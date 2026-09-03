"Германия спешно трябва да увеличи армията си заради руската заплаха, заяви високопоставен военен"

Германия трябва да ускори увеличението на въоръжените си сили в отговор на руската заплаха, заяви днес високопоставеният армейски инспектор ген.-лейтенант Кристиан Фройдинг и призова за бързо повишаване на военните способности, предаде ДПА, съобщи БТА.
“Трябва да превключим на друг режим. Спешно се нуждаем от повишаване на капацитета“, каза Фройдинг.
Германия трябва да бъде способна да предотврати потенциална атака, показвайки надеждна военна сила възможно най-скоро, посочи той и добави, че по тази причина страната трябва да действа с „максимална скорост“.
“Врагът няма да ни чака да обявим, че сме готови“, каза Фройдинг. Веднага след като войната в Украйна приключи, „както всички се надяваме“, руските сили ще имат възможност да атакуват, посочи той.
Преструктурирането на Бундесвера трябва да включва не само технологични иновации, но и обучен персонал, добави Фройдинг. Той посочи, че са необходими промени за повишаване на боевата способност и оперативните възможности на въоръжените сили.
Германската армия например вече предлага базово обучение за работа с дронове, отбеляза Фройдинг и добави, че всеки войник трябва да се научи да борави с дронове и да бъде способен да ги използва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #7, #41
12:08 03.09.2026
2 осраински
12:09 03.09.2026
3 Борис Пиздориус
Коментиран от #9
12:09 03.09.2026
4 Анонимен
Коментиран от #18
12:10 03.09.2026
5 Мдааа
12:10 03.09.2026
6 осраински
12:11 03.09.2026
7 Шеф Ангелов
До коментар #1 от "Вашето мнение":А австрийският художник с малките мустачки завърши като препечено по бранденбургски с привкус на петролни продукти .
12:11 03.09.2026
8 Еврутуту
12:11 03.09.2026
9 Вашето мнение
До коментар #3 от "Борис Пиздориус":Между другото и в Бг е така. Въобще цялото натю. Наскоро тръмппи яде бой в Иран защото не беше помислил за това.
12:12 03.09.2026
10 провинциалист
Коментиран от #12, #14, #25
12:13 03.09.2026
11 Ама
12:15 03.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 И да назначат
И да наемат имами за военни свещенници.
И да закупят дюнери за походните кухни.
А, и килимчета, възможно с камуфлажна шарка.
12:15 03.09.2026
14 градски лебиртарианец кама укра
До коментар #10 от "провинциалист":еми питай твоя лидер Шмерц защо така се притесни изведнъж, чува се, че ще губи избори и рейтингът му е критичен..
12:16 03.09.2026
15 ДДДДД
Коментиран от #35
12:16 03.09.2026
16 ни пари ни млади мераклии
12:17 03.09.2026
17 Фашисти
12:17 03.09.2026
18 Най-вече
До коментар #4 от "Анонимен":не искат. Дори тези които в момента скачат срещу Русия (подобно на тези в БГ) - ако получат призовки, ще са първите наврели се в миши дупки. Политиците може да са забравили ВСВ, ама немския норд не е. Дори в Берлин си имат спомен(и)...
Коментиран от #21, #34
12:18 03.09.2026
19 Мда....
Вече е на кусур 70 години.........
Немците са едни, а руснаците - други .
Та защо така?!
И докога така ще има войни?
12:19 03.09.2026
20 Гост
12:21 03.09.2026
21 Вашето мнение
До коментар #18 от "Най-вече":Тия дето скачат срещу Русия са келеши с лакирани нокти и епилирани крачета, които не са стъпвали на казармен плац. А тия дето ми трачат по телевизора са платени нпо-подлоги.
12:21 03.09.2026
22 СССс
Коментиран от #43
12:21 03.09.2026
23 Вашето мнение
12:23 03.09.2026
24 реалист
Какви шансове имат евро-чакалите ако нападнат ядрена Русия?
12:26 03.09.2026
25 Жожи
До коментар #10 от "провинциалист":Бункерите в Украйна Сталин ги е строил, а отбраната на ЕС е по бойковски-на втория месец циментът се Рони и трябва основен ремонт. А
12:27 03.09.2026
26 Историк
Коментиран от #40
12:29 03.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 швабите
12:30 03.09.2026
29 ФАКТИ
12:31 03.09.2026
30 Т.е.
12:31 03.09.2026
31 Шаляляля
12:32 03.09.2026
32 Ти си
А и за какво му е на руснака са завзема Германия или лято и да е друга държава от Европа- какво има тя което те нямат ?
Истерии и параноя се създават с цел да се дои безропотно стадото .....
Коментиран от #42
12:37 03.09.2026
33 Григор
Пълни глупости! Този е начинът за източване на средства от бюджета.Обявяваш за несъществуваща заплаха и се възползваш от страховете, и доверчивостта на хората.
12:37 03.09.2026
34 Анонимен
До коментар #18 от "Най-вече":Най-вече не могат. Според проучвания 40% от мъжете германци предпочитат да готвят и чистят вкъщи, вместо да ходят на работа, а 60% използват тоалетната седнали вместо прави.
Представяш ли си каква армия ще съберат, ако изобщо някой се навие?
Коментиран от #39, #45
12:37 03.09.2026
35 Ха,ха
До коментар #15 от "ДДДДД":Да бе навлеците нема ли да ходят да пазят еуропата😂😂 или те само на готово на социални помощи😂😂
12:38 03.09.2026
36 Луд Скайуокър
Няма да е лошо хер Фройдинг да се вслушва в думите на човек който е знаел какво говори !
12:44 03.09.2026
37 Троян
12:47 03.09.2026
38 не може да бъде
12:52 03.09.2026
39 Да те
До коментар #34 от "Анонимен":допълня, че повечето немски мъже (или "мъже"), живечт при мама до към 40г. и са неспособни на самостоятелен живот....
12:54 03.09.2026
40 Факт
До коментар #26 от "Историк":А тибе пеее.руунгелл ,що не ходиш намай .кясси у ...катаа ?
13:00 03.09.2026
41 гийоте
До коментар #1 от "Вашето мнение":За Гитлер си прав, ама след няколко години след това ГФР пак стана първа индустриална сила в Европа с висок стандарт на живот, а победителя Русия, с 30 милиона жители по-малко, само подсмърчаше и дигаше пролетарски лозунги.
13:14 03.09.2026
42 пи4
До коментар #32 от "Ти си":Да, руснаците имат повече природни богатства, за което те нямат никаква заслуга, просто дар от бога, иначе в главите им е пълна каша от феодално-крепостнически рефлекси, примесени с агресивност и жестокост, заимствани от фашистката идеология на Третия райх.
13:23 03.09.2026
43 ВСВ е между Съюзниците
До коментар #22 от "СССс":(Англо-американците и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония), а не Русия срещу Германия както казват русофилите. Първо - с Германия е воювал СССР в който руснаците са половината от населението му, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.
13:28 03.09.2026
44 първо този да обясни на хората
13:39 03.09.2026
45 Както е джендър
До коментар #34 от "Анонимен":тъй ще ти отнесе главата с дрон, снайпер, снаряд или ракета. Мъжките ти мустаци като на Филип Тотю едва ли ще ти помогнат. А има и едни транс дето с удоволствие ще ти извият врата ... след това другото.
13:39 03.09.2026