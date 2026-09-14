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Премиерът на Дания: Надявам се на мирно решение със САЩ за Арктика и Гренландия

Премиерът на Дания: Надявам се на мирно решение със САЩ за Арктика и Гренландия

14 Септември, 2026 23:12 552 20

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  • доналд тръмп-
  • гренландия-
  • мете фредериксен

В началото на януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на страната и че сред вариантите, които обмисля за постигането на тази цел, е и използването на американските въоръжени сили

Премиерът на Дания: Надявам се на мирно решение със САЩ за Арктика и Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Премиерът на Дания Мете Фредериксен се надява на мирно решение със САЩ относно Арктическия регион, включително Гренландия, предаде "Ройтерс".

"Голяма оптимистка съм, че можем да намерим решение, и мисля, че вече виждаме някои много ясни знаци и сигнали... надявам се да намерим мирен път напред", заяви Фредериксен след среща на лидери и представители на Европейския съюз в Северна Финландия.

Припомняме, че в началото на януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на страната и че сред вариантите, които обмисля за постигането на тази цел, е и "използването на американските въоръжени сили".

Това предизвика напрежение с Европа, особено с Дания, като между САЩ и Гренландия започнаха преговори относно това намерение на Тръмп.


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще бъде

    4 1 Отговор
    Дали Тръмп или друг след него, тази територия ще бъде на САЩ. Още от 60-те години на миналия век, строят силози за атомни бомби, но проекта е зарязан заради не устойчивостта на ледените маси. Остава само база за следене на руска активност.

    23:09 14.09.2026

  • 2 Спецназ

    3 1 Отговор
    ЗАЩО??
    Гренландия не е все още

    Свободна и независима Държава?

    ВИЕ Датчаните с упоритостта си към
    колониалното наследство си докарахте сами
    тези бели на главата!

    ФАКТ!

    Не че Дон Тъп, нямаше да нападне и независима Държава,
    но това щеше да е проблем в ООН, другите Световни сили и така...

    23:11 14.09.2026

  • 3 НАДЯВАЛА СААА. ........

    6 0 Отговор
    КВА Е ТАЯ АМАТЬОРКА.........?!?!!!!!

    23:23 14.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 НЕМА ЩО

    7 0 Отговор
    ДАТЧАНИТЕ СА СИ ИЗБРАЛИ ЕДИН МОДЕЛ- ТЪПА УРСУЛА 2. РЕЗУЛТАТИТЕ Е НОРМАЛНО ДА СА НУЛА.

    23:26 14.09.2026

  • 6 СБЪРКАЛ СИ ГРАНИЦИТЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Готов за бой":

    НОВАТА МИГРАЦИЯ ША Е НА ИЗТОК....

    23:29 14.09.2026

  • 7 Оги

    2 0 Отговор
    Имаше една поговорка, надай се уе на пияни жени.

    23:29 14.09.2026

  • 8 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    И Дания е американска ,надявайте се нали помагате на украите срещу Путин ,това трябва да си е между двамата ,или Европа ако не се извърти като к@@@@ срещу фащ ,кой и кога как трябва да обясни оФцете че да си приятел с говедо е фатално

    23:31 14.09.2026

  • 9 име

    3 0 Отговор
    Дантачаните са копейки, руски патерици, щом не са в еврозоната. Значи заслужават да им се отнеме Гренландия, която и без това не е била тяхна.

    23:35 14.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Датчаните

    2 0 Отговор
    държат да запазят колонията си. През 21 век. Там коренното население са ескимосите. Тяхна е земята.
    Защо те самите да не могат да решават бъдещето си

    Коментиран от #13

    23:39 14.09.2026

  • 12 Надявай се!😂😂

    3 0 Отговор
    Къш от Гренландия и да си смениш пола, отново! САЩ ще освободи Гренландия, а за Дания ще се погрижи Русия! Разбира се и за всички останали поробени от ЛГБТ народи!

    23:42 14.09.2026

  • 13 Бай Тошо

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Датчаните":

    Като немаш пари, кво ще решаваш ти бе 🤣

    Коментиран от #17

    23:44 14.09.2026

  • 14 Лелее

    1 0 Отговор
    Колко са алчни нашите западни партньори или. Малее, свят да му се завие на човек. Едните я притежават, но нямат финанси да я експлоатират, другите имат финансите, но все още не я притежават. Ценности... Какво още да добавим тук.

    23:49 14.09.2026

  • 15 Исторически факти

    1 0 Отговор
    Мете Фредериксен иска да наложи по 100 евро еко- такса за всяка крава в Дания, защото пърдят и отделят голямо количество въглероден двуокис. Дания действително планира да въведе първия в света данък върху емисиите от селското стопанство, но детайлите около него често се преувеличават или изкривяват в медиите. Правителството на премиера Мете Фредериксен постигна историческо споразумение с фермерите и екологичните организации за облагане на парниковите газове от добитъка. Сумата от около 100 евро на крава е приблизителна оценка за крайния ефект, но самият данък се изчислява на тон емисии, а не "на глава добитък". Мете Фредериксен, лявоцентристкият министър-председател на Дания, казва, че се надява данъкът да „проправи пътя в регионален и глобален план“ за подобни инициативи. Имам въпрос - Мете Фредериксен, пърди ли?

    Коментиран от #18

    23:57 14.09.2026

  • 16 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Надай се бай Дончо да не се събуди с пръст върху червената "кнопка".

    23:58 14.09.2026

  • 17 Манолчо глишев- Калушкото

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бай Тошо":

    Ти па си мноо убав

    23:58 14.09.2026

  • 18 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Исторически факти":

    Още от Хамлет знаем че датчаните са психично неустойчиви но говоренето с черепи и любовта към Розенгранц бледнее пред сегашната ситуация Хитлер ги облагороди малко но не му стигна времето Дано бъдещите действия на наследниците на Сталин сложат точка на генетичният проблем Дания

    00:05 15.09.2026

  • 19 Демократ

    1 0 Отговор
    Понякога се замислям кое е финансово по ефективно да застреляш тази и министър прецедателя на канада или да преговаряш с тях

    00:06 15.09.2026

  • 20 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор
    Четири държави в Европа мътят водата на всички ШВЕЙЦАРИЯ ХОЛАНДИЯ ДАНИЯ И БЕЛГИЯ Ако тези държави ги няма Европа бързо ще се оправи Всички бандюги и потурковци се селят там и създават проблеми Най голям проблем е Швейцария Държавата тумор

    00:13 15.09.2026

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