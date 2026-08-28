Германският флот обвини Русия в агресивно поведение

Главният инспектор на германските военноморски сили вицеадмирал Ян Кристиан Каак предупреди за присъствието на висока руска заплаха, особено в Балтийско море, посочвайки „агресивната дейност от страна на Москва“, предаде ДПА, съобщи БТА.
Руският военноморски флот е „агресивен в морето чрез наблюдение на бази и части, опити за сплашване и саботаж, прелитания с дронове и използване на сенчестия флот в Балтийско море“, заяви вицеадмирал Каак.
Според него Русия сега защитава и корабите от така наречения си сенчест флот с оръжия, било то чрез военноморски кораби, било чрез въоръжени екипи за сигурност на борда. Каак обаче допълни, че това също така оказва допълнителен натиск върху руския военноморски флот, който не разполага с неограничени ресурси.
Сенчестият флот включва танкери и товарни кораби, използвани от Русия за заобикаляне на санкции, включително наложения от Запада ценови таван на износа на руски петрол за трети страни. Корабите често плават под чужд флаг и според западни представители крият движението си или произхода на товара си.
Каак заяви, че Германия и нейните съюзници вече имат много по-ясна картина за морската дейност, като комбинират данни от кораби, самолети, крайбрежни радари и сателити.
Времето, необходимо за откриване на подозрителна активност, е спаднало от 17 часа на около един, отбеляза той. Военноморският инспектор също така подчерта ролята на флота в защитата на световната търговия, като заяви, че събитията в Близкия изток, Червено море и Персийския залив показват, че свободата на корабоплаване не може да се приема за даденост.
Той добави, че числеността на екипажите в германския флот отново нараства, като се очакват 3000 допълнителни служители през 2026 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
08:05 28.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ШВАБИТЕ...
Коментиран от #17
08:09 28.08.2026
4 Ти да видиш
08:09 28.08.2026
5 Тутанкамон
08:12 28.08.2026
6 Някой
Като сте толкова ербап и се пъчите, че сте голямата работа, не мрънкайте, а го докажете с действия. Или ви е трах да не се повтори изхода на войната от преди 80 години?
08:14 28.08.2026
7 Ахмат Сила
08:17 28.08.2026
8 Пелагия Порфириевна
Дойчо, мини там покрай Кьонигсберг да го видиш кво праЙ, да го разгледаш отдалечко:)
Аа, ама то пък Калининград беше.
И Калининград ще си остане.
Рашката и с бинокъл нема да ти даде да го видиш, Дойчо:(
Льоша рашка, ей...
08:18 28.08.2026
9 Мишел
08:19 28.08.2026
10 Ники Кънчев
08:20 28.08.2026
11 Някой
08:21 28.08.2026
12 Янко
Коментиран от #15
08:28 28.08.2026
13 Само дЪ вЪ питЪм?
Не подкрепям Русия за нахлуването ѝ в чужди територии (въпреки, че разбирам мотивите ѝ), но това което прави "ДЕМОнКРАТИЧНАТА" част от света си е чисто и просто ПИРАТСТВО или както се е решил този проблем още от времето на Черната Брада:
То туй не е пиратство, а е корсарство, щото видиш ли е със съгласието на суверенна и държавните органи са им дали надлежно разрешение за капери
Коментиран от #21
08:34 28.08.2026
14 Артилерист
08:35 28.08.2026
15 Бай Пешо моториста
До коментар #12 от "Янко":По мое мнение вече здраво са я настъпали. Същото направиха и британците. Тези артисти не си дават сметка, че този път ще има парад на победата и в Пекин.
08:38 28.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Маринов
09:07 28.08.2026
19 Обективен
Тия който твърдят,че производството на петрол е преустановено в резултат на украинските "удари",или тия които реват за износа на руски петрол.
09:10 28.08.2026
20 факуса
09:11 28.08.2026
21 Убаво си написал, но
До коментар #13 от "Само дЪ вЪ питЪм?":Русия не нахлу в чужди територии а в собствени, поради факта, че WCкрайна наруши основни договори при отделянето и от РФ, та така Русия си защитава собствените си територии дадени на едно недо държава.
09:28 28.08.2026
22 Падение
09:39 28.08.2026
23 Хи хи хи волoдiмiр
се на.Каак.ва прав само като чуе за руски флот
09:43 28.08.2026