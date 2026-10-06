Урсула фон дер Лайен: ЕС спира изцяло вноса на руски газ до края на 2027 година

Европейският съюз планира напълно да спре вноса на руски газ до края на 2027 г. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви това по време на реч в Европейския парламент в Страсбург, предава УНИАН.
"Днес вносът ни на руски газ е спаднал от 45% на 12%. И ще го сведем до нула до края на следващата година", заяви Фон дер Лайен.
Брюксел няма намерение да преразглежда настоящата си енергийна политика.
"Преди четири години Русия се опита да ни изнудва. По това време 45% от вноса ни на газ идваше от Русия. Почти за една нощ почти целият този внос беше прекъснат. Но Европа остана единна и ние излязохме по-силни", отбеляза председателят на Комисията.
Решението на ЕС напълно да се откаже от руския газ идва на фона на нова енергийна криза. Европейските потребители и промишлеността са изправени пред рязък скок на цените на енергията.
Фон дер Лайен съобщи, че цените на газа са се повишили със 140% от края на февруари, докато цената на дизеловото гориво се е удвоила през този период.
"Като цяло, вносните изкопаеми горива са стрували на Европа допълнителни 100 милиарда евро от началото на войната. И това - без нито една допълнителна молекула енергия", посочи тя.
Фон дер Лайен изрази увереност, че Европа ще успее да преодолее настоящата криза и да излезе от нея по-силна.
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Диктор
Коментиран от #14, #18
20:41 06.10.2026
3 Всичко хубаво
Коментиран от #24
20:43 06.10.2026
4 Пич
Ще се къпем само аз, Кая, и депутатите от ЕП!!! Другите европейци ще плащате масрафа!!! Парно ще има само в общежитията за бежанци, защото те горките имат права!!! И европейците имате права - да плащате!!!
20:43 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Слава на другарката Урсула!!!
AI революцията е контрол, както централното планиране от епохата на развития социализъм, на ниво корпорация. Планирането в КНР, улесни манипулацията, че идва страшният вирус. Повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. КНР победи, а САЩ напуснаха СЗО. Деградацията в ЕС ще се ускори с въвеждането на дигиталното евро заедно с данъка Въглеродна следа, засега отложени, поради стагнацията в ЕС до 2028 г. това е провал на ЕЦБ. Слава на другарката Урсула!!!
Коментиран от #60, #65
20:43 06.10.2026
7 Стенли
20:43 06.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Баничка
20:44 06.10.2026
10 Клати Курти
20:44 06.10.2026
11 Само приказки
Коментиран от #23
20:44 06.10.2026
12 маке
20:45 06.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ами сега
20:46 06.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мнение
ЕС (ПРИДАТЪКЪТ НА АМЕРИКАНСКИТЕ ГЛОБАЛИСТИ) ПАК ЩЕ КУПУВА РУСКИ ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ, НО С ОЩЕ ПОВЕЧЕ ПОСРЕДНИЦИ НА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ ЦЕНИ, ЗА ДА БЪДЕ СИГУРНО, ЧЕ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОДУКТИ ЩЕ СТАНАТ ОЩЕ ПО-НЕКОНКУРЕНТНИ, А ОТ ТАМ ЕС ДА ИМА НУЖДА ОТ ОЩЕ ПОВЕЧЕ МЮРИКАНСКИ ЗАЕМИ, А ОТ ТАМ 40ТЕ ТРИЛИОНА ВЪНШНЕН ДЪЛГ НА ФАЩ ЩЕ БЪДЕ ПРЕХВЪРЛЕН НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ, ДОКАТО ФАЩ ЩЕ ГО ИГРАЯТ ОТНОВО НИ ЛУК ЯЛИ, НИ МИРИСАЛИ!
АКО МОМЕНТАЛНО (ЗА ВЧЕРА) НЕ БЪДАТ СВАЛЕНИ ОТ ВЛАСТ АНТИЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛИДЕРИ НА ЕС, ТО ВЪПРОСНИЯТ СЪЮЗ ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ АБСОЛЮТНО СИГУРНО!
МЕЖДУВРЕМЕННО УРСУЛИТЕ ЩЕ ОТКРАДНАТ СПЕСТЯВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ, ЗА ДА НЯМАТ ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА "МАЗНИНКА" ЗА "ИЗЛИЗАНЕ ОТ БЛАТОТО"!
КОЙТО СИ МИСЛИ, ЧЕ УРСУЛИТЕ РАБОТЯТ В ИНТЕРЕС НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ, МОМЕНТАЛНО ДА ОТИДЕ НА ЛЕКАР ЗА ПРОВЕРКА НА АКТИВНА МОЗЪЧНА ДЕЙНОСТ!
Коментиран от #19
20:46 06.10.2026
18 Q -Ресс Tиaа
До коментар #2 от "Диктор":Би се спасил само, ако пиеш юнашко муекко .Аз го осигурявам 👈.
20:47 06.10.2026
19 И кирилицата ще ни взема
До коментар #17 от "Мнение":😂😂😂😂😂😂
20:48 06.10.2026
20 Опа
20:48 06.10.2026
21 Една пуйка мислила,мислила
До коментар #16 от "Вие мислите ли":Па се гътнала.
20:48 06.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Много точно
До коментар #11 от "Само приказки":Вярвам че тази вечер Пената ще го спомене така всеки истински българин!
20:49 06.10.2026
24 Няма как
До коментар #3 от "Всичко хубаво":Правителството освен да вдига цени, да замразява заплати и майчинство и да тегли милиарди заеми, друго не е направило.
20:50 06.10.2026
25 Русия
20:50 06.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Здравей руска мизерия
20:51 06.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Европката и урсуланата са опасни за нас
20:51 06.10.2026
31 Милен
20:51 06.10.2026
32 Мдаа
20:52 06.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Стоянчо Пуканката
20:53 06.10.2026
35 Интересно
20:54 06.10.2026
36 То да не спрете
20:55 06.10.2026
37 Много куха кратуна ей
"Като цяло, вносните изкопаеми горива са стрували на Европа допълнителни 100 милиарда евро от началото на войната. И това - без нито една допълнителна молекула енергия", посочи тя.
20:56 06.10.2026
38 Урсула
20:56 06.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хм...
Ама важното било на Путин да му е зле.
Как се докарахме до тук бе? Как?!?
20:57 06.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Значи
20:58 06.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 До края на 2027
21:01 06.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Софиянец
21:02 06.10.2026
49 ФРЕНСКИТЕ МЛАДЕЖИ
21:02 06.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Милиционери
21:02 06.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 така, така
Да са ни честити увеличението на цените, увеличението на безработицата и инфлацията. Урсула явно много иска да види ЕС без индустрия и ако не бъде махната, може и да се наслаждава на упадака, за който работи.
21:07 06.10.2026
57 Хи хи
21:07 06.10.2026
58 Птиците на Мадяр
21:07 06.10.2026
59 Хайде да се преброят блаженните
21:07 06.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Милен
Коментиран от #68
21:09 06.10.2026
64 Йонко михайлов
21:10 06.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Про стачка
21:11 06.10.2026
67 Кво си заофффкал
До коментар #54 от "az СВО Победа 81":Като руска вдовица за у-и
21:12 06.10.2026
68 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #63 от "Милен":ИМА ОТ ДЯДО МИ ОТ СЛЕД ПЪРВАТА СВЕТОВНА:)
21:13 06.10.2026