Новини
Свят »
Дания »
Премиерът на Гренландия предупреди: Доналд Тръмп съвсем не се е отказал от нашия остров

Премиерът на Гренландия предупреди: Доналд Тръмп съвсем не се е отказал от нашия остров

18 Май, 2026 21:18 1 096 13

  • йенс-фредерик нилсен-
  • дания-
  • гренландия-
  • доналд тръмп-
  • арктика-
  • нато

Ясно повторихме, че народът на Гренландия не се продава и че гренландците имат право на самоопределение, това не подлежи на преговори, заяви Йенс-Фредерик Нилсен

Премиерът на Гренландия предупреди: Доналд Тръмп съвсем не се е отказал от нашия остров - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Guardian The Guardian

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че няма признаци за промяна в американските амбиции по отношение на контрола над острова след среща с пратеника на президента на Съединените щати Джеф Ландри, пише "Гардиън".

Нилсен определи разговорите като "конструктивни", но подчерта, че не вижда промяна в позицията на Вашингтон.

"Ясно повторихме, че народът на Гренландия не се продава и че гренландците имат право на самоопределение. Това не подлежи на преговори", заяви той.

Външният министър на Гренландия Муте Б. Егеде също коментира, че САЩ не са се отказали от намеренията си да придобият острова.

"Ние имаме своя червена линия. Американската изходна позиция също не се е променила", каза Егеде пред журналисти.

По думите на Нилсен срещите със САЩ ще продължат, но по-тясно сътрудничество ще бъде възможно само ако Вашингтон уважава суверенитета и "червените линии" на Гренландия.

Джеф Ландри, който е губернатор на щата Луизиана, пристигна в Исландия за участие в бизнес конференцията "Future Greenland". Според "Ройтерс" той не е бил официално поканен, но форумът е бил отворен за всички желаещи участници.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    5 1 Отговор
    "Страхът изяжда душата" Имаше такава книга.

    21:20 18.05.2026

  • 2 Обаче

    8 1 Отговор
    С хаотичната си външна политика тръмпистите нямат шанс за симпатии при гренландците.

    21:21 18.05.2026

  • 3 Първо ще оправи Куба

    3 7 Отговор
    и тогава Гренландия!
    От Гренландия до Путин, Томахоуците пристигат за 5 мин!

    Коментиран от #7

    21:22 18.05.2026

  • 4 Мнение

    10 0 Отговор
    Той Тръпм и от Луната не се е отказал, ама нещо не му върви..

    21:23 18.05.2026

  • 5 Хмм

    9 0 Отговор
    Премиерът е датчанин, а не гренландец, Дания управлява Гренландия с колониална администрация

    21:25 18.05.2026

  • 6 Ами

    3 6 Отговор
    Вън датския окупатор от Гренландия!

    21:27 18.05.2026

  • 7 Хе хе

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Първо ще оправи Куба":

    Той първо да се оправи с Иран, че нещо много му се опъна и още стои заклещен там и не може да мръдне - ни напред, ни назад ... голям смях

    21:29 18.05.2026

  • 8 Гъзолюбец 🍑 🏳️‍🌈

    2 2 Отговор
    България е всъщност крадлива циганска мръсна държава.

    Всеки българин е всъщност циганин (с) Радой Ралин.

    Коментиран от #11

    21:33 18.05.2026

  • 9 авантгард

    3 0 Отговор
    А карти имате ли?
    Щото откачалката само карти играе.

    21:34 18.05.2026

  • 10 долу сащ

    1 0 Отговор
    вие сте по тъпи и от германците, чиято икономика я унищожи сащ като ги раздели от лошите руснаци. Сега като пуснете още 4 краварски бази с персонал повече от вашето население, какво ще се случи няма нужда да ви казвам или пък трябва, може да не се сещате.....?

    22:25 18.05.2026

  • 11 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гъзолюбец 🍑 🏳️‍🌈":

    Ма никой не го интересува мнението ти, ти верно ли си помисли,че някой ти обръща внимание😂😂

    23:19 18.05.2026

  • 12 грУЙО

    1 0 Отговор
    Ама острова им се полага по исторически причини, така каза Путин на срещата.

    00:26 19.05.2026

  • 13 Тръмпист

    0 0 Отговор
    Да, да. До края на мандата на Тръмп, Гренландия трябва да премине от другата страна на Атлантика.

    01:24 19.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания