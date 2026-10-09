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Берлин: Проектът с Франция за нов танк продължава

Берлин: Проектът с Франция за нов танк продължава

9 Октомври, 2026 20:23 470 8

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Германското военно министерство отхвърли твърдението на генерал Фабиен Мандон, че страната се е оттеглила от MGCS, Берлин и Париж променят обхвата на програмата

Берлин: Проектът с Франция за нов танк продължава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германия отхвърли твърдението, че се е отказала от съвместния с Франция проект MGCS за разработване на ново поколение бойни машини. Германското министерство на отбраната заяви, че програмата продължава, но нейният обхват е бил адаптиран с оглед на поуките от войната в Украйна.

„Това не означава, че проектът MGCS се е провалил. Напротив, оставаме ангажирани с равноправното партньорство в рамките на програмата и се съсредоточаваме върху бъдещите технологии за водене на бойни действия с бронирана техника“, заяви говорител на германското военно министерство.

Разминаването между Берлин и Париж

Изявлението дойде след изслушване на началника на френските въоръжени сили генерал Фабиен Мандон пред парламентарна комисия. Той определи резултата от съвместната програма като „незадоволителен“ и заяви: „Констатирахме, че германците са решили да се оттеглят от проекта.“

По-късно френското министерство на отбраната разпространи уточнение от името на Мандон. В него се посочва, че досегашната работа по общия проект не е била напразна и че програмата продължава да има „голямо значение“. Като нейни нови приоритети са посочени свързаността между бойните системи, съвместното водене на бойни действия, автоматизацията и роботиката.

Програма за повече от един танк

Германия и Франция договориха MGCS през 2017 г. с намерението в перспектива да заменят германските Leopard 2 и френските Leclerc. Замисълът обаче не се ограничава до създаването на един нов танк. Програмата предвижда интегрирана система за сухопътни бойни действия, която да обединява пилотирани и безпилотни платформи, комуникационни и командни средства, автоматизирани системи и нови технологии за въоръжение.

В проекта участват френско-германската компания KNDS, германският концерн Rheinmetall и френската технологична група Thales. От началото на програмата тя е съпътствана от забавяния и спорове между държавите и компаниите, включително за разпределението на задачите и индустриалното участие.

Новото разминаване идва четири месеца след прекратяването на друг мащабен френско-германски проект - разработването на изтребител от ново поколение по програмата FCAS. Така спорът около MGCS поставя под допълнително напрежение военното сътрудничество между Берлин и Париж, макар германското министерство на отбраната да подчертава, че работата по сухопътната програма продължава в променен формат.

Източници: news.bg, internazionale.it


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Хитлер

    6 1 Отговор
    Пантера или Тигър?Не вършат работа в Русия.

    20:27 09.10.2026

  • 2 Колко

    6 0 Отговор
    По европейски малоумно! Войната в Украйна показа колко безмислени и остарели са вече танковете като оръжие, и колко евтино се унищожават с дрон.

    20:28 09.10.2026

  • 3 Проекта за танка

    7 1 Отговор
    бриджит и урсула заедно с кемаф кая

    20:30 09.10.2026

  • 4 Спецназ

    5 1 Отговор
    КАКЪВ танк, ВЕ??

    50 милиона евро танк ще го удари дрон за 50 хил. евро та
    купола му ще литне до Елисейския ти дворец!!

    Тия чугунени глави още въртят една тъпа и изостанала политика на
    харчене на пари за НИЩО!!

    ФАКТ!

    Коментиран от #7

    20:32 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пилотът Гошу

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Спецназ":

    Как ще е за нищо? Хората милиарди прибраха... От 500 милиарда за Украйна налице са няма 150... Ф35 от години яко пълни джобовете преди въобще нещо да лети... Сега и нашите почват тъй... Ще лаят по екраните за Русия, ще прибират отзад милиардите, а я има, я няма нов танк или самолет след 20-30 години...

    20:50 09.10.2026

  • 8 Демон крад

    3 0 Отговор
    Гейрмания продължава всеки проект от който може да краде

    20:55 09.10.2026

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