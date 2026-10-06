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Урсула фон дер Лайен: ЕС спира изцяло вноса на руски газ до края на 2027 година
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен: ЕС спира изцяло вноса на руски газ до края на 2027 година

6 Октомври, 2026 20:39 871 68

  • русия-
  • украйна-
  • газ-
  • газпром-
  • северен поток-
  • урсула фон дер лaйен-
  • европейска комисия

Брюксел няма намерение да преразглежда настоящата си енергийна политика

Урсула фон дер Лайен: ЕС спира изцяло вноса на руски газ до края на 2027 година - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Европейският съюз планира напълно да спре вноса на руски газ до края на 2027 г. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви това по време на реч в Европейския парламент в Страсбург, предава УНИАН.

"Днес вносът ни на руски газ е спаднал от 45% на 12%. И ще го сведем до нула до края на следващата година", заяви Фон дер Лайен.

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Брюксел няма намерение да преразглежда настоящата си енергийна политика.

"Преди четири години Русия се опита да ни изнудва. По това време 45% от вноса ни на газ идваше от Русия. Почти за една нощ почти целият този внос беше прекъснат. Но Европа остана единна и ние излязохме по-силни", отбеляза председателят на Комисията.

Решението на ЕС напълно да се откаже от руския газ идва на фона на нова енергийна криза. Европейските потребители и промишлеността са изправени пред рязък скок на цените на енергията.

Фон дер Лайен съобщи, че цените на газа са се повишили със 140% от края на февруари, докато цената на дизеловото гориво се е удвоила през този период.

"Като цяло, вносните изкопаеми горива са стрували на Европа допълнителни 100 милиарда евро от началото на войната. И това - без нито една допълнителна молекула енергия", посочи тя.

Фон дер Лайен изрази увереност, че Европа ще успее да преодолее настоящата криза и да излезе от нея по-силна.

Източник: news.bg


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Диктор

    28 4 Отговор
    Защо не още декември 2026? Така ще се спасим.

    Коментиран от #14, #18

    20:41 06.10.2026

  • 3 Всичко хубаво

    46 1 Отговор
    но ако тази политика доведе до масови фалити, безработица и повсеместен ступор някой ще и търси ли отговорност на акушерката - наказателна отговорност?

    Коментиран от #24

    20:43 06.10.2026

  • 4 Пич

    38 4 Отговор
    Урсула :
    Ще се къпем само аз, Кая, и депутатите от ЕП!!! Другите европейци ще плащате масрафа!!! Парно ще има само в общежитията за бежанци, защото те горките имат права!!! И европейците имате права - да плащате!!!

    20:43 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Слава на другарката Урсула!!!

    17 3 Отговор
    БиоИнформационната война, известна като Ковид Пандемия, премина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2 от КНР. Това и контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на конкурентите им. САЩ разчитат на AI революцията, но също китайските AI засега са по-успешни.
    AI революцията е контрол, както централното планиране от епохата на развития социализъм, на ниво корпорация. Планирането в КНР, улесни манипулацията, че идва страшният вирус. Повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. КНР победи, а САЩ напуснаха СЗО. Деградацията в ЕС ще се ускори с въвеждането на дигиталното евро заедно с данъка Въглеродна следа, засега отложени, поради стагнацията в ЕС до 2028 г. това е провал на ЕЦБ. Слава на другарката Урсула!!!

    Коментиран от #60, #65

    20:43 06.10.2026

  • 7 Стенли

    25 1 Отговор
    Най добре ,е някой да спре мандата , на урсулата 🤯🤨😡👎

    20:43 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Баничка

    21 2 Отговор
    Протестите ще стигнат и до Урсула няма как..!

    20:44 06.10.2026

  • 10 Клати Курти

    26 2 Отговор
    Вовата си го премести в другия крачол и препоръча на европейците бобови храни и да събират газовете в контейнери .

    20:44 06.10.2026

  • 11 Само приказки

    33 2 Отговор
    ЕС купува и сега руска газ от американските фирми. Цената е тройна. Печелят руснаците и американците, ние духаме супата.

    Коментиран от #23

    20:44 06.10.2026

  • 12 маке

    25 2 Отговор
    До края на 2027г. я Дрисула, я камилара)))

    20:45 06.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ами сега

    20 2 Отговор
    и какво се подобри, че да го спрем съсвсем или съвсем изкукахте. Те емигрантите ще ви оправят вас.

    20:46 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мнение

    23 2 Отговор
    Разбирайте:

    ЕС (ПРИДАТЪКЪТ НА АМЕРИКАНСКИТЕ ГЛОБАЛИСТИ) ПАК ЩЕ КУПУВА РУСКИ ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ, НО С ОЩЕ ПОВЕЧЕ ПОСРЕДНИЦИ НА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ ЦЕНИ, ЗА ДА БЪДЕ СИГУРНО, ЧЕ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОДУКТИ ЩЕ СТАНАТ ОЩЕ ПО-НЕКОНКУРЕНТНИ, А ОТ ТАМ ЕС ДА ИМА НУЖДА ОТ ОЩЕ ПОВЕЧЕ МЮРИКАНСКИ ЗАЕМИ, А ОТ ТАМ 40ТЕ ТРИЛИОНА ВЪНШНЕН ДЪЛГ НА ФАЩ ЩЕ БЪДЕ ПРЕХВЪРЛЕН НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ, ДОКАТО ФАЩ ЩЕ ГО ИГРАЯТ ОТНОВО НИ ЛУК ЯЛИ, НИ МИРИСАЛИ!

    АКО МОМЕНТАЛНО (ЗА ВЧЕРА) НЕ БЪДАТ СВАЛЕНИ ОТ ВЛАСТ АНТИЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛИДЕРИ НА ЕС, ТО ВЪПРОСНИЯТ СЪЮЗ ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ АБСОЛЮТНО СИГУРНО!

    МЕЖДУВРЕМЕННО УРСУЛИТЕ ЩЕ ОТКРАДНАТ СПЕСТЯВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ, ЗА ДА НЯМАТ ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА "МАЗНИНКА" ЗА "ИЗЛИЗАНЕ ОТ БЛАТОТО"!

    КОЙТО СИ МИСЛИ, ЧЕ УРСУЛИТЕ РАБОТЯТ В ИНТЕРЕС НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ, МОМЕНТАЛНО ДА ОТИДЕ НА ЛЕКАР ЗА ПРОВЕРКА НА АКТИВНА МОЗЪЧНА ДЕЙНОСТ!

    Коментиран от #19

    20:46 06.10.2026

  • 18 Q -Ресс Tиaа

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Диктор":

    Би се спасил само, ако пиеш юнашко муекко .Аз го осигурявам 👈.

    20:47 06.10.2026

  • 19 И кирилицата ще ни взема

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Мнение":

    😂😂😂😂😂😂

    20:48 06.10.2026

  • 20 Опа

    4 11 Отговор
    Пак греда за Радев и Путин.

    20:48 06.10.2026

  • 21 Една пуйка мислила,мислила

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Вие мислите ли":

    Па се гътнала.

    20:48 06.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Много точно

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Само приказки":

    Вярвам че тази вечер Пената ще го спомене така всеки истински българин!

    20:49 06.10.2026

  • 24 Няма как

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Всичко хубаво":

    Правителството освен да вдига цени, да замразява заплати и майчинство и да тегли милиарди заеми, друго не е направило.

    20:50 06.10.2026

  • 25 Русия

    12 2 Отговор
    Фон Пфайзер е наш агент и ви разказа играта,но най хубавото е че най лошото за Европа тепърва предстои !

    20:50 06.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Здравей руска мизерия

    2 11 Отговор
    Путлето възстанови СССР.

    20:51 06.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Европката и урсуланата са опасни за нас

    10 0 Отговор
    Лудостта на нищожествата се е развихрила по върховете на европката.

    20:51 06.10.2026

  • 31 Милен

    12 0 Отговор
    Супер и с колко ще поевтинее газта след това ключово решение на другарката Урсула?

    20:51 06.10.2026

  • 32 Мдаа

    12 0 Отговор
    Тази госпожа имам чувството, че работи усърдно за фалита на ЕС. Инфлация от 300% за последните години, а заплатите не са мръднали.

    20:52 06.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Стоянчо Пуканката

    6 1 Отговор
    Нема да пипате Урсурката! Всичко що е евроатлантик, демократ и дизайнер трябва със зъби и нокти да пази това чудотворно природно явление...

    20:53 06.10.2026

  • 35 Интересно

    9 0 Отговор
    Урсула фон дер Лайен като ги дрънка тея дали е питала примерно Радев може ли и от негово име да говори? Въобще тая за каква се мисли, за фюрер?

    20:54 06.10.2026

  • 36 То да не спрете

    11 0 Отговор
    поради фалит и разпад, че натам вървите!

    20:55 06.10.2026

  • 37 Много куха кратуна ей

    10 0 Отговор
    Фон дер Лайен съобщи, че цените на газа са се повишили със 140% от края на февруари, докато цената на дизеловото гориво се е удвоила през този период.

    "Като цяло, вносните изкопаеми горива са стрували на Европа допълнителни 100 милиарда евро от началото на войната. И това - без нито една допълнителна молекула енергия", посочи тя.

    20:56 06.10.2026

  • 38 Урсула

    10 0 Отговор
    "ЕС спира изцяло вноса на руски газ до края на 2027 година". Лошо ще е, ако Русия спре газа през Азербайджан и Турция.

    20:56 06.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хм...

    8 1 Отговор
    Тази вчера заяви, че дотук за тая година ЕсеС е платил €100млрд повече за енергоносители. И че от началото на годината до днес газа е поскъпнал 140%, а дизела двойно. И предвид, че поне половината от това, което ни продават американците са ребрандиран руски газ и нефт, това означава, че от началото на годината Путин е прибрал поне €50млрд горница само от разликата в цената.
    Ама важното било на Путин да му е зле.
    Как се докарахме до тук бе? Как?!?

    20:57 06.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Значи

    5 1 Отговор
    Спрян газ до 2027г. А след 2027г. почва ударно внасяне на руски газ.Тогава , тогава предвиждам такъв живот ,че само си викам ДАНО!

    20:58 06.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 До края на 2027

    12 1 Отговор
    Няма да има ЕС

    21:01 06.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Софиянец

    6 1 Отговор
    😂😂😂 после ще стане до края на 2028, 29, 30 ... и те така!

    21:02 06.10.2026

  • 49 ФРЕНСКИТЕ МЛАДЕЖИ

    12 1 Отговор
    ЩЕ РАЗРУШАТ ЕС. 2рата ФРЕНСКА РЕВОЛЮЦИЯ Е НА ПРАГА.

    21:02 06.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Милиционери

    3 5 Отговор
    Путин се оказа най-великият овчар на планетата.

    21:02 06.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 така, така

    2 1 Отговор
    А бабата ще отговаря ли за обедняването на европейците след постигането на тази "гениална" затея?

    Да са ни честити увеличението на цените, увеличението на безработицата и инфлацията. Урсула явно много иска да види ЕС без индустрия и ако не бъде махната, може и да се наслаждава на упадака, за който работи.

    21:07 06.10.2026

  • 57 Хи хи

    4 1 Отговор
    Тая дърта вещица няма да ни казва откъде да купуваме и откъде не !! При пазарната икономика всеки купува откъдето му е изгодно !!

    21:07 06.10.2026

  • 58 Птиците на Мадяр

    2 0 Отговор
    Пълен догоре танкер край Сочи изгоря.

    21:07 06.10.2026

  • 59 Хайде да се преброят блаженните

    3 1 Отговор
    дето вярват, че Европа няма да купува руски газ.

    21:07 06.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Милен

    2 1 Отговор
    Братята китайци продават една джаджа дето дупчи нови дупки на коланите, купувайте въпреки ( надценкамитото които ни налагат от 3.6 евро) щото май ще имаме нужда да стягаме коланите.

    Коментиран от #68

    21:09 06.10.2026

  • 64 Йонко михайлов

    0 2 Отговор
    Бог да прости Рашка.Амин.

    21:10 06.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Про стачка

    1 0 Отговор
    А от 2028 година жителите на ЕС ще представи в бутилки за да събират газ за отопление през зимата !

    21:11 06.10.2026

  • 67 Кво си заофффкал

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "az СВО Победа 81":

    Като руска вдовица за у-и

    21:12 06.10.2026

  • 68 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Милен":

    ИМА ОТ ДЯДО МИ ОТ СЛЕД ПЪРВАТА СВЕТОВНА:)

    21:13 06.10.2026

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