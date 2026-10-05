Еврото продължава да потъва надолу! Френският дълг плаши сериозно инвеститорите в цялата еврозона

Еврото задълбочи спада си и достигна най-ниското си ниво спрямо долара от 17 месеца насам, след като опасенията за състоянието на публичните финанси на Франция засилиха притесненията за разпространяване на проблемите към други страни от еврозоната.
Единната европейска валута падна до $1,1161 - най-ниското ниво от май 2025 г. По данни на Ройтерс еврото се понижава с 0,67% до $1,1178, като това е четвъртата поредна седмица на спад за валутата.
Натискът върху еврото се засилва на фона на нарастващото напрежение около френските публични финанси и опасенията, че политическата нестабилност ще затрудни приемането на мерките за ограничаване на бюджетния дефицит.
Френският държавен дълг достигна 3,6 трилиона евро към края на второто тримесечие на тази година, равнявайки се на 119% от БВП. По данни на френската статистическа служба INSEE това е най-високото ниво на задлъжнялост на Франция от Втората световна война насам.
Политическата нестабилност във Франция усложнява ситуацията
Франция се приближава към президентските избори през април 2027 г., а политическата нестабилност допълнително усложнява усилията на правителството да овладее публичните финанси.
Според анализатори, цитирани от Ройтерс, пазарите вече започват да отчитат политическия риск, който се очакваше да се засили едва с наближаването на изборите.
"Политическото напрежение във Франция, което мнозина очакваха да се засили през зимата с наближаването на изборите през 2027 г., вече е факт", коментира Брент Донъли, президент на Spectra Markets.
Френските облигации също са под натиск. Фючърсите върху френски държавни облигации са поевтинели с 0,13%, оставайки близо до рекордно ниски нива.
Състоянието на публичните финанси на Франция обаче не е единственият фактор, който оказва натиск върху единната валута.
Европейската икономика е изправена едновременно пред високи енергийни разходи, слаби перспективи за растеж и засилваща се конкуренция от Китай. Ниските нива на газовите запаси в Европа продължават да будят тревога, а политическата несигурност в Германия допълнително увеличава рисковете пред еврозоната.
На този фон разликата между доходността по френските и германските държавни облигации се увеличава. Това е знак за нарастваща предпазливост на инвеститорите по отношение на френския дълг и засилва опасенията, че финансовото напрежение във Франция може да се разпространи и към други икономики от еврозоната.
Според Ройтерс, ако нестабилността на облигационните пазари продължи, еврото може да остане под натиск. В същото време търсенето на валути, считани за по-сигурни при пазарни сътресения, като долара и швейцарския франк, вероятно ще се запази.
Доларът печели
Докато еврото губи позиции, доларът е подкрепен от засиленото търсене на сигурни активи и високата доходност, която предлагат американските държавни облигации.
Доходността по 10-годишните американски държавни облигации е около 5,26%, след като през миналата седмица достигна 24-годишен връх.
"Доларът е основният победител в настоящата среда", коментира Матю Райън, ръководител на пазарната стратегия в Ebury. Според него по-високата доходност по американските държавни облигации прави активите в САЩ изключително привлекателни за инвеститорите.
Източник: money.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Коментиран от #21, #24
17:38 05.10.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #23, #39
17:39 05.10.2026
4 3.14К
17:39 05.10.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #46, #47
17:40 05.10.2026
6 Софиянец
Коментиран от #45
17:41 05.10.2026
7 Добре
17:41 05.10.2026
8 Американците
Американците НИКОГА не губят в дългосрочен план.
17:41 05.10.2026
9 Гробар
До коментар #1 от "az СВО Победа 81":Абе това е така. Но има и друга причина. България затъна тотално. Единственият начин да продължат да ни отпускат заеми още известно време, за да има за администрацията и за крадене, беше да влезем в еврозоната.
Коментиран от #38
17:42 05.10.2026
10 Кина
17:42 05.10.2026
11 КОЙ ИМ Е ДАЛ ТИЯ 4 ТРИЛИОНА
Коментиран от #33
17:43 05.10.2026
12 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "az СВО Победа 81":България не успя да спаси Франция Просто Макрон много глупости направи Жалко за България чакат ни тежки дни
Коментиран от #32
17:43 05.10.2026
13 Капейчо
17:43 05.10.2026
14 Ха,ха
17:44 05.10.2026
15 ДА И ФРАНЦИЯ СЛЕД
До коментар #1 от "az СВО Победа 81":Окраина после ГДР гфр енглънд ИИИ. СПАСИТЕЛИ НА КРАДЦИТЕ МАКРО УРСА КАЛАС МЕРЦА. И НАКРАЯ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ЧЕ РУСИЯ Е ПО ДОБРЕ ОТ ЕВРОПА. И ТОВА СЕ ВИЖДАШЕ ОТ ГОДИНИ. ПЪРВО МЕРКЕЛ ПОСЛЕ УРСУЛА. ДА ТЕ ЩЕ СИ ОТИДАТ НО ПО БОГАТИ
Коментиран от #27
17:44 05.10.2026
16 АЗ ИНВЕСТИРАМ В НАФТА
17:44 05.10.2026
17 Офффф
17:45 05.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Муухахахахаха
До коментар #2 от "Пич":Но рублата върви нагоре 1 рубла=0,011 Евро
17:51 05.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 не може да бъде
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Има ли някой който още се чуди защо така лесно ни вкараха в еврозоната!?И защо напр.Чехия не иска еврото!?
17:53 05.10.2026
24 Урсула я държи
До коментар #2 от "Пич":Тръмп с компромати - чатове със собственици на Pfizer и американските ваксини, които ни ги слагаха насила. Ако каже гък - ще я изпържи.
17:53 05.10.2026
25 14/88
17:53 05.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Еми
Нито Гертруда, нито Марсел или Хосе ги топли колко "е зле" Русия, при положение, че техния жовто е поскъпнал драстично и се чудят кое по напред да платят.
17:54 05.10.2026
29 Дедо
17:54 05.10.2026
30 Всички сме Парлеву Б Борисов
17:54 05.10.2026
31 ........–
До коментар #26 от "14/88":Ти ли ша го биеш?
Да не ти напълнят изхода с човечета ?
17:55 05.10.2026
32 Ха ха ха ха
До коментар #12 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Тебе и такива като тебе -да,но мене-не!
17:56 05.10.2026
33 Всички сме Парлеву Б Борисов
До коментар #11 от "КОЙ ИМ Е ДАЛ ТИЯ 4 ТРИЛИОНА":Напечатани са
17:56 05.10.2026
34 Много ясно
До коментар #20 от "Читател":Щото саБуклуции
17:56 05.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Тервел
Коментиран от #37, #43
17:57 05.10.2026
37 Гггггг
До коментар #36 от "Тервел":Че избегнат всички навлеци от еуропата😆😂🤣
17:59 05.10.2026
38 А бе кух
До коментар #9 от "Гробар":Не се ли уплътни най сетне?
Коментиран от #41
17:59 05.10.2026
39 Ихууууу ганьовото
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ти и такива като тебе отдавна сте го сторили .............. с лева.без евро..........
18:02 05.10.2026
40 Западът е тотАл фалирАл
18:02 05.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Е па
18:03 05.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 хо хо хо хо хи хи хи хи
До коментар #5 от "Сатана Z":1 рубла=0.011 евро
Коментиран от #50
18:11 05.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Бгг
Коментиран от #52
18:16 05.10.2026
49 Механик
Кораба бавно ли потъва? А музика свири ли?
Вода ще има ли за всички, или само за ония дето имат пари?
18:31 05.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Бълбук бълбук
18:38 05.10.2026
52 е па бавно става със пакети
До коментар #48 от "Бгг":защо само някави пакетчета ще са сакнцийте защо не цели кашони със санкций да налагат на русия?
18:50 05.10.2026