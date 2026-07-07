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Под контрола на САЩ, а не на Дания! Казусът около Гренландия навредил на отношенията между Вашингтон и НАТО

Под контрола на САЩ, а не на Дания! Казусът около Гренландия навредил на отношенията между Вашингтон и НАТО

7 Юли, 2026 19:15 714 16

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  • арктика-
  • мете фредериксен

От началото на 2026 г. Гренландия и САЩ водят преговори по въпроса за статута на острова и достъпа на Вашингтон до него, включително военният такъв

Под контрола на САЩ, а не на Дания! Казусът около Гренландия навредил на отношенията между Вашингтон и НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Въпросът около контрола на Гренландия е навредил на отношенията между САЩ и НАТО. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп преди срещата на върха на НАТО в Анкара, цитиран от "Ройтерс".

Той за пореден път настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на САЩ, а не на Дания.

"Това навреди на отношенията ми с НАТО, защото Гренландия не помага на Дания. Дания не харчи средства, за да помага реално на Гренландия, но тя е важна за Съединените щати и е заобиколена от китайски и руски кораби - а това няма да го бъде", категоричен е Тръмп.

Припомняме, че искането на Доналд Тръмп да контролира Гренладния предизвика напрежение между Вашингтон, Копенхаген и НАТО, като държавите в Алианса настояват, че арктическият остров трябва да остане територия на Дания.

Гренландия също многократно е изразявала недоволството си относно искането на президента на САЩ, чийто основен мотив е, че островът е важен за сигурността на страната му заради присъствието на Китай и Русия.

От началото на 2026 г. Гренландия и САЩ водят преговори по въпроса за статута на острова и достъпа на Вашингтон до него, включително военният такъв.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СВО 1 594 дни РЕЗИЛ

    5 1 Отговор
    Каквито и предговори да се водят, жителите на Гренландия за категорични:

    19:19 07.07.2026

  • 2 ДОНИ СЕ ОТКАЧИ ОТ ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    11 8 Отговор
    И сега мачка глупавите европейци.

    Коментиран от #4

    19:19 07.07.2026

  • 3 БиДончо

    13 2 Отговор
    пак не си е пил апчетата

    19:20 07.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 5 Отговор
    ТръНпичови мисли;
    " Целият Свят е от огромно значение за отбраната на ШАШт. Затова целият Свят трябва да бъде под контрола на ШАШт❗"

    19:23 07.07.2026

  • 6 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    9 7 Отговор
    Е тотален крах.

    19:24 07.07.2026

  • 7 Трумп утре го няма

    7 3 Отговор
    И САЩ пак ще са надежден световен Лидер

    19:27 07.07.2026

  • 8 Митьо

    7 0 Отговор
    Дони Перчема скача по игралното табло като третокластник.
    Първо Гренландия, после Украйна, после Иран, за малко Украйна, сега пак се върна на Гренландия.

    Та и затова ще остане с празни ръце.

    19:28 07.07.2026

  • 9 Картаген

    5 6 Отговор
    Каяурсулианците мълчат героично,а Дания и Европейският съюз губят два милиона квадратни километра ,защото с навъртали руски и китайски кораби,а това нямало да го бъде.
    404 също няма да я бъде по подобни причини.
    Оунету също се е снишило.Явно са в лятна ваканция.

    Коментиран от #11

    19:28 07.07.2026

  • 10 НА ТАЗИ СРЕЩА 1ДОНЧО

    4 7 Отговор
    Яко ще разклати еврогьоевете.

    Коментиран от #14

    19:33 07.07.2026

  • 11 Каяурсулианците

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Картаген":

    Куче което лае не хапе. Тоя го видяхме срещу Иран. Срещу Дания ще е друго. Срещу скандинавците плюс останалия демократичен свят. Ами испания. Да не говорим, че половин Англия е датска. Не се захващане с викингите, защото ще ви го навикингят.

    19:36 07.07.2026

  • 12 име

    1 4 Отговор
    Следвайки coрocоидната логика, Дания се управлява от копейки щом не са в еврозоната. Отдерно, че са анексирали незаконно Гренландия преди години, не виждам проблем Тръмп да им я гепи.

    19:38 07.07.2026

  • 13 Търновец

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "и мачка":

    В Сибир има над 20 милиона Китайски мигранти - както е тръгнало така след 20 години Китайците стават мнозинство и най добре Русите да гледат себе си а не Гренландия

    19:38 07.07.2026

  • 14 МЪКА

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "НА ТАЗИ СРЕЩА 1ДОНЧО":

    Да беше научил поне малко граматика и правопис.

    Коментиран от #16

    19:39 07.07.2026

  • 15 ПЛОСКИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ

    2 4 Отговор
    Гледат като ударени с мокър парцал.

    19:40 07.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.