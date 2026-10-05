Глътка въздух за нефтения пазар! Износът на петрол от Близкия изток надхвърли нивата отпреди войната с Техеран

Износът на петрол от страните от Персийския залив надхвърли нивата отпреди конфликта през половината от месец септември, съобщава Reuters, позовавайки се на данни за корабоплаването.

Към 30 септември средният показател за седемдневен период на износа на суров петрол от региона възлизаше на 18,3 милиона барела на ден. Обемите на износа надвишиха нивата отпреди конфликта в рамките на 14 дни през месеца. Тази цифра включва доставките от държавите в Персийския залив през Ормузкия пролив и Червено море, както и износа от терминали и операциите по прехвърляне на петрол от кораб на кораб в Оманския залив.

Данни на компанията Kpler показват, че обемите на износа вече са достигали или надхвърляли нивата отпреди конфликта за няколко дни през юни и юли - след сключването на меморандум за разбирателство между Вашингтон и Техеран, чийто срок по-късно изтече.

През 12-те месеца преди избухването на конфликта между САЩ и Иран средният обем на износа на суров петрол от региона е бил приблизително 18 милиона барела на ден.

Скорошният ръст на износа се дължи на увеличените доставки от Саудитска Арабия, осъществявани както от пристанища на Червено море, така и от такива в Персийския залив. Това увеличение настъпи три седмици след атаката срещу петролопровода "Изток-Запад".

Постигането на това ниво изискваше използването на по-голям брой супертанкери за транспортиране на петрол през Ормузкия пролив. Според експерти капацитетът за прехвърляне на петрол от кораб на кораб в Оманския залив вече е достигнал своя лимит. Иракската държавна танкерна компания и някои рафинерии наеха танкери за товарене на суров петрол сорт Basra директно в пролива, след като през август Багдад получи разрешение от Иран иракските петролни танкери да преминават през Ормузкия пролив.

Компанията Vortexa също съобщи за възобновяване на доставките на петрол от държавите в Персийския залив. Според фирмата средният показател за 14-дневен период на износа на суров петрол и кондензат от Близкия Изток е достигнал 18,6 милиона барела на ден, надхвърляйки средната сезонна стойност за последните 10 години и връщайки се към нивата отпреди конфликта.

"Голяма част от месечния ръст, отчетен през септември, се дължи на Саудитска Арабия, която увеличава износа си, за да спечели пазарен дял от други държави в Близкия Изток", коментира пазарният анализатор Ксавие Тан. Той отбеляза, че увеличените доставки от региона биха помогнали за смекчаване на дефицита на петролния пазар, особено за азиатските рафинерии.

Същевременно, както посочва Reuters, нападенията срещу танкери и логистичните ограничения поставят под въпрос перспективите за поддържане на високи обеми на износа.

Според компанията за управление на морски рискове Marisks, плавателните съдове, преминаващи през Ормузкия пролив, са изправени пред "повишена и все по-непредвидима кинетична заплаха" поради рязкото нарастване на интензивността на трафика.

Източник: news.bg