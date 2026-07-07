Под контрола на САЩ, а не на Дания! Казусът около Гренландия навредил на отношенията между Вашингтон и НАТО

Въпросът около контрола на Гренландия е навредил на отношенията между САЩ и НАТО. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп преди срещата на върха на НАТО в Анкара, цитиран от "Ройтерс".
Той за пореден път настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на САЩ, а не на Дания.
"Това навреди на отношенията ми с НАТО, защото Гренландия не помага на Дания. Дания не харчи средства, за да помага реално на Гренландия, но тя е важна за Съединените щати и е заобиколена от китайски и руски кораби - а това няма да го бъде", категоричен е Тръмп.
Припомняме, че искането на Доналд Тръмп да контролира Гренладния предизвика напрежение между Вашингтон, Копенхаген и НАТО, като държавите в Алианса настояват, че арктическият остров трябва да остане територия на Дания.
Гренландия също многократно е изразявала недоволството си относно искането на президента на САЩ, чийто основен мотив е, че островът е важен за сигурността на страната му заради присъствието на Китай и Русия.
От началото на 2026 г. Гренландия и САЩ водят преговори по въпроса за статута на острова и достъпа на Вашингтон до него, включително военният такъв.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СВО 1 594 дни РЕЗИЛ
19:19 07.07.2026
2 ДОНИ СЕ ОТКАЧИ ОТ ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #4
19:19 07.07.2026
3 БиДончо
19:20 07.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" Целият Свят е от огромно значение за отбраната на ШАШт. Затова целият Свят трябва да бъде под контрола на ШАШт❗"
19:23 07.07.2026
6 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
19:24 07.07.2026
7 Трумп утре го няма
19:27 07.07.2026
8 Митьо
Първо Гренландия, после Украйна, после Иран, за малко Украйна, сега пак се върна на Гренландия.
Та и затова ще остане с празни ръце.
19:28 07.07.2026
9 Картаген
404 също няма да я бъде по подобни причини.
Оунету също се е снишило.Явно са в лятна ваканция.
Коментиран от #11
19:28 07.07.2026
10 НА ТАЗИ СРЕЩА 1ДОНЧО
Коментиран от #14
19:33 07.07.2026
11 Каяурсулианците
До коментар #9 от "Картаген":Куче което лае не хапе. Тоя го видяхме срещу Иран. Срещу Дания ще е друго. Срещу скандинавците плюс останалия демократичен свят. Ами испания. Да не говорим, че половин Англия е датска. Не се захващане с викингите, защото ще ви го навикингят.
19:36 07.07.2026
12 име
19:38 07.07.2026
13 Търновец
До коментар #4 от "и мачка":В Сибир има над 20 милиона Китайски мигранти - както е тръгнало така след 20 години Китайците стават мнозинство и най добре Русите да гледат себе си а не Гренландия
19:38 07.07.2026
14 МЪКА
До коментар #10 от "НА ТАЗИ СРЕЩА 1ДОНЧО":Да беше научил поне малко граматика и правопис.
Коментиран от #16
19:39 07.07.2026
15 ПЛОСКИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ
19:40 07.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.