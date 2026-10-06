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Бивш ръководител на германското външно разузнаване е арестуван по подозрение в шпионаж и държавна измяна

Бивш ръководител на германското външно разузнаване е арестуван по подозрение в шпионаж и държавна измяна

6 Октомври, 2026 12:35 1 093 5

  • бундесвер-
  • германия-
  • разузнаване-
  • шпионаж-
  • август ханинг

Разследването е започнало, след като са били открити данни за предполагаемо изтичане на разузнавателни доклади

Бивш ръководител на германското външно разузнаване е арестуван по подозрение в шпионаж и държавна измяна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият ръководител на германското външно разузнаване Август Ханинг е задържан по подозрение в шпионаж, държавна измяна и придобиване на класифицирана информация в полза на чужда държава, съобщи днес в. „Билд“, позовавайки се на германската федерална прокуратура, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Ханинг беше ръководител на Федералната разузнавателна служба (ФРС) от декември 1998 г. до ноември 2005 г. Според публикацията прокуратурата твърди, че Ханинг е купувал секретна информация от бивш служител на външното разузнаване и е възнамерявал да я продаде като част от консултантската си дейност.

ФРС и германската федерална прокуратура все още не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар. Разследването е започнало, след като са били открити данни за предполагаемо изтичане на разузнавателни доклади, предназначени за канцлерството, съобщи „Билд“.

Ханинг е бил арестуван в Бад Тьолц-Волфратсхаузен в Южна Германия. Арестуван е и негов бивш помощник, идентифициран само като Манфред Д. Прокуратурата не е разкрила в полза на коя държава двамата са заподозрени в шпионаж.

Настоящият шеф на германското външно разузнаване заяви преди дни, че има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия.

Заплахата от руски атаки срещу германски цели остава реална и има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия, заяви по време на публично изслушване в Бундестага шефът на германското външно разузнаване Мартин Йегер, цитиран от Ройтерс.

"Конфронтацията с Русия, пред която сме изправени, доби ново, по-опасно измерение", посочи Йегер, който ръководи Федералното разузнавателно управление на Германия (БНД), при представянето на годишния доклад за работата на службите пред депутатите. "Има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия – опитът за нападение в Лайпциг е само един от примерите за това."

В рамките на същото заседание неговият колега от контраразузнаването каза, че Москва е готова да извършва подривни действия и убийства. Германските власти многократно са предупреждавали, че Русия води хибридна кампания чрез безпилотни и кибератаки, и обвини Москва, че стои зад опита за нападение с дронове на летището в Лайпциг през август. Русия многократно отрече да възнамерява да атакува страни от НАТО.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нормално

    9 5 Отговор
    Предатели има навсякъде. За Русия или за Китай е работил?

    Коментиран от #3

    12:53 06.10.2026

  • 3 Урсуля

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Нормално":

    За България.

    12:55 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Русия може

    4 5 Отговор
    И да води хибридна кампания срещу Германия но Германия води явна кампания срещу Русия въоръжавайки Украйна

    13:30 06.10.2026

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