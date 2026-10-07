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Ракети на НАТО пред портите на Русия! Швеция разполага Patriot в Полша
  Тема: Украйна

Ракети на НАТО пред портите на Русия! Швеция разполага Patriot в Полша

7 Октомври, 2026 10:53 1 148 57

  • нато-
  • полша-
  • швеция-
  • ракети-
  • пейтриът-
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  • балтийско море

Операцията трябва да започне през декември и в нея ще участват около 100 военнослужещи от шведско подразделение за противовъздушна отбрана

Ракети на НАТО пред портите на Русия! Швеция разполага Patriot в Полша - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Швеция ще разположи системи за противоракетна отбрана Patriot в Източна Полша, за да помогне за защитата на логистичен център на НАТО, чрез който се доставят оръжия за Украйна. Шведският министър-председател Улф Кристершон обяви това решение, съобщава Reuters.

Операцията трябва да започне през декември и в нея ще участват около 100 военнослужещи от шведско подразделение за противовъздушна отбрана, базирано в Халмстад.

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"Целта на разполагането както на Gripen, така и на Patriot е... да се защити логистичният център на НАТО на летището в Полша", заяви Кристершон.

Той не уточни колко системи ще бъдат изпратени в Полша.

Източник: news.bg


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 После

    36 8 Отговор
    не ривете, защо Русия ви млати! Агресори!

    Коментиран от #35

    10:54 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ехо

    20 2 Отговор
    Тия ракети какво могат да правят!?

    Коментиран от #39

    10:56 07.10.2026

  • 4 ПУТИН

    7 17 Отговор
    Се оказа Голям БАСТУН.

    НАТО почна да се въоръжава
    До зъби .

    Коментиран от #7, #15, #33

    10:57 07.10.2026

  • 5 ХА ХА ХА

    28 3 Отговор
    Колкото Пейтиът помогнаха за защитата на американските бази в Персийския залив, толкова ще помогнат и на хиените на Европа ...

    11:00 07.10.2026

  • 6 Войната е започната от Путин,

    5 19 Отговор
    да си яде ..... помията която сготви!

    Швеция е една от канарите в този алиянс!

    Ние Българите сме "слаба ракия " кой ни хване
    все ни ...." оправя"!!!

    А такива като "Кимон Георгиев", може да ни "оправят" цял живот!!!

    Коментиран от #42

    11:00 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Герасимов

    8 4 Отговор
    Шефе шведите пращат 100 човека с ракети да защитават поляците!
    ВВП : И кво, прати чистачките на Кремъл за час ще се оправят.

    11:02 07.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Реалист

    13 3 Отговор
    ПАтрЕота много помогна на ООкрайна и Езраелски фашисти

    11:02 07.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пич

    21 4 Отговор
    Глупостта не е за хвалба!!!
    Полша се състои само от големи малоумници, които въобще не схващат, че ги готвят за първият голям курбан след Украйна!!! И то не какъв да е курбан, а Хекатомба!!! А
    А шведите защо се бутат за жертвоприношение....?!

    Коментиран от #57

    11:06 07.10.2026

  • 19 Путин е най-великият овчар!

    4 19 Отговор
    Отглежда 245 милиона овце.Изкла 2,5 от тях,а останалите са молят да ги нахрани.

    Коментиран от #27

    11:06 07.10.2026

  • 20 Само питам

    17 4 Отговор
    Соросите какво рекламират тази неефективна ПВО система Патриот нали се видя, че за нищо не става??!!

    11:06 07.10.2026

  • 21 Мимч

    13 2 Отговор
    Ами те да си защитават в Полша,а като преминат тези оръжия границата с крайна кой ще ги защити.Руснаците още преди Лвов след границата ще ги унищожат..

    11:07 07.10.2026

  • 22 Що се абите?

    11 1 Отговор
    Те, ако решат да го ударят, ще го ударят и с Патриота там. Няма даже и да разберете.

    11:08 07.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Варненец

    11 1 Отговор
    И кво? Тези маневри само показват симптомите на натуфското безсилие 🤭

    11:09 07.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Такава Стратегия

    0 9 Отговор
    Да разшириш
    НАТО още повече ..
    Само един КГБ ПРОЙДОХА
    може да сътвори

    11:14 07.10.2026

  • 29 Айляк

    7 0 Отговор
    Ефектни заглавия за нищо:))

    11:14 07.10.2026

  • 30 Мдаа

    8 0 Отговор
    Това ли е натовската сила? Само транспортират ракети от една държава в друга, с което на практика си признават, че няма достатъчно! Хихихи

    11:15 07.10.2026

  • 31 Помним

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "А МОЧАТА?":

    И ще има възмездие за тия дето ядохте тортата

    11:16 07.10.2026

  • 32 Напомням!

    0 10 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия както можете да се убедите всеки ден - винаги е била и си остава наш голям враг!!!

    Коментиран от #34, #40, #41, #43, #47, #54, #56

    11:17 07.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Русия не ми е враг

    13 0 Отговор

    До коментар #32 от "Напомням!":

    Враг ми е НАТО, което прави и поддържа войни, за да ме обира и тъпче касичката на САЩ!

    11:18 07.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Сатана Z

    5 0 Отговор
    В Саудитска Арабия имаше над 500 Patriot,но Късите ги дупчат като Швейцарско сирене.

    11:21 07.10.2026

  • 37 Чудя се

    6 0 Отговор
    На нашите тъпи евроатлантици ще борят Русия ами айде отивайте какво чакате

    11:21 07.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ехо":

    Освен да свалят врабчета,друго патриотите не могат:) Ако можеха,щяха да опазят американските военни бази в Близкия Изток от Иран..

    Коментиран от #52

    11:24 07.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Какво Пък

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Войната е започната от Путин,":

    Русия отдавна твърди, че НАТО е заплаха и днес това вече на всички е ясно. А може би точно поради тази причина, Путин изнесе неизбежната война в Украйна, а ?

    Коментиран от #48

    11:28 07.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Гошо

    4 0 Отговор
    Не трябваше ли в Украйна да са тия ракети или там опасно ?
    Я ги гръмнали руснаците ,я пък украинците ги продали

    11:33 07.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Роко

    0 3 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    Враг е защото теб не можа да изкара от кочината.

    11:38 07.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Роко

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "Какво Пък":

    Защитни ракети са в страна от НАТО с какво това е опасно за Рассия? Всъщност има един вариант когато са опасни ако Рассия се готви да напада НАТО тогава те могат да попречат на плановете на руските нацисти да убиват цивилни. А в Украйна Путин просто краде земя нищо повече.

    Коментиран от #51

    11:43 07.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 любопитен

    1 0 Отговор
    "Ракети на НАТО пред портите на Русия! Швеция разполага Patriot в Полша", къде е новината, като ракетите са и в Украйна?

    11:45 07.10.2026

  • 51 Не бъди глупав

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Роко":

    Не Русия е до САЩ, а САЩ до руските граници. Просто е кой за кой е заплаха. Пропагандата за глупаци е забавна, но не за всеки!

    11:45 07.10.2026

  • 52 Роко

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Ми те ги опазиха за цяла година война има 20 загинали американци ВСИЧКИТЕ при не боеви инциденти. Опс излъгах едната умря от болест. Иранските ракети имаха известни успехи само когато атакуваха цивилни обекти в неутрални държави.

    Коментиран от #53, #55

    11:46 07.10.2026

  • 53 САЩ е световен агресор

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Роко":

    и терорист! Не вярвам, че има човек с мозък, който да не вижда това.

    11:48 07.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Враг си ти

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Напомням!":

    и тези които те изкарват да ни вредиш и тролиш срещу Русия!

    11:54 07.10.2026

  • 57 Ха така

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Скоро в Финландия Полша и в прибалтийските страни които промениха конституциите си заради мирния разбойник ще паркират ядрени тояги и тогава голяма веселба ще настане в кремъл шъ знайш

    12:29 07.10.2026

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