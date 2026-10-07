Ракети на НАТО пред портите на Русия! Швеция разполага Patriot в Полша

Швеция ще разположи системи за противоракетна отбрана Patriot в Източна Полша, за да помогне за защитата на логистичен център на НАТО, чрез който се доставят оръжия за Украйна. Шведският министър-председател Улф Кристершон обяви това решение, съобщава Reuters.
Операцията трябва да започне през декември и в нея ще участват около 100 военнослужещи от шведско подразделение за противовъздушна отбрана, базирано в Халмстад.
"Целта на разполагането както на Gripen, така и на Patriot е... да се защити логистичният център на НАТО на летището в Полша", заяви Кристершон.
Той не уточни колко системи ще бъдат изпратени в Полша.
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 После
Коментиран от #35
10:54 07.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ехо
Коментиран от #39
10:56 07.10.2026
4 ПУТИН
НАТО почна да се въоръжава
До зъби .
Коментиран от #7, #15, #33
10:57 07.10.2026
5 ХА ХА ХА
11:00 07.10.2026
6 Войната е започната от Путин,
Швеция е една от канарите в този алиянс!
Ние Българите сме "слаба ракия " кой ни хване
все ни ...." оправя"!!!
А такива като "Кимон Георгиев", може да ни "оправят" цял живот!!!
Коментиран от #42
11:00 07.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Герасимов
ВВП : И кво, прати чистачките на Кремъл за час ще се оправят.
11:02 07.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Реалист
11:02 07.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Пич
Полша се състои само от големи малоумници, които въобще не схващат, че ги готвят за първият голям курбан след Украйна!!! И то не какъв да е курбан, а Хекатомба!!! А
А шведите защо се бутат за жертвоприношение....?!
Коментиран от #57
11:06 07.10.2026
19 Путин е най-великият овчар!
Коментиран от #27
11:06 07.10.2026
20 Само питам
11:06 07.10.2026
21 Мимч
11:07 07.10.2026
22 Що се абите?
11:08 07.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Варненец
11:09 07.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Такава Стратегия
НАТО още повече ..
Само един КГБ ПРОЙДОХА
може да сътвори
11:14 07.10.2026
29 Айляк
11:14 07.10.2026
30 Мдаа
11:15 07.10.2026
31 Помним
До коментар #16 от "А МОЧАТА?":И ще има възмездие за тия дето ядохте тортата
11:16 07.10.2026
32 Напомням!
Русия както можете да се убедите всеки ден - винаги е била и си остава наш голям враг!!!
Коментиран от #34, #40, #41, #43, #47, #54, #56
11:17 07.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Русия не ми е враг
До коментар #32 от "Напомням!":Враг ми е НАТО, което прави и поддържа войни, за да ме обира и тъпче касичката на САЩ!
11:18 07.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Сатана Z
11:21 07.10.2026
37 Чудя се
11:21 07.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Атина Палада
До коментар #3 от "Ехо":Освен да свалят врабчета,друго патриотите не могат:) Ако можеха,щяха да опазят американските военни бази в Близкия Изток от Иран..
Коментиран от #52
11:24 07.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Какво Пък
До коментар #6 от "Войната е започната от Путин,":Русия отдавна твърди, че НАТО е заплаха и днес това вече на всички е ясно. А може би точно поради тази причина, Путин изнесе неизбежната война в Украйна, а ?
Коментиран от #48
11:28 07.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Гошо
Я ги гръмнали руснаците ,я пък украинците ги продали
11:33 07.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Роко
До коментар #43 от "Атина Палада":Враг е защото теб не можа да изкара от кочината.
11:38 07.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Роко
До коментар #42 от "Какво Пък":Защитни ракети са в страна от НАТО с какво това е опасно за Рассия? Всъщност има един вариант когато са опасни ако Рассия се готви да напада НАТО тогава те могат да попречат на плановете на руските нацисти да убиват цивилни. А в Украйна Путин просто краде земя нищо повече.
Коментиран от #51
11:43 07.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 любопитен
11:45 07.10.2026
51 Не бъди глупав
До коментар #48 от "Роко":Не Русия е до САЩ, а САЩ до руските граници. Просто е кой за кой е заплаха. Пропагандата за глупаци е забавна, но не за всеки!
11:45 07.10.2026
52 Роко
До коментар #39 от "Атина Палада":Ми те ги опазиха за цяла година война има 20 загинали американци ВСИЧКИТЕ при не боеви инциденти. Опс излъгах едната умря от болест. Иранските ракети имаха известни успехи само когато атакуваха цивилни обекти в неутрални държави.
Коментиран от #53, #55
11:46 07.10.2026
53 САЩ е световен агресор
До коментар #52 от "Роко":и терорист! Не вярвам, че има човек с мозък, който да не вижда това.
11:48 07.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Враг си ти
До коментар #32 от "Напомням!":и тези които те изкарват да ни вредиш и тролиш срещу Русия!
11:54 07.10.2026
57 Ха така
До коментар #18 от "Пич":Скоро в Финландия Полша и в прибалтийските страни които промениха конституциите си заради мирния разбойник ще паркират ядрени тояги и тогава голяма веселба ще настане в кремъл шъ знайш
12:29 07.10.2026