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Британските войници ще могат да стрелят по руски сили при атака в Украйна
  Тема: Украйна

Британските войници ще могат да стрелят по руски сили при атака в Украйна

3 Ноември, 2026 09:13 1 897 70

  • британски войници-
  • украйна-
  • русия-
  • многонационални сили-
  • военно учение

Правилата за евентуалната мисия ще позволяват самоотбрана при нападение. Великобритания и Франция започват подготовка с учение в Полша

Британските войници ще могат да стрелят по руски сили при атака в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британски военнослужещи ще имат право да отвръщат на огън при нападение от руски сили, ако бъдат разположени в Украйна като част от бъдеща многонационална мисия. Това съобщиха западни представители пред Sky News и The Guardian.

Става дума за Многонационалните сили за Украйна (MNF-U), които Великобритания и Франция подготвят като военен компонент на т.нар. коалиция на желаещите. Евентуалното разполагане обаче ще бъде възможно само след прекратяване на бойните действия и при покана от украинското правителство. Към момента такава мисия остава условна, тъй като войната продължава.

Подготовката започва с учение в Полша

От 9 до 22 ноември в Полша ще се проведе учението „Коалиция“ (Exercise Koalicja) - първата голяма тренировка под ръководството на MNF-U. В нея ще участват около 2800 военнослужещи от 11 държави: Белгия, Естония, Франция, Германия, Литва, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция, Турция и Великобритания.

Британският контингент ще включва около 300 военнослужещи от 7-а бригада на британската армия, известна като „Пустинните плъхове“. В небето ще летят британски изтребители „Тайфун“ и самолет „Вояджър“ за дозареждане във въздуха. Сценариите ще проверят как бъдещата сила може да бъде преместена, защитавана и снабдявана.

Военните ще отработват и подкрепа за възстановяването на украинските въоръжени сили след края на конфликта. Турция ще подготвя морския компонент на MNF-U, включително действия по разминиране на плавателни маршрути, така че търговското корабоплаване към украинските пристанища да може да бъде възстановено.

Мисията няма да бъде операция на НАТО

Британското правителство подчертава, че MNF-U няма да бъде мисия на НАТО и няма да изпълнява задачи по поддържане на мира или наблюдение на примирие. При евентуално разполагане силите ще подпомагат обучението и възстановяването на украинската армия, като правилата за действие ще позволяват защита при нападение.

Съединените щати няма да участват в учението в Полша. Западен представител е заявил пред Sky News, че силите няма да разчитат на американски комуникационни или други системи по време на тренировката.

Командирът на MNF-U генерал-лейтенант Том Бейтман заяви, че силите ще бъдат „все по-подготвени всеки ден“, за да подкрепят Украйна, когато бойните действия приключат.

„Това учение показва, че Великобритания действа заедно с Франция и съюзниците си, за да се подготви за деня, в който в Украйна настъпи мир. Това не е хипотетичен план, а реална сила, готова да помогне на Украйна, когато бойните действия спрат“, заяви британският министър на отбраната Уес Стрийтинг.

Потенциалното право на британските военнослужещи да отвръщат на руска атака показва риска от пряк сблъсък между европейски сили и Русия дори при мисия, планирана за периода след края на войната. Реалното ѝ разполагане ще зависи от прекратяването на конфликта, условията на евентуално споразумение и готовността на държавите участници.

Източници: news.sky.com, theguardian.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хххххххххххх

    54 6 Отговор
    И като стане горещо, ще бягат към Румъния.

    Коментиран от #39

    09:16 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Беки овеня

    69 1 Отговор
    Отварам тая заран сайта факти и чета дивотия връз щуротия

    Коментиран от #30, #34

    09:16 03.11.2026

  • 5 асенчо

    12 0 Отговор
    Постфактум.

    09:17 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ТЕ НЯКОИ И СЕГА СТРЕЛЯТ

    50 5 Отговор
    ПО РУСКИТЕ, АМА МАЙ НЕ УСПЯВАТ ДЪЛГО

    09:18 03.11.2026

  • 8 За няколко цента повече

    55 4 Отговор
    Британските войници няма да имат време да стрелят!

    09:18 03.11.2026

  • 9 ХА ХА ХА

    49 3 Отговор
    Тея имат ли представа изобщо колко наемници се бият в момента в Укрия - даже мексикански и колумбийски картели пращаха "на обучение" цели взводове ...
    Ама що не питат поляците как се връщат от там - в чували....

    09:18 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 смешковци

    39 3 Отговор
    Ми , тя ВСВ започна в Полша , що па третата да не започне пак там . Краят ще е ясен /като при ВСВ/.

    09:19 03.11.2026

  • 13 Макето

    44 2 Отговор
    Гюров и Кандев, като безработни няма ли да участват? И Мирчев с ниското чело може да ги подкрепи.

    09:20 03.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АБВ

    32 2 Отговор
    Всеки чуждестранен войник в Украйна е законна военна цел за руснаците. А дали той ще отговаря на руския огън, това си е негово право. Ако има тази възможност, де.
    Човечеството отдавна е разбрало, че най-добре се смее този, който стреля пръв.

    09:20 03.11.2026

  • 17 Запознат

    8 25 Отговор
    20 000 британци ще ликвидират цялата руска армия в Украйна.Несъпоставими са по въоръжение и умения.

    Коментиран от #37, #46, #47, #50

    09:20 03.11.2026

  • 18 Иван

    16 2 Отговор
    Масонски плъхове.

    09:20 03.11.2026

  • 19 Рибата още в морето

    26 2 Отговор
    Те сложили тигана

    Смешници

    Затова се разпадат държавите им
    Видя се какви сламени империи са само срещу африканци въоръжени с пръчки и камъми са силни
    Срещу мигранти с молотов са трагедия

    Какво остава за руснаците хахаха жалкари

    09:20 03.11.2026

  • 20 Тик-Ток

    19 5 Отговор
    Ако стъпят в Украйна на руска земя,тези пирати няма да бъдат живи да отвръщат на какъвто и да е било огън

    09:20 03.11.2026

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "...":

    Не ,Ше минат на руска страна.От което сё е страхувал и Борис 3

    Коментиран от #31

    09:21 03.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Знаем , знаем !

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "...":

    Това само евроатлантиците го правите , когато видите турските си братя по оръжие от Анадола ..

    09:23 03.11.2026

  • 27 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Много кофти":

    Избърши си устата -то е от тебе!

    09:23 03.11.2026

  • 28 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    Добре че не сме в коалицията на желаещите

    09:23 03.11.2026

  • 29 Ццц

    8 4 Отговор
    Половината Нато отива да се излага не от името на Нато! Ще трябват и поне 20-30 свещеници да пречистват западноевропейските миротворци в случаите на проява на европейска солидарност към военослужещи от същия пол. Така си му е редът! Само с постене преди Великден не става!

    09:23 03.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ...

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Е да де! Ще следват примеа на лидерите и главнокомандващия си. Тъкмо може и ти да се запишеш за доброволец.

    09:23 03.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Беки овеня":

    Що, вчера да не беше по различно?😂

    09:24 03.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 40 Само Дончо да загуби междинните

    3 8 Отговор
    Украйна ще приключи путинска русия.

    Коментиран от #66

    09:26 03.11.2026

  • 41 Жална им

    5 1 Отговор
    майчица.

    09:27 03.11.2026

  • 42 Ъъъ

    6 2 Отговор
    И после се чудят що ги бият? 🤣
    Британски войници щели да стрелят.....По панички! На някое стрелбище....🤣

    09:28 03.11.2026

  • 43 хихи

    4 1 Отговор
    евентуална мисия, евентуално предаване на Курилските острови на Япония и Крим на Украйня...
    хи хи
    могат да могат ама няма да имат възможност

    09:28 03.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Любопитко

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Запознат":

    А откъде ще вземат толкова войска?

    09:29 03.11.2026

  • 48 5556

    8 3 Отговор
    Фронт дълъг 1200 км, къде ще разположат тези британски многонационални сили?
    Цялата украйнска войска е разпръсната на фронта южно от Киев. Ако целта е Киев то той е беззащитен в момента. Една армия за по-малко от два дни ще е в него. Но целта вече е друга. Максимално разтягане на войната във времето. Максимално отслабване на ЕС чрез разногласия между държавите, упадък на икономиката и смяна на правителства.

    09:29 03.11.2026

  • 49 Това означава ли, че

    6 2 Отговор
    Англия обявява война на Русия?!

    09:30 03.11.2026

  • 50 ЯВНО СИ ЯКО ФЕН

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Запознат":

    НА ФАНТАЗИЯТА ..........АГЕНТ 07

    09:31 03.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Мишел

    2 7 Отговор

    До коментар #46 от "Ха-ха-ха":

    Руската армия е над 2 милиона.Пет години превзема Малая Токмачка.

    09:32 03.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 666

    2 0 Отговор
    Британците най добре е преди да стрелят да си спомнят за моряците от Кап.Кук

    09:35 03.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Спас

    1 0 Отговор
    Путин е поискал от Радев помощ, както от Северна Корея. Български военни да се бият за Русия по договор. Върви реклама сред българските военни

    09:37 03.11.2026

  • 63 БАЦЕ ЕООД

    0 1 Отговор
    да е, едно че нямат топки, друго, че Русия никога няма да позволи...

    09:37 03.11.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Великобритания ни е враг

    1 1 Отговор
    Винаги ни е била враг в историята и само да припомня че и под турско - великобританско робство сме били реално и Петко Войвода е воювал срещу подлите англичани избивали българи в Родопите

    09:38 03.11.2026

  • 66 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Само Дончо да загуби междинните":

    Все така да ви се сбъдват пишман пророчествата за Русия като досега:)))и не се надявай на сената в Сащ ,защото и последните подръжници на Украйна така ще се загубят в републиканците и Тръмп ще натисне съвсем Украйна:)Иначе баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия,а той даже я нарича "Фар на надеждата за човечеството ":)

    09:39 03.11.2026

  • 67 БАЦЕ ЕООД

    0 0 Отговор
    Добре де, Руската армия сега тренира 5 години във военни условия... А тия ?? Нали само като чуят първия дрон и ще почнат масово да се предават ..

    09:40 03.11.2026

  • 68 Чики-Рики

    0 0 Отговор
    Не съм много сигурен!!!

    09:41 03.11.2026

  • 69 Само да ни дойдат на Евровизия

    0 0 Отговор
    и веднага ще ги мобилизираме и ту-тууу

    09:42 03.11.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

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