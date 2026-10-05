Губернаторът на Иркутска област за чумата: Ситуацията е под контрол!

Властите в Русия омаловажиха информацията, според която лаборантка е починала от чума в бактериологичен институт в Сибир, и заявиха, че "ситуацията е под контрол", а аутопсията не е показала следи от болестта, предаде Франс прес.
Смъртта на Дария Чипилова, 28-годишна лаборантка, която работеше в Иркутския противочумен институт, бе отразена от няколко руски медии и предизвика сериозна тревога.
Според руската медия "Народите на Байкал" жената се е заразила с белодробна чума от счупена епруветка, но анализи, проведени от експертна комисия, показват, че причината за смъртта е "пневмония с неустановена етиология", съобщи губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев.
"Резултатите от разследването, проведено от агенцията за обществено здраве "Роспотребнадзор", показаха, че в биологичните материали на младата жена не са засечени следи от микроорганизъм, свързан с професионалните ѝ дейности", заяви Кобзев в Телеграм.
"Здравната ситуация в областта е стабилна", посочи губернаторът, като допълни, че никой друг служител на Иркутския противочумен институт не е посещавал лекар от обявяването на смъртта на младата жена.
От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призова днес журналистите "да се позовават на официалните изявления на "Роспотребнадзор", а не на слухове или спекулации".
"Главното ведомство, компетентно в тази област, е "Роспотребнадзор" и именно неговите официални изявления трябва да се смятат за ориентир, а не различните слухове и спекулации. В "Роспотребнадзор" работят висококвалифицирани професионалисти, нека се вслушаме в официалните им съобщения", подчерта Песков, цитиран от ТАСС.
"САЩ наблюдават отблизо случая с лаборантката, починала от чума в противочумен институт в Сибир", посочи държавният секретар на САЩ Марко Рубио днес, преди да замине на посещение в Европа.
"Не мисля, че това е повод за притеснение, но ситуацията трябва да бъде следена. Пътуванията между САЩ и Русия, разбира се, са много ограничени, но както всяко друго нещо, което излиза наяве, то бързо се разпространява", допълни Рубио.
Чумата е заразна болест, предизвиквана от бактерии, докато белодробната чума, от друга страна, е силно заразна и може да бъде смъртоносна, ако не се лекува своевременно, посочва Световната здравна организация.
Чумата е ендемична за Сибир, където е първата праисторическа епидемия от болестта сред хората, тъй като бактерията, която я причинява, се среща сред дребните бозайници в обширните естествени райони на областта. Въпреки това е рядкост руснаците да се разболеят от чума, макар че в други части на света, например Африка, всяка година се регистрират случаи на заразяване с болестта, отбелязва Ройтерс.
Източник: www.bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Верваме
Коментиран от #19, #25, #27
20:02 05.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кой ти си
20:02 05.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ЛОШОТО Е САМО
20:06 05.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гумичка за триене
20:10 05.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 А КАФЯВАТА ЕВРОПЕЙСКА ЧУМА
Коментиран от #48
20:12 05.10.2026
13 Истина
Коментиран от #21
20:12 05.10.2026
14 Аз съм веган
20:12 05.10.2026
15 Православен ходжа
Коментиран от #52
20:12 05.10.2026
16 Мдааа
Мдааа....
20:14 05.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Путин и Тръмп
20:15 05.10.2026
19 Западнали мръсни
До коментар #1 от "Верваме":Путин ви излекува ковида за един ден😂🤣😂🤣Пхахаха.
Коментиран от #28
20:15 05.10.2026
20 така, така
Умилителен е опита за манипулация - "Властите в Русия омаловажиха........" Айде стига, случило се е нещастие с млада жена, починала най-вероятно действително от чума, или някакъв патоген, с който е работила. Всички официални институции твърдят, че ситуацията е под контрол и са изследвани нейните близки и колеги. Но не, това не е достатъчно.
Когато стана нещастието с хантавируса на нидерландския кораб, да не би да бяха по-сериозни мерките? В Конго и Уганда има доказана епидемия на ебола, но никой не проверява чужденците, влизащи у нас дали не са били и там. Айде стига.
Не е необходимо да се всява паника, сякаш чумата утре ще долети в ЕС.
Коментиран от #23
20:16 05.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
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23 Абе и с Ковица
До коментар #20 от "така, така":Беше под контрол, докато не пламна всичко. Филмите са едни и същи. Войни, пандемии. Но стават по-тежки.
Коментиран от #47
20:19 05.10.2026
24 Хехехе
Хехехехе
Също като.. Тридневната
Коментиран от #31
20:19 05.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 първия ковид
До коментар #1 от "Верваме":не е нито руски, нито пък китайски, но за следващите не се знае.. ..днес всеки може да произведе такава гадинка..
Коментиран от #78
20:22 05.10.2026
28 Ту пой, да? )))
До коментар #19 от "Западнали мръсни":Онзи ден кремля ЗАБРАНИ протестите срещу Фалшифицираните Избори а причината е...КО ВИД?!?
Еееееееехехе
Чети повече..пе тушар
20:22 05.10.2026
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ ЧУМНАТА ПРЪЧИЦА - БАКТЕРИЯТА
....
В В КРЪВТА НА ЛАБОРАНТКАТА НЯМА ТАКИВА
...
ФАКТИ СИ ЗАРАБОТВАТ ШИЛИНГИТЕ НА ГОСПОДАРЯ ОТ Ю КЕЙ :)
Коментиран от #95
20:23 05.10.2026
30 Артилерист
Коментиран от #36, #40, #43
20:24 05.10.2026
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #24 от "Хехехе":МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ
....
ТОВА Е НОВИЯ ХИТ :)
Коментиран от #37
20:24 05.10.2026
32 Монголия
Коментиран от #39
20:24 05.10.2026
33 Православен ходжа
1. Той директно написа, че жената, починала в болницата в град Шелехов (Иркутска област), е починала от чума
2. Първоначално в руските медии (като канала Mash) се появи версия, че лаборантката наскоро е била на теренна командировка в Бурятия, откъдето е донесла заразата. Циденов категорично заяви, че според данните на Роспотребнадзор и правителството на републиката, починалата жена не е посещавала Бурятия.
3. Той подчерта, че на територията на Бурятия няма активни огнища на чума, включително и в пограничните райони с Монголия. Според думите му, „източникът на заразяване са други обстоятелства, които не са свързани с Бурятия“ (което косвено потвърждава версията за инцидент вътре в самата лаборатория в Иркутск).
20:26 05.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 оня с коня
20:26 05.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Цъ... петушок
До коментар #31 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":беГзина изчезна на 15 Ден! Интернето... преди 2 год!!
НПЗ тата, кораблите, ПВО... ВСЕ
Хихихихи
20:29 05.10.2026
38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА
ДИГИТАЛЕН ТЕРОРИЗЪМ :) ВСИЧКИ ХОРА
ПО СВЕТА СА ЖЕРТВИТЕ НА ТИЯ ТЕРОРИСТИ
Коментиран от #49
20:29 05.10.2026
39 Че те ги довършиха
До коментар #32 от "Монголия":У кремля са монгольяк татарските роби - москалья
Хахахаха
20:30 05.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Путин
20:31 05.10.2026
42 Ами...
До коментар #17 от "Мунчо":Първо се информират хората преди да казват, а после да се опровергават.
20:32 05.10.2026
43 Тоа па
До коментар #30 от "Артилерист":Иляди ги взема Чумата! Ха-ха-ха Ама като при Чернобил , Фашагите кремльовски..крият!
Хахахаха
20:33 05.10.2026
44 Лекар
20:33 05.10.2026
45 ВАЖНО Е ДА ОВЛАДЕЕМ
20:34 05.10.2026
46 Няма край руската чума
20:34 05.10.2026
47 така, така
До коментар #23 от "Абе и с Ковица":Притеснението го разбирам напълно, но нека погледнем какво се знае - има една жертва, при чиято аутопсията не са намерени чумни бактерии. Обикновено има огромно съмнение към данни от руска страна, но факта е, че дори недоброжелателните източници не показват други жертви. Затова, аз съм склонен да вярвам на официалната руска информация. За белодробната чума се знае, че предизвиква много бърза смърт, дори да бъде лекувана. Следователно, ако имаше епидемия, то жертвите трябваше да са повече, а не са.
Предприетите мерки по изолация и карантина на хората, с които момичето е общувало по-скоро са защото тя е лаборантка в научна лаборатотия, работеща с патогени и вероятно защото не е била идентифицирана причината за нейната пневмония. Виж тук, ако бактерията (или вируса) са непознати става подозрително и притеснително. Обаче, ако случая си остане единичен, то не виждам нужда да се филмираме. Да не слагаме каруцата пред коня.
Коментиран от #50
20:35 05.10.2026
48 ше ти злекувам
До коментар #12 от "А КАФЯВАТА ЕВРОПЕЙСКА ЧУМА":химуроидити
20:36 05.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Кой ти каза, че
До коментар #47 от "така, така":няма чумни бактерии? Конашенков ли? 😂
Коментиран от #55
20:37 05.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ами...
До коментар #15 от "Православен ходжа":Взети са превантивни мерки, но това не значи, че чумата е тръгнала. Няма данни, че някой друг от института, града или околността е дал признаци на зараза от чума. Има само русофобско квичене.
Коментиран от #56
20:39 05.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 така, така
До коментар #50 от "Кой ти каза, че":Не, Путин ми се обади, а след това и Рубио ме убеди
20:42 05.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Защо защо защо
Коментиран от #59, #61
20:44 05.10.2026
59 Защо защо защо
До коментар #58 от "Защо защо защо":Та това е чума, а не настинка!
20:44 05.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Русия и лечение?
До коментар #58 от "Защо защо защо":Не си сериозен.Или си пил нещо.
20:45 05.10.2026
62 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СИ ИМА ЧУМА
..... ЗАТОВА НЕ БИВА ДА СЕ РОВЯТ СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ГРОБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
Коментиран от #68
20:47 05.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
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65 Този коментар е премахнат от модератор.
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69 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #68 от "Малии шо си проЗДТ":ОСОБЕНО В РОДОПИТЕ:) ... ИМА И В ТРАКИЯ
ТАКИВА ИМЕНА - НОВО СЕЛО СТАРО СЕЛО
... НОВИТЕ КОЛИБИ , СТАРИТЕ КОЛИБИ И Т.Н.
....
НЕ СИ НАЯСНО С ИСТОРИЯТА... ПРЕДИ ТУРЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ВЛИЗА ЧУМАТА ..
20:55 05.10.2026
70 Чумата ще ги оправи
Лошата новина: Намират се в Русия.
20:57 05.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 На пролет ще се види
20:59 05.10.2026
73 Дон Корлеоне
21:02 05.10.2026
74 Ганчев
21:10 05.10.2026
75 Капейчо
"Събитието е известно като Епидемията от антракс в Свердловск (днешен Екатеринбург) и често се нарича „биологичният Чернобил“. Това е най-тежката катастрофа, свързана с разработката на биологични оръжия в човешката история."
На когото му е интересно да потърси. Има го и Уики-то. Естествено всичко е потулено. По онова време Елцин е бил първи секретар на ком. партията там.
Коментиран от #82, #84
21:11 05.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Търновец
До коментар #27 от "първия ковид":Първата чума идва в Европа от Китай заедно с търговията и миграцията. А ако тази млада жена беше надлежно ваксинирана щеше да е жива. Такава бърза смърт идва или от белодробна чума - около 2 часа след заразяване или от много рядка форма на агресивна пневмония.
21:20 05.10.2026
79 Мнение
Приятно изкарване до следващата новина, която ще ви донесе ново удоволствие, хахаха ...
21:22 05.10.2026
80 Пълно безхаберие и злоба
Пуста любов и пристрастяване към вакси бустери, а?
21:23 05.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Американчо
До коментар #75 от "Капейчо":Четохме в уики, че Ирак разработвал химически оръжия и ги нападнахме, ама намерихме една скапана епруветка с Нищо вътре. Айде образовайте се, ама кой както му е удобно , хе хе
21:28 05.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 А около пияндето Елцин
До коментар #75 от "Капейчо":кои дърпаха конците тогава! Та Путин се наложи да им натири пуделите.
На който му еинтересно да се поразрови!
Същите които дърпат конците в Украйна и лабораториите там.
Чумата е естетвено явление отдавна преборено, а не модифициран вирус от шайката на Фаучи и ЦРУ..
21:30 05.10.2026
85 Мангъра
21:34 05.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Дано ме опровергаят
Да, това е един от най-сериозните и трагични инциденти, свързани с биологично оръжие в историята, известен като биологичния Чернобил.
През април и май 1979 г. в град Свердловск (днес Екатеринбург, Русия) изпускане на спори на антракс (синя пъпка) от секретния военно-биологичен обект „Лаборатория Комплекс 19“ води до смъртта на най-малко 64 души (според официални съветски данни), макар че независими изследователи оценяват жертвите на над 100.
Основното за инцидента:
• Причината: Служител в лабораторията сваля замърсен филтър на вентилационната система, но не оставя писмена бележка за това. Следващата смяна включва машините без филтър, което изпуска облак от антраксни спори във въздуха.
• Прикриването: Години наред съветските власти твърдят, че епидемията е причинена от консумация на заразено месо от черния пазар (стомашно-чревен антракс).
• Истината: Dop едва през 1992 г. тогавашният президент на Русия Борис Елцин официално признава, че източникът на заразата е бил военният обект. Последвало разследване на американския експерт Матю Мезелсън доказва, че всички жертви са живели или работили по посока на вятъра в нощта на изпускането, което потвърждава заразяването по въздушно-капков път (белодробен антракс).
21:43 05.10.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Бояришник
21:44 05.10.2026
91 хахаха
21:46 05.10.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 5 години търсят и не намериха
В Иркутск са заразявани хора с чума и други вируси и върху тях са изпитвали действието на различни видове антибиотици.
В Русия са стотици такива лаборатории.
Ако не и хиляди.
После Ковида бил китайски Да ама не.
21:51 05.10.2026
95 Алтернативата е една....
До коментар #29 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Рамо до рамо с Чумниге братушки...
21:54 05.10.2026