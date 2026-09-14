Премиерът на Дания: Надявам се на мирно решение със САЩ за Арктика и Гренландия

Премиерът на Дания Мете Фредериксен се надява на мирно решение със САЩ относно Арктическия регион, включително Гренландия, предаде "Ройтерс".

"Голяма оптимистка съм, че можем да намерим решение, и мисля, че вече виждаме някои много ясни знаци и сигнали... надявам се да намерим мирен път напред", заяви Фредериксен след среща на лидери и представители на Европейския съюз в Северна Финландия.

Припомняме, че в началото на януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на страната и че сред вариантите, които обмисля за постигането на тази цел, е и "използването на американските въоръжени сили".

Това предизвика напрежение с Европа, особено с Дания, като между САЩ и Гренландия започнаха преговори относно това намерение на Тръмп.