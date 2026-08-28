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Германският флот обвини Русия в агресивно поведение
  Тема: Украйна

Германският флот обвини Русия в агресивно поведение

28 Август, 2026 08:03 1 403 23

  • бундесвер-
  • германия-
  • нато-
  • русия-
  • кораби-
  • балтийско море-
  • сенчест флот

Германия и нейните съюзници вече имат много по-ясна картина за морската дейност, като комбинират данни от кораби, самолети, крайбрежни радари и сателити

Германският флот обвини Русия в агресивно поведение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Главният инспектор на германските военноморски сили вицеадмирал Ян Кристиан Каак предупреди за присъствието на висока руска заплаха, особено в Балтийско море, посочвайки „агресивната дейност от страна на Москва“, предаде ДПА, съобщи БТА.

Руският военноморски флот е „агресивен в морето чрез наблюдение на бази и части, опити за сплашване и саботаж, прелитания с дронове и използване на сенчестия флот в Балтийско море“, заяви вицеадмирал Каак.

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Според него Русия сега защитава и корабите от така наречения си сенчест флот с оръжия, било то чрез военноморски кораби, било чрез въоръжени екипи за сигурност на борда. Каак обаче допълни, че това също така оказва допълнителен натиск върху руския военноморски флот, който не разполага с неограничени ресурси.

Сенчестият флот включва танкери и товарни кораби, използвани от Русия за заобикаляне на санкции, включително наложения от Запада ценови таван на износа на руски петрол за трети страни. Корабите често плават под чужд флаг и според западни представители крият движението си или произхода на товара си.

Каак заяви, че Германия и нейните съюзници вече имат много по-ясна картина за морската дейност, като комбинират данни от кораби, самолети, крайбрежни радари и сателити.

Времето, необходимо за откриване на подозрителна активност, е спаднало от 17 часа на около един, отбеляза той. Военноморският инспектор също така подчерта ролята на флота в защитата на световната търговия, като заяви, че събитията в Близкия изток, Червено море и Персийския залив показват, че свободата на корабоплаване не може да се приема за даденост.

Той добави, че числеността на екипажите в германския флот отново нараства, като се очакват 3000 допълнителни служители през 2026 г.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    42 2 Отговор
    Охрана на танкерите,дойчо!

    08:05 28.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ШВАБИТЕ...

    53 2 Отговор
    МАЙ СИ ПРОСЯТ НОВ ПАРАД

    Коментиран от #17

    08:09 28.08.2026

  • 4 Ти да видиш

    70 3 Отговор
    Руснаците се държали агресивно защото си охранявали корабите. Явно НАТО в европейската му част търси война с Русия, но се мъчи да извърти нещата че виновна е Русия. Това е и причината за войната в Украйна.

    08:09 28.08.2026

  • 5 Тутанкамон

    52 2 Отговор
    Всички са маскари,ама швабите искат сами отново да ядат папарицата.

    08:12 28.08.2026

  • 6 Някой

    48 2 Отговор
    Що ревете, бе? Вие не правите ли същото спрямо руския флот?
    Като сте толкова ербап и се пъчите, че сте голямата работа, не мрънкайте, а го докажете с действия. Или ви е трах да не се повтори изхода на войната от преди 80 години?

    08:14 28.08.2026

  • 7 Ахмат Сила

    38 1 Отговор
    Като почнат да ви блъскат и давят и като почнат да ви абордират фрегатите с бойни чукове ,тогаз наистина ще заревете

    08:17 28.08.2026

  • 8 Пелагия Порфириевна

    41 2 Отговор
    Руска заплаха в Балтийско море?
    Дойчо, мини там покрай Кьонигсберг да го видиш кво праЙ, да го разгледаш отдалечко:)
    Аа, ама то пък Калининград беше.
    И Калининград ще си остане.
    Рашката и с бинокъл нема да ти даде да го видиш, Дойчо:(
    Льоша рашка, ей...

    08:18 28.08.2026

  • 9 Мишел

    44 2 Отговор
    Русия въоръжи танкерите с тежки картечници и пиратските набези секнаха.

    08:19 28.08.2026

  • 10 Ники Кънчев

    42 2 Отговор
    Кво значи сенчест флот и защо Русия трябва да спазва санкции определени от Колективните Меки Китки ?Въпрос за 5000€ ?

    08:20 28.08.2026

  • 11 Някой

    38 1 Отговор
    Хем защитават световната търговия, хем се опитват да ограничават руските ърговски кораби. Нонсенс. Или, когато запада се опитва да ограничи руската търговия, а руснаците се пробват да се защият, това е проблем? Нима вие не се опитвате да си защитите търговските съдове в Ормузкия проток?

    08:21 28.08.2026

  • 12 Янко

    38 1 Отговор
    Изглежда че германците много желаят трети път да настъпят мотиката

    Коментиран от #15

    08:28 28.08.2026

  • 13 Само дЪ вЪ питЪм?

    28 1 Отговор
    Значи да защитиш собствените си активи и екипажи е гадна "АГРЕцИЯ", пък да отвличат кораби и да взимат товара им е "ДЕМОнКРАЦИЯ" и проява на благоУродство!?
    Не подкрепям Русия за нахлуването ѝ в чужди територии (въпреки, че разбирам мотивите ѝ), но това което прави "ДЕМОнКРАТИЧНАТА" част от света си е чисто и просто ПИРАТСТВО или както се е решил този проблем още от времето на Черната Брада:
    То туй не е пиратство, а е корсарство, щото видиш ли е със съгласието на суверенна и държавните органи са им дали надлежно разрешение за капери

    Коментиран от #21

    08:34 28.08.2026

  • 14 Артилерист

    21 1 Отговор
    Германец и на снимка да го видиш ,отперримму един як ,винаги има повод защо !

    08:35 28.08.2026

  • 15 Бай Пешо моториста

    19 1 Отговор

    До коментар #12 от "Янко":

    По мое мнение вече здраво са я настъпали. Същото направиха и британците. Тези артисти не си дават сметка, че този път ще има парад на победата и в Пекин.

    08:38 28.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Маринов

    17 0 Отговор
    Заглавието няма нищо общо със съдържанието на статията. Видите ли Русия си защитавала корабите си от т.н. сенчест флот. И видите ли, някои решили какво може да продава Русия, на кого и на каква цена. Да сте чували за пазарна икономика? За икономически терор? И псевдо санкционирания няма право да се защитава? И пиратите от НАТО ядките държави им крадат корабите с товара? Не може да продължава, ясно е. Четох, че до Одеса е потопен кораб за насипни товари, натоварен с оръжие на НАТО. А в сайта нищо. А в статията хвалебствия, че НАТО са намалили 27 пъти времето за реакция по техните изисквания и параметри. Много жалко!

    09:07 28.08.2026

  • 19 Обективен

    14 0 Отговор
    Ся,швабите да разберат,кой лъже.
    Тия който твърдят,че производството на петрол е преустановено в резултат на украинските "удари",или тия които реват за износа на руски петрол.

    09:10 28.08.2026

  • 20 факуса

    13 0 Отговор
    стига фейкове,нали осранците са го потопили руския флот,а що си вардили търговския флот питайте тез дет ги спират,ако беше иран щеше да ви ги потапя тез спирачи

    09:11 28.08.2026

  • 21 Убаво си написал, но

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Само дЪ вЪ питЪм?":

    Русия не нахлу в чужди територии а в собствени, поради факта, че WCкрайна наруши основни договори при отделянето и от РФ, та така Русия си защитава собствените си територии дадени на едно недо държава.

    09:28 28.08.2026

  • 22 Падение

    1 0 Отговор
    Укра им гръмна Потока ,а ДоЙчо палаша джавка по Русия! Какво падение за наританото пСе.!

    09:39 28.08.2026

  • 23 Хи хи хи волoдiмiр

    1 0 Отговор
    немския вицеадмирал, Каак де,
    се на.Каак.ва прав само като чуе за руски флот

    09:43 28.08.2026

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