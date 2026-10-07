Русия се бори с недостига на приходи от петрол с купуване на чуждестранна валута и злато

Русия значително ще увеличи покупките на чуждестранна валута и злато в периода от 7 октомври до 6 ноември 2026 г. в опит да смекчи последиците от спадащите приходи от износ на петрол и газ. На 5 октомври руското Министерство на финансите обяви, че страната ще увеличи петкратно средствата, заделени за закупуване на чуждестранна валута и злато през посочения период, в сравнение с предходния месец. Това ще доведе до увеличение на дневните покупки с 10,2 милиарда рубли (около 120,4 милиона щатски долара).
Това пишe "Институтът за изследване на войната" (ISW).
Министерството на финансите допълни, че в края на септември 2026 г. действителните приходи на Русия от петрол и газ са били с 10,04 милиарда рубли (около 118,5 милиона щатски долара) под очакваното базово ниво. Значителното увеличение на покупките на чуждестранна валута и злато вероятно цели обезценяване на рублата, за да се компенсира спадът в приходите от петрол и газ, предвид факта, че кампанията на Украйна за удари с голям обсег срещу руската петролна инфраструктура е засегнала сериозно тези източници на приходи.
На 5 октомври Министерството на отбраната на Украйна съобщи, че украинските удари с голям обсег срещу руски петролни рафинерии са извадили от строя над 51 процента от общия капацитет на Русия за преработка на петрол.
От началото на 2024 г. украинските сили системно атакуват руски петролни рафинерии, но от март 2026 г. са засилили кампанията си.
Увеличението на руските покупки на чуждестранна валута и злато е един от показателите за продължаващите икономически проблеми на Русия, като недостиг на работна ръка и гориво, както и нарастваща инфлация.
Наскоро засилената руска кампания за удари по мостове в големи украински градове се разпростря и върху град Запорожие. На 6 октомври ръководителят на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин заяви, че руските сили са нанесли удар по неуточнен мост над река Днепър в град Запорожие с неуточнен летателен апарат, което временно е спряло движението по моста.
Наскоро Русия засили ударите с дронове с голям обсег по украинските мостове над река Днепър в град Киев и вероятно разширява кампанията си, като включва в нея и други големи украински населени места.
Град Запорожие се намира на кръстопътя на множество важни украински сухопътни комуникационни линии и служи като ключов транспортен възел за военната логистика на Украйна в Запорожка област и Южна Украйна.
Засилените напоследък руски удари по мостове в Киев и Запорожие целят също така да затруднят живота на цивилното население в тези големи градове чрез разрушаване на гражданска и жилищна инфраструктура, насаждане на постоянен страх и несигурност в ежедневието и отслабване на вътрешната икономика на Украйна.
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
07:18 07.10.2026
2 ПАНИКАТА В ПРОПАГАНДАТА
07:18 07.10.2026
3 🤔🤔🤔🤔
А големи количества злато Русия изкупува още преди войната с У...йна❗
07:19 07.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Икономист
07:22 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА
07:23 07.10.2026
11 Изкуствен интелект
07:23 07.10.2026
12 Не се занимавайте с Русия
А у нас, нищо не става! Въртим се в един омагьосан коъг, в който главните играчи саиедни и същи и робите сме си едни и същи!
Доеато не дойде Иван с картечницата, оправия няма да има!
Коментиран от #23
07:24 07.10.2026
13 Пич
Злато купува, а не като Урсулианците - хартия от Китай за нови опаковки!!!
Коментиран от #21
07:24 07.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хи хи
07:25 07.10.2026
16 Мечките
Всички в Русия се питат, какво става? Мечките излязоха от гората, разхождат се из селата, нападат и убиват скот и хора.
07:26 07.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Д,мин
До коментар #5 от "МАЛОУМНИЦИ":По-скоро обратното, доколкото знам активно се продава руско злато в Азия, Сингапурската фондова борса, Хонгконг и др. "Русия пренасочва все по-голяма част от износа си на злато към Азия, а Хонконг се превръща в един от основните центрове на този поток. Хонконг е внесъл 112,7 тона злато с руски произход през първите седем месеца на 2026 г., показва анализ на компанията за инвестиции в благородни метали "BullionVault".
Коментиран от #37
07:26 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Чумер
До коментар #6 от "Гювеч":Бункер чума не спира.
То режимът на Путин си е чумав.
Коментиран от #33
07:27 07.10.2026
21 Колективен руски крепостен
До коментар #13 от "Пич":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
Коментиран от #25, #41
07:27 07.10.2026
22 Оня
Коментиран от #36
07:27 07.10.2026
23 Тук е територия
До коментар #12 от "Не се занимавайте с Русия":Руска територия
07:27 07.10.2026
24 Оня
07:29 07.10.2026
25 Пребит украинец
До коментар #21 от "Колективен руски крепостен":Мечтата ми е да емигрирам в Папуа Нова Гвинея!!!
07:29 07.10.2026
26 🤔🤔🤔🤔
До коментар #17 от "Какво е днешна Русия":Доста точно описваш ЕсеС 🤔🤔🤔🤔
07:30 07.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Исторически факти
Коментиран от #45
07:30 07.10.2026
29 Механик
Дайте да се уточним в крайна сметка какво означават думите ЗАГУБА и ПРИХОД, щото ми се струва, че нещо тия работи не са ви ясни.
В крайна сметка Русия "е бедна и изостанала" или "купува злато и валута щото има с какво"? М?
Коментиран от #47
07:31 07.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Още от заглавито разбрах
"Русия бори недостига на приходи от петрол с купуване на чуждестранна валута и злато"
Нормано е всеки който няма пари, да купува чуждестранна валута и злато
07:31 07.10.2026
32 Пуся НЕсменяем многоходов
Руснаците точно са казали деревянная рубла
07:32 07.10.2026
33 Паветник
До коментар #20 от "Чумер":Аз съм много прогресивен, когато всички ми казваха да не се ваксинирам, се ваксинирах. Нищо ми нема оттогава, незнам защо мама ми казва да не говоря когато имаме гости?
07:32 07.10.2026
34 Дон Корлеоне
07:33 07.10.2026
35 Бензин пропал
Коментиран от #42
07:34 07.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Всъщност
До коментар #18 от "Д,мин":Русия продава злато и валута като замаяна защото и трябват пари за войната !
Коментиран от #44
07:35 07.10.2026
38 факуса
07:35 07.10.2026
39 ТАЗИ СТАТИЯ
Коментиран от #49
07:36 07.10.2026
40 Ескобар
07:36 07.10.2026
41 факуса
До коментар #21 от "Колективен руски крепостен":не бой се и бг. живее така
07:38 07.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ЗЕЛЕНСКИ ПОЧНА ЛИ ДНЕШНИТЕ
Коментиран от #46
07:39 07.10.2026
44 Какво да очакваш от блатарите
До коментар #37 от "Всъщност":Навремето продадоха Аляска за 500 долара и бутилка водка.
07:40 07.10.2026
45 Хм...
До коментар #28 от "Исторически факти":Продава петрол, но явно вече не настоява за плащане в рубли, че рублата е само хартия и се обезценява сериозно.
07:40 07.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Как пък Института не е дал
Урсула
07:44 07.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Витя
07:47 07.10.2026
52 Бай Ганьо
Кажете ми та и я да са опраа у тоо живот.
Коментиран от #56
07:47 07.10.2026
53 Руски
До коментар #49 от "Тихо Руски":Ми и аз не ща, ама ти усилено въртиш муфата на тръбатъ ми! Само течове избликват...
07:54 07.10.2026
54 Чакам статия
07:58 07.10.2026
55 цървул
07:58 07.10.2026
56 лесно става
До коментар #52 от "Бай Ганьо":Отупват брашняния чувал преди да затворят кепенците.
07:59 07.10.2026
57 Факт
Коментиран от #59
07:59 07.10.2026
58 Град Козлодуй
До коментар #50 от "НЕ СЕ ПРЕВЪЗБУЖДАЙ":Приятел направи ми една нежна сфирка и ще бъда точен с парите.
08:00 07.10.2026
59 няма
До коментар #57 от "Факт":Дядя Тремп ще им изпрати пак пилешки бутчета, за да ги спаси пак от гладна смърт. А те пак ще обещаят, че вече ще са други.
08:02 07.10.2026
60 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
08:02 07.10.2026