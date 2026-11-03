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Съюзници на Украйна провеждат военно учение в Полша
  Тема: Украйна

Съюзници на Украйна провеждат военно учение в Полша

3 Ноември, 2026 06:52 669 25

  • украйна-
  • полша-
  • военно учение-
  • многонационални сили-
  • коалиция на желаещите

Около 2800 военнослужещи от 11 държави ще отработват разгръщане на многонационална сила за подкрепа на Украйна след края на войната

Съюзници на Украйна провеждат военно учение в Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 2800 военнослужещи от 11 държави ще участват в първото голямо учение на Многонационалните сили за Украйна. Маневрите „Коалиция“ ще се проведат в Полша от 9 до 22 ноември, като Великобритания и Франция ще ръководят подготовката.

Учението ще провери дали съюзниците могат бързо да придвижат, защитят и снабдят многонационална сила, която би могла да подпомогне Украйна след прекратяване на бойните действия. Основният район е в югоизточна Полша, недалеч от украинската граница.

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Ще участват 11 държави

По данни на британското Министерство на отбраната в учението ще се включат Белгия, Естония, Франция, Германия, Литва, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция, Турция и Великобритания. Британският контингент ще включва около 300 военнослужещи, изтребители „Тайфун“ и самолет „Вояджър“ за дозареждане във въздуха.

Военните ще отработват командването на силите, прехвърлянето на личен състав, техника и доставки, както и взаимодействието между сухопътните, въздушните и морските компоненти. Британските изтребители ще симулират и задачи, свързани с гарантирането на сигурността на гражданското въздухоплаване при евентуално отваряне на украинското въздушно пространство.

Има разминаване в публично разпространените данни за броя на участващите държави. Докато британското военно ведомство посочва 11 страни, агенция Франс прес и „Стрейтс таймс“ говорят за 10 европейски държави. И двата източника посочват около 2800 военнослужещи.

Силите няма да следят прекратяване на огъня

Многонационалните сили за Украйна са част от т.нар. „Коалиция на желаещите“. Те са замислени за действие едва след прекратяване на бойните действия и само по искане на украинското правителство.

Според британското Министерство на отбраната силите няма да изпълняват мироопазващи или наблюдателни функции по прекратяване на огъня. Предвижда се те да подпомагат сигурността на украинското въздушно и морско пространство и възстановяването на украинските въоръжени сили.

„Това не е хипотетичен план, а реална сила, готова да помогне на Украйна, когато боевете спрат“, заяви британският министър на отбраната Уес Стрийтинг.

Морският компонент ще бъде тестван отделно в Истанбул от турските въоръжени сили. Там ще се отработват действия по разчистване на морски мини, които биха позволили безопасното възобновяване на търговското корабоплаване до украинските пристанища.

Учението е първата мащабна практическа проверка на структурата, която Великобритания и Франция изграждат за евентуална бъдеща подкрепа на Украйна. То не означава автоматично разполагане на чужди войски в страната, тъй като такова действие е обвързано с края на бойните действия и с официално искане от Киев.

Източници: lemonde.fr, straitstimes.com, nampa.org


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 откъде се явиха па и съюзници а де?

    19 2 Отговор
    за какви съюзници пишеш милене? военен договор ли имат подписан?

    Коментиран от #9

    07:01 03.11.2026

  • 4 Успех

    7 1 Отговор
    Доста късно са се сетили да отработват.

    07:01 03.11.2026

  • 5 Гост

    8 0 Отговор
    Ние сме на пейките като зрители...

    Коментиран от #7, #8

    07:02 03.11.2026

  • 6 Добре

    16 0 Отговор
    че България вече не е част от тази простотия.

    07:03 03.11.2026

  • 7 Путин

    1 7 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Аз от бункера не излизам!

    07:04 03.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 НАЙ-ГОЛЕМИЯ ВЪПРОС Е

    12 1 Отговор
    Кой сега ще спре руската армия?

    Коментиран от #12

    07:06 03.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Свърших семките

    8 0 Отговор
    Най-добре е българинът да гледа учения само по интернет някъде в чужбина и да чопли семки. За съжаление българските професионални военно са задължени да рискуват живота си в мисии на НАТО, а не за защита на България.

    07:20 03.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Най накрая

    6 0 Отговор
    Е разгеле наи накрая си признаха даите имената на тия съюзници

    07:26 03.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Каунь

    2 0 Отговор
    Дежавьо 1941 г.

    07:28 03.11.2026

  • 21 Изумен

    5 0 Отговор
    За след края на войната ли се готвят за война??? Луд умора няма!
    НАТО да почва да си търси друг враг или да се саморазпуска

    07:31 03.11.2026

  • 22 Опашка пред Св Петър

    8 0 Отговор
    Какво учение може да има за ядрена война? Ако си мислят, че ще водят конвенционална с Русия, силно са се объркали.

    07:35 03.11.2026

  • 23 Уффф

    5 0 Отговор
    Не разбирам търпението на руснаците!?

    07:39 03.11.2026

  • 24 Отново Полша?

    0 0 Отговор
    След оная страшна война с 200 милиона убити по света? Заинатиха се на Хитлер за Данциг и запалиха света.

    07:45 03.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

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