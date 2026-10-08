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Кой порази корабите в Черно море? Сирия поиска независимо разследване
  Тема: Украйна

Кой порази корабите в Черно море? Сирия поиска независимо разследване

8 Октомври, 2026 16:03 1 936 44

  • сирия-
  • черно море-
  • алфа уатан-
  • дронове-
  • моряци

Девет сирийски моряци и един египтянин остават в неизвестност след атака с дронове край българския бряг

Кой порази корабите в Черно море? Сирия поиска независимо разследване - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP

Сирия поиска независимо и прозрачно разследване на потъването на товарния кораб „Алфа Уатан“ в Черно море край бреговете на България. Искането е отправено към Международната морска организация и към българските морски власти, съобщи пред Франс прес Мазен Алуш, представител на Сирийската Главна дирекция за границите и митниците.

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На борда на плавателния съд, който е плавал под флага на Того, са се намирали 10 души – девет сирийски моряци и един египтянин. Съдбата на всички тях остава неизвестна. Поисканото разследване трябва да изясни обстоятелствата около инцидента, както и причините за прекратяването на спасителната операция.

Издирването е прекратено без открити моряци

Дронове са поразили два търговски кораба в Черно море в нощта срещу вторник. След атаката единият кораб е потънал, а българските спасители са прекратили издирването на екипажа му. При операцията не са открити нито оцелели, нито тела.

„Няма никаква следа от моряците“, заяви Румен Николов, директор на „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителната агенция „Морска администрация“. На повърхността са намерени една преобърната лодка, три спасителни сала и отломки от оборудването на потъналия кораб.

Сирийският представител заяви, че разследването трябва да установи и защо издирвателните действия са били прекратени, след като от екипажа не е открита следа. Българските власти все още не са установили произхода на дроновете, участвали в атаката.

Спасени са 18 моряци от другия кораб

При същата атака е бил поразен и втори търговски кораб. Неговият екипаж от 18 турски и индийски моряци е бил спасен.

Инцидентът е станал в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това е първият подобен случай в зоната. Към момента потвърдените данни сочат потъване на „Алфа Уатан“, прекратено издирване и неизвестна съдба на десетчленния му екипаж, докато отговорността за атаката и произходът на дроновете остават неизяснени.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 15 Отговор
    Терористичната страна Сирия поучава Ганчо бомбаджията.

    16:04 08.10.2026

  • 2 лама Иво

    14 12 Отговор
    Аз мога се гмурна ако ви трябват експерти водолази. Мирчев ми има телефона

    Коментиран от #6, #24

    16:05 08.10.2026

  • 3 Докато Радев е премиер,

    25 23 Отговор
    Не чакайте независимо разследване от българските власти.

    Коментиран от #36

    16:06 08.10.2026

  • 4 Кой

    24 26 Отговор
    Кой порази корабите в Черно море? - как кой - руснаците, кой друг?

    Коментиран от #31, #34

    16:06 08.10.2026

  • 5 Само

    12 6 Отговор
    девет души ли липсват? Да на иде реч за някаква по-голяма лодка?

    16:06 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абе

    30 8 Отговор
    Евродирективите са такива. Ако бяха руснаците, щяха да ни проглушат ушите. Друг е. Кораба е потънал за три минути. Разцепвл се е. Товара е бил брутален.

    Коментиран от #13, #22, #39

    16:12 08.10.2026

  • 8 Хм...

    32 3 Отговор
    Все още не съм видял официално обявено в кое пристанище е натоварен и към кое пристанище е пътувал кораба.
    Смятам, че отговора на горното ще ни даде отговор на въпроса кой е потопил кораба.

    Коментиран от #10, #14

    16:13 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ъххх

    20 7 Отговор

    До коментар #8 от "Хм...":

    Няма и да видиш. Не искат да знаем какво е преминало край нас и защо е потопен. НАТО е в необрано лозе.

    Коментиран от #27

    16:17 08.10.2026

  • 11 Бай Дън

    24 5 Отговор
    Съмнителен кораб, съмнителна фирма с един регистриран плавателен съд в друга държава! Превозвал уж сол!

    Коментиран от #23

    16:17 08.10.2026

  • 12 Спасителите

    26 2 Отговор
    успяха да стигнат до мястото на потване пак на обяд, а корабът е потънал в 3 часа сутринта.
    И се отказаха да търсят почти още същия ден?!
    Язък за многото учения и многото пари!

    16:18 08.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АМИ

    19 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хм...":

    Нарочно е избрано това старо корито. Застрахователя нищо не губи, даже печели. Вдигнаха застраховките. Нарочно е избрано мястото. Извън България и Румъния. И чл. 5 не могат да активират.

    16:20 08.10.2026

  • 15 Да си правят разследването

    8 3 Отговор
    Що ние да им го правим ? Или пък застрахователя да си плати на някой

    16:22 08.10.2026

  • 16 Абе

    15 4 Отговор

    До коментар #13 от "Спасителите А бе":

    Украинец съм бате. Англосаксите бяха, под фалшив флаг.

    16:22 08.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ППетруханките

    28 3 Отговор
    Твърдят че от другия кораб един от екипажа видял че дрона е руски! Сега да обяснят как в три часа посред нощ може да видиш летящ обект с висока скорост и да ги идентифицираш? Майка си да види няма да я познае! Но пропагандата върви!

    16:25 08.10.2026

  • 21 Как кой ги е поразил?

    3 17 Отговор
    На Путин слугите.

    Коментиран от #35

    16:25 08.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ама не било сол

    4 8 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Дън":

    Ами зърно. Което е тероризъм.

    Коментиран от #28, #30, #44

    16:27 08.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хм...

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ъххх":

    Неспособността дори да се излъже поне малко от малко достоверно също го броя за отговор. При това доста еднозначен отговор и на двата въпроса, какво е превозвал кораба и кой го е потопил.

    16:28 08.10.2026

  • 28 Зърно е било на другия кораб

    14 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ама не било сол":

    Този товар бил неизвестен, но едните предполагали, че е сол. Хахаха. Други казват , че е оръжие.

    16:29 08.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Баце,

    12 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ама не било сол":

    Зърно от Египет към у крайна, нали? Хуманитарна помощ, един вид.

    16:30 08.10.2026

  • 31 Само

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Кой":

    да не се окажат казаците или някой лама водолаз..

    16:31 08.10.2026

  • 32 Човека

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ако не бяха руснаците":

    знае кое е огледа да запази мълчание, докато не излизат официални доказателства. И Ердоган е мълчалив и внимателен. И той знае. Поздрави Путин за Р.Д. и решиха да пазят Ч.Море от набези.

    16:32 08.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Наркосите

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Как кой ги е поразил?":

    За две дози от шута .
    И две весели цигарки.

    16:38 08.10.2026

  • 36 Мунчо

    13 4 Отговор

    До коментар #3 от "Докато Радев е премиер,":

    Радев е избран с 51 %
    И ще е премиер точка .
    Петроханци в пандиза за кражби и убийства .
    Терзията продължава ударно да разрушава столицата и да краде .

    16:41 08.10.2026

  • 37 ккк

    6 0 Отговор
    Е що е било прекратено, щото схемата е била "Колеги , прибирайте се!"

    16:43 08.10.2026

  • 38 Питане

    2 1 Отговор
    Към г-н Никоолов
    Какъв е риска във военно време, когато корабът превозва умряло.

    16:44 08.10.2026

  • 39 Мдаа, товарът не е

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    бил брутален, а барутарен, думбумбангаранга

    16:49 08.10.2026

  • 40 Пламен

    6 1 Отговор
    Според всички морски закони спасителна операция не може да се прекрати за 24 часа.

    16:52 08.10.2026

  • 41 Ами сега

    9 0 Отговор
    Сирийците ни нямат доверие. Системата АУАКС знае всичко ,но нашите не желаят да поискат сведение

    Коментиран от #42

    16:56 08.10.2026

  • 42 И как е потънал

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ами сега":

    за 3 ( три) минути? Това е възможно САМО АКО НЕЩО Е ГРЪМНАЛО вътре. От известно време готварската сол е избухлива. Истината е, че корабът е пътувал на север - демек към Украйна - и не било сол, ами ...( как беше нататък този виц?), което го прави легитимна цел по време на военни действия. Интересно - плавал е като кораб на Того, а се обаждат от Сирия - да не би моряците да са имали баджове, на нито да е пишело откъде са? Жалко за тях, не са отишли от добро на този рисков рейс...
    ..

    17:08 08.10.2026

  • 43 Никой

    0 0 Отговор
    Ако чакат българската военна прокуратура да разследва, накрая ще се окаже че марсианци са атакували корабите .

    17:27 08.10.2026

  • 44 Бай Дън

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ама не било сол":

    Точно сирийския екипаж превозвал сол уж за Румъния!

    17:49 08.10.2026