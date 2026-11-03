Британските войници ще могат да стрелят по руски сили при атака в Украйна

Британски военнослужещи ще имат право да отвръщат на огън при нападение от руски сили, ако бъдат разположени в Украйна като част от бъдеща многонационална мисия. Това съобщиха западни представители пред Sky News и The Guardian.

Става дума за Многонационалните сили за Украйна (MNF-U), които Великобритания и Франция подготвят като военен компонент на т.нар. коалиция на желаещите. Евентуалното разполагане обаче ще бъде възможно само след прекратяване на бойните действия и при покана от украинското правителство. Към момента такава мисия остава условна, тъй като войната продължава.

Подготовката започва с учение в Полша

От 9 до 22 ноември в Полша ще се проведе учението „Коалиция“ (Exercise Koalicja) - първата голяма тренировка под ръководството на MNF-U. В нея ще участват около 2800 военнослужещи от 11 държави: Белгия, Естония, Франция, Германия, Литва, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция, Турция и Великобритания.

Британският контингент ще включва около 300 военнослужещи от 7-а бригада на британската армия, известна като „Пустинните плъхове“. В небето ще летят британски изтребители „Тайфун“ и самолет „Вояджър“ за дозареждане във въздуха. Сценариите ще проверят как бъдещата сила може да бъде преместена, защитавана и снабдявана.

Военните ще отработват и подкрепа за възстановяването на украинските въоръжени сили след края на конфликта. Турция ще подготвя морския компонент на MNF-U, включително действия по разминиране на плавателни маршрути, така че търговското корабоплаване към украинските пристанища да може да бъде възстановено.

Мисията няма да бъде операция на НАТО

Британското правителство подчертава, че MNF-U няма да бъде мисия на НАТО и няма да изпълнява задачи по поддържане на мира или наблюдение на примирие. При евентуално разполагане силите ще подпомагат обучението и възстановяването на украинската армия, като правилата за действие ще позволяват защита при нападение.

Съединените щати няма да участват в учението в Полша. Западен представител е заявил пред Sky News, че силите няма да разчитат на американски комуникационни или други системи по време на тренировката.

Командирът на MNF-U генерал-лейтенант Том Бейтман заяви, че силите ще бъдат „все по-подготвени всеки ден“, за да подкрепят Украйна, когато бойните действия приключат.

„Това учение показва, че Великобритания действа заедно с Франция и съюзниците си, за да се подготви за деня, в който в Украйна настъпи мир. Това не е хипотетичен план, а реална сила, готова да помогне на Украйна, когато бойните действия спрат“, заяви британският министър на отбраната Уес Стрийтинг.

Потенциалното право на британските военнослужещи да отвръщат на руска атака показва риска от пряк сблъсък между европейски сили и Русия дори при мисия, планирана за периода след края на войната. Реалното ѝ разполагане ще зависи от прекратяването на конфликта, условията на евентуално споразумение и готовността на държавите участници.

Източници: news.sky.com, theguardian.com, apnews.com