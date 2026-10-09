Берлин: Проектът с Франция за нов танк продължава

Германия отхвърли твърдението, че се е отказала от съвместния с Франция проект MGCS за разработване на ново поколение бойни машини. Германското министерство на отбраната заяви, че програмата продължава, но нейният обхват е бил адаптиран с оглед на поуките от войната в Украйна.
„Това не означава, че проектът MGCS се е провалил. Напротив, оставаме ангажирани с равноправното партньорство в рамките на програмата и се съсредоточаваме върху бъдещите технологии за водене на бойни действия с бронирана техника“, заяви говорител на германското военно министерство.
Разминаването между Берлин и Париж
Изявлението дойде след изслушване на началника на френските въоръжени сили генерал Фабиен Мандон пред парламентарна комисия. Той определи резултата от съвместната програма като „незадоволителен“ и заяви: „Констатирахме, че германците са решили да се оттеглят от проекта.“
По-късно френското министерство на отбраната разпространи уточнение от името на Мандон. В него се посочва, че досегашната работа по общия проект не е била напразна и че програмата продължава да има „голямо значение“. Като нейни нови приоритети са посочени свързаността между бойните системи, съвместното водене на бойни действия, автоматизацията и роботиката.
Програма за повече от един танк
Германия и Франция договориха MGCS през 2017 г. с намерението в перспектива да заменят германските Leopard 2 и френските Leclerc. Замисълът обаче не се ограничава до създаването на един нов танк. Програмата предвижда интегрирана система за сухопътни бойни действия, която да обединява пилотирани и безпилотни платформи, комуникационни и командни средства, автоматизирани системи и нови технологии за въоръжение.
В проекта участват френско-германската компания KNDS, германският концерн Rheinmetall и френската технологична група Thales. От началото на програмата тя е съпътствана от забавяния и спорове между държавите и компаниите, включително за разпределението на задачите и индустриалното участие.
Новото разминаване идва четири месеца след прекратяването на друг мащабен френско-германски проект - разработването на изтребител от ново поколение по програмата FCAS. Така спорът около MGCS поставя под допълнително напрежение военното сътрудничество между Берлин и Париж, макар германското министерство на отбраната да подчертава, че работата по сухопътната програма продължава в променен формат.
Източници: news.bg, internazionale.it
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хитлер
20:27 09.10.2026
2 Колко
20:28 09.10.2026
3 Проекта за танка
20:30 09.10.2026
4 Спецназ
50 милиона евро танк ще го удари дрон за 50 хил. евро та
купола му ще литне до Елисейския ти дворец!!
Тия чугунени глави още въртят една тъпа и изостанала политика на
харчене на пари за НИЩО!!
ФАКТ!
Коментиран от #7
20:32 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пилотът Гошу
До коментар #4 от "Спецназ":Как ще е за нищо? Хората милиарди прибраха... От 500 милиарда за Украйна налице са няма 150... Ф35 от години яко пълни джобовете преди въобще нещо да лети... Сега и нашите почват тъй... Ще лаят по екраните за Русия, ще прибират отзад милиардите, а я има, я няма нов танк или самолет след 20-30 години...
20:50 09.10.2026
8 Демон крад
20:55 09.10.2026