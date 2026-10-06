Австралийски войник загина по време на учение ВИДЕО

Австралийски войник е загинал по време на тренировъчно учение в учебния район Маунт Бъндей, югоизточно от Дарвин. Инцидентът е станал на 5 октомври, потвърди Министерството на отбраната на Австралия. При него са ранени още петима военнослужещи.

„Уведомени са най-близките роднини“, се посочва в съобщението на военното ведомство. Името на загиналия не е оповестено, а причината за инцидента и състоянието на ранените не са уточнени.

Разследват обстоятелствата около инцидента

Маунт Бъндей е военен полигон, който се използва от австралийската армия и съюзнически сили за подготовка с бойни стрелби. Австралийските власти не са съобщили дали инцидентът е станал по време на стрелба или при друга част от учението.

Министерството на отбраната поиска да бъде зачетено личното пространство на военнослужещите и семействата им и заяви, че ще предостави допълнителни данни, когато това е възможно.

Това е вторият смъртен случай на австралийски военнослужещ по време на обучение през 2026 г. През май офицерът от специалните части Лаклан Мъдъл загина при сблъсък във въздуха по време на парашутна тренировка край Джървис Бей.

Източници: abc.net.au