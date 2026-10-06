Бивш ръководител на германското външно разузнаване е арестуван по подозрение в шпионаж и държавна измяна

Бившият ръководител на германското външно разузнаване Август Ханинг е задържан по подозрение в шпионаж, държавна измяна и придобиване на класифицирана информация в полза на чужда държава, съобщи днес в. „Билд“, позовавайки се на германската федерална прокуратура, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Ханинг беше ръководител на Федералната разузнавателна служба (ФРС) от декември 1998 г. до ноември 2005 г. Според публикацията прокуратурата твърди, че Ханинг е купувал секретна информация от бивш служител на външното разузнаване и е възнамерявал да я продаде като част от консултантската си дейност.

ФРС и германската федерална прокуратура все още не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар. Разследването е започнало, след като са били открити данни за предполагаемо изтичане на разузнавателни доклади, предназначени за канцлерството, съобщи „Билд“.

Ханинг е бил арестуван в Бад Тьолц-Волфратсхаузен в Южна Германия. Арестуван е и негов бивш помощник, идентифициран само като Манфред Д. Прокуратурата не е разкрила в полза на коя държава двамата са заподозрени в шпионаж.

Настоящият шеф на германското външно разузнаване заяви преди дни, че има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия.

Заплахата от руски атаки срещу германски цели остава реална и има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия, заяви по време на публично изслушване в Бундестага шефът на германското външно разузнаване Мартин Йегер, цитиран от Ройтерс.

"Конфронтацията с Русия, пред която сме изправени, доби ново, по-опасно измерение", посочи Йегер, който ръководи Федералното разузнавателно управление на Германия (БНД), при представянето на годишния доклад за работата на службите пред депутатите. "Има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия – опитът за нападение в Лайпциг е само един от примерите за това."

В рамките на същото заседание неговият колега от контраразузнаването каза, че Москва е готова да извършва подривни действия и убийства. Германските власти многократно са предупреждавали, че Русия води хибридна кампания чрез безпилотни и кибератаки, и обвини Москва, че стои зад опита за нападение с дронове на летището в Лайпциг през август. Русия многократно отрече да възнамерява да атакува страни от НАТО.