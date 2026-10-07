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Русия се бори с недостига на приходи от петрол с купуване на чуждестранна валута и злато
  Тема: Украйна

Русия се бори с недостига на приходи от петрол с купуване на чуждестранна валута и злато

7 Октомври, 2026 07:14 1 106 60

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • петрол-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

От началото на 2024 г. украинските сили системно атакуват руски петролни рафинерии, но от март 2026 г. са засилили кампанията си

Русия се бори с недостига на приходи от петрол с купуване на чуждестранна валута и злато - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Русия значително ще увеличи покупките на чуждестранна валута и злато в периода от 7 октомври до 6 ноември 2026 г. в опит да смекчи последиците от спадащите приходи от износ на петрол и газ. На 5 октомври руското Министерство на финансите обяви, че страната ще увеличи петкратно средствата, заделени за закупуване на чуждестранна валута и злато през посочения период, в сравнение с предходния месец. Това ще доведе до увеличение на дневните покупки с 10,2 милиарда рубли (около 120,4 милиона щатски долара).

Това пишe "Институтът за изследване на войната" (ISW).

Министерството на финансите допълни, че в края на септември 2026 г. действителните приходи на Русия от петрол и газ са били с 10,04 милиарда рубли (около 118,5 милиона щатски долара) под очакваното базово ниво. Значителното увеличение на покупките на чуждестранна валута и злато вероятно цели обезценяване на рублата, за да се компенсира спадът в приходите от петрол и газ, предвид факта, че кампанията на Украйна за удари с голям обсег срещу руската петролна инфраструктура е засегнала сериозно тези източници на приходи.

На 5 октомври Министерството на отбраната на Украйна съобщи, че украинските удари с голям обсег срещу руски петролни рафинерии са извадили от строя над 51 процента от общия капацитет на Русия за преработка на петрол.

От началото на 2024 г. украинските сили системно атакуват руски петролни рафинерии, но от март 2026 г. са засилили кампанията си.

Увеличението на руските покупки на чуждестранна валута и злато е един от показателите за продължаващите икономически проблеми на Русия, като недостиг на работна ръка и гориво, както и нарастваща инфлация.

Наскоро засилената руска кампания за удари по мостове в големи украински градове се разпростря и върху град Запорожие. На 6 октомври ръководителят на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин заяви, че руските сили са нанесли удар по неуточнен мост над река Днепър в град Запорожие с неуточнен летателен апарат, което временно е спряло движението по моста.

Наскоро Русия засили ударите с дронове с голям обсег по украинските мостове над река Днепър в град Киев и вероятно разширява кампанията си, като включва в нея и други големи украински населени места.

Град Запорожие се намира на кръстопътя на множество важни украински сухопътни комуникационни линии и служи като ключов транспортен възел за военната логистика на Украйна в Запорожка област и Южна Украйна.

Засилените напоследък руски удари по мостове в Киев и Запорожие целят също така да затруднят живота на цивилното население в тези големи градове чрез разрушаване на гражданска и жилищна инфраструктура, насаждане на постоянен страх и несигурност в ежедневието и отслабване на вътрешната икономика на Украйна.

Източник: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    13 1 Отговор
    Късно е. България вече изкупи всичкото злато в света-- 50 хиляди тона за сто трилиона долара.

    07:18 07.10.2026

  • 2 ПАНИКАТА В ПРОПАГАНДАТА

    27 2 Отговор
    Добива очевидни размери. Поредната безсмислица избълвана в нета.

    07:18 07.10.2026

  • 3 🤔🤔🤔🤔

    22 2 Отговор
    Как поДяволите бориш НЕдостига на ПРИХОДИ с ... увеличени РАЗХОДИ 🤔🤔
    А големи количества злато Русия изкупува още преди войната с У...йна❗

    07:19 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Икономист

    17 1 Отговор
    Как сътава така ,с недостиг на пари руснаците купуват и валута и злато ?Искам и аз така да се науча !!!

    07:22 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА

    12 1 Отговор
    И днес ще продължат да ни набутват в тази чужда война.

    07:23 07.10.2026

  • 11 Изкуствен интелект

    11 0 Отговор
    Понеже нямат приходи от петрол харчат за злато.А в България понеже си имаме злато и петрол купуваме диаманти.

    07:23 07.10.2026

  • 12 Не се занимавайте с Русия

    9 1 Отговор
    Вижте какво става у нвс!
    А у нас, нищо не става! Въртим се в един омагьосан коъг, в който главните играчи саиедни и същи и робите сме си едни и същи!
    Доеато не дойде Иван с картечницата, оправия няма да има!

    Коментиран от #23

    07:24 07.10.2026

  • 13 Пич

    12 1 Отговор
    Еий........ най накрая да похвалите Русия, и да признаете, че не си знае парите!!!
    Злато купува, а не като Урсулианците - хартия от Китай за нови опаковки!!!

    Коментиран от #21

    07:24 07.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хи хи

    8 1 Отговор
    Пълна глупост, борели липсата на петрол с покупка на валута. Абе редакторите, това ясно е измислено от ИИ, ама поне го преглеждайте преди да го публикувате !

    07:25 07.10.2026

  • 16 Мечките

    4 4 Отговор
    Явно и на мечките им е писнало от Руснаците. Тази година са стотици нападенията на мечки в Русия. Най-малко десетократно увеличение спрямо предходни години. Десетки изядени от руски мечки.

    Всички в Русия се питат, какво става? Мечките излязоха от гората, разхождат се из селата, нападат и убиват скот и хора.

    07:26 07.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Д,мин

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "МАЛОУМНИЦИ":

    По-скоро обратното, доколкото знам активно се продава руско злато в Азия, Сингапурската фондова борса, Хонгконг и др. "Русия пренасочва все по-голяма част от износа си на злато към Азия, а Хонконг се превръща в един от основните центрове на този поток. Хонконг е внесъл 112,7 тона злато с руски произход през първите седем месеца на 2026 г., показва анализ на компанията за инвестиции в благородни метали "BullionVault".

    Коментиран от #37

    07:26 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Чумер

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Гювеч":

    Бункер чума не спира.

    То режимът на Путин си е чумав.

    Коментиран от #33

    07:27 07.10.2026

  • 21 Колективен руски крепостен

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #25, #41

    07:27 07.10.2026

  • 22 Оня

    8 1 Отговор
    Руснаците им правят дискотека нон стоп и сега требе да пуснем нещо за отчаяните фенове на зеления! И веднага " компетентния институт" се намесва в играта!

    Коментиран от #36

    07:27 07.10.2026

  • 23 Тук е територия

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Не се занимавайте с Русия":

    Руска територия

    07:27 07.10.2026

  • 24 Оня

    2 4 Отговор
    На фронта вече загиват руснаци родени през 2008 г.

    07:29 07.10.2026

  • 25 Пребит украинец

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Колективен руски крепостен":

    Мечтата ми е да емигрирам в Папуа Нова Гвинея!!!

    07:29 07.10.2026

  • 26 🤔🤔🤔🤔

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Какво е днешна Русия":

    Доста точно описваш ЕсеС 🤔🤔🤔🤔

    07:30 07.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Исторически факти

    4 1 Отговор
    Супер тъпня е написаното... Русия значително ще увеличи покупките на чуждестранна валута и злато в опит да смекчи последиците от спадащите приходи от износ на петрол и газ.

    Коментиран от #45

    07:30 07.10.2026

  • 29 Механик

    6 1 Отговор
    Тоест, руските "загуби" от към петрол носят ПРИХОДИ на Русия и с тях тя си купува злато и валута?!?!
    Дайте да се уточним в крайна сметка какво означават думите ЗАГУБА и ПРИХОД, щото ми се струва, че нещо тия работи не са ви ясни.
    В крайна сметка Русия "е бедна и изостанала" или "купува злато и валута щото има с какво"? М?

    Коментиран от #47

    07:31 07.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Още от заглавито разбрах

    5 0 Отговор
    откъде сте преписали тази нелепица:

    "Русия бори недостига на приходи от петрол с купуване на чуждестранна валута и злато"

    Нормано е всеки който няма пари, да купува чуждестранна валута и злато

    07:31 07.10.2026

  • 32 Пуся НЕсменяем многоходов

    1 3 Отговор
    Само с руБЛАТА ще продавам нефт и газ ха ха сега след 5 г абасрация купува долари, евро...и иска да продава каквото му е останало за конвертируема западна валута.
    Руснаците точно са казали деревянная рубла

    07:32 07.10.2026

  • 33 Паветник

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Чумер":

    Аз съм много прогресивен, когато всички ми казваха да не се ваксинирам, се ваксинирах. Нищо ми нема оттогава, незнам защо мама ми казва да не говоря когато имаме гости?

    07:32 07.10.2026

  • 34 Дон Корлеоне

    2 4 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    07:33 07.10.2026

  • 35 Бензин пропал

    3 5 Отговор
    Величието на Русия винаги завършва с купони и хуманитарни помощи от вражеския запад. А сега и с чума!

    Коментиран от #42

    07:34 07.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Всъщност

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Д,мин":

    Русия продава злато и валута като замаяна защото и трябват пари за войната !

    Коментиран от #44

    07:35 07.10.2026

  • 38 факуса

    4 1 Отговор
    следва рев за пари и оръжия,инак осрайна била велика ама няма пари и оръжия и цялото нато зад нея им дава и ги ръчка да се бият,а русия още ги жали

    07:35 07.10.2026

  • 39 ТАЗИ СТАТИЯ

    5 1 Отговор
    Е писана лично от Кая Калас. Няма друг начин да се сътвори подобна тъпня.

    Коментиран от #49

    07:36 07.10.2026

  • 40 Ескобар

    1 3 Отговор
    Ескобарова привика ли Митрофаница на килимчето да дава обяснения?

    07:36 07.10.2026

  • 41 факуса

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Колективен руски крепостен":

    не бой се и бг. живее така

    07:38 07.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ЗЕЛЕНСКИ ПОЧНА ЛИ ДНЕШНИТЕ

    4 1 Отговор
    Молби за примирие или още бой требе?

    Коментиран от #46

    07:39 07.10.2026

  • 44 Какво да очакваш от блатарите

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Всъщност":

    Навремето продадоха Аляска за 500 долара и бутилка водка.

    07:40 07.10.2026

  • 45 Хм...

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Исторически факти":

    Продава петрол, но явно вече не настоява за плащане в рубли, че рублата е само хартия и се обезценява сериозно.

    07:40 07.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Как пък Института не е дал

    1 1 Отговор
    тази блестяща идея на Украйна да се пребори с икономическите си проблеми!

    Урсула

    07:44 07.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Витя

    1 0 Отговор
    Вие нормални ли сте?Нямат приходи от петрол и затова купуват валута и злато.Леле.Да взема и аз при липса на евраци да купувам долари и инвестиционно злато.

    07:47 07.10.2026

  • 52 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    Абре ора, кЪ стаа таа работа дека сте написали, че ем некой нема пари, ем КУПУВА злато и валута???
    Кажете ми та и я да са опраа у тоо живот.

    Коментиран от #56

    07:47 07.10.2026

  • 53 Руски

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "Тихо Руски":

    Ми и аз не ща, ама ти усилено въртиш муфата на тръбатъ ми! Само течове избликват...

    07:54 07.10.2026

  • 54 Чакам статия

    0 1 Отговор
    За цветущето положение на спонсорите на Украйна ЕС. Гледаме едно разпродаване на френските дългове,лихвите по германските и те растат а европейските правителства нямат пари дори за образование...пример Франция. А ЕЦБ печата ли печата

    07:58 07.10.2026

  • 55 цървул

    1 0 Отговор
    120 милиона на ден за тази търговия е ... нищо.

    07:58 07.10.2026

  • 56 лесно става

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Бай Ганьо":

    Отупват брашняния чувал преди да затворят кепенците.

    07:59 07.10.2026

  • 57 Факт

    1 0 Отговор
    Няма нафта,няма храна,тока спират,руските терористи ще падат зимата като зрели круши без да ги стрелят

    Коментиран от #59

    07:59 07.10.2026

  • 58 Град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "НЕ СЕ ПРЕВЪЗБУЖДАЙ":

    Приятел направи ми една нежна сфирка и ще бъда точен с парите.

    08:00 07.10.2026

  • 59 няма

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Факт":

    Дядя Тремп ще им изпрати пак пилешки бутчета, за да ги спаси пак от гладна смърт. А те пак ще обещаят, че вече ще са други.

    08:02 07.10.2026

  • 60 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    0 0 Отговор
    Щастливи, че не са се родили руснаци.

    08:02 07.10.2026

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