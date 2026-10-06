Урсула фон дер Лайен: ЕС спира изцяло вноса на руски газ до края на 2027 година

Европейският съюз планира напълно да спре вноса на руски газ до края на 2027 г. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви това по време на реч в Европейския парламент в Страсбург, предава УНИАН.

"Днес вносът ни на руски газ е спаднал от 45% на 12%. И ще го сведем до нула до края на следващата година", заяви Фон дер Лайен.

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Брюксел няма намерение да преразглежда настоящата си енергийна политика.

"Преди четири години Русия се опита да ни изнудва. По това време 45% от вноса ни на газ идваше от Русия. Почти за една нощ почти целият този внос беше прекъснат. Но Европа остана единна и ние излязохме по-силни", отбеляза председателят на Комисията.

Решението на ЕС напълно да се откаже от руския газ идва на фона на нова енергийна криза. Европейските потребители и промишлеността са изправени пред рязък скок на цените на енергията.

Фон дер Лайен съобщи, че цените на газа са се повишили със 140% от края на февруари, докато цената на дизеловото гориво се е удвоила през този период.

"Като цяло, вносните изкопаеми горива са стрували на Европа допълнителни 100 милиарда евро от началото на войната. И това - без нито една допълнителна молекула енергия", посочи тя.

Фон дер Лайен изрази увереност, че Европа ще успее да преодолее настоящата криза и да излезе от нея по-силна.

Източник: news.bg