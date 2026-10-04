Говори Москва: Предупрежденията ни за Калининград не са заплаха, а само напомняне за ядрения ни арсенал

Предупрежденията на Русия, че целият ѝ арсенал ще бъде използван в случай на блокада на Калининград, не представляват заплаха, а разяснение на руската позиция. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава агенция ТАСС.
"Това е руски регион и ако има някаква заплаха, а чухме много такива изявления от властите глави в Полша и други страни, Русия ще използва целия си арсенал от оръжия. Това изобщо не е заплаха“, отбеляза говорителят на Кремъл.
Изявлението му идва на фона на поредна ескалация на напрежението между Русия и Алианса относно стратегическия анклав, разположен между Полша и Литва.
Le Figaro писа по-рано, че представители на НАТО осъждат "безотговорната ядрена реторика“ на Москва, съдържаща се в официален документ, изпратен от Русия до представители на Алианса, в който се осъждат "провокациите“.
Говорителката на НАТО Алисън Харт потвърди получаването му и заяви: "Решително осъждаме заплахата от употреба на сила, включително всяка безотговорна ядрена реторика.“
Реакцията на НАТО бе провокирана от документ на руското посолство в Брюксел, изразяващ загриженост от евентуални действия спрямо Калининградска област, както и от изявление на руското посолство в Лондон в Telegram.
"Тези, които подкрепят планове за блокада на Калининград или за нанасяне на удар срещу него, не трябва да си правят илюзии относно последствията. Всяка военна акция от страна на Великобритания или НАТО срещу руска територия ще бъде посрещната с ответни мерки, като се използват всички средства, с които разполага Русия, включително ядрени оръжия'', се казва в част от изявлението.
Песков сравни също реакцията на тези думи с възприятието на речта на руския президент Владимир Путин в Мюнхен. Според него тя също е била смятана за заплаха, въпреки че е била предупреждение. Говорителят също така подчерта, че руската страна не е споменала използването на ядрени оръжия, както се представя на Запад.
Източник: www.focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 карикатура
Коментиран от #10
17:55 04.10.2026
3 Рютер
17:56 04.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Е какъв да е отговора тогава
Коментиран от #9, #26, #36
17:57 04.10.2026
7 Ну пагади
17:57 04.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мадуро
До коментар #6 от "Е какъв да е отговора тогава":Ще отвлекат кмета ли?
Коментиран от #23
17:58 04.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гост
Коментиран от #33
18:00 04.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Вова
18:00 04.10.2026
17 Значи
До коментар #10 от "Атина Палада":ти сега разбра,какво имат?
18:02 04.10.2026
18 Зеленски
Коментиран от #25
18:03 04.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да е ясно! ...
18:03 04.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ами
До коментар #9 от "Мадуро":Бъзикаш се, но нещата са доста сериозни.
Едни хора се правят на големи бабаити, но когато
куфарчето беше в Митя не смееха и да гъкнат.
А Путин няма да е вечен :)
Коментиран от #32, #40, #62
18:05 04.10.2026
24 Няма край руския страх
18:05 04.10.2026
25 Атина Палада
До коментар #18 от "Зеленски":Зеленски занули ЕС ,трябва европейците да му правим паметник,че ни освободи от диктатурата на урсулите..В Брюксел на мястото на ЕП да се издигне паметник на Зеленски .
Коментиран от #27, #29, #47
18:05 04.10.2026
26 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #6 от "Е какъв да е отговора тогава":Байдава тренират Само хабят джепането Калининград е непревземаема крепост По времето на ВСВ шест месеца я обсаждаха руснаците и със триста зора я превзеха
18:06 04.10.2026
27 Казваш
До коментар #25 от "Атина Палада":предупреждението не е предупреждение,а разяснение?
Коментиран от #34
18:07 04.10.2026
28 Да е ясно! ...
18:07 04.10.2026
29 Глупистите ти
До коментар #25 от "Атина Палада":нямат край!
Коментиран от #38
18:07 04.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Отец Дионисий
18:08 04.10.2026
32 Куфарче
До коментар #23 от "Ами":с памперси ли?
18:08 04.10.2026
33 Къде
До коментар #13 от "Гост":видя тези апокалипсиси?
18:10 04.10.2026
34 Атина Палада
До коментар #27 от "Казваш":Ограмоти се какво означава разясняване и какво означава предупреждение .Две съвсем различни понятия! И когато се ограмотиш,тогава пиши във форума!
Коментиран от #46
18:10 04.10.2026
35 Да се чудиш!
18:11 04.10.2026
36 мдааааа
До коментар #6 от "Е какъв да е отговора тогава":На фона на " нападението на Урайна " над роzzии , напълно си прав ...
18:11 04.10.2026
37 Европеец
До коментар #1 от "Нямат край":Да ,не е заплаха а припомняне... По твоя коментар преди съм коментирал ,сега ще се въздържа...... Гледам Костадин бил във Враца, като част от предизборната кампания .... Изгледах клипът как пее песен за цар Самуил, определено му се отдава да пее..... Преди това съм го гледал в джипката да пее ,, тежко мина младостта,,.... Като фен на така наречените македонски песни и определено ще гласувам за него с номера 11,е не само затова.....
Коментиран от #60
18:11 04.10.2026
38 Атина Палада
До коментар #29 от "Глупистите ти":Кое не е истина в коментара ми?
Коментиран от #44
18:11 04.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ами
До коментар #23 от "Ами":Отиде ли си Путлер отива си цялата кремълска Сган.
Бъди уверен,че този горе не иска да бъде изпарен.
Коментиран от #51
18:12 04.10.2026
41 хихи
Коментиран от #56
18:12 04.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Руски палячовци
18:14 04.10.2026
44 Всичко
До коментар #38 от "Атина Палада":всяка дума!
Коментиран от #54
18:14 04.10.2026
45 Йода
Коментиран от #53
18:14 04.10.2026
46 В заглавието
До коментар #34 от "Атина Палада":какво пише?
18:15 04.10.2026
47 Палавата
До коментар #25 от "Атина Палада":Ти присъства ли на предаването на тленните останки на Самуил ?
18:15 04.10.2026
48 Промяната
18:16 04.10.2026
49 Да се чудиш!
18:16 04.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ами
До коментар #40 от "Ами":Приказвай си.
Но е факт, че когато Путин беше в Индия
всички "ястреби" се бяха изпокрили.
18:17 04.10.2026
52 На Берлин ли маам а ви блатна де а?
18:18 04.10.2026
53 Иван
До коментар #45 от "Йода":Флорида не е американска територия.
18:18 04.10.2026
54 Атина Палада
До коментар #44 от "Всичко":Ха ха ха ,когато не можеш да се обосновеш конкретно с аргументи е най лесно ....всичко!
Коментиран от #58
18:18 04.10.2026
55 Вова
До коментар #50 от "Иван":каза да чета Корана!
18:19 04.10.2026
56 Мани,мани
До коментар #41 от "хихи":Ще натиска ръждясалото копче с крачето.Или с токчетато.
18:19 04.10.2026
57 Шефа на кенефа
До коментар #50 от "Иван":Само Балъците вярват в б0г
18:21 04.10.2026
58 Демагогията
До коментар #54 от "Атина Палада":не е обосноваване!
18:21 04.10.2026
59 Аууу
Коментиран от #61
18:24 04.10.2026
60 На кого му пука
До коментар #37 от "Европеец":за кого ще гласуваш бре мотичар?
18:24 04.10.2026
61 И за
До коментар #59 от "Аууу":Коста !
18:25 04.10.2026
62 Какво става
До коментар #23 от "Ами":На Митя да не са му спрели пиенето,заговори обратно на това което говореше?
18:27 04.10.2026
63 Ха ха
18:28 04.10.2026