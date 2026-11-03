Британските войници ще могат да стрелят по руски сили при атака в Украйна

Британски военнослужещи ще имат право да отвръщат на огън при нападение от руски сили, ако бъдат разположени в Украйна като част от бъдеща многонационална мисия. Това съобщиха западни представители пред Sky News и The Guardian.
Става дума за Многонационалните сили за Украйна (MNF-U), които Великобритания и Франция подготвят като военен компонент на т.нар. коалиция на желаещите. Евентуалното разполагане обаче ще бъде възможно само след прекратяване на бойните действия и при покана от украинското правителство. Към момента такава мисия остава условна, тъй като войната продължава.
Подготовката започва с учение в Полша
От 9 до 22 ноември в Полша ще се проведе учението „Коалиция“ (Exercise Koalicja) - първата голяма тренировка под ръководството на MNF-U. В нея ще участват около 2800 военнослужещи от 11 държави: Белгия, Естония, Франция, Германия, Литва, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция, Турция и Великобритания.
Британският контингент ще включва около 300 военнослужещи от 7-а бригада на британската армия, известна като „Пустинните плъхове“. В небето ще летят британски изтребители „Тайфун“ и самолет „Вояджър“ за дозареждане във въздуха. Сценариите ще проверят как бъдещата сила може да бъде преместена, защитавана и снабдявана.
Военните ще отработват и подкрепа за възстановяването на украинските въоръжени сили след края на конфликта. Турция ще подготвя морския компонент на MNF-U, включително действия по разминиране на плавателни маршрути, така че търговското корабоплаване към украинските пристанища да може да бъде възстановено.
Мисията няма да бъде операция на НАТО
Британското правителство подчертава, че MNF-U няма да бъде мисия на НАТО и няма да изпълнява задачи по поддържане на мира или наблюдение на примирие. При евентуално разполагане силите ще подпомагат обучението и възстановяването на украинската армия, като правилата за действие ще позволяват защита при нападение.
Съединените щати няма да участват в учението в Полша. Западен представител е заявил пред Sky News, че силите няма да разчитат на американски комуникационни или други системи по време на тренировката.
Командирът на MNF-U генерал-лейтенант Том Бейтман заяви, че силите ще бъдат „все по-подготвени всеки ден“, за да подкрепят Украйна, когато бойните действия приключат.„Това учение показва, че Великобритания действа заедно с Франция и съюзниците си, за да се подготви за деня, в който в Украйна настъпи мир. Това не е хипотетичен план, а реална сила, готова да помогне на Украйна, когато бойните действия спрат“, заяви британският министър на отбраната Уес Стрийтинг.
Потенциалното право на британските военнослужещи да отвръщат на руска атака показва риска от пряк сблъсък между европейски сили и Русия дори при мисия, планирана за периода след края на войната. Реалното ѝ разполагане ще зависи от прекратяването на конфликта, условията на евентуално споразумение и готовността на държавите участници.
Източници: news.sky.com, theguardian.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хххххххххххх
Коментиран от #39
09:16 03.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Беки овеня
Коментиран от #30, #34
09:16 03.11.2026
5 асенчо
09:17 03.11.2026
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7 ТЕ НЯКОИ И СЕГА СТРЕЛЯТ
09:18 03.11.2026
8 За няколко цента повече
09:18 03.11.2026
9 ХА ХА ХА
Ама що не питат поляците как се връщат от там - в чували....
09:18 03.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 смешковци
09:19 03.11.2026
13 Макето
09:20 03.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 АБВ
Човечеството отдавна е разбрало, че най-добре се смее този, който стреля пръв.
09:20 03.11.2026
17 Запознат
Коментиран от #37, #46, #47, #50
09:20 03.11.2026
18 Иван
09:20 03.11.2026
19 Рибата още в морето
Смешници
Затова се разпадат държавите им
Видя се какви сламени империи са само срещу африканци въоръжени с пръчки и камъми са силни
Срещу мигранти с молотов са трагедия
Какво остава за руснаците хахаха жалкари
09:20 03.11.2026
20 Тик-Ток
09:20 03.11.2026
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "...":Не ,Ше минат на руска страна.От което сё е страхувал и Борис 3
Коментиран от #31
09:21 03.11.2026
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26 Знаем , знаем !
До коментар #15 от "...":Това само евроатлантиците го правите , когато видите турските си братя по оръжие от Анадола ..
09:23 03.11.2026
27 Българин
До коментар #2 от "Много кофти":Избърши си устата -то е от тебе!
09:23 03.11.2026
28 Последния Софиянец
09:23 03.11.2026
29 Ццц
09:23 03.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ...
До коментар #21 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Е да де! Ще следват примеа на лидерите и главнокомандващия си. Тъкмо може и ти да се запишеш за доброволец.
09:23 03.11.2026
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34 Ъъъъъ
До коментар #4 от "Беки овеня":Що, вчера да не беше по различно?😂
09:24 03.11.2026
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40 Само Дончо да загуби междинните
Коментиран от #66
09:26 03.11.2026
41 Жална им
09:27 03.11.2026
42 Ъъъ
Британски войници щели да стрелят.....По панички! На някое стрелбище....🤣
09:28 03.11.2026
43 хихи
хи хи
могат да могат ама няма да имат възможност
09:28 03.11.2026
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45 Този коментар е премахнат от модератор.
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47 Любопитко
До коментар #17 от "Запознат":А откъде ще вземат толкова войска?
09:29 03.11.2026
48 5556
Цялата украйнска войска е разпръсната на фронта южно от Киев. Ако целта е Киев то той е беззащитен в момента. Една армия за по-малко от два дни ще е в него. Но целта вече е друга. Максимално разтягане на войната във времето. Максимално отслабване на ЕС чрез разногласия между държавите, упадък на икономиката и смяна на правителства.
09:29 03.11.2026
49 Това означава ли, че
09:30 03.11.2026
50 ЯВНО СИ ЯКО ФЕН
До коментар #17 от "Запознат":НА ФАНТАЗИЯТА ..........АГЕНТ 07
09:31 03.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Мишел
До коментар #46 от "Ха-ха-ха":Руската армия е над 2 милиона.Пет години превзема Малая Токмачка.
09:32 03.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
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58 666
09:35 03.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Спас
09:37 03.11.2026
63 БАЦЕ ЕООД
09:37 03.11.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Великобритания ни е враг
09:38 03.11.2026
66 Абе
До коментар #40 от "Само Дончо да загуби междинните":Все така да ви се сбъдват пишман пророчествата за Русия като досега:)))и не се надявай на сената в Сащ ,защото и последните подръжници на Украйна така ще се загубят в републиканците и Тръмп ще натисне съвсем Украйна:)Иначе баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия,а той даже я нарича "Фар на надеждата за човечеството ":)
09:39 03.11.2026
67 БАЦЕ ЕООД
09:40 03.11.2026
68 Чики-Рики
09:41 03.11.2026
69 Само да ни дойдат на Евровизия
09:42 03.11.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.