с НАТО, защото Гренландия не помага на Дания. Дания не харчи средства, за да помага реално на Гренландия, но тя е важна за Съединените щати и е заобиколена от китайски и руски кораби - а това няма да го бъде", категоричен е Тръмп.

Припомняме, че искането на Доналд Тръмп да контролира Гренладния предизвика напрежение между Вашингтон, Копенхаген и НАТО, като държавите в Алианса настояват, че арктическият остров трябва да остане територия на Дания.

Гренландия също многократно е изразявала недоволството си относно искането на президента на САЩ, чийто основен мотив е, че островът е важен за сигурността на страната му заради присъствието на Китай и Русия.

От началото на 2026 г. Гренландия и САЩ водят преговори по въпроса за статута на острова и достъпа на Вашингтон до него, включително военният такъв.


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    7 6 Отговор
    Ще ви коля или ще станете американци!

    22:12 08.07.2026

  • 2 Летец Пешеходец

    1 10 Отговор
    Зеленски ще направи абсолютен търговски удар, ако подари Крим на Бай Дончо. Той забравя за Гренландия, американците си взимат Крим- по един или друг начин и всички са доволни.

    Коментиран от #4

    22:14 08.07.2026

  • 3 име

    5 8 Отговор
    Споко, Тръмп и без пари ще го вземе. Дания не заслужава Гренландия, първо го е анексирала незаконно преди години, второ че са копейки щом не са в еврозоната. Значи няма никакъв проблем Тръмп да им го гепи.

    22:17 08.07.2026

  • 4 т-п тpол сopоcоиден

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Летец Пешеходец":

    Що да си играе наркомана на дребно, направо да подарява на Тръмп Марс или Юпитер, още по-голям удар ще направи!

    22:20 08.07.2026

  • 5 Доналд

    7 0 Отговор
    Че звъни на ФИФА и ще дадете цена😆

    22:22 08.07.2026

  • 6 Име

    4 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:24 08.07.2026

  • 7 Тоналт Дръмб

    5 1 Отговор
    Ич, ама ич ма не слуша главата.

    22:24 08.07.2026

  • 8 Купейките се надяват Тръмп да се скара

    3 16 Отговор
    С НАТО
    Но няма да стане
    Русия ще и изяде Боя достойно!!

    Коментиран от #14

    22:28 08.07.2026

  • 9 референдумите

    4 5 Отговор
    Тръмп само иска кримски референдум от гренландците, като на всеки, който е гласувал обещава по 50 х.щ.долара след присъединяването към САЩ в израз на президентска благодарност.

    22:29 08.07.2026

  • 10 гост

    5 3 Отговор
    Е ама той бай Дони няма го купува. Ще го зима направо щото хората искат да са американци.

    22:54 08.07.2026

  • 11 Абе

    3 1 Отговор
    Нямам спомен да им е предлагал да купува острова. Човекът им казва да го предадат доброволно. Не иде реч за продажба.

    22:57 08.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 иван костов

    2 2 Отговор
    Тоя образ не е разбрал, няма да ги купуват ще ги оправят, ОТЗАДИ! Времето за пазарлъци свърши, следва ПЪЛНОМАЩАБНО присъединяване към САЩ, одобрено от целият американски народ!😋

    23:06 08.07.2026

  • 14 3000 ядрени бойни глави!

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Купейките се надяват Тръмп да се скара":

    Как мислиш да стане, Другарю! ??(😂😂😂

    23:08 08.07.2026

  • 15 мислещ

    2 0 Отговор
    Е ми подарете Гренландия в чест на 250 годишнината на САЩ! Ще бъде благороден жест плюс блестящи перспективи!

    23:08 08.07.2026

  • 16 Сатана Z

    2 0 Отговор
    В Гренландия се е развил един от общо 4те Кравешки самолети носещи атомни бомби.Всички са намерени ,но само тия в Гренландия не са.

    23:13 08.07.2026

  • 17 ЕЙ ПОСЛУШНИЦИИИИ

    2 0 Отговор
    .......НЕМА ДА ГО ПРОДАДЕТЕ , .....ЩЕ ГО ПОДАРИТЕ , ЩОТО ИНАЧЕ ЩЕ ЯДОСАТЕ ....ПАПАЧКА ,....СМЕШ НИЦИИИ

    23:24 08.07.2026

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