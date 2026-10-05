Има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия, заяви шефът на външното разузнаване

Заплахата от руски атаки срещу германски цели остава реална и има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия, заяви по време на публично изслушване в Бундестага шефът на германското външно разузнаване Мартин Йегер, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
"Конфронтацията с Русия, пред която сме изправени, доби ново, по-опасно измерение", посочи Йегер, който ръководи Федералното разузнавателно управление на Германия (БНД), при представянето на годишния доклад за работата на службите пред депутатите. "Има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия – опитът за нападение в Лайпциг е само един от примерите за това."
В рамките на същото заседание неговият колега от контраразузнаването каза, че Москва е готова да извършва подривни действия и убийства.
Германските власти многократно са предупреждавали, че Русия води хибридна кампания чрез безпилотни и кибератаки, и обвини Москва, че стои зад опита за нападение с дронове на летището в Лайпциг през август.
Русия многократно отрече да възнамерява да атакува страни от НАТО.
"Не заплашваме никого", каза в четвъртък президентът ѝ Владимир Путин. "Нямаме никакво намерение да нападаме когото и да било – нито през 2029, 2030 или 2050 г. – но ако станем обект на агресия, няма да имаме друг избор, освен да отговорим."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Диктор
Коментиран от #9, #10, #22, #23, #32, #41
13:07 05.10.2026
2 авантгард
Само АзГ ще оправи нещата там.
13:07 05.10.2026
3 Мерц отдавна
13:08 05.10.2026
4 Българска поговорка
такова се обадило.
13:09 05.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Само
Коментиран от #42
13:11 05.10.2026
7 3.14К
13:11 05.10.2026
8 си пън
13:11 05.10.2026
9 Ха ха ха
До коментар #1 от "Диктор":Майтап бе !
13:11 05.10.2026
10 провинциалист
До коментар #1 от "Диктор":А НАТО ще успее ли да завладее Украйна? Припомням, че "през януари 2008 г. Украйна се присъединява към Плана за действие за членство в НАТО" (цитатът е от Уикипедия, статия "Отношения между НАТО и Украйна").
13:12 05.10.2026
11 горски
13:13 05.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Еййй тва факти
Коментиран от #30
13:13 05.10.2026
14 Маринов
13:14 05.10.2026
15 Ъъъъ
До коментар #5 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Ами то останаха ли танкове? А, джепане?
13:14 05.10.2026
16 ВВП беше ясен:
13:16 05.10.2026
17 az СВО Победа 81
1.Най-активна русофобска политика водиха Лондон и Париж. Берлин стоеше някак настрана.
2. След което, глобалистите изглежда стегнаха примката около Берлин и сега той води русофобското хоро в Европа.
13:19 05.10.2026
18 И кво чакат тогава урсулайките
13:19 05.10.2026
19 пешо
13:19 05.10.2026
20 Ами ей за туй ....
Или помни... ДА БИ МИРНО СЕДЯЛО НЕ БИ ЧУДО ВИДЯЛО!!!
13:19 05.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 идиоти вън
До коментар #1 от "Диктор":Не смея да твърдя, че съм прав, но си задавам въпроса, защо и е на Русия да напада Германия, само сравнете териториите и природните ресурси на едната и другата, Германия нефт ли им а газ ли или диаманти и редкоземни материали, зад Германия е НАТО с 30% вътрешен продукт срещу 3% и население многократно по-голямо като сбор от руското, чудя се?!?!?!? А по - скоро не е ли обратното?!?!?
Коментиран от #39
13:21 05.10.2026
23 1234567890
До коментар #1 от "Диктор":Ако има перви ти н да силна е!
13:22 05.10.2026
24 Ту-тууууу Мерц
13:22 05.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ту-тууууу Мерц
13:24 05.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 насилствен конфликт с Русия не знам
13:26 05.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ТИР
До коментар #34 от "Анонимен":Поздрави мама от мен.Добра е.
13:36 05.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ЕВРЕИТЕ НЕ СА ОТМЕНИЛИ ВОЙНАТА
13:38 05.10.2026
39 Щото в Германия е пълно с
До коментар #22 от "идиоти вън":премиум коли, голяма част от тях уникати.
Коментиран от #47
13:38 05.10.2026
40 Хи хи
Коментиран от #43
13:38 05.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Е как
До коментар #6 от "Само":Та нали за това сме у клаба на богатите, нали за това се борихме толкова години. Що сега да ревем като това искахме?
13:40 05.10.2026
43 Ха ха
До коментар #40 от "Хи хи":Точно така, ако не може да ни опази да връща милиардите до цент. Ако не може да ги върне, да плати с територии !!
13:41 05.10.2026
44 Пловдив
13:41 05.10.2026
45 Баце ЕООД
13:41 05.10.2026
46 Рускиня
Та може един свят ден да се повтори освобождението от обсебилите нашите права на словото, Дай Боже!
Лека нощ!
При мен на село е тъмно и къдно!
13:44 05.10.2026
47 ХА-ХА-ХА
До коментар #39 от "Щото в Германия е пълно с":Да ти имам малоумието!!! Заради немските трошки, руснакът нема и пръста си да мръдне! Руснака купува всичко, което си пожелае! Стига да го иска! Дори и ракета!
13:44 05.10.2026
48 Всяко
До коментар #41 от "Чудя се какво ще да е туй":едно животно може да го напише, стига да може да пише - то там в написаното акъл нема.
13:48 05.10.2026