Под контрола на САЩ, а не на Дания! Казусът около Гренландия навредил на отношенията между Вашингтон и НАТО

Въпросът около контрола на Гренландия е навредил на отношенията между САЩ и НАТО. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп преди срещата на върха на НАТО в Анкара, цитиран от "Ройтерс".

Той за пореден път настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на САЩ, а не на Дания.

"Това навреди на отношенията ми с НАТО, защото Гренландия не помага на Дания. Дания не харчи средства, за да помага реално на Гренландия, но тя е важна за Съединените щати и е заобиколена от китайски и руски кораби - а това няма да го бъде", категоричен е Тръмп.

Припомняме, че искането на Доналд Тръмп да контролира Гренладния предизвика напрежение между Вашингтон, Копенхаген и НАТО, като държавите в Алианса настояват, че арктическият остров трябва да остане територия на Дания.

Гренландия също многократно е изразявала недоволството си относно искането на президента на САЩ, чийто основен мотив е, че островът е важен за сигурността на страната му заради присъствието на Китай и Русия.

От началото на 2026 г. Гренландия и САЩ водят преговори по въпроса за статута на острова и достъпа на Вашингтон до него, включително военният такъв.