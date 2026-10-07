Военната победа е абсолютен мит! Конфликтът в Украйна няма да приключи без мирно споразумение

Идеята за пълна военна победа е изкушаваща, но опасна. Именно на това първоначално разчиташе руският президент Владимир Путин, когато започна пълномащабно нахлуване в Украйна. Както пише Foreign Affairs, никоя война не може да приключи без предложение, което врагът може да приеме, независимо колко силна е армията на едната страна или колко едностранчиви са боевете. Нещо повече, дори след постигане на споразумение, страните почти винаги могат да продължат да се борят.
Отбелязва се, че доскоро дискусиите за помощта на САЩ за Украйна се фокусираха предимно върху подпомагането на страната да постигне военна победа, докато преговорите бяха отхвърляни като умилостивяване на агресора. Въпреки това, все още няма признаци, че Украйна или Русия ще могат да постигнат пълна победа.
Митът за военната победа многократно е карал правителствата да започват или удължават войни, основани на погрешни предположения за това как ще приключат. Например, Путин вярваше в бърза победа, поради което двете страни сега са въвлечени във война без видим край.
Изданието припомни, че до април 2022 г. е станало ясно, че рискованият ход на Путин се е провалил. Той обаче не се е върнал към преговорите, а е решил да продължи войната срещу Украйна. През септември 2022 г. Русия проведе незаконни "референдуми“ в четири украински региона, след което обяви анексирането им. Този ход стесни собственото пространство за компромис на Москва.
Изданието подчертава, че вместо сериозни преговори, Кремъл многократно ескалира войната, атакувайки гражданска инфраструктура, мобилизирайки допълнителни сили и нанасяйки удари по европейската промишленост като част от своята саботажна кампания.
Изданието подчертава, че нито една от възможните стратегии, следвани от САЩ и Европа, не би могла да сложи край на войната на Русия без съгласието на Путин. Дори със значителна помощ от САЩ и Европа, Украйна не би била по-способна да постигне военна победа от Русия, а максималистичните искания на Москва се свеждат до премахване на украинския суверенитет.
Журналистите смятат, че САЩ и Европа е трябвало да осъзнаят от самото начало, че това ще бъде продължителна война без лесен изход. Помощта на съюзниците на Украйна се оказа недостатъчна, за да доведе Путин на масата за преговори, пише Foreign Affairs.
Източник: www.focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #37, #43
08:18 07.10.2026
2 горски
Коментиран от #72, #74
08:20 07.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 1234
08:23 07.10.2026
5 Без име..
08:23 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пич
Те всички войни накрая приключват със споразумение, дори и стогодишната!!!
08:23 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Фен
08:24 07.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да попитат нацистка Германия тия
Тия от Foreign Affairs продължават да си мечтаят за някакъв вид замразен конфикт, а не мир и нормални отношения с Русия, за оправдаят съществуването на НАТО.
Русия няма да го допусне!
08:25 07.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Не е казвал че е
Коментиран от #38, #67
08:27 07.10.2026
17 Нефелници
08:27 07.10.2026
18 Механик
Да ще има преговори, но е важно какво ще вземе Русия. А то с времето ще става все повече. Всичко трябваше да свърши в Истанбул. Така най-малко щеше да боли и двете страни.
Коментиран от #68
08:28 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Вещо лице
08:31 07.10.2026
21 Ботокса се е надявал на поне Киев-3дни
7 Октомври, 2026 08:1746118
Именно на това първоначално разчиташе руският президент Владимир Путин, когато започна пълномащабно нахлуване в Украйна
-;-
Кога ще разберем кой КГБ-еец е дал куража на Ботокса да освобождава Украйна за 10 дни?!
Коментиран от #27
08:31 07.10.2026
22 така, така
В публикацията е видна офромна манипулация с препратката към 2022 - "....до април 2022 г. е станало ясно, че рискованият ход на Путин се е провалил. Той обаче не се е върнал към преговорите, а е решил да продължи войната срещу Украйна.". Да, ама не.
Тъкмо напротив, Истанбулското споразумение за решаване на конфликта беше "скъсано" от наркомана, воден от Борката Джонсън и целокупния Запад. Така че, няма как да промените фактите, колкото и да ги изопачавате - Запада реши да воюва и днес може само горчиво да преглъща последствията - демилитаризация на НАТО, деиндустрализация на ЕС и превръщането на фамозната организацийка от пръв васал на САЩ в обикновена колония, тотално заличаване на икономиката на Украйна и свиване на тази на ЕС, гранирана с огромни заеми. Формално, ЕС от субект се превърна в обект за глозгане.
08:33 07.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Сашко
Парите за лечение в Раша са намалени с ДВАНАЙСЕТ пъти.
Тези са окончателно свършени.
Аз така ги виждам нещата.
Коментиран от #54
08:34 07.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ
НЯМА ДА СИ ВЪРНЕ КРИМ
НЯМА ДА ПОЛУЧИ РЕПАРАЦИИ
АБЕ ЕЙ Я СА СТЕГНЕТЕ
08:35 07.10.2026
27 Механик
До коментар #21 от "Ботокса се е надявал на поне Киев-3дни":Абе и на мен ми бяха надули главата, че Русия била сила.
08:35 07.10.2026
28 ВЕСЕЛЯК
Яяя, сиурно сте позабравили защо скачахте с тенджери на глава и защо Викито Нюланд ви даде милиардите на майдана.
Коментиран от #30, #33, #34
08:35 07.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Дон Корлеоне
08:40 07.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Пред
Коментиран от #41, #50, #55, #76
08:45 07.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Маринов
До коментар #16 от "Не е казвал че е":Ето това е, кратко и ясно. Браво за коментара! Исканията на АзГ изглеждат като рай на фона на исканията на Кая Калас за нови измислени санкции и продължаване на напрежението. Много трудно, но трябва да се отдалечим от ядрената война. И за това трябва да помогнат народите на Европа, най вече в Германия и Франция.
08:48 07.10.2026
39 Елелементарно
Украинците ще свършат първи, а руснаците само ще намалеят ...
Е, за кого ще е победата ? Вярно - пирова ще е, вижда се още сега.
08:49 07.10.2026
40 Удри евраста с лопатЕто
08:53 07.10.2026
41 млад еврас
До коментар #36 от "Пред":Даааа укрите имат перспектива, ама е много мрачна и тежка, Руснаците не ги мисли, светът още дълги години ще се нуждае от ресурсите им, мисли ква е перспективата пред фалиращия ЕС, че в него живееш и ти е важно.
Коментиран от #53
08:56 07.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Раша отива в небитието при СССР
До коментар #1 от "Трол":и крайцера сКопейко.
Коментиран от #62, #63
08:57 07.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
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52 Дон Корлеоне
09:04 07.10.2026
53 Това че не си добре
До коментар #41 от "млад еврас":Е ясно! Но защо го демонстрираш?
Смени плочата, стара е. Тя се въртя през соца, за разпада на капитализма. Е, видЕхме
09:05 07.10.2026
54 Мнситъпсаше
До коментар #24 от "Сашко":Иди на офталмолог.
09:06 07.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #60, #77
09:07 07.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Гост
Въобще, ама въобще не е мит! Натюр е!
09:10 07.10.2026
60 последната укра
До коментар #56 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Ми Русия не иска да се предава укрия, ЕС ще ги захранва до последната укра и до тотален фалит на ЕС режима, еврастите трябва да лазят по гол тумбак, вече пълзят но трябва да лазят хахахахаха, та няма кво толкова да вярваш хахахаха.
Коментиран от #66, #69
09:12 07.10.2026
61 отекчен
09:12 07.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Историк
Прав беше Бойко Борисов за мисирките.
09:15 07.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Докато още има такива болни като теб...
До коментар #16 от "Не е казвал че е":войни ще има навсякъде!
Ти явно ставаш и си лягаш всеки ден с "фашисти" около теб!
Няма никъде по- голям фашист от Путин!
09:18 07.10.2026
68 Историк
До коментар #18 от "Механик":Иран и Ирак воюваха 10 години. Обстрелваха се, гърмяха се.
Накрая Саддам построи велик монумент на Победата.
Аятолаха построи и той велик монумент на Победата.
И Иран и Ирак обявиха победа.
09:19 07.10.2026
69 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #60 от "последната укра":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното
09:19 07.10.2026
70 Запада загина мож би почти сигурно скоро
09:19 07.10.2026
71 Украйна е победителя.
Коментиран от #75
09:19 07.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 1001
09:23 07.10.2026
74 куку
До коментар #2 от "горски":мит № 1. Евронацисти ще нанесът стратегическото поражение на Русия и от там следват много фатални грешки на евротретополови..И Хитлер мислил като Урсула..с помоща на укробандери да подчини Русия..обаче нещо куца в тази игра и накрая всички нацисти ще дъвчат олово..тава вече нее мит, а реалност..
09:23 07.10.2026
75 Гого
До коментар #71 от "Украйна е победителя.":Как точно?
09:23 07.10.2026
76 ПЕРСПЕКТИВАТА НА УКРАЙНА
До коментар #36 от "Пред":АМИ ЯСНА Е
РУСКА ФЕДЕРАТИВНА УКРАИНСКА РЕПУБЛИКА
09:25 07.10.2026
77 ЧЕГИ
До коментар #56 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Тя е клекнала отдавна кой не знае това.
09:26 07.10.2026
78 Суровикин
09:27 07.10.2026
79 Хахаха
09:28 07.10.2026