Берлин: Проектът с Франция за нов танк продължава

Германия отхвърли твърдението, че се е отказала от съвместния с Франция проект MGCS за разработване на ново поколение бойни машини. Германското министерство на отбраната заяви, че програмата продължава, но нейният обхват е бил адаптиран с оглед на поуките от войната в Украйна.

„Това не означава, че проектът MGCS се е провалил. Напротив, оставаме ангажирани с равноправното партньорство в рамките на програмата и се съсредоточаваме върху бъдещите технологии за водене на бойни действия с бронирана техника“, заяви говорител на германското военно министерство.

Разминаването между Берлин и Париж

Изявлението дойде след изслушване на началника на френските въоръжени сили генерал Фабиен Мандон пред парламентарна комисия. Той определи резултата от съвместната програма като „незадоволителен“ и заяви: „Констатирахме, че германците са решили да се оттеглят от проекта.“

По-късно френското министерство на отбраната разпространи уточнение от името на Мандон. В него се посочва, че досегашната работа по общия проект не е била напразна и че програмата продължава да има „голямо значение“. Като нейни нови приоритети са посочени свързаността между бойните системи, съвместното водене на бойни действия, автоматизацията и роботиката.

Програма за повече от един танк

Германия и Франция договориха MGCS през 2017 г. с намерението в перспектива да заменят германските Leopard 2 и френските Leclerc. Замисълът обаче не се ограничава до създаването на един нов танк. Програмата предвижда интегрирана система за сухопътни бойни действия, която да обединява пилотирани и безпилотни платформи, комуникационни и командни средства, автоматизирани системи и нови технологии за въоръжение.

В проекта участват френско-германската компания KNDS, германският концерн Rheinmetall и френската технологична група Thales. От началото на програмата тя е съпътствана от забавяния и спорове между държавите и компаниите, включително за разпределението на задачите и индустриалното участие.

Новото разминаване идва четири месеца след прекратяването на друг мащабен френско-германски проект - разработването на изтребител от ново поколение по програмата FCAS. Така спорът около MGCS поставя под допълнително напрежение военното сътрудничество между Берлин и Париж, макар германското министерство на отбраната да подчертава, че работата по сухопътната програма продължава в променен формат.

Източници: news.bg, internazionale.it