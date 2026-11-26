Около 2800 военнослужещи от 11 европейски държави участваха в учението KOALICJA 26.2, проведено от 9 до 22 ноември в Полша. Маневрите бяха ръководени съвместно от Франция и Великобритания и провериха способността на многонационални сили да се разгърнат и да действат заедно в подкрепа на Украйна след края на военните действия.

В учението се включиха Белгия, Естония, Франция, Германия, Литва, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция, Турция и Великобритания. Основната част от действията се проведе на полигона „Нова Демба“ в Югоизточна Полша, а полските въоръжени сили осигуриха домакинството и логистиката.

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Проверка на бързото разгръщане

Личен състав и техника бяха придвижени по въздух, море, шосе и железопътна мрежа. Военните провериха приемането на подразделенията, тяхното организиране, снабдяване и включване в общо командване.

В маневрите участваха сухопътни, военновъздушни, военноморски и космически компоненти. Сухопътните части упражняваха защита срещу атаки с дронове и действия в окопи, докато авиацията изпълняваше тренировъчни полети. Великобритания участва с около 300 военнослужещи, изтребители „Тайфун“ и самолет „Вояджър“ за дозареждане във въздуха.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг заяви:

„Това учение показва, че Великобритания, заедно с Франция и нашите съюзници, се подготвя за деня, в който мирът ще дойде в Украйна.“

Силите не са част от НАТО

Въпреки че в учението участват държави от НАТО, KOALICJA 26.2 не е операция на Алианса. То е първото мащабно полево изпитание на Многонационалните сили за Украйна, известни като MNF-U, които са военният компонент на коалицията на желаещите.

MNF-U беше формално създадена през януари 2026 г. чрез декларация за намерение между Великобритания, Франция и Украйна. Силите са предвидени за евентуално разполагане само след прекратяване на военните действия, при изпълнени политически и военни условия и по покана на украинското правителство.

Според британското Министерство на отбраната MNF-U не е мироопазваща мисия и няма задача да наблюдава прекратяване на огъня. Основната ѝ роля би била да подпомогне възстановяването и укрепването на украинските въоръжени сили, както и да осигури присъствие във въздушното пространство и морските райони около Украйна. Предвижда се коалицията да подпомага и разминирането в Черно море.

Първи практически тест на плановете

Учението е резултат от месеци подготовка за евентуална европейска роля в сигурността на Украйна след войната. То превърна политическите декларации на коалицията на желаещите в практически тест за придвижването, командването и снабдяването на сили от различни държави.

Провеждането на маневрите в Полша позволяваше да бъде изпитана логистиката на източния фланг, без да се изпращат сили в зона на активни бойни действия. Следващите стъпки зависят от развитието на войната, евентуално споразумение за прекратяване на огъня и решенията на държавите, които участват в MNF-U.

Източници: news.bg, apnews.com, lemonde.fr