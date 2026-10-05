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Има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия, заяви шефът на външното разузнаване
  Тема: Украйна

Има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия, заяви шефът на външното разузнаване

5 Октомври, 2026 13:05 1 173 48

  • бундесвер-
  • германия-
  • нато-
  • русия-
  • мартин йегер

Неговият колега от контраразузнаването каза, че Москва е готова да извършва подривни действия и убийства

Има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия, заяви шефът на външното разузнаване - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заплахата от руски атаки срещу германски цели остава реална и има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия, заяви по време на публично изслушване в Бундестага шефът на германското външно разузнаване Мартин Йегер, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Конфронтацията с Русия, пред която сме изправени, доби ново, по-опасно измерение", посочи Йегер, който ръководи Федералното разузнавателно управление на Германия (БНД), при представянето на годишния доклад за работата на службите пред депутатите. "Има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия – опитът за нападение в Лайпциг е само един от примерите за това."

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В рамките на същото заседание неговият колега от контраразузнаването каза, че Москва е готова да извършва подривни действия и убийства.

Германските власти многократно са предупреждавали, че Русия води хибридна кампания чрез безпилотни и кибератаки, и обвини Москва, че стои зад опита за нападение с дронове на летището в Лайпциг през август.

Русия многократно отрече да възнамерява да атакува страни от НАТО.

"Не заплашваме никого", каза в четвъртък президентът ѝ Владимир Путин. "Нямаме никакво намерение да нападаме когото и да било – нито през 2029, 2030 или 2050 г. – но ако станем обект на агресия, няма да имаме друг избор, освен да отговорим."


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Диктор

    12 50 Отговор
    Германия е силна, Русия няма да успее да завладее Европа.

    Коментиран от #9, #10, #22, #23, #32, #41

    13:07 05.10.2026

  • 2 авантгард

    49 5 Отговор
    Тези шматки все ги напада Русия.
    Само АзГ ще оправи нещата там.

    13:07 05.10.2026

  • 3 Мерц отдавна

    42 5 Отговор
    Опити прави да вкара Германия в насилствен конфликт с Русия. Бих казал ежедневно

    13:08 05.10.2026

  • 4 Българска поговорка

    36 3 Отговор
    Каквото повикало,
    такова се обадило.

    13:09 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Само

    14 2 Отговор
    в България реки от мед и масло !

    Коментиран от #42

    13:11 05.10.2026

  • 7 3.14К

    38 1 Отговор
    Нищо ново. Преди да започнат втората световна война запалиха Райхстага, за да си намерят повод за нея!

    13:11 05.10.2026

  • 8 си пън

    14 0 Отговор
    дойчо,прочети чл/53 от устава на оон,според него всяка страна може ви нападне без санкции от оон

    13:11 05.10.2026

  • 9 Ха ха ха

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Диктор":

    Майтап бе !

    13:11 05.10.2026

  • 10 провинциалист

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Диктор":

    А НАТО ще успее ли да завладее Украйна? Припомням, че "през януари 2008 г. Украйна се присъединява към Плана за действие за членство в НАТО" (цитатът е от Уикипедия, статия "Отношения между НАТО и Украйна").

    13:12 05.10.2026

  • 11 горски

    17 2 Отговор
    Серсем човек,зорлем си търси да го бият.

    13:13 05.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Еййй тва факти

    15 3 Отговор
    се искат война с русия при все че те първи ще изчезнат от ефира ако рашките кимнат насам

    Коментиран от #30

    13:13 05.10.2026

  • 14 Маринов

    15 1 Отговор
    Щом прочетох, че всички изводи се въртят около летището в Лайпциг, става ясно, че се търсят поводи за тези изводи. Защото, ако дронът е изваден от украинския самолет ще звучи убийствено, но се казва че е руски. Телепортиран!?! Неясно от къде е дошъл, както и защо им са на немците тия изводи, как ще ги ползват. Освен да искат допълнителен бюджет.

    13:14 05.10.2026

  • 15 Ъъъъ

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Ами то останаха ли танкове? А, джепане?

    13:14 05.10.2026

  • 16 ВВП беше ясен:

    8 0 Отговор
    Няма да нападател. Ще отговарям. Какво точно не разбират и не помнят??

    13:16 05.10.2026

  • 17 az СВО Победа 81

    13 1 Отговор
    Накратко:
    1.Най-активна русофобска политика водиха Лондон и Париж. Берлин стоеше някак настрана.

    2. След което, глобалистите изглежда стегнаха примката около Берлин и сега той води русофобското хоро в Европа.

    13:19 05.10.2026

  • 18 И кво чакат тогава урсулайките

    14 2 Отговор
    Да почват обща мобилизация в Мюнхен тогава и да видят кво ще им се случи хахахаха ...

    13:19 05.10.2026

  • 19 пешо

    12 2 Отговор
    МЕРЦ какъв го търси в КИЕВ

    13:19 05.10.2026

  • 20 Ами ей за туй ....

    14 1 Отговор
    Не трябва да се дразни мечката и да не се дърпа за опашката..
    Или помни... ДА БИ МИРНО СЕДЯЛО НЕ БИ ЧУДО ВИДЯЛО!!!

    13:19 05.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 идиоти вън

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Диктор":

    Не смея да твърдя, че съм прав, но си задавам въпроса, защо и е на Русия да напада Германия, само сравнете териториите и природните ресурси на едната и другата, Германия нефт ли им а газ ли или диаманти и редкоземни материали, зад Германия е НАТО с 30% вътрешен продукт срещу 3% и население многократно по-голямо като сбор от руското, чудя се?!?!?!? А по - скоро не е ли обратното?!?!?

    Коментиран от #39

    13:21 05.10.2026

  • 23 1234567890

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Диктор":

    Ако има перви ти н да силна е!

    13:22 05.10.2026

  • 24 Ту-тууууу Мерц

    8 0 Отговор
    при представянето на годишния доклад за работата на службите пред депутатите. "Има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия .... А Мерц през това време у Киев нали? ...

    13:22 05.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ту-тууууу Мерц

    9 1 Отговор
    И сега как с влака от Киев до Полша ще стигне ? А?

    13:24 05.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 насилствен конфликт с Русия не знам

    7 2 Отговор
    Но една хубава гражданска война може скоро да си спретнат в Германия и после пак стената ще зидат..

    13:26 05.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ТИР

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Анонимен":

    Поздрави мама от мен.Добра е.

    13:36 05.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ЕВРЕИТЕ НЕ СА ОТМЕНИЛИ ВОЙНАТА

    6 0 Отговор
    Отново ще жертват Германия.

    13:38 05.10.2026

  • 39 Щото в Германия е пълно с

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "идиоти вън":

    премиум коли, голяма част от тях уникати.

    Коментиран от #47

    13:38 05.10.2026

  • 40 Хи хи

    7 0 Отговор
    А зеленото жуже нали щеше да ни пази от Путин, ний закво му дадохме толкоз пара ??!!

    Коментиран от #43

    13:38 05.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Е как

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Само":

    Та нали за това сме у клаба на богатите, нали за това се борихме толкова години. Що сега да ревем като това искахме?

    13:40 05.10.2026

  • 43 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Хи хи":

    Точно така, ако не може да ни опази да връща милиардите до цент. Ако не може да ги върне, да плати с територии !!

    13:41 05.10.2026

  • 44 Пловдив

    1 0 Отговор
    Тия не виждат ли, че държавата им се руши отвътре от “инженерите и докторите”?! Или отклоняват вниманието с глупости??

    13:41 05.10.2026

  • 45 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Але гуте захен им лебен зинд драй.. Тия не си научиха урока

    13:41 05.10.2026

  • 46 Рускиня

    0 0 Отговор
    Забраната ба не се казва истината за “прекрасния” соц. използваха всичко като арести, бой, интерниране и храна за свини.
    Та може един свят ден да се повтори освобождението от обсебилите нашите права на словото, Дай Боже!
    Лека нощ!
    При мен на село е тъмно и къдно!

    13:44 05.10.2026

  • 47 ХА-ХА-ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Щото в Германия е пълно с":

    Да ти имам малоумието!!! Заради немските трошки, руснакът нема и пръста си да мръдне! Руснака купува всичко, което си пожелае! Стига да го иска! Дори и ракета!

    13:44 05.10.2026

  • 48 Всяко

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Чудя се какво ще да е туй":

    едно животно може да го напише, стига да може да пише - то там в написаното акъл нема.

    13:48 05.10.2026

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