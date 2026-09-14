Премиерът на Дания: Надявам се на мирно решение със САЩ за Арктика и Гренландия

Премиерът на Дания Мете Фредериксен се надява на мирно решение със САЩ относно Арктическия регион, включително Гренландия, предаде "Ройтерс".
"Голяма оптимистка съм, че можем да намерим решение, и мисля, че вече виждаме някои много ясни знаци и сигнали... надявам се да намерим мирен път напред", заяви Фредериксен след среща на лидери и представители на Европейския съюз в Северна Финландия.
Припомняме, че в началото на януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на страната и че сред вариантите, които обмисля за постигането на тази цел, е и "използването на американските въоръжени сили".
Това предизвика напрежение с Европа, особено с Дания, като между САЩ и Гренландия започнаха преговори относно това намерение на Тръмп.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще бъде
23:09 14.09.2026
2 Спецназ
Гренландия не е все още
Свободна и независима Държава?
ВИЕ Датчаните с упоритостта си към
колониалното наследство си докарахте сами
тези бели на главата!
ФАКТ!
Не че Дон Тъп, нямаше да нападне и независима Държава,
но това щеше да е проблем в ООН, другите Световни сили и така...
23:11 14.09.2026
3 НАДЯВАЛА СААА. ........
23:23 14.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 НЕМА ЩО
23:26 14.09.2026
6 СБЪРКАЛ СИ ГРАНИЦИТЕ
До коментар #4 от "Готов за бой":НОВАТА МИГРАЦИЯ ША Е НА ИЗТОК....
23:29 14.09.2026
7 Оги
23:29 14.09.2026
8 Kaлпазанин
23:31 14.09.2026
9 име
23:35 14.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Датчаните
Защо те самите да не могат да решават бъдещето си
Коментиран от #13
23:39 14.09.2026
12 Надявай се!😂😂
23:42 14.09.2026
13 Бай Тошо
До коментар #11 от "Датчаните":Като немаш пари, кво ще решаваш ти бе 🤣
Коментиран от #17
23:44 14.09.2026
14 Лелее
23:49 14.09.2026
15 Исторически факти
Коментиран от #18
23:57 14.09.2026
16 Сатана Z
23:58 14.09.2026
17 Манолчо глишев- Калушкото
До коментар #13 от "Бай Тошо":Ти па си мноо убав
23:58 14.09.2026
18 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #15 от "Исторически факти":Още от Хамлет знаем че датчаните са психично неустойчиви но говоренето с черепи и любовта към Розенгранц бледнее пред сегашната ситуация Хитлер ги облагороди малко но не му стигна времето Дано бъдещите действия на наследниците на Сталин сложат точка на генетичният проблем Дания
00:05 15.09.2026
19 Демократ
00:06 15.09.2026
20 Дякон Унуфрий Араллампиев
00:13 15.09.2026