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Германия спешно трябва да увеличи армията си заради руската заплаха, заяви високопоставен военен
  Тема: Украйна

Германия спешно трябва да увеличи армията си заради руската заплаха, заяви високопоставен военен

3 Септември, 2026 12:07 895 45

  • бундесвер-
  • германия-
  • русия-
  • кристиан фройдинг-
  • нато

Германия трябва да бъде способна да предотврати потенциална атака, показвайки надеждна военна сила възможно най-скоро, посочи той

Германия спешно трябва да увеличи армията си заради руската заплаха, заяви високопоставен военен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия трябва да ускори увеличението на въоръжените си сили в отговор на руската заплаха, заяви днес високопоставеният армейски инспектор ген.-лейтенант Кристиан Фройдинг и призова за бързо повишаване на военните способности, предаде ДПА, съобщи БТА.

“Трябва да превключим на друг режим. Спешно се нуждаем от повишаване на капацитета“, каза Фройдинг.

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Германия трябва да бъде способна да предотврати потенциална атака, показвайки надеждна военна сила възможно най-скоро, посочи той и добави, че по тази причина страната трябва да действа с „максимална скорост“.

“Врагът няма да ни чака да обявим, че сме готови“, каза Фройдинг. Веднага след като войната в Украйна приключи, „както всички се надяваме“, руските сили ще имат възможност да атакуват, посочи той.

Преструктурирането на Бундесвера трябва да включва не само технологични иновации, но и обучен персонал, добави Фройдинг. Той посочи, че са необходими промени за повишаване на боевата способност и оперативните възможности на въоръжените сили.

Германската армия например вече предлага базово обучение за работа с дронове, отбеляза Фройдинг и добави, че всеки войник трябва да се научи да борави с дронове и да бъде способен да ги използва.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    44 6 Отговор
    И хитлер си мислеше така, докато свърши като страхливо псе в бункера си, защото руснаците бяха стигнали на 50 метра от него.

    Коментиран от #7, #41

    12:08 03.09.2026

  • 2 осраински

    40 6 Отговор
    АМИ СЕГА ГОСПОДА РУСОФОБИ,ЧТО ДЕЛАЕМ❓❓ 👁👁‼️ЧЕТИ ВНИМАТЕЛНО САЩ ПОКАНИХА РУСИЯ И ПРИВЕТСТВАТ УЧАСТИЕТО Ѝ НА СРЕЩАТА НА Г-20 В ПОНЕДЕЛНИК В АШВИЛ ЩАТА СЕВЕРНА КАРОЛИНА!ПО ТОЗИ НАЧИН РУСИЯ СЕ ЗАВРЪЩА ОФИЦИАЛНО НА СВЕТОВНАТА СЦЕНА И ПАЗАР ‼️УКРАЙНА ОСЪДИ ОСТРО РЕШЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА ТРЪМП. КВО ПРАИМ СЕГА

    12:09 03.09.2026

  • 3 Борис Пиздориус

    34 4 Отговор
    Всеки германски небинарен войник трябва да се научи да борави с малко черно тюленче с батерии 🏳️‍🌈.

    Коментиран от #9

    12:09 03.09.2026

  • 4 Анонимен

    40 3 Отговор
    Къде ще ги намерят тези потенциални войници в днешна Германия? Не само че германците не искат, ами и не могат!

    Коментиран от #18

    12:10 03.09.2026

  • 5 Мдааа

    35 3 Отговор
    И от космоса се вижда, че Германия търси начин и повод за реванш за ВСВ, която впрочем точно тя започна и изби милиони и разсипа Европа!

    12:10 03.09.2026

  • 6 осраински

    29 3 Отговор
    Европа не разбира, че колкото повече оръжия доставят на Украйна, толкова по-силен ще бъде отговорът на Русия. И ако не се бяха поколебали и не бяха бомбардирали Украйна с танкове и други оръжия от самото начало, съответният „отмъстителен“ отговор просто щеше да дойде по-рано. И Украйна щеше да преживее сурова зима, не пета, а първа.

    12:11 03.09.2026

  • 7 Шеф Ангелов

    25 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    А австрийският художник с малките мустачки завърши като препечено по бранденбургски с привкус на петролни продукти .

    12:11 03.09.2026

  • 8 Еврутуту

    31 3 Отговор
    Май мобилизацията чрез наборниците ще започне от Германия и ЕС, а не от Русия. Страх, бъзливо дупе пази..хахах..

    12:11 03.09.2026

  • 9 Вашето мнение

    21 1 Отговор

    До коментар #3 от "Борис Пиздориус":

    Между другото и в Бг е така. Въобще цялото натю. Наскоро тръмппи яде бой в Иран защото не беше помислил за това.

    12:12 03.09.2026

  • 10 провинциалист

    9 12 Отговор
    Критичното мислене болезнено отсъства - тридневната за 5 години, напредваща с 200 метра на сезон, изведнъж се оказа заплаха за Германия... Някой да измери разстоянието и да го обърне в години, моля!

    Коментиран от #12, #14, #25

    12:13 03.09.2026

  • 11 Ама

    23 1 Отговор
    Питахте ли Мюмюн дали иска?

    12:15 03.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И да назначат

    24 1 Отговор
    Бундесвер-башия начело на Бундесвера.
    И да наемат имами за военни свещенници.
    И да закупят дюнери за походните кухни.
    А, и килимчета, възможно с камуфлажна шарка.

    12:15 03.09.2026

  • 14 градски лебиртарианец кама укра

    18 0 Отговор

    До коментар #10 от "провинциалист":

    еми питай твоя лидер Шмерц защо така се притесни изведнъж, чува се, че ще губи избори и рейтингът му е критичен..

    12:16 03.09.2026

  • 15 ДДДДД

    25 1 Отговор
    Правилно. То в армията няма да са мургавите мигранти, после ще бъдат избити във войната коренните германци и Германия се превръща в Германистан, а новите германци ще имат хареми с бели германки... Очевидно е, само немците май не го вдяват.

    Коментиран от #35

    12:16 03.09.2026

  • 16 ни пари ни млади мераклии

    15 0 Отговор
    Е те все ще я увеличават и от 5 години го повтарят.Голям мерак ма като нестава......

    12:17 03.09.2026

  • 17 Фашисти

    18 1 Отговор
    Забравиха втората световна война и се стягат за нова не са си взели поука ще им се развее руското знаме в Берлин май

    12:17 03.09.2026

  • 18 Най-вече

    17 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    не искат. Дори тези които в момента скачат срещу Русия (подобно на тези в БГ) - ако получат призовки, ще са първите наврели се в миши дупки. Политиците може да са забравили ВСВ, ама немския норд не е. Дори в Берлин си имат спомен(и)...

    Коментиран от #21, #34

    12:18 03.09.2026

  • 19 Мда....

    9 0 Отговор
    Урсула-та..........
    Вече е на кусур 70 години.........
    Немците са едни, а руснаците - други .
    Та защо така?!
    И докога така ще има войни?

    12:19 03.09.2026

  • 20 Гост

    5 0 Отговор
    Мноу ясно! От двама на станат на трима, за има кой на раздава памперсите!!!

    12:21 03.09.2026

  • 21 Вашето мнение

    19 0 Отговор

    До коментар #18 от "Най-вече":

    Тия дето скачат срещу Русия са келеши с лакирани нокти и епилирани крачета, които не са стъпвали на казармен плац. А тия дето ми трачат по телевизора са платени нпо-подлоги.

    12:21 03.09.2026

  • 22 СССс

    15 1 Отговор
    Швабите явно са забравили всв с Русия не се воюва .

    Коментиран от #43

    12:21 03.09.2026

  • 23 Вашето мнение

    12 0 Отговор
    Мара може и да не знае, защото по принцип е неграмотна, но пред брагденбурската врата са паркирани два танка. Ей така з-а спомен на швабен от дядо Иван.

    12:23 03.09.2026

  • 24 реалист

    10 0 Отговор
    Ако искат немците нека да си направят 10 милионна армия и да си я хрантутят. 5 години мисля че ще стигнат Германия да падне до нивото на България.
    Какви шансове имат евро-чакалите ако нападнат ядрена Русия?

    12:26 03.09.2026

  • 25 Жожи

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "провинциалист":

    Бункерите в Украйна Сталин ги е строил, а отбраната на ЕС е по бойковски-на втория месец циментът се Рони и трябва основен ремонт. А

    12:27 03.09.2026

  • 26 Историк

    1 10 Отговор
    Империята на злото, лъжата, смъртта, войната друго не може и вече 100 години го доказва на света , но част от света иска това. Нашите путинолизци русороби също, но на заминават за Москва. Защо тровят България с отровите на Кремъл тези добре платени патриоти, които не знаят че Кремъл е в Москва, а не в София.

    Коментиран от #40

    12:29 03.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 швабите

    8 0 Отговор
    през 50-60 години все ги хапе кучето.

    12:30 03.09.2026

  • 29 ФАКТИ

    9 1 Отговор
    ЛЪЖАТА Е МАЙКАТА НА ВОЙНАТА,ВИНАГИ ТАКА СА 9АПОЧВАЛИ.

    12:31 03.09.2026

  • 30 Т.е.

    8 0 Отговор
    Не могат вече да се конкурират с Китай по нито едно направление, икономиката е на пауза...и какво им остава...единственото е да наливат пари (безотчетни!!!) по държавни поръчки и да произвеждат оръжия, до обличат и хранят "войници", които е ясно, че ще дезертират при истинска война с Русия! Надеждата за изразходените пари на вятъра е евентуално т.н. "армия" да помага на полицията при предстоящите граждански брожения...

    12:31 03.09.2026

  • 31 Шаляляля

    8 0 Отговор
    Русия пак ви на...игра!

    12:32 03.09.2026

  • 32 Ти си

    10 0 Отговор
    Поредният ястреб на хранилка на ВПК намира и назовава врагове там където практически няма ! От Украйна добива Берлин са около 1000 километра а по това трасе е Полша ! А и незнам как например ще спрат Орешник с атомна бойна глава?
    А и за какво му е на руснака са завзема Германия или лято и да е друга държава от Европа- какво има тя което те нямат ?
    Истерии и параноя се създават с цел да се дои безропотно стадото .....

    Коментиран от #42

    12:37 03.09.2026

  • 33 Григор

    8 0 Отговор
    "Германия спешно трябва да увеличи армията си заради руската заплаха, заяви високопоставен военен"
    Пълни глупости! Този е начинът за източване на средства от бюджета.Обявяваш за несъществуваща заплаха и се възползваш от страховете, и доверчивостта на хората.

    12:37 03.09.2026

  • 34 Анонимен

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Най-вече":

    Най-вече не могат. Според проучвания 40% от мъжете германци предпочитат да готвят и чистят вкъщи, вместо да ходят на работа, а 60% използват тоалетната седнали вместо прави.

    Представяш ли си каква армия ще съберат, ако изобщо някой се навие?

    Коментиран от #39, #45

    12:37 03.09.2026

  • 35 Ха,ха

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДДДДД":

    Да бе навлеците нема ли да ходят да пазят еуропата😂😂 или те само на готово на социални помощи😂😂

    12:38 03.09.2026

  • 36 Луд Скайуокър

    8 1 Отговор
    „Знам стотици начини да изкарам руската мечка от бърлогата ѝ, но не знам нито един начин да я върна обратно. Никога не дразнете руската мечка“. Ото фон Бисмарк.
    Няма да е лошо хер Фройдинг да се вслушва в думите на човек който е знаел какво говори !

    12:44 03.09.2026

  • 37 Троян

    5 1 Отговор
    Рашките имат МБР, разположени във тайни бункери във Сибир. Тия ненормалници не си научиха урока. Трети поправителен изпит няма да има.

    12:47 03.09.2026

  • 38 не може да бъде

    6 0 Отговор
    Г-жа Урсула и г-жа кая са заявили според непотвърдена информация че няма защо германците да се страхуват от руснаците !?И в знак на подкрепа и непоколемиа твърдост ще направят по една въздушна обиколка над Германия яхнали метли!?

    12:52 03.09.2026

  • 39 Да те

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Анонимен":

    допълня, че повечето немски мъже (или "мъже"), живечт при мама до към 40г. и са неспособни на самостоятелен живот....

    12:54 03.09.2026

  • 40 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Историк":

    А тибе пеее.руунгелл ,що не ходиш намай .кясси у ...катаа ?

    13:00 03.09.2026

  • 41 гийоте

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    За Гитлер си прав, ама след няколко години след това ГФР пак стана първа индустриална сила в Европа с висок стандарт на живот, а победителя Русия, с 30 милиона жители по-малко, само подсмърчаше и дигаше пролетарски лозунги.

    13:14 03.09.2026

  • 42 пи4

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Ти си":

    Да, руснаците имат повече природни богатства, за което те нямат никаква заслуга, просто дар от бога, иначе в главите им е пълна каша от феодално-крепостнически рефлекси, примесени с агресивност и жестокост, заимствани от фашистката идеология на Третия райх.

    13:23 03.09.2026

  • 43 ВСВ е между Съюзниците

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "СССс":

    (Англо-американците и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония), а не Русия срещу Германия както казват русофилите. Първо - с Германия е воювал СССР в който руснаците са половината от населението му, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.

    13:28 03.09.2026

  • 44 първо този да обясни на хората

    2 0 Отговор
    какво има германия , което Русия да иска , германия няма нищо ценно само много безполезни мигранти

    13:39 03.09.2026

  • 45 Както е джендър

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Анонимен":

    тъй ще ти отнесе главата с дрон, снайпер, снаряд или ракета. Мъжките ти мустаци като на Филип Тотю едва ли ще ти помогнат. А има и едни транс дето с удоволствие ще ти извият врата ... след това другото.

    13:39 03.09.2026

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