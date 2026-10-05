Еврото продължава да потъва надолу! Френският дълг плаши сериозно инвеститорите в цялата еврозона

Еврото задълбочи спада си и достигна най-ниското си ниво спрямо долара от 17 месеца насам, след като опасенията за състоянието на публичните финанси на Франция засилиха притесненията за разпространяване на проблемите към други страни от еврозоната.

Единната европейска валута падна до $1,1161 - най-ниското ниво от май 2025 г. По данни на Ройтерс еврото се понижава с 0,67% до $1,1178, като това е четвъртата поредна седмица на спад за валутата.

Натискът върху еврото се засилва на фона на нарастващото напрежение около френските публични финанси и опасенията, че политическата нестабилност ще затрудни приемането на мерките за ограничаване на бюджетния дефицит.

Френският държавен дълг достигна 3,6 трилиона евро към края на второто тримесечие на тази година, равнявайки се на 119% от БВП. По данни на френската статистическа служба INSEE това е най-високото ниво на задлъжнялост на Франция от Втората световна война насам.

Политическата нестабилност във Франция усложнява ситуацията

Франция се приближава към президентските избори през април 2027 г., а политическата нестабилност допълнително усложнява усилията на правителството да овладее публичните финанси.

Според анализатори, цитирани от Ройтерс, пазарите вече започват да отчитат политическия риск, който се очакваше да се засили едва с наближаването на изборите.

"Политическото напрежение във Франция, което мнозина очакваха да се засили през зимата с наближаването на изборите през 2027 г., вече е факт", коментира Брент Донъли, президент на Spectra Markets.

Френските облигации също са под натиск. Фючърсите върху френски държавни облигации са поевтинели с 0,13%, оставайки близо до рекордно ниски нива.

Състоянието на публичните финанси на Франция обаче не е единственият фактор, който оказва натиск върху единната валута.

Европейската икономика е изправена едновременно пред високи енергийни разходи, слаби перспективи за растеж и засилваща се конкуренция от Китай. Ниските нива на газовите запаси в Европа продължават да будят тревога, а политическата несигурност в Германия допълнително увеличава рисковете пред еврозоната.

На този фон разликата между доходността по френските и германските държавни облигации се увеличава. Това е знак за нарастваща предпазливост на инвеститорите по отношение на френския дълг и засилва опасенията, че финансовото напрежение във Франция може да се разпространи и към други икономики от еврозоната.

Според Ройтерс, ако нестабилността на облигационните пазари продължи, еврото може да остане под натиск. В същото време търсенето на валути, считани за по-сигурни при пазарни сътресения, като долара и швейцарския франк, вероятно ще се запази.

Доларът печели

Докато еврото губи позиции, доларът е подкрепен от засиленото търсене на сигурни активи и високата доходност, която предлагат американските държавни облигации.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации е около 5,26%, след като през миналата седмица достигна 24-годишен връх.

"Доларът е основният победител в настоящата среда", коментира Матю Райън, ръководител на пазарната стратегия в Ebury. Според него по-високата доходност по американските държавни облигации прави активите в САЩ изключително привлекателни за инвеститорите.

Източник: money.bg