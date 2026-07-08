Премиерът на Гренландия към Доналд Тръмп: Нашият остров не е за продан!

Гренландия не се продава, заяви ръководителят на правителството на острова Йенс-Фредерик Нилсен, цитиран от Ройтерс.

Коментарът му идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отново изрази апетит да поеме контрола над арктическата територия по време на среща на върха на НАТО в Анкара, Турция.

"Многократните призиви за завземане или установяване на контрол над страната ни не променят това", подчерта Нилсен.

Норвегия днес предупреди Тръмп да не прекрачва границата за Гренландия. Американският държавен глава от своя страна изрази съжаление, че САЩ са върнали острова на Дания след Втората световна война.

Въпросът около контрола на Гренландия е навредил на отношенията между САЩ и НАТО, заяви вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп преди срещата на върха на НАТО в Анкара, цитиран от "Ройтерс".

Той за пореден път настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на САЩ, а не на Дания.

"Това навреди на отношенията ми с НАТО, защото Гренландия не помага на Дания. Дания не харчи средства, за да помага реално на Гренландия, но тя е важна за Съединените щати и е заобиколена от китайски и руски кораби - а това няма да го бъде", категоричен е Тръмп.

Припомняме, че искането на Доналд Тръмп да контролира Гренладния предизвика напрежение между Вашингтон, Копенхаген и НАТО, като държавите в Алианса настояват, че арктическият остров трябва да остане територия на Дания.

Гренландия също многократно е изразявала недоволството си относно искането на президента на САЩ, чийто основен мотив е, че островът е важен за сигурността на страната му заради присъствието на Китай и Русия.

От началото на 2026 г. Гренландия и САЩ водят преговори по въпроса за статута на острова и достъпа на Вашингтон до него, включително военният такъв.