Глътка въздух за нефтения пазар! Износът на петрол от Близкия изток надхвърли нивата отпреди войната с Техеран

Износът на петрол от страните от Персийския залив надхвърли нивата отпреди конфликта през половината от месец септември, съобщава Reuters, позовавайки се на данни за корабоплаването.
Към 30 септември средният показател за седемдневен период на износа на суров петрол от региона възлизаше на 18,3 милиона барела на ден. Обемите на износа надвишиха нивата отпреди конфликта в рамките на 14 дни през месеца. Тази цифра включва доставките от държавите в Персийския залив през Ормузкия пролив и Червено море, както и износа от терминали и операциите по прехвърляне на петрол от кораб на кораб в Оманския залив.
Данни на компанията Kpler показват, че обемите на износа вече са достигали или надхвърляли нивата отпреди конфликта за няколко дни през юни и юли - след сключването на меморандум за разбирателство между Вашингтон и Техеран, чийто срок по-късно изтече.
През 12-те месеца преди избухването на конфликта между САЩ и Иран средният обем на износа на суров петрол от региона е бил приблизително 18 милиона барела на ден.
Скорошният ръст на износа се дължи на увеличените доставки от Саудитска Арабия, осъществявани както от пристанища на Червено море, така и от такива в Персийския залив. Това увеличение настъпи три седмици след атаката срещу петролопровода "Изток-Запад".
Постигането на това ниво изискваше използването на по-голям брой супертанкери за транспортиране на петрол през Ормузкия пролив. Според експерти капацитетът за прехвърляне на петрол от кораб на кораб в Оманския залив вече е достигнал своя лимит. Иракската държавна танкерна компания и някои рафинерии наеха танкери за товарене на суров петрол сорт Basra директно в пролива, след като през август Багдад получи разрешение от Иран иракските петролни танкери да преминават през Ормузкия пролив.
Компанията Vortexa също съобщи за възобновяване на доставките на петрол от държавите в Персийския залив. Според фирмата средният показател за 14-дневен период на износа на суров петрол и кондензат от Близкия Изток е достигнал 18,6 милиона барела на ден, надхвърляйки средната сезонна стойност за последните 10 години и връщайки се към нивата отпреди конфликта.
"Голяма част от месечния ръст, отчетен през септември, се дължи на Саудитска Арабия, която увеличава износа си, за да спечели пазарен дял от други държави в Близкия Изток", коментира пазарният анализатор Ксавие Тан. Той отбеляза, че увеличените доставки от региона биха помогнали за смекчаване на дефицита на петролния пазар, особено за азиатските рафинерии.
Същевременно, както посочва Reuters, нападенията срещу танкери и логистичните ограничения поставят под въпрос перспективите за поддържане на високи обеми на износа.
Според компанията за управление на морски рискове Marisks, плавателните съдове, преминаващи през Ормузкия пролив, са изправени пред "повишена и все по-непредвидима кинетична заплаха" поради рязкото нарастване на интензивността на трафика.
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
21:21 05.10.2026
2 така, така
Би било добре тази криза да се реши, но нямаме сделка
21:31 05.10.2026
3 Добра новина, но
Коментиран от #8, #9, #12
21:32 05.10.2026
4 Ами
21:34 05.10.2026
5 Да видим
21:36 05.10.2026
6 Механик
Какво се опитвате да внушите с това заглавие? М?
Коментиран от #11
21:38 05.10.2026
7 И един мармот...
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Иран спря износа... Доброзорно. Чакат да се изобрети телепорт - тогава пак ще го пуснат. Нали не можеха да минават кораби през Ормуз без одобрение от Техеран? Нали американските войски и кораби бяха на 1000км от Иран, пък ескортират кораби на 50км от крайбрежието им? И се връщаме към другия въпрос - кога горивата на колонките ще паднат? Скоро - като се изобрети машина на времето и Русия има отново капацитет да изнася по милион барела дневно, а не вместо това да внася. И ухиленият пан-наркоман праща много поздрави на всички евроданъкоплатци всеки път като са пред бензиноколонката. За догодина си е пожелал Дядо Коледа да му донесе 100млрд евро за харчлък...
21:39 05.10.2026
8 Ами
До коментар #3 от "Добра новина, но":На обратно са заради собсвеника на рафинерията в Бургас и политическото покровителство има тук за съжалене. Цената се плаща от българите както винаги, а не от политиците
21:41 05.10.2026
9 Механик
До коментар #3 от "Добра новина, но":Утре заран иди край някой път в града си гледай какви потоци коли са. Не само, че не са намалели от преди поскъпването, ами май са се и увеличили. Иди на Калотина или някъде по границата ни в петък , събота и неделя и гледай колко са екскурзианти.
Ами не, не са скъпи горивата! Още може и то много.
21:42 05.10.2026
10 Българин
21:42 05.10.2026
11 Ами
До коментар #6 от "Механик":Техеран непредизвикано нападна Израел
и американските бази в Близкия Изток.
Израел и САЩ не правеха нищо.
Само кротко си хвърляха бобми върху Иран :)
21:42 05.10.2026
12 оня с коня
До коментар #3 от "Добра новина, но":Вярно е че в БГ нещата са точно наобратно - колкото Горивната криза по се вихри,толкова и Трафикът повече се увеличава.Два пъти ходих през лятото,и двата пъти няма къде на дам "Мъгела" на БМВ-то подади безкрайните двупосочни потоци автомобили,каращи "броня в броня"!
21:47 05.10.2026
13 Факти са
21:48 05.10.2026
14 Факти са
21:48 05.10.2026
15 Хахаха
22:00 05.10.2026
16 И как
22:05 05.10.2026