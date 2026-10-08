Първият дипломат на Техеран: Иран ще отговори до дни на позицията на Тръмп за Ормузкия проток

Иран може да отговори до няколко дни на позицията на САЩ по предложението за отваряне на Ормузкия проток, заяви външният министър Абас Арагчи. По думите му Техеран все още разглежда отговора на Вашингтон, а дипломатическият процес продължава.

„Дипломатическият процес все още е в ход“, каза Арагчи, цитиран от иранската осведомителна агенция „Тасним“ и от Ройтерс.

Иранското предложение предвижда стратегическият морски път да бъде отворен отново в рамките на седем дни. В изявлението си Арагчи не посочи конкретен срок за окончателния отговор на Техеран, а заяви, че той може да бъде даден „до няколко дни“.

Разменени обвинения между Техеран и Вашингтон

По-рано говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи обвини държавния секретар на САЩ Марко Рубио в „изопачаване на историческите факти“.

„Изопачаването на историческите факти не може да заличи от общественото съзнание реалността на многократните нарушения на поети ангажименти от страна на САЩ“, заяви Багаи.

Реакцията му последва изявление на Рубио, че Техеран „многократно е пропускал възможността за споразумение“. Така двете страни продължиха публичния спор за причините, поради които досега не е постигнато договореност.

Засега не е обявено каква ще бъде американската позиция по следващия отговор на Иран. Потвърденото е, че Техеран продължава да разглежда предложението на Вашингтон и очаква да формулира своята реакция в близките дни.

Източници: bta.bg