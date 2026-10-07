Русия се бори с недостига на приходи от петрол с купуване на чуждестранна валута и злато

Русия значително ще увеличи покупките на чуждестранна валута и злато в периода от 7 октомври до 6 ноември 2026 г. в опит да смекчи последиците от спадащите приходи от износ на петрол и газ. На 5 октомври руското Министерство на финансите обяви, че страната ще увеличи петкратно средствата, заделени за закупуване на чуждестранна валута и злато през посочения период, в сравнение с предходния месец. Това ще доведе до увеличение на дневните покупки с 10,2 милиарда рубли (около 120,4 милиона щатски долара).

Това пишe "Институтът за изследване на войната" (ISW).

Министерството на финансите допълни, че в края на септември 2026 г. действителните приходи на Русия от петрол и газ са били с 10,04 милиарда рубли (около 118,5 милиона щатски долара) под очакваното базово ниво. Значителното увеличение на покупките на чуждестранна валута и злато вероятно цели обезценяване на рублата, за да се компенсира спадът в приходите от петрол и газ, предвид факта, че кампанията на Украйна за удари с голям обсег срещу руската петролна инфраструктура е засегнала сериозно тези източници на приходи.

На 5 октомври Министерството на отбраната на Украйна съобщи, че украинските удари с голям обсег срещу руски петролни рафинерии са извадили от строя над 51 процента от общия капацитет на Русия за преработка на петрол.

От началото на 2024 г. украинските сили системно атакуват руски петролни рафинерии, но от март 2026 г. са засилили кампанията си.

Увеличението на руските покупки на чуждестранна валута и злато е един от показателите за продължаващите икономически проблеми на Русия, като недостиг на работна ръка и гориво, както и нарастваща инфлация.

Наскоро засилената руска кампания за удари по мостове в големи украински градове се разпростря и върху град Запорожие. На 6 октомври ръководителят на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин заяви, че руските сили са нанесли удар по неуточнен мост над река Днепър в град Запорожие с неуточнен летателен апарат, което временно е спряло движението по моста.

Наскоро Русия засили ударите с дронове с голям обсег по украинските мостове над река Днепър в град Киев и вероятно разширява кампанията си, като включва в нея и други големи украински населени места.

Град Запорожие се намира на кръстопътя на множество важни украински сухопътни комуникационни линии и служи като ключов транспортен възел за военната логистика на Украйна в Запорожка област и Южна Украйна.

Засилените напоследък руски удари по мостове в Киев и Запорожие целят също така да затруднят живота на цивилното население в тези големи градове чрез разрушаване на гражданска и жилищна инфраструктура, насаждане на постоянен страх и несигурност в ежедневието и отслабване на вътрешната икономика на Украйна.

Източник: news.bg