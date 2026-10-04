Предупрежденията на Русия, че целият ѝ арсенал ще бъде използван в случай на блокада на Калининград, не представляват заплаха, а разяснение на руската позиция. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава агенция ТАСС.

"Това е руски регион и ако има някаква заплаха, а чухме много такива изявления от властите глави в Полша и други страни, Русия ще използва целия си арсенал от оръжия. Това изобщо не е заплаха“, отбеляза говорителят на Кремъл.

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Изявлението му идва на фона на поредна ескалация на напрежението между Русия и Алианса относно стратегическия анклав, разположен между Полша и Литва.

Le Figaro писа по-рано, че представители на НАТО осъждат "безотговорната ядрена реторика“ на Москва, съдържаща се в официален документ, изпратен от Русия до представители на Алианса, в който се осъждат "провокациите“.

Говорителката на НАТО Алисън Харт потвърди получаването му и заяви: "Решително осъждаме заплахата от употреба на сила, включително всяка безотговорна ядрена реторика.“

Реакцията на НАТО бе провокирана от документ на руското посолство в Брюксел, изразяващ загриженост от евентуални действия спрямо Калининградска област, както и от изявление на руското посолство в Лондон в Telegram.

"Тези, които подкрепят планове за блокада на Калининград или за нанасяне на удар срещу него, не трябва да си правят илюзии относно последствията. Всяка военна акция от страна на Великобритания или НАТО срещу руска територия ще бъде посрещната с ответни мерки, като се използват всички средства, с които разполага Русия, включително ядрени оръжия'', се казва в част от изявлението.

Песков сравни също реакцията на тези думи с възприятието на речта на руския президент Владимир Путин в Мюнхен. Според него тя също е била смятана за заплаха, въпреки че е била предупреждение. Говорителят също така подчерта, че руската страна не е споменала използването на ядрени оръжия, както се представя на Запад.

Източник: www.focus-news.net