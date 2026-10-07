Военната победа е абсолютен мит! Конфликтът в Украйна няма да приключи без мирно споразумение

Идеята за пълна военна победа е изкушаваща, но опасна. Именно на това първоначално разчиташе руският президент Владимир Путин, когато започна пълномащабно нахлуване в Украйна. Както пише Foreign Affairs, никоя война не може да приключи без предложение, което врагът може да приеме, независимо колко силна е армията на едната страна или колко едностранчиви са боевете. Нещо повече, дори след постигане на споразумение, страните почти винаги могат да продължат да се борят.

Отбелязва се, че доскоро дискусиите за помощта на САЩ за Украйна се фокусираха предимно върху подпомагането на страната да постигне военна победа, докато преговорите бяха отхвърляни като умилостивяване на агресора. Въпреки това, все още няма признаци, че Украйна или Русия ще могат да постигнат пълна победа.

Митът за военната победа многократно е карал правителствата да започват или удължават войни, основани на погрешни предположения за това как ще приключат. Например, Путин вярваше в бърза победа, поради което двете страни сега са въвлечени във война без видим край.

Изданието припомни, че до април 2022 г. е станало ясно, че рискованият ход на Путин се е провалил. Той обаче не се е върнал към преговорите, а е решил да продължи войната срещу Украйна. През септември 2022 г. Русия проведе незаконни "референдуми“ в четири украински региона, след което обяви анексирането им. Този ход стесни собственото пространство за компромис на Москва.

Изданието подчертава, че вместо сериозни преговори, Кремъл многократно ескалира войната, атакувайки гражданска инфраструктура, мобилизирайки допълнителни сили и нанасяйки удари по европейската промишленост като част от своята саботажна кампания.

Изданието подчертава, че нито една от възможните стратегии, следвани от САЩ и Европа, не би могла да сложи край на войната на Русия без съгласието на Путин. Дори със значителна помощ от САЩ и Европа, Украйна не би била по-способна да постигне военна победа от Русия, а максималистичните искания на Москва се свеждат до премахване на украинския суверенитет.

Журналистите смятат, че САЩ и Европа е трябвало да осъзнаят от самото начало, че това ще бъде продължителна война без лесен изход. Помощта на съюзниците на Украйна се оказа недостатъчна, за да доведе Путин на масата за преговори, пише Foreign Affairs.

Източник: www.focus-news.net