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Володимир Зеленски: Силите за отбрана на Украйна не са провеждали бойна операция в български води!

Володимир Зеленски: Силите за отбрана на Украйна не са провеждали бойна операция в български води!

6 Октомври, 2026 22:53, обновена 7 Октомври, 2026 00:04 1 358 116

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • черно море-
  • ракети-
  • дронове

Зеленски заяви, че тази поредна трагедия с цивилни плавателни съдове е продължение на руските опити да превърнат западната зона на Черно море в абсолютно непригодна за корабоплаване

Володимир Зеленски: Силите за отбрана на Украйна не са провеждали бойна операция в български води! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Силите за отбрана на Украйна не са провеждали никакви операции във водите на България, където тази нощ бяха атакувани два кораба. Той направи изявлението в традиционното си видеообръщение към нацията, публикувано в ЮТюб канала на канцеларията на президента, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

"Тази нощ във водите на България бяха атакувани два цивилни кораба. Единият потъна, другият претърпя сериозни щети. Съчувстваме на всички пострадали. Украинските Сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето“, отбеляза Зеленски.

Президентът информира, че в момента украинските власти чрез разузнаването и специалните служби изясняват цялата налична информация за тази поредна атака в Черно море срещу граждански кораби. Зеленски заяви, че тази поредна трагедия с цивилни плавателни съдове е продължение на руските опити да превърнат западната зона на Черно море в абсолютно непригодна за корабоплаване.

"Уточнен е целият обем от данни с българската страна: нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Установено е, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове“, заяви украинският държавен глава, цитиран от Укринформ.

Президентът отбеляза, че е възложил на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), Министерството на отбраната на Украйна, украинското разузнаване и на всички украински служби да си взаимодействат максимално пълно с партньорите, за да имат и те, и Украйна повече възможности за защита. Зеленски благодари на всички, които в момента реагират принципно на подобни атаки от страна на Руската федерация.

Той припомни, че в навечерието на това събитие е бил поразен кораб във водите на Румъния. "Сега - България. Руснаците планират точно това - постоянно да увеличават ескалацията. Техните дронове вече постоянно навлизат в Молдова и това не е първата атака срещу кораби в Черно море във водите на наши партньори. Постоянно продължават и атаките срещу нашите пристанища. Трябва да има ясна реакция на тази руска агресивност. Необходими са абсолютно категорични ответни действия“, подчерта президентът.

Министър-председателят Румен Радев съобщи днес на среща с институциите в Министерския съвет, че около 3:00 часа тази нощ са атакувани два търговски кораба с дронове - морски и въздушни. Той посочи, че и на двата кораба са нанесени поражения. Единият кораб, плаващ под флага на Того, е потънал. Вторият атакуван кораб е получил поражения и на борда му е възникнал пожар. Екипажът е евакуиран. Двама ранени са транспортирани с плавателен съд на Военноморските сили към Варна, където са мобилизирани медицински екипи от Военноморската болница. Единият е с травма на главата, а другият – с изгаряния, каза областният управител на града Марио Смърков. За екипажа на потъналия кораб няма абсолютно никаква информация, допълни той.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова сънародниците си да се подготвят за предстоящия руски масиран удар, за който той предупреди по-рано днес в приложението Телеграм, и да му отговорят, предаде Укринформ.

Говорейки за подготовката на руснаците за мащабен удар, в традиционното си вечерно видеообръщение към нацията Зеленски призова украинците да се защитят и да реагират на сигнали за ракетна опасност.

"Има актуализирана информация от разузнаването за руснаците, които подготвят масиран удар. Моля ви, моля ви - защитете се. Моля, реагирайте на сигнали за ракетна опасност“, каза той. Президентът увери, че украинските служби и украинските военновъздушни сили са готови да реагират, доколкото украинските средства за отбрана позволяват.

Зеленски обясни, че много зависи от партньорите - от всеки лидер, от всяка държава в света, която разполага със средствата за отбрана, от които се нуждае Украйна, и която може да ѝ прехвърли. "Много е важно да има политическа воля за това, по-специално в САЩ, по-специално в Европа, по-специално у определени други партньори. Светът е по-голям от руското зло и защитата на човешкия живот трябва да бъде обща кауза. Благодаря на всички, които наистина помагат! Благодаря на всички, които са с нас, които са с Украйна", заяви той.

Преди това президентът обяви в социалната платформа Фейсбук нови пакети от санкции, насочени срещу доставките на ключова техника за производството на оръжия за Русия. Това е било решено на заседание на Висшето командване, съобщи Укринформ.

"Беше представен доклад от Главното разузнавателно управление (ГРУ) относно технологичните приоритети на Русия за тази и следващата година, както и относно съответните доставки за Русия на ключови компоненти и оборудване за производство на оръжия. В тази връзка ще бъдат подготвени нови пакети от санкции, а ГРУ ще внесе предложенията си в Министерския съвет и в Съвета за национална сигурност и отбрана“, заяви държавният глава.

Зеленски отбеляза, че украинските власти работят и за синхронизиране на украинските санкции с юрисдикциите на партньорите. По време на заседанието президентът се запозна и с подробни доклади относно възможностите на системите за радиоелектронна борба използването им за защита на инфраструктурата.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да бе !

    59 8 Отговор
    Те така и газопроводите не бяха гърмели!
    Що ли ги арестуваха тез германци?

    22:55 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    54 6 Отговор
    Те и по полският трактор не бяха стреляли.

    22:56 06.10.2026

  • 6 Фен

    55 7 Отговор
    Вие почнахте да удряте по цивилни кораби. Вие почнахте ескалацията. Вие "затворихте" руското въздушно пространство. Сега стискай зъби, и чакай края. Няма да чакаш дълго, не се страхувай.

    22:56 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    51 8 Отговор
    Защо ѝ е на Русия да напада България?

    Да припомня, че след като украинците пуснаха мините в Черно море, веднага обвиниха Русия, но после истината излезе наяве.

    Искат да ни вкарат във войната.

    Коментиран от #15

    22:57 06.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Наблюдател

    30 7 Отговор
    Ами прав е зеленият нацист, тези води в които са ударени корабите не са български!

    23:00 06.10.2026

  • 11 Наблюдател

    37 6 Отговор
    Да припомним, че нацистите от Украйна нападнаха и Германия като им взривиха газопроводите!

    23:02 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 тц тц тц

    34 8 Отговор
    Спрете да отвращавате хората с мусурата на този клоун

    Коментиран от #66

    23:03 06.10.2026

  • 14 Да благодарим на Украйна

    10 24 Отговор
    Че издумка няколко танкера в отговор на потопените търговски кораби в наши води. А нашите фатмаци борци за мир се чешат по главите.

    Коментиран от #26, #37

    23:05 06.10.2026

  • 15 Напълно

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Възможно! От стратегическа гледна точка, ние сме перлата на балканите! От България може да биеш и към Азия, и към Европа, и към Африка!

    23:05 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 56879876523456

    21 6 Отговор
    да бе, Шмрък, знаем, вярваме ти

    23:07 06.10.2026

  • 18 Миризлив Грийн Пор

    17 5 Отговор
    Всичко е заради Брендо, вече не изпраща стока без авансово плащане, а това което идва за без паеи е тотален боклук и почвам да правя щуротии.

    23:08 06.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Соваж бейби

    24 4 Отговор
    Зели трябва да бъде номиниран в рекордните на Гинес за профисионален лъжец номер едно в Света !

    23:15 06.10.2026

  • 22 123

    16 5 Отговор
    Абе ЗЕЛЮ освен УРСУЛА и ЛОНДОНСКОТО СИТИ които почти ти вярват(защото те ти ПОРЪЧВАТ какво да правиш), кой друг ти вярва.Както Байданчо беше казал за СИН ПОТОК "Една бомба и дотам. Искате да се водят ВОЙНИ- това ти е ПОРЪЧАНО.

    23:15 06.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ТОЯ ИЗКА ДА НА ВКАРА

    15 4 Отговор
    ВЪВ ВОЙНИЧКАТА МУ С ТИЯ ЕФТИНИ НОМЕРА....

    23:16 06.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 И защо да благодаря

    15 4 Отговор

    До коментар #14 от "Да благодарим на Украйна":

    на фашагите в Украйна, които ги ползват да унищожават ЕС и да купувам скъпо гориво. Все пак не всеки е глупак и да се радва, че го унищожават!

    Коментиран от #35

    23:18 06.10.2026

  • 27 Някой

    6 11 Отговор
    Да се маха Тръмп и са идва нормален президент и да оправи блатарите. Едно време Рейгън за 5 години ги приключи.

    23:18 06.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Последния индианец

    2 21 Отговор
    Това прилича на поредната руска провокация.От Русия си мълчат, защото явно за тях е гордост да се гаврят и да потапят търговски кораби в наши води.Империята на злото продължава да безчинства.

    23:19 06.10.2026

  • 30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 2 Отговор
    ЗНАЧИ ЕМИЛИЯН ГАБАРЕНКО
    И ПЕТЪР ЛАЧЕВ ОТ БУЛГАРТАБАК СА ИЗГОРЕЛИТЕ :)
    ....
    КАК НЯМА СА СИ СИПЯ ВТОРА ЧАШКА ТРОФЕЕН АРМАНЯК НАПОЛЕОН:)

    23:19 06.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ние

    6 3 Отговор
    Води ни Путине ! Води ни братко наш! Дай ни правилната посока!

    23:23 06.10.2026

  • 35 Българин

    5 17 Отговор

    До коментар #26 от "И защо да благодаря":

    Украинските герои се борят с руския фашизъм и злото джудже милиционер. Те защитават и нас от руския империализъм.

    Коментиран от #39

    23:23 06.10.2026

  • 36 Пий си хапчетата

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа 81":

    И си лягай.

    Коментиран от #40

    23:24 06.10.2026

  • 37 Ха Ха

    15 4 Отговор

    До коментар #14 от "Да благодарим на Украйна":

    Силите за отбрана на Украйна се отбраняват - какви бойни операции в български води? Както НАТО е отбранителен съюз - какви интервенции в Югославия, Афганистан, Ирак, Либия? - не, няма такива

    Коментиран от #44

    23:24 06.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ами украинският режим е фашистки

    15 3 Отговор

    До коментар #35 от "Българин":

    А продажници като зеленски унищожиха Украйна за чужди интереси и унищожават Европа. Само глупак може да се радва, че го унищожават!

    Коментиран от #46

    23:26 06.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 маке

    6 2 Отговор
    Че какво ще отбранявт украинците в чужди води...По добре е да каже, че на са нападали в чужди води, ама едва ли е така

    23:29 06.10.2026

  • 44 Точно така

    3 13 Отговор

    До коментар #37 от "Ха Ха":

    Няма такива прав си. Има руски хибридни атаки и директно нахлуване на територията на суверенна държава Украйна. Това са фактите.

    23:31 06.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Българин

    4 15 Отговор

    До коментар #39 от "Ами украинският режим е фашистки":

    Фашист е Путин и нападна Украйна.

    Коментиран от #52, #93, #112

    23:34 06.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 България 🇧🇬

    10 1 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ ПЛЪХ ТЕРОРИСТ 🇺🇦🚾🖕

    Коментиран от #55

    23:37 06.10.2026

  • 49 Е.С.

    6 1 Отговор
    Какво се оправдаваш, бе! Това е операция под чужд флаг!

    23:37 06.10.2026

  • 50 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    2 8 Отговор
    РОССИ НИКОГА НЕ КРАДЕ
    САМО ВЗИМА КАКВОТО РЕШИ
    РОССИ НИКОГА НЕ ЛЪЖЕ
    ТОЙ ПРОСТО ТАКА СИ ДИША.

    23:39 06.10.2026

  • 51 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 5 Отговор

    До коментар #41 от "Звучиш глупаво":

    И ПРЕДИ И СЕГА
    РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    Коментиран от #56

    23:41 06.10.2026

  • 52 Фашистки е режима в Украйна

    8 0 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    Такива като теб ползвани за лъжи само показват фашизма в Украйна. Сори за истината.

    Коментиран от #65

    23:42 06.10.2026

  • 53 Факт

    3 0 Отговор
    Всъщност информацията е на нашия спецназ тихана морско разузнаване ,комбинирана атака с воден и и по въздух дрон

    23:42 06.10.2026

  • 54 Мдаа

    6 0 Отговор
    На пристанището в Тулон - Франция в момента красиво гори единственият френски самолетоносач Шарл де Гол, който беше паркиран там за някакъв ремонт.

    На Путин ръцете са дълги!

    Мдаа...

    Коментиран от #62, #67

    23:42 06.10.2026

  • 55 Кашпировски

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "България 🇧🇬":

    Само махане на един плешив милиционер ще оправи нещата.

    23:42 06.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Кашпировски

    1 6 Отговор
    Усещам че ще гори здраво в блатата съвсем скоро.

    23:44 06.10.2026

  • 58 Защо

    0 6 Отговор
    на статийте за българския нацист коце, няма възможности за коментар? Руската подлога се крие защото знае, че ако продължава, ще го отнесе!

    23:44 06.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Оги

    3 0 Отговор
    Руснаците казаха, че от Укрия нищо няма да влезе или излезе. Трябва да си луд да си пратиш корабите там при положение, че са те предупредили.

    23:44 06.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Бг гражданин

    8 0 Отговор
    Не бойни операции,а провокации провеждате нон стоп по цяла Европа,опитвайки се да въвлечете НАТО в директен сблъсък с Русия.!

    23:46 06.10.2026

  • 64 az СВО Победа 81

    8 1 Отговор

    До коментар #45 от "Хапчетата!":

    Снощи Киев изстреля общо 868 БПЛА, от които над 650 по Москва. Без резултат.

    Отделно изстреля и рекордно число - цели 17 броя КР "Фламинго". Отново без резултат. Руснаците ги свалиха всичките.

    Явно целта е била масирани поражения в навечерието на рожденния ден на Путин - утре 07.10.
    Не се е получило...
    И са минали на вариант Б - операция под "чужд флаг" с двата кораба. двата кораба.

    Коментиран от #104

    23:46 06.10.2026

  • 65 Българин

    0 7 Отговор

    До коментар #52 от "Фашистки е режима в Украйна":

    Такива като теб няма да променят нищо. Факт е че фашистката федерация нахлу в Украйна и избива хора тамТази федерация ни е враг и вече го обяви официално.

    Коментиран от #68, #69, #87

    23:47 06.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Премина границата

    0 3 Отговор
    Някой трябва да спре чудовището Путин.

    Коментиран от #76

    23:50 06.10.2026

  • 72 Колю пyйката

    2 5 Отговор
    Руснаците да не ни предизвикват, че са ни яли попарата! Ние сме съвайвъри и бойци! Оцеляхме от 500 години турско робство и 50 години руско робство! Шампиони сме по борба, щанги и бокс! Българин е световен шампион по силов многобой! Българин изяде най лютите чушки и победи двукратния световен шампион! Ние сме храбър народ! Слава български юнаци!

    23:50 06.10.2026

  • 73 Отговор

    3 1 Отговор
    Тази нагла проява срещу България не трябва да остане без отговор!

    23:51 06.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Българин

    0 4 Отговор

    До коментар #68 от "Така е":

    Фашизма е в Русия и Украйна се бори с него и защитава Европа .

    Коментиран от #81

    23:51 06.10.2026

  • 76 Като гледам

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Премина границата":

    фашагата зеленски те е изкарал да показваш трагедията си. 😄

    23:52 06.10.2026

  • 77 Балкан

    1 1 Отговор
    Тези, които извършиха варварското нападение срещу българските морски води на Черно море трябва да бъдат преследвани, където и да се намират по света.

    Коментиран от #108

    23:53 06.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ядка

    1 0 Отговор
    Чета и виждам мненията на много коментиращи че се нуждаят от извънреден и интензивен курс по възстановяване на българското си самосъзнание. В противен случай отнемане на българското гражданство и чупката.

    23:54 06.10.2026

  • 80 Е.С.

    1 0 Отговор
    Ясно е, че зельо не може да ни убеди, че не е той. Опитва се да вкара България в сблъсък с Русия! Смърди от километри.
    А и що да не направи услуга на Гюров преди изборите, като му даде поредната дъвка.

    23:55 06.10.2026

  • 81 Виждам

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Българин":

    С тролене идеално показваш фашизма в Украйна! За жалост фашизма в Украйна унищожава Европа. Явно много мразиш Европа и България.

    23:55 06.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 За жалост

    0 2 Отговор

    До коментар #78 от "Точно така":

    героите в Украйна, загиват заради фашисткият режим в Украйна обслужващ чужди интереси и унищожаващи Европа!

    Коментиран от #89

    23:56 06.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 България прекратява всякаква помощ

    1 0 Отговор
    и всичко свързано с Украйна до приключване на войната.

    Коментиран от #88

    23:57 06.10.2026

  • 86 Намерете ги

    0 1 Отговор
    Както правят израелските тайни служби и дори явно го обявяват, така и българските служби трябва да си поставят за цел да открият и да потърсят отговорност от извършителите на този варварски акт срещу България! Това е недопустима агресия срещу България срещу нашата държава. Не ме е страх от извършителите нито от тяхната държава, ако се опитват точно това да направят и да всеят страх сред нас. Не става.

    23:58 06.10.2026

  • 87 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Българин":

    Но това не спира глу... да троли и показва фашизма в Украйна унищожаващ Европа!

    Коментиран от #95

    23:58 06.10.2026

  • 88 Не съм съгласен

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "България прекратява всякаква помощ":

    След като Русия си позволява подобно нещо то тогава съм съгласен целия военнопромишлен комплекс на България да заработи на пълни обороти в полза на Украйна и на всеки който се бори срещу опитващите се да се да ги подчинят

    Коментиран от #91, #105

    23:59 06.10.2026

  • 89 Точно така

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "За жалост":

    Героите загиват за да отстояват украинската независимост. Нападна ги фашистката армия на един полудял милиционер преял с власт,за който човешкият живот е нищо.
    Слава на героите!

    Коментиран от #96

    00:00 07.10.2026

  • 90 БАТЕ ЕРДО

    2 1 Отговор
    И ДВАТА КОРАБА
    СА ТУРСКИ .

    УДАРЕНИЯ КОРАБ вчера Край
    Румъния
    И Той
    Е ТУРСКИ .

    РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ ДА
    ОЧАКВАТ СЕРИОЗЕН ОТГОВОР
    ОТ ТУРСКА СТРАНА

    Коментиран от #97

    00:02 07.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Щом е непригодна западната зона

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    на Черно Море за корабоплаване, да ползват източната! Руснаците ще проверяват корабите и ако не пренасят оръжие , ще ги пускат.

    00:03 07.10.2026

  • 94 ТАНКЕРЪТ КРАЙ СОЧИ

    1 0 Отговор
    УСПЯХА ЛИ ДА ГО УГАСЯТ?

    ГОРЕШЕ КАТО
    ЗА ПОСЛЕДНО.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #114

    00:03 07.10.2026

  • 95 Точно така

    0 2 Отговор

    До коментар #87 от "Така е":

    Фашистката РФ нападна Украйна и сега украинците се борят за защита на цяла Европа.

    Коментиран от #99

    00:03 07.10.2026

  • 96 Героите загиват

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Точно така":

    заради фашисткият режим в Украйна, обслужващ чужди интереси и унищожаващ Европа. Ти явно много мразиш Европа и България.

    Коментиран от #98

    00:03 07.10.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Точно така

    0 1 Отговор

    До коментар #96 от "Героите загиват":

    Героите се борят с фашиста Путин и пазят Европа от руския фашизъм.

    Коментиран от #102

    00:06 07.10.2026

  • 99 Фашисткият режим в Украйна

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Точно така":

    обслужва чужди интереси и унищожава Европа. Ти защо толкова мразиш Европа и България. Ко са ти напраили.

    00:07 07.10.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Героите в Украйна

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "Точно така":

    Загиват заради фашиста и продажник зеленски, заради който се излагаш и те ползват за унищожението на Европа. Защо мразиш Европа и България и си паднала да показваш фашизма в Украйна. Жалко е! Наистина. Знам, че няма с ко да разбереш, иначе не би паднала така.

    00:09 07.10.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 ГОРИ НАЙ ГОЛЯМАТА

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "az СВО Победа 81":

    НЕФТОБАЗА

    ВОЛОДАРСКАЯ .

    ВЪВ МУСКАЛАБАД.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ТАКА Е РЕЗУЛТАТИ НЯМА
    От УДАРИТЕ ОТ УКРАНСКИ ДРОНОВЕ

    БРЕ РЕДНЕК .

    00:10 07.10.2026

  • 105 Айде фашистите

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Не съм съгласен":

    да отидете на фронта! Фашиста и продажник зеленски има неистова нужда от пушечно месо. България няма нужда да обслужва фашизъм.

    Коментиран от #111

    00:11 07.10.2026

  • 106 Българин

    1 0 Отговор
    РФ ни обяви за враг. Взривява заводи на наша територия,потапя кораби. Сега трябва с всички сили да помагаме на украинските братя да победят полуделия диктатор Путин и да освободят и руския народ.

    Коментиран от #109

    00:11 07.10.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Тези води не са български - неутрални са

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Балкан":

    Кух та дрънка!

    00:13 07.10.2026

  • 109 Жалко е да се лъже

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Българин":

    Показва трагедията на човек и фашизма в Украйна как ползва глу.... за унищожението на Европа.

    Коментиран от #116

    00:14 07.10.2026

  • 110 Право

    1 0 Отговор
    Моля да дадете определение за:

    1. Жертва
    2. Престъпник

    00:14 07.10.2026

  • 111 Да живее България

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Айде фашистите":

    Айде фашисте отивай на фронта Путин те зове.Лиман е свободен Вивалди ще те прати при Кобзон.

    00:14 07.10.2026

  • 112 Да бе да:)

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    Нападнал е в гръб руснаците от руските области на Украйна, които воюваха за да опазят езика си земите си от бандерите!
    А не като Зельо за златна тоалетна да затрие майчения си език

    00:15 07.10.2026

  • 113 ВТОРИ СМЪРТЕН СЛУЧАЙ

    0 1 Отговор
    От Чума в ИРКУТСК.

    Положението става много Сериозно .

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    ВОТ ЕТО ДВИЖУХА

    00:15 07.10.2026

  • 114 Наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "ТАНКЕРЪТ КРАЙ СОЧИ":

    Още не са угасили самолетоносача Шарл де Гол в Тулон! Гори си добре корабчето! Има да гори поне до утре! Но утешението за Макрон е че на него нямаше самолети!

    00:16 07.10.2026

  • 115 Супер

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "РЕДНЕК":

    И ся ако кажа, че с тролене изглежда човек глупаво и показва трагедията си, ша разбере ли глу...Амчи ние. Всека вечер му казват и всяка вечер показва трагедията си и фашистите в Украйна. Няма спасение с прости ора.

    00:16 07.10.2026

  • 116 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Жалко е да се лъже":

    Трагичен си ,но фактите са ясни. Руските фашисти са враг на Европа и България.

    00:17 07.10.2026

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