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Говори Москва: Предупрежденията ни за Калининград не са заплаха, а само напомняне за ядрения ни арсенал
  Тема: Украйна

Говори Москва: Предупрежденията ни за Калининград не са заплаха, а само напомняне за ядрения ни арсенал

4 Октомври, 2026 17:53 901 63

  • русия-
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  • дмитрий песков-
  • владимир путин-
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Предупрежденията на Москва, че целият ѝ арсенал ще бъде използван в случай на блокада на Калининград, не представляват заплаха, а разяснение на руската позиция

Говори Москва: Предупрежденията ни за Калининград не са заплаха, а само напомняне за ядрения ни арсенал - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Предупрежденията на Русия, че целият ѝ арсенал ще бъде използван в случай на блокада на Калининград, не представляват заплаха, а разяснение на руската позиция. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава агенция ТАСС.

"Това е руски регион и ако има някаква заплаха, а чухме много такива изявления от властите глави в Полша и други страни, Русия ще използва целия си арсенал от оръжия. Това изобщо не е заплаха“, отбеляза говорителят на Кремъл.

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Изявлението му идва на фона на поредна ескалация на напрежението между Русия и Алианса относно стратегическия анклав, разположен между Полша и Литва.

Le Figaro писа по-рано, че представители на НАТО осъждат "безотговорната ядрена реторика“ на Москва, съдържаща се в официален документ, изпратен от Русия до представители на Алианса, в който се осъждат "провокациите“.

Говорителката на НАТО Алисън Харт потвърди получаването му и заяви: "Решително осъждаме заплахата от употреба на сила, включително всяка безотговорна ядрена реторика.“

Реакцията на НАТО бе провокирана от документ на руското посолство в Брюксел, изразяващ загриженост от евентуални действия спрямо Калининградска област, както и от изявление на руското посолство в Лондон в Telegram.

"Тези, които подкрепят планове за блокада на Калининград или за нанасяне на удар срещу него, не трябва да си правят илюзии относно последствията. Всяка военна акция от страна на Великобритания или НАТО срещу руска територия ще бъде посрещната с ответни мерки, като се използват всички средства, с които разполага Русия, включително ядрени оръжия'', се казва в част от изявлението.

Песков сравни също реакцията на тези думи с възприятието на речта на руския президент Владимир Путин в Мюнхен. Според него тя също е била смятана за заплаха, въпреки че е била предупреждение. Говорителят също така подчерта, че руската страна не е споменала използването на ядрени оръжия, както се представя на Запад.

Източник: www.focus-news.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 карикатура

    11 14 Отговор
    треперете че градинския джуджак предупреждава

    Коментиран от #10

    17:55 04.10.2026

  • 3 Рютер

    6 4 Отговор
    Въх!Бех забравил!

    17:56 04.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Е какъв да е отговора тогава

    14 8 Отговор
    Цяло НАТО тренира нападение и завладяване на Калининградска област, само в бг не разбраха.

    Коментиран от #9, #26, #36

    17:57 04.10.2026

  • 7 Ну пагади

    4 5 Отговор
    На филмчета и аз имам!

    17:57 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мадуро

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Е какъв да е отговора тогава":

    Ще отвлекат кмета ли?

    Коментиран от #23

    17:58 04.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гост

    17 3 Отговор
    НАТО разполага войски в държавите граничещи с Русия. НАТО плаши с блокада ексклава Калининград. НАТО постоянно реве, че Русия ще ги напада. Макрон плаши с ядрените си оръжия. Щял да ги изнесе по границите с Русия. Рюте получава от Мерц наградата "Карл Велики" за миротворчество. Мерц е в Киев да налива масло в огъня. Някои си просят нещо,! Пък може и да го получат ако извършат провокация.

    Коментиран от #33

    18:00 04.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Вова

    4 3 Отговор
    Искам коридор от Ниш до Камчия,че имам ядрено!

    18:00 04.10.2026

  • 17 Значи

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    ти сега разбра,какво имат?

    18:02 04.10.2026

  • 18 Зеленски

    4 1 Отговор
    обаче не му пука!

    Коментиран от #25

    18:03 04.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да е ясно! ...

    8 4 Отговор
    Предупрежденията на Москва, че целият ѝ арсенал ще бъде използван в случай на блокада на Калининград, не представляват заплаха, а разяснение на руската позиция

    18:03 04.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Мадуро":

    Бъзикаш се, но нещата са доста сериозни.
    Едни хора се правят на големи бабаити, но когато
    куфарчето беше в Митя не смееха и да гъкнат.
    А Путин няма да е вечен :)

    Коментиран от #32, #40, #62

    18:05 04.10.2026

  • 24 Няма край руския страх

    4 7 Отговор
    Няма край руския страх

    18:05 04.10.2026

  • 25 Атина Палада

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Зеленски":

    Зеленски занули ЕС ,трябва европейците да му правим паметник,че ни освободи от диктатурата на урсулите..В Брюксел на мястото на ЕП да се издигне паметник на Зеленски .

    Коментиран от #27, #29, #47

    18:05 04.10.2026

  • 26 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Е какъв да е отговора тогава":

    Байдава тренират Само хабят джепането Калининград е непревземаема крепост По времето на ВСВ шест месеца я обсаждаха руснаците и със триста зора я превзеха

    18:06 04.10.2026

  • 27 Казваш

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    предупреждението не е предупреждение,а разяснение?

    Коментиран от #34

    18:07 04.10.2026

  • 28 Да е ясно! ...

    7 3 Отговор
    Някой в НАТО и ЕК трябва да не са у ред с кратуните ако си мислят че блокада на Калининград или нанасяне на удар срещу него без последици за тях са възможни. Няма такъв вариант атлантически самоубийци

    18:07 04.10.2026

  • 29 Глупистите ти

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    нямат край!

    Коментиран от #38

    18:07 04.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Отец Дионисий

    4 6 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света, се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    18:08 04.10.2026

  • 32 Куфарче

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ами":

    с памперси ли?

    18:08 04.10.2026

  • 33 Къде

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    видя тези апокалипсиси?

    18:10 04.10.2026

  • 34 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Казваш":

    Ограмоти се какво означава разясняване и какво означава предупреждение .Две съвсем различни понятия! И когато се ограмотиш,тогава пиши във форума!

    Коментиран от #46

    18:10 04.10.2026

  • 35 Да се чудиш!

    1 1 Отговор
    Черните шапки или гюнтеровците бяха по добрия вариант за РФ !?

    18:11 04.10.2026

  • 36 мдааааа

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Е какъв да е отговора тогава":

    На фона на " нападението на Урайна " над роzzии , напълно си прав ...

    18:11 04.10.2026

  • 37 Европеец

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Нямат край":

    Да ,не е заплаха а припомняне... По твоя коментар преди съм коментирал ,сега ще се въздържа...... Гледам Костадин бил във Враца, като част от предизборната кампания .... Изгледах клипът как пее песен за цар Самуил, определено му се отдава да пее..... Преди това съм го гледал в джипката да пее ,, тежко мина младостта,,.... Като фен на така наречените македонски песни и определено ще гласувам за него с номера 11,е не само затова.....

    Коментиран от #60

    18:11 04.10.2026

  • 38 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Глупистите ти":

    Кое не е истина в коментара ми?

    Коментиран от #44

    18:11 04.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ами":

    Отиде ли си Путлер отива си цялата кремълска Сган.
    Бъди уверен,че този горе не иска да бъде изпарен.

    Коментиран от #51

    18:12 04.10.2026

  • 41 хихи

    2 2 Отговор
    Пуся малката булка пак реве 😅😅😅

    Коментиран от #56

    18:12 04.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Руски палячовци

    2 2 Отговор
    🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

    18:14 04.10.2026

  • 44 Всичко

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    всяка дума!

    Коментиран от #54

    18:14 04.10.2026

  • 45 Йода

    2 3 Отговор
    Калининград не е руска територия.

    Коментиран от #53

    18:14 04.10.2026

  • 46 В заглавието

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    какво пише?

    18:15 04.10.2026

  • 47 Палавата

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Ти присъства ли на предаването на тленните останки на Самуил ?

    18:15 04.10.2026

  • 48 Промяната

    1 2 Отговор
    Поляците ако видят да изгряват две слънца, едното от изток, другото от север, да не се чудят! Само едното не е на Земята!

    18:16 04.10.2026

  • 49 Да се чудиш!

    0 1 Отговор
    За това ли победиха руснаците 45г.... за да ги яхнат черните шапки!? Това ли беше целта,черт возмит ? Вие как мислите?

    18:16 04.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ами":

    Приказвай си.
    Но е факт, че когато Путин беше в Индия
    всички "ястреби" се бяха изпокрили.

    18:17 04.10.2026

  • 52 На Берлин ли маам а ви блатна де а?

    2 0 Отговор
    На Берлин ли?

    18:18 04.10.2026

  • 53 Иван

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "Йода":

    Флорида не е американска територия.

    18:18 04.10.2026

  • 54 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Всичко":

    Ха ха ха ,когато не можеш да се обосновеш конкретно с аргументи е най лесно ....всичко!

    Коментиран от #58

    18:18 04.10.2026

  • 55 Вова

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Иван":

    каза да чета Корана!

    18:19 04.10.2026

  • 56 Мани,мани

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "хихи":

    Ще натиска ръждясалото копче с крачето.Или с токчетато.

    18:19 04.10.2026

  • 57 Шефа на кенефа

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Иван":

    Само Балъците вярват в б0г

    18:21 04.10.2026

  • 58 Демагогията

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    не е обосноваване!

    18:21 04.10.2026

  • 59 Аууу

    2 0 Отговор
    Факти е превзета от политиците .Спряха коментарите за Йотовица .Комунистите са най долната паплач на света ,крадът ,лъжат ,маниполират.боклуци червени

    Коментиран от #61

    18:24 04.10.2026

  • 60 На кого му пука

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Европеец":

    за кого ще гласуваш бре мотичар?

    18:24 04.10.2026

  • 61 И за

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Аууу":

    Коста !

    18:25 04.10.2026

  • 62 Какво става

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ами":

    На Митя да не са му спрели пиенето,заговори обратно на това което говореше?

    18:27 04.10.2026

  • 63 Ха ха

    0 0 Отговор
    Руските уушанки плашат с ядрено оръжие.ами нали и запада има ядрено оръжие насочено срещу тях.Я си представете Русия насочила ядрено оръжие срещу запада и западните страни насочели оръжие срещу Русия апокалипсис

    18:28 04.10.2026

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