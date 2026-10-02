Новини
Свят »
Германия »
Новият полк с дронове на германската армия ще бъде приведен в пълна бойна готовност до 2029 г.
  Тема: Украйна

Новият полк с дронове на германската армия ще бъде приведен в пълна бойна готовност до 2029 г.

2 Октомври, 2026 16:20 558 12

  • бундесвер-
  • германия-
  • дронове-
  • кристиан фройдинг

Подразделението, изцяло фокусирано върху безпилотни системи, ще се състои от пет или шест роти с различни способности

Новият полк с дронове на германската армия ще бъде приведен в пълна бойна готовност до 2029 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият полк с дронове на германската армия ще бъде приведен в пълна бойна готовност до 2029 г., заяви пред ДПА началникът на армията Кристиан Фройдинг, предаде БТА.

Подразделението, изцяло фокусирано върху безпилотни системи, ще се състои от пет или шест роти с различни способности, заяви генерал-лейтенантът в Берлин.

Още новини от Украйна

Една от ротите ще бъде способна да води бой с врага от близко разстояние. Ще има и рота за разгръщане на оръжия на разстояния над 500 километра, в зависимост от това каква технология е налична на пазара.

Фройдинг спомена също така рота за електронна война и рота за отбрана срещу дронове.

"Освен това искам да имаме собствена рота за тестове и изпитания в рамките на структурите на полка, за да можем да се занимаваме с по-нататъшното разработване, тестване, изпитания и операции от един източник", каза Фройдинг.

Безпилотните системи могат да бъдат дълбоко интегрирани в съществуващата структура на въоръжените сили или да бъдат организирани като самостоятелна единица, добави той.

"Убеден съм, че и двата подхода са обещаващи. Именно затова решихме да сформираме подразделението като отделен полк (тоест няма да влиза в състава на по-голямо военно формирование като бригада или корпус – бел. ред.)", каза Фройдинг.

Германският министър на отбраната Борис Писториус обяви вчера създаването на новата единица. Първоначалната оперативна готовност трябва да бъде достигната още през следващата година, като към този момент личният състав ще наброява около 350 мъже и жени. След това подразделението ще нарасне до 600 войници, посочва ДПА.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джеки

    8 2 Отговор
    Надявам се тоя полк да е от нормални мъже,че напоследък европейските военни са съмнителни

    16:24 02.10.2026

  • 2 Кина

    10 0 Отговор
    До 2029 г.военно напредналите държави ще воюват с лазери ..!

    16:25 02.10.2026

  • 3 Сетила се Мара

    11 1 Отговор
    Тъкмо навреме, след края на войната.

    16:25 02.10.2026

  • 4 Факти

    10 1 Отговор
    Новият полк с дронове на германската армия ще бъде приведен в пълна бойна готовност до 2029 г.,защото пак трябва да го има Червеното знаме над Райхстага !

    16:25 02.10.2026

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 1 Отговор
    До тогава, я камилаиа, я Мерц, я ЕС и нато

    16:28 02.10.2026

  • 6 А бе некой у факти

    8 1 Отговор
    знае ли що киевчани са накацали по мостовете на днепър,дайте някакво инфо

    Коментиран от #11

    16:28 02.10.2026

  • 7 Сатана Z

    3 0 Отговор
    "Една от ротите ще бъде способна да води бой с врага от близко разстояние. Ще има и рота за разгръщане на оръжия на разстояния над 500 километра"

    На немеца 500 километа му се вижда като на един КР място

    16:29 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Маруу марууу

    4 1 Отговор
    Тишината в спалнята ти прави мозъка на каша.

    16:45 02.10.2026

  • 10 побързайте

    2 1 Отговор
    че може да не ви потрябват..пригответе се белите знамена..както го направихте през 1945г...сигурно още ги пазите...не е срамно...а животоспасяващо..

    16:52 02.10.2026

  • 11 Ферибот

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "А бе некой у факти":

    За да не ги гръмнат. Обаче довечера, когато се приберат по дупките, някой и друг мост може да изчезне.

    16:59 02.10.2026

  • 12 ......-

    1 0 Отговор
    Холивуд бързо ще създаде исканото .
    Шнеле-шнеле вундаабаа..

    17:19 02.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания