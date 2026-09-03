"Германия спешно трябва да увеличи армията си заради руската заплаха, заяви високопоставен военен"

Германия трябва да ускори увеличението на въоръжените си сили в отговор на руската заплаха, заяви днес високопоставеният армейски инспектор ген.-лейтенант Кристиан Фройдинг и призова за бързо повишаване на военните способности, предаде ДПА, съобщи БТА.

“Трябва да превключим на друг режим. Спешно се нуждаем от повишаване на капацитета“, каза Фройдинг.

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Германия трябва да бъде способна да предотврати потенциална атака, показвайки надеждна военна сила възможно най-скоро, посочи той и добави, че по тази причина страната трябва да действа с „максимална скорост“.

“Врагът няма да ни чака да обявим, че сме готови“, каза Фройдинг. Веднага след като войната в Украйна приключи, „както всички се надяваме“, руските сили ще имат възможност да атакуват, посочи той.

Преструктурирането на Бундесвера трябва да включва не само технологични иновации, но и обучен персонал, добави Фройдинг. Той посочи, че са необходими промени за повишаване на боевата способност и оперативните възможности на въоръжените сили.

Германската армия например вече предлага базово обучение за работа с дронове, отбеляза Фройдинг и добави, че всеки войник трябва да се научи да борави с дронове и да бъде способен да ги използва.