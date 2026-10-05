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Губернаторът на Иркутска област за чумата: Ситуацията е под контрол!

Губернаторът на Иркутска област за чумата: Ситуацията е под контрол!

5 Октомври, 2026 20:00, обновена 5 Октомври, 2026 20:58 1 745 95

  • русия-
  • сибир-
  • иркутска област-
  • белодробна чума-
  • владимир путин

Властите в Русия омаловажиха информацията, според която лаборантка е починала от чума в бактериологичен институт в Сибир

Губернаторът на Иркутска област за чумата: Ситуацията е под контрол! - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Властите в Русия омаловажиха информацията, според която лаборантка е починала от чума в бактериологичен институт в Сибир, и заявиха, че "ситуацията е под контрол", а аутопсията не е показала следи от болестта, предаде Франс прес.

Смъртта на Дария Чипилова, 28-годишна лаборантка, която работеше в Иркутския противочумен институт, бе отразена от няколко руски медии и предизвика сериозна тревога.

Според руската медия "Народите на Байкал" жената се е заразила с белодробна чума от счупена епруветка, но анализи, проведени от експертна комисия, показват, че причината за смъртта е "пневмония с неустановена етиология", съобщи губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев.

"Резултатите от разследването, проведено от агенцията за обществено здраве "Роспотребнадзор", показаха, че в биологичните материали на младата жена не са засечени следи от микроорганизъм, свързан с професионалните ѝ дейности", заяви Кобзев в Телеграм.

"Здравната ситуация в областта е стабилна", посочи губернаторът, като допълни, че никой друг служител на Иркутския противочумен институт не е посещавал лекар от обявяването на смъртта на младата жена.

От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призова днес журналистите "да се позовават на официалните изявления на "Роспотребнадзор", а не на слухове или спекулации".

"Главното ведомство, компетентно в тази област, е "Роспотребнадзор" и именно неговите официални изявления трябва да се смятат за ориентир, а не различните слухове и спекулации. В "Роспотребнадзор" работят висококвалифицирани професионалисти, нека се вслушаме в официалните им съобщения", подчерта Песков, цитиран от ТАСС.

"САЩ наблюдават отблизо случая с лаборантката, починала от чума в противочумен институт в Сибир", посочи държавният секретар на САЩ Марко Рубио днес, преди да замине на посещение в Европа.

"Не мисля, че това е повод за притеснение, но ситуацията трябва да бъде следена. Пътуванията между САЩ и Русия, разбира се, са много ограничени, но както всяко друго нещо, което излиза наяве, то бързо се разпространява", допълни Рубио.

Чумата е заразна болест, предизвиквана от бактерии, докато белодробната чума, от друга страна, е силно заразна и може да бъде смъртоносна, ако не се лекува своевременно, посочва Световната здравна организация.

Чумата е ендемична за Сибир, където е първата праисторическа епидемия от болестта сред хората, тъй като бактерията, която я причинява, се среща сред дребните бозайници в обширните естествени райони на областта. Въпреки това е рядкост руснаците да се разболеят от чума, макар че в други части на света, например Африка, всяка година се регистрират случаи на заразяване с болестта, отбелязва Ройтерс.

Източник: www.bta.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верваме

    27 16 Отговор
    Блатари мръсни.Пуснахте и ковида.

    Коментиран от #19, #25, #27

    20:02 05.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кой ти си

    3 2 Отговор
    Кой ти си совек?

    20:02 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЛОШОТО Е САМО

    10 19 Отговор
    Че у метрото в ню кииф много мирише.

    20:06 05.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гумичка за триене

    22 6 Отговор
    Така викаха и 86 година!! Що ли не им вярвам!

    20:10 05.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А КАФЯВАТА ЕВРОПЕЙСКА ЧУМА

    11 19 Отговор
    В момента е извън котрол. Но ще ги излекуват.

    Коментиран от #48

    20:12 05.10.2026

  • 13 Истина

    18 9 Отговор
    Комунистите лъжат и оплескват яко, ковица от китайското комуне ще ви се стори приказка, готвене се за Путинова чума

    Коментиран от #21

    20:12 05.10.2026

  • 14 Аз съм веган

    14 9 Отговор
    Всичко е тип-топ в Бензиностанцията, също като войната на великия геостратег от бункера с високите токчета

    20:12 05.10.2026

  • 15 Православен ходжа

    13 6 Отговор
    Около 200 души, с които лаборантката е имала евентуален контакт, са поставени под строга карантина или медицинско наблюдение. Под карантина са поставени и няколко местни болници и родилно отделение, а служители на Федералната служба за сигурност придружават здравните власти при проверките. Първоначално местните власти в Иркутска област говореха неясно за „особено опасна инфекция“, което предизвика паника. Впоследствие бяха наложени сериозни мерки: филиалът на Московския държавен технически университет за гражданска авиация в Иркутск отмени занятията си, а на гражданите беше препоръчано да избягват градския транспорт и обществените места. Съседните на Русия страни също засилиха граничния си контрол

    Коментиран от #52

    20:12 05.10.2026

  • 16 Мдааа

    23 12 Отговор
    И Чернобил беше под контрол.И Киев превзехме за три дни.Даже сме пред Бранденбургската врата.И Путин не е с токчета и ботокс.
    Мдааа....

    20:14 05.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Путин и Тръмп

    13 6 Отговор
    Да! Ще съсипем човечеството!

    20:15 05.10.2026

  • 19 Западнали мръсни

    9 13 Отговор

    До коментар #1 от "Верваме":

    Путин ви излекува ковида за един ден😂🤣😂🤣Пхахаха.

    Коментиран от #28

    20:15 05.10.2026

  • 20 така, така

    12 10 Отговор
    На мен ли ми се струва, или тази информация, дне ни се поднася за трети (ако не и четвърти) път.
    Умилителен е опита за манипулация - "Властите в Русия омаловажиха........" Айде стига, случило се е нещастие с млада жена, починала най-вероятно действително от чума, или някакъв патоген, с който е работила. Всички официални институции твърдят, че ситуацията е под контрол и са изследвани нейните близки и колеги. Но не, това не е достатъчно.
    Когато стана нещастието с хантавируса на нидерландския кораб, да не би да бяха по-сериозни мерките? В Конго и Уганда има доказана епидемия на ебола, но никой не проверява чужденците, влизащи у нас дали не са били и там. Айде стига.
    Не е необходимо да се всява паника, сякаш чумата утре ще долети в ЕС.

    Коментиран от #23

    20:16 05.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Абе и с Ковица

    7 4 Отговор

    До коментар #20 от "така, така":

    Беше под контрол, докато не пламна всичко. Филмите са едни и същи. Войни, пандемии. Но стават по-тежки.

    Коментиран от #47

    20:19 05.10.2026

  • 24 Хехехе

    7 5 Отговор
    Сичко е под контрол и по.. план!
    Хехехехе
    Също като.. Тридневната

    Коментиран от #31

    20:19 05.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 първия ковид

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Верваме":

    не е нито руски, нито пък китайски, но за следващите не се знае.. ..днес всеки може да произведе такава гадинка..

    Коментиран от #78

    20:22 05.10.2026

  • 28 Ту пой, да? )))

    10 6 Отговор

    До коментар #19 от "Западнали мръсни":

    Онзи ден кремля ЗАБРАНИ протестите срещу Фалшифицираните Избори а причината е...КО ВИД?!?
    Еееееееехехе
    Чети повече..пе тушар

    20:22 05.10.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 11 Отговор
    ПРИ ЧУМАТА ХИЛЯДОЛЕТИЕ ОСТАВАТ СЛЕДИ
    ОТ ЧУМНАТА ПРЪЧИЦА - БАКТЕРИЯТА
    ....
    В В КРЪВТА НА ЛАБОРАНТКАТА НЯМА ТАКИВА
    ...
    ФАКТИ СИ ЗАРАБОТВАТ ШИЛИНГИТЕ НА ГОСПОДАРЯ ОТ Ю КЕЙ :)

    Коментиран от #95

    20:23 05.10.2026

  • 30 Артилерист

    8 21 Отговор
    Всеки, който се опита да обясни, че младата жена е работила в противочумен институт, но не е умряла от чума, се изтрива. По Русия тук са разрешени само хули, клевети и помии. Около починалата щеше да има поне заразени, а то няма!? Що за чума е това щом не е заразна? Просто антируската пропаганда си намери нова дъвка. Отврат...

    Коментиран от #36, #40, #43

    20:24 05.10.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 12 Отговор

    До коментар #24 от "Хехехе":

    МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ
    ....
    ТОВА Е НОВИЯ ХИТ :)

    Коментиран от #37

    20:24 05.10.2026

  • 32 Монголия

    9 6 Отговор
    Трябваше да ги унищожа навремето

    Коментиран от #39

    20:24 05.10.2026

  • 33 Православен ходжа

    9 6 Отговор
    Изявлението на ръководителя на Република Бурятия Алексей Циденов стана изключително важно, тъй като той беше първият официален представител в Русия, който публично назова чумата като причина за смъртта на 28-годишната лаборантка. Докато властите в Иркутска област използваха неясни формулировки като „особено опасна инфекция“, а федералният регулатор Роспотребнадзор твърдеше, че става дума за „пневмония с неустановена етиология“, Циденов направи следните три основни уточнения с цел да успокои жителите на своята република:
    1. Той директно написа, че жената, починала в болницата в град Шелехов (Иркутска област), е починала от чума
    2. Първоначално в руските медии (като канала Mash) се появи версия, че лаборантката наскоро е била на теренна командировка в Бурятия, откъдето е донесла заразата. Циденов категорично заяви, че според данните на Роспотребнадзор и правителството на републиката, починалата жена не е посещавала Бурятия.
    3. Той подчерта, че на територията на Бурятия няма активни огнища на чума, включително и в пограничните райони с Монголия. Според думите му, „източникът на заразяване са други обстоятелства, които не са свързани с Бурятия“ (което косвено потвърждава версията за инцидент вътре в самата лаборатория в Иркутск).

    20:26 05.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 оня с коня

    8 5 Отговор
    Ситуацията била под контрол,но на снимката виждаме хора с маски и омърлушени...Колкото до твърдението че "било рядкост" Руснаците да се заразят с Чума - е как Руските Мракобесни Правителства ще позволят в Пресата да се появят Заглавия като например "Помощ,мрем като Мухи"?Неминуемо обаче случаят със Чумната зараза ще има и Междунар. ефект за Връзките на Русия ,защото логично важни Полит Срещи с Руснаци ще бъдат отлагани под всякакви Благовидни предлози.

    20:26 05.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Цъ... петушок

    7 4 Отговор

    До коментар #31 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    беГзина изчезна на 15 Ден! Интернето... преди 2 год!!
    НПЗ тата, кораблите, ПВО... ВСЕ
    Хихихихи

    20:29 05.10.2026

  • 38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 8 Отговор
    ТРЯБВА ДА СЕ ВЪВЕДЕ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЖУРНАЛИСТИ
    ЗА
    ДИГИТАЛЕН ТЕРОРИЗЪМ :) ВСИЧКИ ХОРА
    ПО СВЕТА СА ЖЕРТВИТЕ НА ТИЯ ТЕРОРИСТИ

    Коментиран от #49

    20:29 05.10.2026

  • 39 Че те ги довършиха

    6 5 Отговор

    До коментар #32 от "Монголия":

    У кремля са монгольяк татарските роби - москалья
    Хахахаха

    20:30 05.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Путин

    8 5 Отговор
    Олиле, охрана бързо сваляйте ме на последния етаж на бункера.

    20:31 05.10.2026

  • 42 Ами...

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Мунчо":

    Първо се информират хората преди да казват, а после да се опровергават.

    20:32 05.10.2026

  • 43 Тоа па

    9 8 Отговор

    До коментар #30 от "Артилерист":

    Иляди ги взема Чумата! Ха-ха-ха Ама като при Чернобил , Фашагите кремльовски..крият!
    Хахахаха

    20:33 05.10.2026

  • 44 Лекар

    13 7 Отговор
    Ще повярвам на губернатора, ако лично Путлер отиде там да инспектира.

    20:33 05.10.2026

  • 45 ВАЖНО Е ДА ОВЛАДЕЕМ

    7 14 Отговор
    Кафявата европейска чума.

    20:34 05.10.2026

  • 46 Няма край руската чума

    11 7 Отговор
    Няма.😅😅😅

    20:34 05.10.2026

  • 47 така, така

    6 7 Отговор

    До коментар #23 от "Абе и с Ковица":

    Притеснението го разбирам напълно, но нека погледнем какво се знае - има една жертва, при чиято аутопсията не са намерени чумни бактерии. Обикновено има огромно съмнение към данни от руска страна, но факта е, че дори недоброжелателните източници не показват други жертви. Затова, аз съм склонен да вярвам на официалната руска информация. За белодробната чума се знае, че предизвиква много бърза смърт, дори да бъде лекувана. Следователно, ако имаше епидемия, то жертвите трябваше да са повече, а не са.
    Предприетите мерки по изолация и карантина на хората, с които момичето е общувало по-скоро са защото тя е лаборантка в научна лаборатотия, работеща с патогени и вероятно защото не е била идентифицирана причината за нейната пневмония. Виж тук, ако бактерията (или вируса) са непознати става подозрително и притеснително. Обаче, ако случая си остане единичен, то не виждам нужда да се филмираме. Да не слагаме каруцата пред коня.

    Коментиран от #50

    20:35 05.10.2026

  • 48 ше ти злекувам

    4 5 Отговор

    До коментар #12 от "А КАФЯВАТА ЕВРОПЕЙСКА ЧУМА":

    химуроидити

    20:36 05.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Кой ти каза, че

    6 5 Отговор

    До коментар #47 от "така, така":

    няма чумни бактерии? Конашенков ли? 😂

    Коментиран от #55

    20:37 05.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ами...

    5 8 Отговор

    До коментар #15 от "Православен ходжа":

    Взети са превантивни мерки, но това не значи, че чумата е тръгнала. Няма данни, че някой друг от института, града или околността е дал признаци на зараза от чума. Има само русофобско квичене.

    Коментиран от #56

    20:39 05.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 така, така

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "Кой ти каза, че":

    Не, Путин ми се обади, а след това и Рубио ме убеди

    20:42 05.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Защо защо защо

    5 3 Отговор
    Лъжат хората, че има лечение и антибиотици, било контролирано, затова ли е починала жената?

    Коментиран от #59, #61

    20:44 05.10.2026

  • 59 Защо защо защо

    3 3 Отговор

    До коментар #58 от "Защо защо защо":

    Та това е чума, а не настинка!

    20:44 05.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Русия и лечение?

    5 3 Отговор

    До коментар #58 от "Защо защо защо":

    Не си сериозен.Или си пил нещо.

    20:45 05.10.2026

  • 62 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 11 Отговор
    В МНОГО СТАРИ ГРОБИЩА В БЪЛГАРИЯ
    СИ ИМА ЧУМА
    ..... ЗАТОВА НЕ БИВА ДА СЕ РОВЯТ СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ГРОБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА

    Коментиран от #68

    20:47 05.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 6 Отговор

    До коментар #68 от "Малии шо си проЗДТ":

    ОСОБЕНО В РОДОПИТЕ:) ... ИМА И В ТРАКИЯ
    ТАКИВА ИМЕНА - НОВО СЕЛО СТАРО СЕЛО
    ... НОВИТЕ КОЛИБИ , СТАРИТЕ КОЛИБИ И Т.Н.
    ....
    НЕ СИ НАЯСНО С ИСТОРИЯТА... ПРЕДИ ТУРЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ВЛИЗА ЧУМАТА ..

    20:55 05.10.2026

  • 70 Чумата ще ги оправи

    8 3 Отговор
    Добрата новина: Русия намери смъртоносните биолаборатории.
    Лошата новина: Намират се в Русия.

    20:57 05.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 На пролет ще се види

    5 3 Отговор
    Кой е оцелял

    20:59 05.10.2026

  • 73 Дон Корлеоне

    5 2 Отговор
    Хаяско Шел да ходи на мястото на събитието.

    21:02 05.10.2026

  • 74 Ганчев

    1 1 Отговор
    Не се и съмняваме.

    21:10 05.10.2026

  • 75 Капейчо

    7 1 Отговор
    Инцидент от 1979 г. в гр. Свердловск.
    "Събитието е известно като Епидемията от антракс в Свердловск (днешен Екатеринбург) и често се нарича „биологичният Чернобил“. Това е най-тежката катастрофа, свързана с разработката на биологични оръжия в човешката история."
    На когото му е интересно да потърси. Има го и Уики-то. Естествено всичко е потулено. По онова време Елцин е бил първи секретар на ком. партията там.

    Коментиран от #82, #84

    21:11 05.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Търновец

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "първия ковид":

    Първата чума идва в Европа от Китай заедно с търговията и миграцията. А ако тази млада жена беше надлежно ваксинирана щеше да е жива. Такава бърза смърт идва или от белодробна чума - около 2 часа след заразяване или от много рядка форма на агресивна пневмония.

    21:20 05.10.2026

  • 79 Мнение

    2 6 Отговор
    Слабите мозъци винаги са се радвали на подобни новини и дори се самонавиват.
    Приятно изкарване до следващата новина, която ще ви донесе ново удоволствие, хахаха ...

    21:22 05.10.2026

  • 80 Пълно безхаберие и злоба

    3 6 Отговор
    Каква е тая снимка дето сте изтапанили, след като лекуването е с обикновени антибиотици и 100% успешно!?:)
    Пуста любов и пристрастяване към вакси бустери, а?

    21:23 05.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Американчо

    2 6 Отговор

    До коментар #75 от "Капейчо":

    Четохме в уики, че Ирак разработвал химически оръжия и ги нападнахме, ама намерихме една скапана епруветка с Нищо вътре. Айде образовайте се, ама кой както му е удобно , хе хе

    21:28 05.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 А около пияндето Елцин

    1 7 Отговор

    До коментар #75 от "Капейчо":

    кои дърпаха конците тогава! Та Путин се наложи да им натири пуделите.
    На който му еинтересно да се поразрови!
    Същите които дърпат конците в Украйна и лабораториите там.
    Чумата е естетвено явление отдавна преборено, а не модифициран вирус от шайката на Фаучи и ЦРУ..

    21:30 05.10.2026

  • 85 Мангъра

    1 0 Отговор
    Кво казА мангъров?

    21:34 05.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Дано ме опровергаят

    4 1 Отговор
    През 1979 г. инцидентно изпускане на антракс в град Свердловск (СССР) води до десетки смъртни случаи.
    Да, това е един от най-сериозните и трагични инциденти, свързани с биологично оръжие в историята, известен като биологичния Чернобил.
    През април и май 1979 г. в град Свердловск (днес Екатеринбург, Русия) изпускане на спори на антракс (синя пъпка) от секретния военно-биологичен обект „Лаборатория Комплекс 19“ води до смъртта на най-малко 64 души (според официални съветски данни), макар че независими изследователи оценяват жертвите на над 100.
    Основното за инцидента:
    • Причината: Служител в лабораторията сваля замърсен филтър на вентилационната система, но не оставя писмена бележка за това. Следващата смяна включва машините без филтър, което изпуска облак от антраксни спори във въздуха.
    • Прикриването: Години наред съветските власти твърдят, че епидемията е причинена от консумация на заразено месо от черния пазар (стомашно-чревен антракс).
    • Истината: Dop едва през 1992 г. тогавашният президент на Русия Борис Елцин официално признава, че източникът на заразата е бил военният обект. Последвало разследване на американския експерт Матю Мезелсън доказва, че всички жертви са живели или работили по посока на вятъра в нощта на изпускането, което потвърждава заразяването по въздушно-капков път (белодробен антракс).

    21:43 05.10.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Бояришник

    4 1 Отговор
    му е майката. Всичко е от нередовно пиене.

    21:44 05.10.2026

  • 91 хахаха

    1 1 Отговор
    четвърта статия за днес...:))) дерзайте, до полунощ може да пуснете още четири...:)))

    21:46 05.10.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 5 години търсят и не намериха

    1 1 Отговор
    Биолаборатории в Украйна.Нсмериха ги в ръсия.
    В Иркутск са заразявани хора с чума и други вируси и върху тях са изпитвали действието на различни видове антибиотици.
    В Русия са стотици такива лаборатории.
    Ако не и хиляди.
    После Ковида бил китайски Да ама не.

    21:51 05.10.2026

  • 95 Алтернативата е една....

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Рамо до рамо с Чумниге братушки...

    21:54 05.10.2026

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