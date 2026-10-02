Новият полк с дронове на германската армия ще бъде приведен в пълна бойна готовност до 2029 г., заяви пред ДПА началникът на армията Кристиан Фройдинг, предаде БТА.

Подразделението, изцяло фокусирано върху безпилотни системи, ще се състои от пет или шест роти с различни способности, заяви генерал-лейтенантът в Берлин.

Още новини от Украйна

Една от ротите ще бъде способна да води бой с врага от близко разстояние. Ще има и рота за разгръщане на оръжия на разстояния над 500 километра, в зависимост от това каква технология е налична на пазара.

Фройдинг спомена също така рота за електронна война и рота за отбрана срещу дронове.

"Освен това искам да имаме собствена рота за тестове и изпитания в рамките на структурите на полка, за да можем да се занимаваме с по-нататъшното разработване, тестване, изпитания и операции от един източник", каза Фройдинг.

Безпилотните системи могат да бъдат дълбоко интегрирани в съществуващата структура на въоръжените сили или да бъдат организирани като самостоятелна единица, добави той.

"Убеден съм, че и двата подхода са обещаващи. Именно затова решихме да сформираме подразделението като отделен полк (тоест няма да влиза в състава на по-голямо военно формирование като бригада или корпус – бел. ред.)", каза Фройдинг.

Германският министър на отбраната Борис Писториус обяви вчера създаването на новата единица. Първоначалната оперативна готовност трябва да бъде достигната още през следващата година, като към този момент личният състав ще наброява около 350 мъже и жени. След това подразделението ще нарасне до 600 войници, посочва ДПА.