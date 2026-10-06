Володимир Зеленски: Силите за отбрана на Украйна не са провеждали бойна операция в български води!

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Силите за отбрана на Украйна не са провеждали никакви операции във водите на България, където тази нощ бяха атакувани два кораба. Той направи изявлението в традиционното си видеообръщение към нацията, публикувано в ЮТюб канала на канцеларията на президента, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
"Тази нощ във водите на България бяха атакувани два цивилни кораба. Единият потъна, другият претърпя сериозни щети. Съчувстваме на всички пострадали. Украинските Сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето“, отбеляза Зеленски.
Президентът информира, че в момента украинските власти чрез разузнаването и специалните служби изясняват цялата налична информация за тази поредна атака в Черно море срещу граждански кораби. Зеленски заяви, че тази поредна трагедия с цивилни плавателни съдове е продължение на руските опити да превърнат западната зона на Черно море в абсолютно непригодна за корабоплаване.
"Уточнен е целият обем от данни с българската страна: нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Установено е, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове“, заяви украинският държавен глава, цитиран от Укринформ.
Президентът отбеляза, че е възложил на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), Министерството на отбраната на Украйна, украинското разузнаване и на всички украински служби да си взаимодействат максимално пълно с партньорите, за да имат и те, и Украйна повече възможности за защита. Зеленски благодари на всички, които в момента реагират принципно на подобни атаки от страна на Руската федерация.
Той припомни, че в навечерието на това събитие е бил поразен кораб във водите на Румъния. "Сега - България. Руснаците планират точно това - постоянно да увеличават ескалацията. Техните дронове вече постоянно навлизат в Молдова и това не е първата атака срещу кораби в Черно море във водите на наши партньори. Постоянно продължават и атаките срещу нашите пристанища. Трябва да има ясна реакция на тази руска агресивност. Необходими са абсолютно категорични ответни действия“, подчерта президентът.
Министър-председателят Румен Радев съобщи днес на среща с институциите в Министерския съвет, че около 3:00 часа тази нощ са атакувани два търговски кораба с дронове - морски и въздушни. Той посочи, че и на двата кораба са нанесени поражения. Единият кораб, плаващ под флага на Того, е потънал. Вторият атакуван кораб е получил поражения и на борда му е възникнал пожар. Екипажът е евакуиран. Двама ранени са транспортирани с плавателен съд на Военноморските сили към Варна, където са мобилизирани медицински екипи от Военноморската болница. Единият е с травма на главата, а другият – с изгаряния, каза областният управител на града Марио Смърков. За екипажа на потъналия кораб няма абсолютно никаква информация, допълни той.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова сънародниците си да се подготвят за предстоящия руски масиран удар, за който той предупреди по-рано днес в приложението Телеграм, и да му отговорят, предаде Укринформ.
Говорейки за подготовката на руснаците за мащабен удар, в традиционното си вечерно видеообръщение към нацията Зеленски призова украинците да се защитят и да реагират на сигнали за ракетна опасност.
"Има актуализирана информация от разузнаването за руснаците, които подготвят масиран удар. Моля ви, моля ви - защитете се. Моля, реагирайте на сигнали за ракетна опасност“, каза той. Президентът увери, че украинските служби и украинските военновъздушни сили са готови да реагират, доколкото украинските средства за отбрана позволяват.
Зеленски обясни, че много зависи от партньорите - от всеки лидер, от всяка държава в света, която разполага със средствата за отбрана, от които се нуждае Украйна, и която може да ѝ прехвърли. "Много е важно да има политическа воля за това, по-специално в САЩ, по-специално в Европа, по-специално у определени други партньори. Светът е по-голям от руското зло и защитата на човешкия живот трябва да бъде обща кауза. Благодаря на всички, които наистина помагат! Благодаря на всички, които са с нас, които са с Украйна", заяви той.
Преди това президентът обяви в социалната платформа Фейсбук нови пакети от санкции, насочени срещу доставките на ключова техника за производството на оръжия за Русия. Това е било решено на заседание на Висшето командване, съобщи Укринформ.
"Беше представен доклад от Главното разузнавателно управление (ГРУ) относно технологичните приоритети на Русия за тази и следващата година, както и относно съответните доставки за Русия на ключови компоненти и оборудване за производство на оръжия. В тази връзка ще бъдат подготвени нови пакети от санкции, а ГРУ ще внесе предложенията си в Министерския съвет и в Съвета за национална сигурност и отбрана“, заяви държавният глава.
Зеленски отбеляза, че украинските власти работят и за синхронизиране на украинските санкции с юрисдикциите на партньорите. По време на заседанието президентът се запозна и с подробни доклади относно възможностите на системите за радиоелектронна борба използването им за защита на инфраструктурата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да бе !
Що ли ги арестуваха тез германци?
22:55 06.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гост
22:56 06.10.2026
6 Фен
22:56 06.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Анонимен
Да припомня, че след като украинците пуснаха мините в Черно море, веднага обвиниха Русия, но после истината излезе наяве.
Искат да ни вкарат във войната.
Коментиран от #15
22:57 06.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Наблюдател
23:00 06.10.2026
11 Наблюдател
23:02 06.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 тц тц тц
Коментиран от #66
23:03 06.10.2026
14 Да благодарим на Украйна
Коментиран от #26, #37
23:05 06.10.2026
15 Напълно
До коментар #8 от "Анонимен":Възможно! От стратегическа гледна точка, ние сме перлата на балканите! От България може да биеш и към Азия, и към Европа, и към Африка!
23:05 06.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 56879876523456
23:07 06.10.2026
18 Миризлив Грийн Пор
23:08 06.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Соваж бейби
23:15 06.10.2026
22 123
23:15 06.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ТОЯ ИЗКА ДА НА ВКАРА
23:16 06.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 И защо да благодаря
До коментар #14 от "Да благодарим на Украйна":на фашагите в Украйна, които ги ползват да унищожават ЕС и да купувам скъпо гориво. Все пак не всеки е глупак и да се радва, че го унищожават!
Коментиран от #35
23:18 06.10.2026
27 Някой
23:18 06.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Последния индианец
23:19 06.10.2026
30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ПЕТЪР ЛАЧЕВ ОТ БУЛГАРТАБАК СА ИЗГОРЕЛИТЕ :)
....
КАК НЯМА СА СИ СИПЯ ВТОРА ЧАШКА ТРОФЕЕН АРМАНЯК НАПОЛЕОН:)
23:19 06.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ние
23:23 06.10.2026
35 Българин
До коментар #26 от "И защо да благодаря":Украинските герои се борят с руския фашизъм и злото джудже милиционер. Те защитават и нас от руския империализъм.
Коментиран от #39
23:23 06.10.2026
36 Пий си хапчетата
До коментар #28 от "az СВО Победа 81":И си лягай.
Коментиран от #40
23:24 06.10.2026
37 Ха Ха
До коментар #14 от "Да благодарим на Украйна":Силите за отбрана на Украйна се отбраняват - какви бойни операции в български води? Както НАТО е отбранителен съюз - какви интервенции в Югославия, Афганистан, Ирак, Либия? - не, няма такива
Коментиран от #44
23:24 06.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ами украинският режим е фашистки
До коментар #35 от "Българин":А продажници като зеленски унищожиха Украйна за чужди интереси и унищожават Европа. Само глупак може да се радва, че го унищожават!
Коментиран от #46
23:26 06.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 маке
23:29 06.10.2026
44 Точно така
До коментар #37 от "Ха Ха":Няма такива прав си. Има руски хибридни атаки и директно нахлуване на територията на суверенна държава Украйна. Това са фактите.
23:31 06.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Българин
До коментар #39 от "Ами украинският режим е фашистки":Фашист е Путин и нападна Украйна.
Коментиран от #52, #93, #112
23:34 06.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 България 🇧🇬
Коментиран от #55
23:37 06.10.2026
49 Е.С.
23:37 06.10.2026
50 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
САМО ВЗИМА КАКВОТО РЕШИ
РОССИ НИКОГА НЕ ЛЪЖЕ
ТОЙ ПРОСТО ТАКА СИ ДИША.
23:39 06.10.2026
51 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #41 от "Звучиш глупаво":И ПРЕДИ И СЕГА
РОССИ СЕСЕСЕРЕ
Коментиран от #56
23:41 06.10.2026
52 Фашистки е режима в Украйна
До коментар #46 от "Българин":Такива като теб ползвани за лъжи само показват фашизма в Украйна. Сори за истината.
Коментиран от #65
23:42 06.10.2026
53 Факт
23:42 06.10.2026
54 Мдаа
На Путин ръцете са дълги!
Мдаа...
Коментиран от #62, #67
23:42 06.10.2026
55 Кашпировски
До коментар #48 от "България 🇧🇬":Само махане на един плешив милиционер ще оправи нещата.
23:42 06.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Кашпировски
23:44 06.10.2026
58 Защо
23:44 06.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Оги
23:44 06.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Бг гражданин
23:46 06.10.2026
64 az СВО Победа 81
До коментар #45 от "Хапчетата!":Снощи Киев изстреля общо 868 БПЛА, от които над 650 по Москва. Без резултат.
Отделно изстреля и рекордно число - цели 17 броя КР "Фламинго". Отново без резултат. Руснаците ги свалиха всичките.
Явно целта е била масирани поражения в навечерието на рожденния ден на Путин - утре 07.10.
Не се е получило...
И са минали на вариант Б - операция под "чужд флаг" с двата кораба. двата кораба.
Коментиран от #104
23:46 06.10.2026
65 Българин
До коментар #52 от "Фашистки е режима в Украйна":Такива като теб няма да променят нищо. Факт е че фашистката федерация нахлу в Украйна и избива хора тамТази федерация ни е враг и вече го обяви официално.
Коментиран от #68, #69, #87
23:47 06.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Премина границата
Коментиран от #76
23:50 06.10.2026
72 Колю пyйката
23:50 06.10.2026
73 Отговор
23:51 06.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Българин
До коментар #68 от "Така е":Фашизма е в Русия и Украйна се бори с него и защитава Европа .
Коментиран от #81
23:51 06.10.2026
76 Като гледам
До коментар #71 от "Премина границата":фашагата зеленски те е изкарал да показваш трагедията си. 😄
23:52 06.10.2026
77 Балкан
Коментиран от #108
23:53 06.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Ядка
23:54 06.10.2026
80 Е.С.
А и що да не направи услуга на Гюров преди изборите, като му даде поредната дъвка.
23:55 06.10.2026
81 Виждам
До коментар #75 от "Българин":С тролене идеално показваш фашизма в Украйна! За жалост фашизма в Украйна унищожава Европа. Явно много мразиш Европа и България.
23:55 06.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 За жалост
До коментар #78 от "Точно така":героите в Украйна, загиват заради фашисткият режим в Украйна обслужващ чужди интереси и унищожаващи Европа!
Коментиран от #89
23:56 06.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 България прекратява всякаква помощ
Коментиран от #88
23:57 06.10.2026
86 Намерете ги
23:58 06.10.2026
87 Така е
До коментар #65 от "Българин":Но това не спира глу... да троли и показва фашизма в Украйна унищожаващ Европа!
Коментиран от #95
23:58 06.10.2026
88 Не съм съгласен
До коментар #85 от "България прекратява всякаква помощ":След като Русия си позволява подобно нещо то тогава съм съгласен целия военнопромишлен комплекс на България да заработи на пълни обороти в полза на Украйна и на всеки който се бори срещу опитващите се да се да ги подчинят
Коментиран от #91, #105
23:59 06.10.2026
89 Точно така
До коментар #83 от "За жалост":Героите загиват за да отстояват украинската независимост. Нападна ги фашистката армия на един полудял милиционер преял с власт,за който човешкият живот е нищо.
Слава на героите!
Коментиран от #96
00:00 07.10.2026
90 БАТЕ ЕРДО
СА ТУРСКИ .
УДАРЕНИЯ КОРАБ вчера Край
Румъния
И Той
Е ТУРСКИ .
РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ ДА
ОЧАКВАТ СЕРИОЗЕН ОТГОВОР
ОТ ТУРСКА СТРАНА
Коментиран от #97
00:02 07.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Щом е непригодна западната зона
До коментар #46 от "Българин":на Черно Море за корабоплаване, да ползват източната! Руснаците ще проверяват корабите и ако не пренасят оръжие , ще ги пускат.
00:03 07.10.2026
94 ТАНКЕРЪТ КРАЙ СОЧИ
ГОРЕШЕ КАТО
ЗА ПОСЛЕДНО.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #114
00:03 07.10.2026
95 Точно така
До коментар #87 от "Така е":Фашистката РФ нападна Украйна и сега украинците се борят за защита на цяла Европа.
Коментиран от #99
00:03 07.10.2026
96 Героите загиват
До коментар #89 от "Точно така":заради фашисткият режим в Украйна, обслужващ чужди интереси и унищожаващ Европа. Ти явно много мразиш Европа и България.
Коментиран от #98
00:03 07.10.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Точно така
До коментар #96 от "Героите загиват":Героите се борят с фашиста Путин и пазят Европа от руския фашизъм.
Коментиран от #102
00:06 07.10.2026
99 Фашисткият режим в Украйна
До коментар #95 от "Точно така":обслужва чужди интереси и унищожава Европа. Ти защо толкова мразиш Европа и България. Ко са ти напраили.
00:07 07.10.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Героите в Украйна
До коментар #98 от "Точно така":Загиват заради фашиста и продажник зеленски, заради който се излагаш и те ползват за унищожението на Европа. Защо мразиш Европа и България и си паднала да показваш фашизма в Украйна. Жалко е! Наистина. Знам, че няма с ко да разбереш, иначе не би паднала така.
00:09 07.10.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 ГОРИ НАЙ ГОЛЯМАТА
До коментар #64 от "az СВО Победа 81":НЕФТОБАЗА
ВОЛОДАРСКАЯ .
ВЪВ МУСКАЛАБАД.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ТАКА Е РЕЗУЛТАТИ НЯМА
От УДАРИТЕ ОТ УКРАНСКИ ДРОНОВЕ
БРЕ РЕДНЕК .
00:10 07.10.2026
105 Айде фашистите
До коментар #88 от "Не съм съгласен":да отидете на фронта! Фашиста и продажник зеленски има неистова нужда от пушечно месо. България няма нужда да обслужва фашизъм.
Коментиран от #111
00:11 07.10.2026
106 Българин
Коментиран от #109
00:11 07.10.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Тези води не са български - неутрални са
До коментар #77 от "Балкан":Кух та дрънка!
00:13 07.10.2026
109 Жалко е да се лъже
До коментар #106 от "Българин":Показва трагедията на човек и фашизма в Украйна как ползва глу.... за унищожението на Европа.
Коментиран от #116
00:14 07.10.2026
110 Право
1. Жертва
2. Престъпник
00:14 07.10.2026
111 Да живее България
До коментар #105 от "Айде фашистите":Айде фашисте отивай на фронта Путин те зове.Лиман е свободен Вивалди ще те прати при Кобзон.
00:14 07.10.2026
112 Да бе да:)
До коментар #46 от "Българин":Нападнал е в гръб руснаците от руските области на Украйна, които воюваха за да опазят езика си земите си от бандерите!
А не като Зельо за златна тоалетна да затрие майчения си език
00:15 07.10.2026
113 ВТОРИ СМЪРТЕН СЛУЧАЙ
Положението става много Сериозно .
Хаха хахахахаха хахахахаха
ВОТ ЕТО ДВИЖУХА
00:15 07.10.2026
114 Наблюдател
До коментар #94 от "ТАНКЕРЪТ КРАЙ СОЧИ":Още не са угасили самолетоносача Шарл де Гол в Тулон! Гори си добре корабчето! Има да гори поне до утре! Но утешението за Макрон е че на него нямаше самолети!
00:16 07.10.2026
115 Супер
До коментар #107 от "РЕДНЕК":И ся ако кажа, че с тролене изглежда човек глупаво и показва трагедията си, ша разбере ли глу...Амчи ние. Всека вечер му казват и всяка вечер показва трагедията си и фашистите в Украйна. Няма спасение с прости ора.
00:16 07.10.2026
116 Българин
До коментар #109 от "Жалко е да се лъже":Трагичен си ,но фактите са ясни. Руските фашисти са враг на Европа и България.
00:17 07.10.2026