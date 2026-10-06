Володимир Зеленски: Силите за отбрана на Украйна не са провеждали бойна операция в български води!

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Силите за отбрана на Украйна не са провеждали никакви операции във водите на България, където тази нощ бяха атакувани два кораба. Той направи изявлението в традиционното си видеообръщение към нацията, публикувано в ЮТюб канала на канцеларията на президента, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

"Тази нощ във водите на България бяха атакувани два цивилни кораба. Единият потъна, другият претърпя сериозни щети. Съчувстваме на всички пострадали. Украинските Сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето“, отбеляза Зеленски.

Президентът информира, че в момента украинските власти чрез разузнаването и специалните служби изясняват цялата налична информация за тази поредна атака в Черно море срещу граждански кораби. Зеленски заяви, че тази поредна трагедия с цивилни плавателни съдове е продължение на руските опити да превърнат западната зона на Черно море в абсолютно непригодна за корабоплаване.

"Уточнен е целият обем от данни с българската страна: нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Установено е, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове“, заяви украинският държавен глава, цитиран от Укринформ.

Президентът отбеляза, че е възложил на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), Министерството на отбраната на Украйна, украинското разузнаване и на всички украински служби да си взаимодействат максимално пълно с партньорите, за да имат и те, и Украйна повече възможности за защита. Зеленски благодари на всички, които в момента реагират принципно на подобни атаки от страна на Руската федерация.

Той припомни, че в навечерието на това събитие е бил поразен кораб във водите на Румъния. "Сега - България. Руснаците планират точно това - постоянно да увеличават ескалацията. Техните дронове вече постоянно навлизат в Молдова и това не е първата атака срещу кораби в Черно море във водите на наши партньори. Постоянно продължават и атаките срещу нашите пристанища. Трябва да има ясна реакция на тази руска агресивност. Необходими са абсолютно категорични ответни действия“, подчерта президентът.

Министър-председателят Румен Радев съобщи днес на среща с институциите в Министерския съвет, че около 3:00 часа тази нощ са атакувани два търговски кораба с дронове - морски и въздушни. Той посочи, че и на двата кораба са нанесени поражения. Единият кораб, плаващ под флага на Того, е потънал. Вторият атакуван кораб е получил поражения и на борда му е възникнал пожар. Екипажът е евакуиран. Двама ранени са транспортирани с плавателен съд на Военноморските сили към Варна, където са мобилизирани медицински екипи от Военноморската болница. Единият е с травма на главата, а другият – с изгаряния, каза областният управител на града Марио Смърков. За екипажа на потъналия кораб няма абсолютно никаква информация, допълни той.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова сънародниците си да се подготвят за предстоящия руски масиран удар, за който той предупреди по-рано днес в приложението Телеграм, и да му отговорят, предаде Укринформ.

Говорейки за подготовката на руснаците за мащабен удар, в традиционното си вечерно видеообръщение към нацията Зеленски призова украинците да се защитят и да реагират на сигнали за ракетна опасност.

"Има актуализирана информация от разузнаването за руснаците, които подготвят масиран удар. Моля ви, моля ви - защитете се. Моля, реагирайте на сигнали за ракетна опасност“, каза той. Президентът увери, че украинските служби и украинските военновъздушни сили са готови да реагират, доколкото украинските средства за отбрана позволяват.

Зеленски обясни, че много зависи от партньорите - от всеки лидер, от всяка държава в света, която разполага със средствата за отбрана, от които се нуждае Украйна, и която може да ѝ прехвърли. "Много е важно да има политическа воля за това, по-специално в САЩ, по-специално в Европа, по-специално у определени други партньори. Светът е по-голям от руското зло и защитата на човешкия живот трябва да бъде обща кауза. Благодаря на всички, които наистина помагат! Благодаря на всички, които са с нас, които са с Украйна", заяви той.

Преди това президентът обяви в социалната платформа Фейсбук нови пакети от санкции, насочени срещу доставките на ключова техника за производството на оръжия за Русия. Това е било решено на заседание на Висшето командване, съобщи Укринформ.

"Беше представен доклад от Главното разузнавателно управление (ГРУ) относно технологичните приоритети на Русия за тази и следващата година, както и относно съответните доставки за Русия на ключови компоненти и оборудване за производство на оръжия. В тази връзка ще бъдат подготвени нови пакети от санкции, а ГРУ ще внесе предложенията си в Министерския съвет и в Съвета за национална сигурност и отбрана“, заяви държавният глава.

Зеленски отбеляза, че украинските власти работят и за синхронизиране на украинските санкции с юрисдикциите на партньорите. По време на заседанието президентът се запозна и с подробни доклади относно възможностите на системите за радиоелектронна борба използването им за защита на инфраструктурата.