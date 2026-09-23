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Калас призова Русия да спре атаките в Черно море
  Тема: Украйна

Калас призова Русия да спре атаките в Черно море

23 Септември, 2026 06:27, обновена 23 Септември, 2026 06:34 1 169 32

  • кая калас-
  • украйна-
  • черно море-
  • зърно-
  • европейски съюз

ЕС настоява за мораториум, за да се възобнови износът на украинско зърно по Черноморския коридор.

Калас призова Русия да спре атаките в Черно море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас призова Русия да прекрати атаките в Черно море, за да бъде възобновен износът на украинско зърно.

В изявление, публикувано от нея, Калас заяви, че „зърното от Украйна изхранва хора по целия свят“, но Русия блокира износа през Черно море и „съзнателно провокира световна продоволствена криза“.

По думите ѝ Европейският съюз призовава атаките да спрат и доставките на зърно да бъдат възобновени. Калас подчерта, че продоволствието не бива да се използва като оръжие на войната.

Тя посочи още, че Украйна осигурява 15% от световния износ на царевица, 10% от пшеницата, 15–20% от ечемика и около 50% от слънчогледовото олио. Според нея почти 90% от тази продукция се превозва по Черноморския коридор.

Калас призова за запазване на санкционната политика

Калас заяви в Ню Йорк, където участва в срещите около Общото събрание на ООН, че санкциите остават основен инструмент на Европейския съюз за оказване на натиск върху Москва във връзка с войната в Украйна.

По думите ѝ ЕС има нужда от стабилност, което означава санкциите да останат в сила за по-дълъг период. Тя съобщи още, че европейските институции работят и по нов пакет санкции срещу Русия.

Разногласия между държавите членки

Позицията на Калас идва в момент, когато държавите от ЕС обсъждат поредното удължаване на санкционния режим.

Дипломатическите разговори са свързани и с искания на отделни страни за изваждане на конкретни руски граждани от санкционния списък. Франция настоява за отпадане на санкциите срещу бизнесмена Алишер Усманов, докато Люксембург поставя въпроса за Михаил Фридман.

Предложенията предизвикаха различни реакции сред останалите държави членки. За продължаването на санкциите е необходимо единодушие между 27-те страни от ЕС.

Според европейски дипломати именно липсата на пълен консенсус е забавила окончателното решение.

Калас: Работим и по нов пакет санкции

Калас подчерта, че става дума за един от най-мащабните санкционни режими, прилагани от Европейския съюз.

Тя изрази надежда разговорите между държавите членки да приключат възможно най-скоро и действащите ограничения да бъдат продължени.

Успоредно с това Европейската комисия и държавите членки работят по нов пакет санкции, който трябва да засили натиска върху руската икономика и лица и организации, свързани с руската военна политика.

Санкциите на ЕС срещу Русия се подновяват периодично, като решенията по основния режим изискват единодушие.

Натискът върху Москва остава част от европейската политика

Калас свърза санкционната политика с по-широките усилия на ЕС за подкрепа на Украйна и ограничаване на възможностите на Русия да финансира войната.

Европейският съюз вече е приел множество пакети от икономически и индивидуални санкции, включващи ограничения върху търговията, финансовия сектор, енергетиката, транспорта и достъпа до определени технологии.

Паралелно с икономическите мерки Брюксел продължава да обсъжда начини за ограничаване на заобикалянето на санкциите и за засилване на контрола върху износа на стоки с потенциално военно приложение.

Източници: Украинская правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Глупавата

    59 43 Отговор
    Патка

    06:37 23.09.2026

  • 3 Енергийната криза

    61 44 Отговор
    не е проблем... Това, че корабите за зърно няма да имат гориво да го превозят, също не е проблем 🤣

    Коментиран от #11

    06:38 23.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ники

    41 43 Отговор
    Украйна вече една развалина , всиъ реки са безмислени.
    R.I.P.

    06:39 23.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 За какво им е

    63 37 Отговор
    коридор в Черно море? Що далекобойни дронове дадоха на Украйна, през ден се хвалят, че летят на 3000км! Да си товарят зърното на дроновете и да изнасят!

    06:40 23.09.2026

  • 8 Съдията

    55 32 Отговор
    Какво стана с милитаристичните изявления за нанасяне на "стратегическа загуба на Русия"? Западна(лите) политикани, начело с тая квачка са в ступор, шамарят ги отвсякъде. Имиграция, инфлация, едноцифрени рейтинги, не знаят накъде първо да се обърнат. Мъка, мъка либерастка.😂

    06:45 23.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Оня

    47 21 Отговор
    Тая верно много " умна" ние ще ви счупим от санкции ама вие не санкционирайте урко зърното щото трябва да папкаме!!!! Как се нарича това? Не че на руснаците им дреме за санкциите! За твое съжалението кайче нормалните хора ви разкриха умствения капацитет и палачинката се обръща! За теб има едно чудесно място много на север......

    06:47 23.09.2026

  • 11 Европеец

    45 4 Отговор

    До коментар #3 от "Енергийната криза":

    Съгласен съм с коментара ти.... Проблем е само, че украинските фашисти атакуват американски танкери превозващи руски петрол с цел препродажба на западащите европейци на цена три пъти по-висока от продажната..... А Калас няма какво да я коментирам..... Тъпо парче..... Но се чудя коя е по- Дали каята или 360 градусовата аналена....

    06:47 23.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Късно е моме за китка

    32 2 Отговор
    Да бе призовала за това Зеленски и британците, койато му бе времето. Ама тогава мълча като риба и се радваше!
    А тогава имаше и такова споразумение дори!
    Украйна ще е без излаз на море!!!

    06:54 23.09.2026

  • 14 Оня

    17 1 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    Така е, въпроса е до кога Европа ще търпи!?

    06:54 23.09.2026

  • 15 Някой си

    37 0 Отговор
    Украйна от кога е член на Евросъюза?!
    Нещо май съм пропуснал?!
    И на НАТО ли е член вече?!

    06:55 23.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ерменко

    28 0 Отговор
    Е щом Калас призовава и е цитирана от Украинската правда.....ще се съобразят!...Нема начин!

    07:02 23.09.2026

  • 19 Само питам

    27 0 Отговор
    Добре де, тази жена не разбира ли че изказванията и са безсмислени?
    Наистина, къде ги намирате такива, че и ги назначавате на позиции...

    Коментиран от #27

    07:02 23.09.2026

  • 20 7676

    26 0 Отговор
    Аз да питам, това зърно някакъв специален модел ли е че така гърми с часове?

    07:03 23.09.2026

  • 21 ЕС за зависими

    18 0 Отговор
    Европейският съюз е внесъл рекордните 9,89 милиона тона втечнен природен газ (LNG) от големия завод Yamal LNG през първата половина на 2026 г., което е с 18% повече от 2025 г., съобщават анализатори от Kpler.

    Според тях, основните купувачи са били Франция, Белгия и Испания, които са внесли съответно 3,6 млн., 2,9 млн. и 2,7 млн. тона LNG. Общо ЕС може да плати около 6 млрд. EUR за доставки на газ.

    07:04 23.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Копърка

    15 0 Отговор
    А в Балтийско, може ли?

    07:14 23.09.2026

  • 24 защо

    10 0 Отговор
    Милене,
    Ти си блокиран в тази " Украинская правда" бе

    07:15 23.09.2026

  • 25 Поредното доказателство

    16 1 Отговор
    Че на това блонди, в куфелницата няма нищооо! Лелеее, колко е зле. Как се е пръкнало този извънземен фосил?!

    07:17 23.09.2026

  • 26 Иванов

    10 0 Отговор
    Що не настоява и Украйна да спре ударите по кораби, че Ердоган вече е сърдит,а?

    07:23 23.09.2026

  • 27 оня с коня

    0 10 Отговор

    До коментар #19 от "Само питам":

    Добре е че питаш ,но защо по Русофилска традиция определяш всичко което не разбирате поради липса на Умствени умения за "Глупост" и "Безсмислици"- щото е по-лесно,отколкото да се понапънете и да го проумеете ли?А нещата са съвсем простички: Кая е напълно наясно че Русия няма никакво намерение да се съобрази с Апела й,а Целта е съвсем друга- Да бъде показано за сетен път пред Световната общественост ГРОЗНОТО ЛИЦЕ на Руския Узорпатор който без Колебание изправя редица по-бедни Държави пред Гладно съществуване без Укр. Зърно в името на Имперските си домогвания!

    Коментиран от #29, #30

    07:24 23.09.2026

  • 28 Браво на Кая !

    0 4 Отговор
    Умна жена ...

    07:39 23.09.2026

  • 29 Хахахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "оня с коня":

    Стига скимтя, руснаците за 3 месеца разпилява цяла Украйна и Нато, а Нато и украинците за 5 години постигнаха нищо, единствената радост е че имало опашки за бензин хахахах, я да питаме украинците какво предпочитат - да няма бензин и да има хляб или да има бензин ама да няма хляб хахахаха

    07:40 23.09.2026

  • 30 оня с х.я

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "оня с коня":

    Конски ,пардон Ломски ,вълна ми излезе на езика да повтарям ,че логиката не ви е силна семейна черта ,наблягай на еденьето и с..ането ,ето тук ти е силата .А оня моя както винаги е класи над вас !

    07:41 23.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 А ГДЕ

    2 0 Отговор
    Кая Калас ,постната балтийска шпрота ?

    07:44 23.09.2026

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