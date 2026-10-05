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Еврото продължава да потъва надолу! Френският дълг плаши сериозно инвеститорите в цялата еврозона

Еврото продължава да потъва надолу! Френският дълг плаши сериозно инвеститорите в цялата еврозона

5 Октомври, 2026 17:36 1 528 52

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  • еманюел макрон-
  • долар-
  • европейска централна банка

Натискът върху еврото се засилва на фона на нарастващото напрежение около френските публични финанси и опасенията, че политическата нестабилност ще затрудни приемането на мерките за ограничаване на бюджетния дефицит

Еврото продължава да потъва надолу! Френският дълг плаши сериозно инвеститорите в цялата еврозона - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Еврото задълбочи спада си и достигна най-ниското си ниво спрямо долара от 17 месеца насам, след като опасенията за състоянието на публичните финанси на Франция засилиха притесненията за разпространяване на проблемите към други страни от еврозоната.

Единната европейска валута падна до $1,1161 - най-ниското ниво от май 2025 г. По данни на Ройтерс еврото се понижава с 0,67% до $1,1178, като това е четвъртата поредна седмица на спад за валутата.

Натискът върху еврото се засилва на фона на нарастващото напрежение около френските публични финанси и опасенията, че политическата нестабилност ще затрудни приемането на мерките за ограничаване на бюджетния дефицит.

Френският държавен дълг достигна 3,6 трилиона евро към края на второто тримесечие на тази година, равнявайки се на 119% от БВП. По данни на френската статистическа служба INSEE това е най-високото ниво на задлъжнялост на Франция от Втората световна война насам.

Политическата нестабилност във Франция усложнява ситуацията

Франция се приближава към президентските избори през април 2027 г., а политическата нестабилност допълнително усложнява усилията на правителството да овладее публичните финанси.

Според анализатори, цитирани от Ройтерс, пазарите вече започват да отчитат политическия риск, който се очакваше да се засили едва с наближаването на изборите.

"Политическото напрежение във Франция, което мнозина очакваха да се засили през зимата с наближаването на изборите през 2027 г., вече е факт", коментира Брент Донъли, президент на Spectra Markets.

Френските облигации също са под натиск. Фючърсите върху френски държавни облигации са поевтинели с 0,13%, оставайки близо до рекордно ниски нива.

Състоянието на публичните финанси на Франция обаче не е единственият фактор, който оказва натиск върху единната валута.

Европейската икономика е изправена едновременно пред високи енергийни разходи, слаби перспективи за растеж и засилваща се конкуренция от Китай. Ниските нива на газовите запаси в Европа продължават да будят тревога, а политическата несигурност в Германия допълнително увеличава рисковете пред еврозоната.

На този фон разликата между доходността по френските и германските държавни облигации се увеличава. Това е знак за нарастваща предпазливост на инвеститорите по отношение на френския дълг и засилва опасенията, че финансовото напрежение във Франция може да се разпространи и към други икономики от еврозоната.

Според Ройтерс, ако нестабилността на облигационните пазари продължи, еврото може да остане под натиск. В същото време търсенето на валути, считани за по-сигурни при пазарни сътресения, като долара и швейцарския франк, вероятно ще се запази.

Доларът печели

Докато еврото губи позиции, доларът е подкрепен от засиленото търсене на сигурни активи и високата доходност, която предлагат американските държавни облигации.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации е около 5,26%, след като през миналата седмица достигна 24-годишен връх.

"Доларът е основният победител в настоящата среда", коментира Матю Райън, ръководител на пазарната стратегия в Ebury. Според него по-високата доходност по американските държавни облигации прави активите в САЩ изключително привлекателни за инвеститорите.

Източник: money.bg


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    67 1 Отговор
    Аз откога ви казвам, че Урсулианците са завършени кретени!!! Но за сметка на това - много крадливи, и склонни към всякакви престъпления!!!

    Коментиран от #21, #24

    17:38 05.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    61 0 Отговор
    И ние потъваме с еврото.

    Коментиран от #23, #39

    17:39 05.10.2026

  • 4 3.14К

    40 1 Отговор
    Подложеният на домашно насилие ще го оправдае с руска хибридна атака,

    17:39 05.10.2026

  • 5 Сатана Z

    42 1 Отговор
    От петък започна голямото дълдисване на измислената евро шума,а това е само началото.

    Коментиран от #46, #47

    17:40 05.10.2026

  • 6 Софиянец

    51 2 Отговор
    Хихихи! Мед ми капе от сърцето 😂😂😂 и тия евродбили щели да зануляват Руската икономика, бухахаха

    Коментиран от #45

    17:41 05.10.2026

  • 7 Добре

    43 0 Отговор
    дошли на Титаник, оркестъра свири !

    17:41 05.10.2026

  • 8 Американците

    51 1 Отговор
    Си постигнаха целта - скараха ЕС с Русия, а от там и скъсаха връзката с евтините суровини. Разпалиха война, взеха ресурси от Украйна, сринаха икономически Европа, отслабиха основния конкурент на долара - еврото. А сега препродават руски суровини на Европа. Всичко върви по сценарии.
    Американците НИКОГА не губят в дългосрочен план.

    17:41 05.10.2026

  • 9 Гробар

    32 2 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 81":

    Абе това е така. Но има и друга причина. България затъна тотално. Единственият начин да продължат да ни отпускат заеми още известно време, за да има за администрацията и за крадене, беше да влезем в еврозоната.

    Коментиран от #38

    17:42 05.10.2026

  • 10 Кина

    11 2 Отговор
    Всичко е ок ройтерите лъжат..! Това е туморче и народа ще го изреже , случвало се е и преди..!

    17:42 05.10.2026

  • 11 КОЙ ИМ Е ДАЛ ТИЯ 4 ТРИЛИОНА

    18 0 Отговор
    И ОТДЕ ГИ Е ЗЕМАЛ.......ИЛИ ЕДИНИЯ ДЖОБ ,,ДЪЛЖИ,,, НА ДРУГИЯ ДЖОБ....... ШОТО ПЕПАТНИЦАТА Е ТАМ....И НАШТА ПЕЧАТНИЦА ДЕТ НИ Я ЗЕМАХА И ТЯ Е ТАМ...

    Коментиран от #33

    17:43 05.10.2026

  • 12 Дякон Унуфрий Араллампиев

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 81":

    България не успя да спаси Франция Просто Макрон много глупости направи Жалко за България чакат ни тежки дни

    Коментиран от #32

    17:43 05.10.2026

  • 13 Капейчо

    5 6 Отговор
    Мисля, че Румбата трябва да посети форума, за да набере нови кадри за финансовото министерство.

    17:43 05.10.2026

  • 14 Ха,ха

    20 0 Отговор
    Айде да си връщат франка,фалирали алчняци

    17:44 05.10.2026

  • 15 ДА И ФРАНЦИЯ СЛЕД

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 81":

    Окраина после ГДР гфр енглънд ИИИ. СПАСИТЕЛИ НА КРАДЦИТЕ МАКРО УРСА КАЛАС МЕРЦА. И НАКРАЯ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ЧЕ РУСИЯ Е ПО ДОБРЕ ОТ ЕВРОПА. И ТОВА СЕ ВИЖДАШЕ ОТ ГОДИНИ. ПЪРВО МЕРКЕЛ ПОСЛЕ УРСУЛА. ДА ТЕ ЩЕ СИ ОТИДАТ НО ПО БОГАТИ

    Коментиран от #27

    17:44 05.10.2026

  • 16 АЗ ИНВЕСТИРАМ В НАФТА

    7 1 Отговор
    СЕЕЕКИ свободен лев......НЕ СЪ РАЗВАЛЯ ЗА РАЗЛИКА ОТ БИНЗИНА....

    17:44 05.10.2026

  • 17 Офффф

    16 0 Отговор
    Аууу Луи девети фалира,ми да продава златото от Елисейския дворец🤣😆😂😂

    17:45 05.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Муухахахахаха

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Но рублата върви нагоре 1 рубла=0,011 Евро

    17:51 05.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 не може да бъде

    27 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Има ли някой който още се чуди защо така лесно ни вкараха в еврозоната!?И защо напр.Чехия не иска еврото!?

    17:53 05.10.2026

  • 24 Урсула я държи

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Тръмп с компромати - чатове със собственици на Pfizer и американските ваксини, които ни ги слагаха насила. Ако каже гък - ще я изпържи.

    17:53 05.10.2026

  • 25 14/88

    1 11 Отговор
    путин си търси боя

    17:53 05.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Еми

    17 1 Отговор
    продължавайте да печатате хартийки и да ги пращате на У, вместо да си оправите собствената къща. А в същото време, медиите вмето да тръбят, колко е зле Русия, да пиштат повече за "собсвения двор" коко е разграден и как се отразяват санкциите.
    Нито Гертруда, нито Марсел или Хосе ги топли колко "е зле" Русия, при положение, че техния жовто е поскъпнал драстично и се чудят кое по напред да платят.

    17:54 05.10.2026

  • 29 Дедо

    0 14 Отговор
    Е хем Европа фалира хем Путин неистово иска тя да му купува газа и да му плаща трилиони. Нещо някой лъже май.

    17:54 05.10.2026

  • 30 Всички сме Парлеву Б Борисов

    7 1 Отговор
    Ако ЕЦБ беше приела България в еврозоната при курс 1 евро 1 лев сега България щеше да спаси франция италия испания португалия

    17:54 05.10.2026

  • 31 ........–

    12 1 Отговор

    До коментар #26 от "14/88":

    Ти ли ша го биеш?
    Да не ти напълнят изхода с човечета ?

    17:55 05.10.2026

  • 32 Ха ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Тебе и такива като тебе -да,но мене-не!

    17:56 05.10.2026

  • 33 Всички сме Парлеву Б Борисов

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "КОЙ ИМ Е ДАЛ ТИЯ 4 ТРИЛИОНА":

    Напечатани са

    17:56 05.10.2026

  • 34 Много ясно

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Читател":

    Щото саБуклуции

    17:56 05.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Тервел

    3 11 Отговор
    Копейки когато Европа фалира ,ще дойдат китайските шефове и ще работите за тях. А при китайците няма милост , няма ТЕЛК ,няма социални помощи, няма болничен , няма кафе а цигара по време на работа, има само яко бачкане до припадък 6 дни в седмицата. Ще ревете после за Европа ама ще е късно.

    Коментиран от #37, #43

    17:57 05.10.2026

  • 37 Гггггг

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Тервел":

    Че избегнат всички навлеци от еуропата😆😂🤣

    17:59 05.10.2026

  • 38 А бе кух

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гробар":

    Не се ли уплътни най сетне?

    Коментиран от #41

    17:59 05.10.2026

  • 39 Ихууууу ганьовото

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ти и такива като тебе отдавна сте го сторили .............. с лева.без евро..........

    18:02 05.10.2026

  • 40 Западът е тотАл фалирАл

    6 0 Отговор
    като "веселата дружинка" включва и САЩ. И вече не могат да го крият. Винаги идва ден когато изяденото и изпитото трябва да се плати.

    18:02 05.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Е па

    5 0 Отговор
    френците не са ли и те в клуба на богаташите?🤔

    18:03 05.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 хо хо хо хо хи хи хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    1 рубла=0.011 евро

    Коментиран от #50

    18:11 05.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Бгг

    9 0 Отговор
    Действат ли санкциите ??? Налагайте следващият пакет че да приключите този ЕС по-бързоичко.

    Коментиран от #52

    18:16 05.10.2026

  • 49 Механик

    2 0 Отговор
    Как е клуба на богатите, българи?! Как е? Добре ли сме с еврото?
    Кораба бавно ли потъва? А музика свири ли?
    Вода ще има ли за всички, или само за ония дето имат пари?

    18:31 05.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Бълбук бълбук

    0 0 Отговор
    Франция=Гърция през 2000 х 10 на степен 2, кой мое да смета.

    18:38 05.10.2026

  • 52 е па бавно става със пакети

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Бгг":

    защо само някави пакетчета ще са сакнцийте защо не цели кашони със санкций да налагат на русия?

    18:50 05.10.2026

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