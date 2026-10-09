Бившият шеф на германското разузнаване е поддържал контакти с китайски генерал

Бившият ръководител на германското външно разузнаване Аугуст Ханинг, който е задържан по подозрение в шпионаж, е поддържал дългогодишни контакти с бивш високопоставен китайски генерал, съобщи сп. "Шпигел", цитирано от Ройтерс, предаде БТА.
Според изданието Ханинг, който напуска германската разузнавателна служба през 2005 г., е пътувал многократно до Китай, където е познавал бивш служител, работил в китайското посолство в някогашната комунистическа Източна Германия (ГДР).
Списанието посочва, че бившият генерал-майор, идентифициран като Ван Цзянчжън, е признат специалист по въпросите на Германия и е превел на китайски редица германски книги.
Ханинг беше задържан тази седмица по подозрение, че е споделял информация от поверителни документи, предоставяни му от бивш началник на неговия кабинет, на чуждестранни разузнавателни агенти.
Предполагаемите действия са извършени след пенсионирането му, когато е работил като независим консултант по въпросите на сигурността.
Прокуратурата не е коментирала какви точно материали смята, че са били предоставяни, нито на кого са били предавани.
Адвокатът на Ханинг заяви пред "Шпигел", че клиентът му е обект на несправедливо преследване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 авантгард
Голямо престъпление.
Ха!
Аман от подозрения.
Доказателства само, нефабрикувани.
Алабалисти.
13:07 09.10.2026
4 Освен руснаци
13:07 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 всички знаем какъв е екипа
До коментар #5 от "Не я гледай на снимката":много ясно че е една разнебитена кокошка
Коментиран от #7
13:14 09.10.2026
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