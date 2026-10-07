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Военната победа е абсолютен мит! Конфликтът в Украйна няма да приключи без мирно споразумение
  Тема: Украйна

Военната победа е абсолютен мит! Конфликтът в Украйна няма да приключи без мирно споразумение

7 Октомври, 2026 08:17 1 761 79

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Именно на това първоначално разчиташе руският президент Владимир Путин, когато започна пълномащабно нахлуване в Украйна

Военната победа е абсолютен мит! Конфликтът в Украйна няма да приключи без мирно споразумение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Foreign affairs Foreign affairs

Идеята за пълна военна победа е изкушаваща, но опасна. Именно на това първоначално разчиташе руският президент Владимир Путин, когато започна пълномащабно нахлуване в Украйна. Както пише Foreign Affairs, никоя война не може да приключи без предложение, което врагът може да приеме, независимо колко силна е армията на едната страна или колко едностранчиви са боевете. Нещо повече, дори след постигане на споразумение, страните почти винаги могат да продължат да се борят.

Отбелязва се, че доскоро дискусиите за помощта на САЩ за Украйна се фокусираха предимно върху подпомагането на страната да постигне военна победа, докато преговорите бяха отхвърляни като умилостивяване на агресора. Въпреки това, все още няма признаци, че Украйна или Русия ще могат да постигнат пълна победа.

Митът за военната победа многократно е карал правителствата да започват или удължават войни, основани на погрешни предположения за това как ще приключат. Например, Путин вярваше в бърза победа, поради което двете страни сега са въвлечени във война без видим край.

Изданието припомни, че до април 2022 г. е станало ясно, че рискованият ход на Путин се е провалил. Той обаче не се е върнал към преговорите, а е решил да продължи войната срещу Украйна. През септември 2022 г. Русия проведе незаконни "референдуми“ в четири украински региона, след което обяви анексирането им. Този ход стесни собственото пространство за компромис на Москва.

Изданието подчертава, че вместо сериозни преговори, Кремъл многократно ескалира войната, атакувайки гражданска инфраструктура, мобилизирайки допълнителни сили и нанасяйки удари по европейската промишленост като част от своята саботажна кампания.

Изданието подчертава, че нито една от възможните стратегии, следвани от САЩ и Европа, не би могла да сложи край на войната на Русия без съгласието на Путин. Дори със значителна помощ от САЩ и Европа, Украйна не би била по-способна да постигне военна победа от Русия, а максималистичните искания на Москва се свеждат до премахване на украинския суверенитет.

Журналистите смятат, че САЩ и Европа е трябвало да осъзнаят от самото начало, че това ще бъде продължителна война без лесен изход. Помощта на съюзниците на Украйна се оказа недостатъчна, за да доведе Путин на масата за преговори, пише Foreign Affairs.

Източник: www.focus-news.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    46 69 Отговор
    Военната победа е абсолютен факт.

    Коментиран от #37, #43

    08:18 07.10.2026

  • 2 горски

    46 61 Отговор
    А имаше и един рошав Джонсън....

    Коментиран от #72, #74

    08:20 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1234

    26 63 Отговор
    а как трябва да приключат конфликтите с Палестина и Иран. бибитко ще миряса ли

    08:23 07.10.2026

  • 5 Без име..

    23 3 Отговор
    Стана точно обратното ..

    08:23 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    30 49 Отговор
    Малии........кой е тоя Урсулиански гений бе?!
    Те всички войни накрая приключват със споразумение, дори и стогодишната!!!

    08:23 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фен

    34 45 Отговор
    Мит е за "желаещите" да победят Русия. За украинците, които НАТО вече не може да защити, разгромът вече е факт. Без енергетика, индустрия, мостове, пристанища... И в Иран вече живеят по-добре.

    08:24 07.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да попитат нацистка Германия тия

    27 39 Отговор
    " Нещо повече, дори след постигане на споразумение, страните почти винаги могат да продължат да се борят."

    Тия от Foreign Affairs продължават да си мечтаят за някакъв вид замразен конфикт, а не мир и нормални отношения с Русия, за оправдаят съществуването на НАТО.
    Русия няма да го допусне!

    08:25 07.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не е казвал че е

    28 44 Отговор
    Разчитал Путин на "пълна победа"! Вие си го измисляте! Целта беше "демилитаризация и денацификация" на бандерите. Но в хода на събитията се появиха много помощници на фашизма и се появи и още една цел - да се унищожи фашизма, ама ако може без ядрена война. Получава се бавно, но тези вече усетих а, че системата им умира и сами вече искат с огромен фойерверк да приключат себе си и света! 500 милиона европейци ще загинат заради макс до 2000 фашистки наследници в Европа. В укра са мнооого повече. Ама евро фашите здраво са хванали властта и ни влачат към унищожението.

    Коментиран от #38, #67

    08:27 07.10.2026

  • 17 Нефелници

    12 37 Отговор
    Форинър афеър се изказаха като пълни аматйори!

    08:27 07.10.2026

  • 18 Механик

    23 39 Отговор
    Всички войни завършват с мирни преговори. Но там седят две категории хора. Едните са победители, а другите са победени. И пазарлъка е какво да загубят победените и да го придобият победителите. До сега винаги е ставало така както са казвали победителите. И тоя път ще е така.
    Да ще има преговори, но е важно какво ще вземе Русия. А то с времето ще става все повече. Всичко трябваше да свърши в Истанбул. Така най-малко щеше да боли и двете страни.

    Коментиран от #68

    08:28 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Вещо лице

    35 22 Отговор
    Военната победа, че е мит, мит е. Но гражданска война и разпад на Русия си е реален сценарий.

    08:31 07.10.2026

  • 21 Ботокса се е надявал на поне Киев-3дни

    37 18 Отговор
    Военната победа е абсолютен мит! Конфликтът в Украйна няма да приключи без мирно споразумение
    7 Октомври, 2026 08:1746118

    Именно на това първоначално разчиташе руският президент Владимир Путин, когато започна пълномащабно нахлуване в Украйна
    -;-
    Кога ще разберем кой КГБ-еец е дал куража на Ботокса да освобождава Украйна за 10 дни?!

    Коментиран от #27

    08:31 07.10.2026

  • 22 така, така

    18 40 Отговор
    Не знам защо съвременните медии считат потребителите си за и..диоти, способни да възприемат света само по техните писания, и които отгоре на това са лишени от всякаква памет.
    В публикацията е видна офромна манипулация с препратката към 2022 - "....до април 2022 г. е станало ясно, че рискованият ход на Путин се е провалил. Той обаче не се е върнал към преговорите, а е решил да продължи войната срещу Украйна.". Да, ама не.
    Тъкмо напротив, Истанбулското споразумение за решаване на конфликта беше "скъсано" от наркомана, воден от Борката Джонсън и целокупния Запад. Така че, няма как да промените фактите, колкото и да ги изопачавате - Запада реши да воюва и днес може само горчиво да преглъща последствията - демилитаризация на НАТО, деиндустрализация на ЕС и превръщането на фамозната организацийка от пръв васал на САЩ в обикновена колония, тотално заличаване на икономиката на Украйна и свиване на тази на ЕС, гранирана с огромни заеми. Формално, ЕС от субект се превърна в обект за глозгане.

    08:33 07.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сашко

    7 13 Отговор
    Раша дава 40% от БВП за войната. За следващата година са предвидени 50 %.
    Парите за лечение в Раша са намалени с ДВАНАЙСЕТ пъти.
    Тези са окончателно свършени.
    Аз така ги виждам нещата.

    Коментиран от #54

    08:34 07.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ

    12 3 Отговор
    УКРАЙНА НЯМА ДА ПОБЕДИ
    НЯМА ДА СИ ВЪРНЕ КРИМ
    НЯМА ДА ПОЛУЧИ РЕПАРАЦИИ
    АБЕ ЕЙ Я СА СТЕГНЕТЕ

    08:35 07.10.2026

  • 27 Механик

    3 13 Отговор

    До коментар #21 от "Ботокса се е надявал на поне Киев-3дни":

    Абе и на мен ми бяха надули главата, че Русия била сила.

    08:35 07.10.2026

  • 28 ВЕСЕЛЯК

    14 21 Отговор
    Е как военната победа да е мит? Нали щяхме да нанасяме стратегическа победа на Русия на бойното поле?
    Яяя, сиурно сте позабравили защо скачахте с тенджери на глава и защо Викито Нюланд ви даде милиардите на майдана.

    Коментиран от #30, #33, #34

    08:35 07.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Дон Корлеоне

    5 7 Отговор
    Хаяско щял да ходи в Иркутск да блокира чумата.

    08:40 07.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пред

    8 9 Отговор
    Украйна има перспектива,НО пред Русия НЕ! Путлира закопа страната си

    Коментиран от #41, #50, #55, #76

    08:45 07.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Маринов

    5 15 Отговор

    До коментар #16 от "Не е казвал че е":

    Ето това е, кратко и ясно. Браво за коментара! Исканията на АзГ изглеждат като рай на фона на исканията на Кая Калас за нови измислени санкции и продължаване на напрежението. Много трудно, но трябва да се отдалечим от ядрената война. И за това трябва да помогнат народите на Европа, най вече в Германия и Франция.

    08:48 07.10.2026

  • 39 Елелементарно

    5 15 Отговор
    заключение може да се направи:
    Украинците ще свършат първи, а руснаците само ще намалеят ...
    Е, за кого ще е победата ? Вярно - пирова ще е, вижда се още сега.

    08:49 07.10.2026

  • 40 Удри евраста с лопатЕто

    6 15 Отговор
    Е нали беше до последната укра, мир със сила, коалицията на желаещите и накрая кво стана, ми не можело с победа, ми кат не мойте с победа вас ще ви победят, всички конфликти стигат до мирно решение, след като едната страна капитолира, като взеха на ЕС и укрите да им налагат мир със сила и взеха, че обърнаха палачинката рязко, нормално за еврастите, те са много поврътливи, само дето тоя път не могат да избягат от фалита.

    08:53 07.10.2026

  • 41 млад еврас

    8 10 Отговор

    До коментар #36 от "Пред":

    Даааа укрите имат перспектива, ама е много мрачна и тежка, Руснаците не ги мисли, светът още дълги години ще се нуждае от ресурсите им, мисли ква е перспективата пред фалиращия ЕС, че в него живееш и ти е важно.

    Коментиран от #53

    08:56 07.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Раша отива в небитието при СССР

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    и крайцера сКопейко.

    Коментиран от #62, #63

    08:57 07.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дон Корлеоне

    1 1 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    09:04 07.10.2026

  • 53 Това че не си добре

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "млад еврас":

    Е ясно! Но защо го демонстрираш?
    Смени плочата, стара е. Тя се въртя през соца, за разпада на капитализма. Е, видЕхме

    09:05 07.10.2026

  • 54 Мнситъпсаше

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сашко":

    Иди на офталмолог.

    09:06 07.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    1 5 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    Коментиран от #60, #77

    09:07 07.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Гост

    2 1 Отговор
    Бля, бля, бля! Блямлячля, бля, бля!
    Въобще, ама въобще не е мит! Натюр е!

    09:10 07.10.2026

  • 60 последната укра

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Ми Русия не иска да се предава укрия, ЕС ще ги захранва до последната укра и до тотален фалит на ЕС режима, еврастите трябва да лазят по гол тумбак, вече пълзят но трябва да лазят хахахахаха, та няма кво толкова да вярваш хахахаха.

    Коментиран от #66, #69

    09:12 07.10.2026

  • 61 отекчен

    2 0 Отговор
    осрайна ще бъде изораната нива жалко за мирните граждани и невинните жертви насила пращани на фронта от зелените нацисти

    09:12 07.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Историк

    1 5 Отговор
    Значи военната победа през Втората световна война е "абсолютен мит".

    Прав беше Бойко Борисов за мисирките.

    09:15 07.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Докато още има такива болни като теб...

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Не е казвал че е":

    войни ще има навсякъде!
    Ти явно ставаш и си лягаш всеки ден с "фашисти" около теб!
    Няма никъде по- голям фашист от Путин!

    09:18 07.10.2026

  • 68 Историк

    0 5 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    Иран и Ирак воюваха 10 години. Обстрелваха се, гърмяха се.

    Накрая Саддам построи велик монумент на Победата.

    Аятолаха построи и той велик монумент на Победата.

    И Иран и Ирак обявиха победа.

    09:19 07.10.2026

  • 69 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    1 5 Отговор

    До коментар #60 от "последната укра":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    09:19 07.10.2026

  • 70 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    2 4 Отговор
    Така чух на женския пазар вчера 🤩👍

    09:19 07.10.2026

  • 71 Украйна е победителя.

    5 1 Отговор
    Раша и диктатора в Кремъл губят всичко.

    Коментиран от #75

    09:19 07.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 1001

    1 1 Отговор
    Само си чешат езиците!

    09:23 07.10.2026

  • 74 куку

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "горски":

    мит № 1. Евронацисти ще нанесът стратегическото поражение на Русия и от там следват много фатални грешки на евротретополови..И Хитлер мислил като Урсула..с помоща на укробандери да подчини Русия..обаче нещо куца в тази игра и накрая всички нацисти ще дъвчат олово..тава вече нее мит, а реалност..

    09:23 07.10.2026

  • 75 Гого

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Украйна е победителя.":

    Как точно?

    09:23 07.10.2026

  • 76 ПЕРСПЕКТИВАТА НА УКРАЙНА

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Пред":

    АМИ ЯСНА Е
    РУСКА ФЕДЕРАТИВНА УКРАИНСКА РЕПУБЛИКА

    09:25 07.10.2026

  • 77 ЧЕГИ

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Тя е клекнала отдавна кой не знае това.

    09:26 07.10.2026

  • 78 Суровикин

    0 0 Отговор
    Идвам бях в Алжир за малко.

    09:27 07.10.2026

  • 79 Хахаха

    1 0 Отговор
    Квичат ли западнитеПрасета?

    09:28 07.10.2026

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