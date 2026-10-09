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Бившият шеф на германското разузнаване е поддържал контакти с китайски генерал

Бившият шеф на германското разузнаване е поддържал контакти с китайски генерал

9 Октомври, 2026 13:04 730 10

  • разузнаване-
  • германия-
  • китай-
  • шпионаж-
  • аугуст ханинг

Предполагаемите действия са извършени след пенсионирането му, когато е работил като независим консултант

Бившият шеф на германското разузнаване е поддържал контакти с китайски генерал - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият ръководител на германското външно разузнаване Аугуст Ханинг, който е задържан по подозрение в шпионаж, е поддържал дългогодишни контакти с бивш високопоставен китайски генерал, съобщи сп. "Шпигел", цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Според изданието Ханинг, който напуска германската разузнавателна служба през 2005 г., е пътувал многократно до Китай, където е познавал бивш служител, работил в китайското посолство в някогашната комунистическа Източна Германия (ГДР).

Списанието посочва, че бившият генерал-майор, идентифициран като Ван Цзянчжън, е признат специалист по въпросите на Германия и е превел на китайски редица германски книги.

Ханинг беше задържан тази седмица по подозрение, че е споделял информация от поверителни документи, предоставяни му от бивш началник на неговия кабинет, на чуждестранни разузнавателни агенти.

Предполагаемите действия са извършени след пенсионирането му, когато е работил като независим консултант по въпросите на сигурността.

Прокуратурата не е коментирала какви точно материали смята, че са били предоставяни, нито на кого са били предавани.

Адвокатът на Ханинг заяви пред "Шпигел", че клиентът му е обект на несправедливо преследване.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 авантгард

    5 0 Отговор
    Играли са на играта го.
    Голямо престъпление.
    Ха!
    Аман от подозрения.
    Доказателства само, нефабрикувани.
    Алабалисти.

    13:07 09.10.2026

  • 4 Освен руснаци

    6 0 Отговор
    вече и китайци има под миндерите на всеки германец.

    13:07 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 всички знаем какъв е екипа

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не я гледай на снимката":

    много ясно че е една разнебитена кокошка

    Коментиран от #7

    13:14 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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