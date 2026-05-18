Премиерът на Гренландия предупреди: Доналд Тръмп съвсем не се е отказал от нашия остров

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че няма признаци за промяна в американските амбиции по отношение на контрола над острова след среща с пратеника на президента на Съединените щати Джеф Ландри, пише "Гардиън".

Нилсен определи разговорите като "конструктивни", но подчерта, че не вижда промяна в позицията на Вашингтон.

"Ясно повторихме, че народът на Гренландия не се продава и че гренландците имат право на самоопределение. Това не подлежи на преговори", заяви той.

Външният министър на Гренландия Муте Б. Егеде също коментира, че САЩ не са се отказали от намеренията си да придобият острова.

"Ние имаме своя червена линия. Американската изходна позиция също не се е променила", каза Егеде пред журналисти.

По думите на Нилсен срещите със САЩ ще продължат, но по-тясно сътрудничество ще бъде възможно само ако Вашингтон уважава суверенитета и "червените линии" на Гренландия.

Джеф Ландри, който е губернатор на щата Луизиана, пристигна в Исландия за участие в бизнес конференцията "Future Greenland". Според "Ройтерс" той не е бил официално поканен, но форумът е бил отворен за всички желаещи участници.