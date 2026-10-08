Кой порази корабите в Черно море? Сирия поиска независимо разследване

Сирия поиска независимо и прозрачно разследване на потъването на товарния кораб „Алфа Уатан“ в Черно море край бреговете на България. Искането е отправено към Международната морска организация и към българските морски власти, съобщи пред Франс прес Мазен Алуш, представител на Сирийската Главна дирекция за границите и митниците.
На борда на плавателния съд, който е плавал под флага на Того, са се намирали 10 души – девет сирийски моряци и един египтянин. Съдбата на всички тях остава неизвестна. Поисканото разследване трябва да изясни обстоятелствата около инцидента, както и причините за прекратяването на спасителната операция.
Издирването е прекратено без открити моряци
Дронове са поразили два търговски кораба в Черно море в нощта срещу вторник. След атаката единият кораб е потънал, а българските спасители са прекратили издирването на екипажа му. При операцията не са открити нито оцелели, нито тела.
„Няма никаква следа от моряците“, заяви Румен Николов, директор на „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителната агенция „Морска администрация“. На повърхността са намерени една преобърната лодка, три спасителни сала и отломки от оборудването на потъналия кораб.
Сирийският представител заяви, че разследването трябва да установи и защо издирвателните действия са били прекратени, след като от екипажа не е открита следа. Българските власти все още не са установили произхода на дроновете, участвали в атаката.
Спасени са 18 моряци от другия кораб
При същата атака е бил поразен и втори търговски кораб. Неговият екипаж от 18 турски и индийски моряци е бил спасен.
Инцидентът е станал в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това е първият подобен случай в зоната. Към момента потвърдените данни сочат потъване на „Алфа Уатан“, прекратено издирване и неизвестна съдба на десетчленния му екипаж, докато отговорността за атаката и произходът на дроновете остават неизяснени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:04 08.10.2026
2 лама Иво
Коментиран от #6, #24
16:05 08.10.2026
3 Докато Радев е премиер,
Коментиран от #36
16:06 08.10.2026
4 Кой
Коментиран от #31, #34
16:06 08.10.2026
5 Само
16:06 08.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Абе
Коментиран от #13, #22, #39
16:12 08.10.2026
8 Хм...
Смятам, че отговора на горното ще ни даде отговор на въпроса кой е потопил кораба.
Коментиран от #10, #14
16:13 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ъххх
До коментар #8 от "Хм...":Няма и да видиш. Не искат да знаем какво е преминало край нас и защо е потопен. НАТО е в необрано лозе.
Коментиран от #27
16:17 08.10.2026
11 Бай Дън
Коментиран от #23
16:17 08.10.2026
12 Спасителите
И се отказаха да търсят почти още същия ден?!
Язък за многото учения и многото пари!
16:18 08.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 АМИ
До коментар #8 от "Хм...":Нарочно е избрано това старо корито. Застрахователя нищо не губи, даже печели. Вдигнаха застраховките. Нарочно е избрано мястото. Извън България и Румъния. И чл. 5 не могат да активират.
16:20 08.10.2026
15 Да си правят разследването
16:22 08.10.2026
16 Абе
До коментар #13 от "Спасителите А бе":Украинец съм бате. Англосаксите бяха, под фалшив флаг.
16:22 08.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ППетруханките
16:25 08.10.2026
21 Как кой ги е поразил?
Коментиран от #35
16:25 08.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ама не било сол
До коментар #11 от "Бай Дън":Ами зърно. Което е тероризъм.
Коментиран от #28, #30, #44
16:27 08.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хм...
До коментар #10 от "Ъххх":Неспособността дори да се излъже поне малко от малко достоверно също го броя за отговор. При това доста еднозначен отговор и на двата въпроса, какво е превозвал кораба и кой го е потопил.
16:28 08.10.2026
28 Зърно е било на другия кораб
До коментар #23 от "Ама не било сол":Този товар бил неизвестен, но едните предполагали, че е сол. Хахаха. Други казват , че е оръжие.
16:29 08.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Баце,
До коментар #23 от "Ама не било сол":Зърно от Египет към у крайна, нали? Хуманитарна помощ, един вид.
16:30 08.10.2026
31 Само
До коментар #4 от "Кой":да не се окажат казаците или някой лама водолаз..
16:31 08.10.2026
32 Човека
До коментар #22 от "Ако не бяха руснаците":знае кое е огледа да запази мълчание, докато не излизат официални доказателства. И Ердоган е мълчалив и внимателен. И той знае. Поздрави Путин за Р.Д. и решиха да пазят Ч.Море от набези.
16:32 08.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Наркосите
До коментар #21 от "Как кой ги е поразил?":За две дози от шута .
И две весели цигарки.
16:38 08.10.2026
36 Мунчо
До коментар #3 от "Докато Радев е премиер,":Радев е избран с 51 %
И ще е премиер точка .
Петроханци в пандиза за кражби и убийства .
Терзията продължава ударно да разрушава столицата и да краде .
16:41 08.10.2026
37 ккк
16:43 08.10.2026
38 Питане
Какъв е риска във военно време, когато корабът превозва умряло.
16:44 08.10.2026
39 Мдаа, товарът не е
До коментар #7 от "Абе":бил брутален, а барутарен, думбумбангаранга
16:49 08.10.2026
40 Пламен
16:52 08.10.2026
41 Ами сега
Коментиран от #42
16:56 08.10.2026
42 И как е потънал
До коментар #41 от "Ами сега":за 3 ( три) минути? Това е възможно САМО АКО НЕЩО Е ГРЪМНАЛО вътре. От известно време готварската сол е избухлива. Истината е, че корабът е пътувал на север - демек към Украйна - и не било сол, ами ...( как беше нататък този виц?), което го прави легитимна цел по време на военни действия. Интересно - плавал е като кораб на Того, а се обаждат от Сирия - да не би моряците да са имали баджове, на нито да е пишело откъде са? Жалко за тях, не са отишли от добро на този рисков рейс...
..
17:08 08.10.2026
43 Никой
17:27 08.10.2026
44 Бай Дън
До коментар #23 от "Ама не било сол":Точно сирийския екипаж превозвал сол уж за Румъния!
17:49 08.10.2026