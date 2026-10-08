Кой порази корабите в Черно море? Сирия поиска независимо разследване

Сирия поиска независимо и прозрачно разследване на потъването на товарния кораб „Алфа Уатан“ в Черно море край бреговете на България. Искането е отправено към Международната морска организация и към българските морски власти, съобщи пред Франс прес Мазен Алуш, представител на Сирийската Главна дирекция за границите и митниците.

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На борда на плавателния съд, който е плавал под флага на Того, са се намирали 10 души – девет сирийски моряци и един египтянин. Съдбата на всички тях остава неизвестна. Поисканото разследване трябва да изясни обстоятелствата около инцидента, както и причините за прекратяването на спасителната операция.

Издирването е прекратено без открити моряци

Дронове са поразили два търговски кораба в Черно море в нощта срещу вторник. След атаката единият кораб е потънал, а българските спасители са прекратили издирването на екипажа му. При операцията не са открити нито оцелели, нито тела.

„Няма никаква следа от моряците“, заяви Румен Николов, директор на „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителната агенция „Морска администрация“. На повърхността са намерени една преобърната лодка, три спасителни сала и отломки от оборудването на потъналия кораб.

Сирийският представител заяви, че разследването трябва да установи и защо издирвателните действия са били прекратени, след като от екипажа не е открита следа. Българските власти все още не са установили произхода на дроновете, участвали в атаката.

Спасени са 18 моряци от другия кораб

При същата атака е бил поразен и втори търговски кораб. Неговият екипаж от 18 турски и индийски моряци е бил спасен.

Инцидентът е станал в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това е първият подобен случай в зоната. Към момента потвърдените данни сочат потъване на „Алфа Уатан“, прекратено издирване и неизвестна съдба на десетчленния му екипаж, докато отговорността за атаката и произходът на дроновете остават неизяснени.