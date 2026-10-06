Новини
Свят »
Австралия »
Австралийски войник загина по време на учение ВИДЕО

Австралийски войник загина по време на учение ВИДЕО

6 Октомври, 2026 05:46, обновена 6 Октомври, 2026 05:50 451 0

  • австралия-
  • австралийска армия-
  • военно учение-
  • дарвин-
  • маунт бъндей

Петима военнослужещи са ранени при инцидента в учебния район Маунт Бъндей край Дарвин.

Австралийски войник загина по време на учение ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Австралийски войник е загинал по време на тренировъчно учение в учебния район Маунт Бъндей, югоизточно от Дарвин. Инцидентът е станал на 5 октомври, потвърди Министерството на отбраната на Австралия. При него са ранени още петима военнослужещи.

„Уведомени са най-близките роднини“, се посочва в съобщението на военното ведомство. Името на загиналия не е оповестено, а причината за инцидента и състоянието на ранените не са уточнени.

Разследват обстоятелствата около инцидента

Маунт Бъндей е военен полигон, който се използва от австралийската армия и съюзнически сили за подготовка с бойни стрелби. Австралийските власти не са съобщили дали инцидентът е станал по време на стрелба или при друга част от учението.

Министерството на отбраната поиска да бъде зачетено личното пространство на военнослужещите и семействата им и заяви, че ще предостави допълнителни данни, когато това е възможно.

Това е вторият смъртен случай на австралийски военнослужещ по време на обучение през 2026 г. През май офицерът от специалните части Лаклан Мъдъл загина при сблъсък във въздуха по време на парашутна тренировка край Джървис Бей.

Източници: abc.net.au


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания