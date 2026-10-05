Украинската армия: Използваме роботизирани картечници, управлявани от изкуствен интелект, срещу руските дронове

Украйна започна да прехваща руски реактивни дронове с помощта на тежки картечници, монтирани на управлявани от изкуствен интелект куполни установки, съобщи говорител на украинските военновъздушни сили, цитиран от Франс прес, пише БТА.

От няколко месеца страната търси решение за противодействие на тези дронове, които Русия използва масово. Те са много по-бързи от конвенционалните модели, често са насочвани към Киев, а украинските военни срещат трудности при свалянето им, отбелязва агенцията.

Тежките картечници, монтирани на управлявани от изкуствен интелект куполни установки, вече са успели да свалят реактивни дронове от ново поколение близо до украинската столица, каза говорителят на украинските военновъздушни сили. Тези системи представляват на практика мобилна огнева единица без човешки оператор. Те използват оптични системи и изкуствен интелект, за да нанасят удари, отбеляза говорителят. Системите съчетават картечница с автоматизирана куполна установка, снабдена с множество сензори.

"Това не е панацея. Само защото е свален летателен апарат, не означава, че сме открили средство, което променя изцяло правилата на играта", посочи говорителят, като обясни, че новата система има ограничен обсег от малко над един километър и "работи при благоприятни условия".

Най-малко един човек е загинал и още един е бил ранен при руска атака с дронове срещу търговски кораб, собственост на Турция, в Черно море, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Ужасяващ удар от два руски дрона срещу търговски кораб в неутрални води, превозващ царевица, собственост на Турция. На борда са били граждани на Азербайджан и Индия", написа той в Екс.

"Към момента, за съжаление, знаем, че капитанът на кораба е загинал. Съдбата на още един човек все още се изяснява. Единадесет членове на екипажа бяха спасени, един от тях е ранен", каза Зеленски.

Зеленски подчерта, че Украйна неведнъж е предлагала конкретни мерки за деескалация и гарантиране на сигурността в Черно море, като добави, че е имало и съответни предложения от трети държави, отбелязва Укринформ.

"Русия обаче последователно избира терора и потапянето на търговски кораби вместо нормалното корабоплаване. Необходим е натиск, за да се възстанови глобалната продоволствена сигурност. И всеки, който наистина се интересува от това, трябва да помогне", написа украинският президент.

Отделно от това, по-рано днес трима души бяха убити при руска атака с управляеми бомби срещу Харков, а още 25 са ранени, съобщи в Телеграм кметът на града Игор Терехов, като подчерта, че при удари са били нанесени щети на жилищни сгради и складове.

По-рано днес Министерството на вътрешните работи на Румъния съобщи, че двама души са били намерени мъртви, а 11 членове на екипажа на търговския кораб са били спасени, отбелязва агенция Аджерпрес.

На борда на кораба е избухнал пожар и след това той е потънал извън териториалните води на Румъния, уточни министерството.

По данни на румънското вътрешно министерство около 11:00 ч. гранични полицаи от бреговата охрана са били уведомени от Координационния център за морско спасяване в Констанца, че на борда на търговски кораб, намиращ се в изключителната икономическа зона на Румъния, на около 30 морски мили (към 55 километра) южно от селището Сфънту Георге, е избухнал пожар.

Координационният център за морско спасяване е задействал операция по издирване и спасяване на хора в опасност в морето и кораб на бреговата охрана е определен за координатор на издирвателно-спасителните дейности. Граничните полицаи, заедно със свои колеги от главния инспекторат по авиация, незабавно са предприели действия по издирването и спасяването на членовете на екипажа.

Френският президент Еманюел Макрон осъди "безотговорния избор" на Русия да "засили ударите си срещу украинската инфраструктура", предаде Франс прес.

Макрон днес проведе разговор с украинския президент Володимир Зеленски.

"Няма да се поддадем нито на сплашване, нито на ескалацията от страна на Русия. И нека Русия не се заблуждава, времето работи срещу нея", написа френският държавен глава в платформата Екс.

Той също така изрази съжаление за "упорития отказ на Москва да се вслуша във всички призиви за прекратяване на огъня".

Русия вчера обяви, че ще засили ударите си по украинската инфраструктура, след като за четвърти пореден ден атакува мост в Киев.

Този ход е "в нарушение на най-основните принципи на международното хуманитарно право", добави Еманюел Макрон.

"Франция и Европа ще продължат да изпълняват отговорностите си за подкрепа на Украйна и да търсят всяка възможност за подпомагане на цивилните, постигане на деескалация на военните действия и напредък към справедлив и траен мир", написа още президентът.

Германският канцлер Фридрих Мерц посети Киев вчера, за да изрази подкрепата си и да поеме нов ангажимент за финансова помощ за Украйна.

Володимир Зеленски предупреди за тежката ситуация в столицата, която по думите му преживява "ужасяващи дни и нощи".