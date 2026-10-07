Ракети на НАТО пред портите на Русия! Швеция разполага Patriot в Полша

Швеция ще разположи системи за противоракетна отбрана Patriot в Източна Полша, за да помогне за защитата на логистичен център на НАТО, чрез който се доставят оръжия за Украйна. Шведският министър-председател Улф Кристершон обяви това решение, съобщава Reuters.

Операцията трябва да започне през декември и в нея ще участват около 100 военнослужещи от шведско подразделение за противовъздушна отбрана, базирано в Халмстад.

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"Целта на разполагането както на Gripen, така и на Patriot е... да се защити логистичният център на НАТО на летището в Полша", заяви Кристершон.

Той не уточни колко системи ще бъдат изпратени в Полша.

Източник: news.bg