Калас призова Русия да спре атаките в Черно море

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас призова Русия да прекрати атаките в Черно море, за да бъде възобновен износът на украинско зърно.

В изявление, публикувано от нея, Калас заяви, че „зърното от Украйна изхранва хора по целия свят“, но Русия блокира износа през Черно море и „съзнателно провокира световна продоволствена криза“.

По думите ѝ Европейският съюз призовава атаките да спрат и доставките на зърно да бъдат възобновени. Калас подчерта, че продоволствието не бива да се използва като оръжие на войната.

Тя посочи още, че Украйна осигурява 15% от световния износ на царевица, 10% от пшеницата, 15–20% от ечемика и около 50% от слънчогледовото олио. Според нея почти 90% от тази продукция се превозва по Черноморския коридор.

Калас призова за запазване на санкционната политика

Калас заяви в Ню Йорк, където участва в срещите около Общото събрание на ООН, че санкциите остават основен инструмент на Европейския съюз за оказване на натиск върху Москва във връзка с войната в Украйна.

По думите ѝ ЕС има нужда от стабилност, което означава санкциите да останат в сила за по-дълъг период. Тя съобщи още, че европейските институции работят и по нов пакет санкции срещу Русия.

Разногласия между държавите членки

Позицията на Калас идва в момент, когато държавите от ЕС обсъждат поредното удължаване на санкционния режим.

Дипломатическите разговори са свързани и с искания на отделни страни за изваждане на конкретни руски граждани от санкционния списък. Франция настоява за отпадане на санкциите срещу бизнесмена Алишер Усманов, докато Люксембург поставя въпроса за Михаил Фридман.

Предложенията предизвикаха различни реакции сред останалите държави членки. За продължаването на санкциите е необходимо единодушие между 27-те страни от ЕС.

Според европейски дипломати именно липсата на пълен консенсус е забавила окончателното решение.

Калас: Работим и по нов пакет санкции

Калас подчерта, че става дума за един от най-мащабните санкционни режими, прилагани от Европейския съюз.

Тя изрази надежда разговорите между държавите членки да приключат възможно най-скоро и действащите ограничения да бъдат продължени.

Успоредно с това Европейската комисия и държавите членки работят по нов пакет санкции, който трябва да засили натиска върху руската икономика и лица и организации, свързани с руската военна политика.

Санкциите на ЕС срещу Русия се подновяват периодично, като решенията по основния режим изискват единодушие.

Натискът върху Москва остава част от европейската политика

Калас свърза санкционната политика с по-широките усилия на ЕС за подкрепа на Украйна и ограничаване на възможностите на Русия да финансира войната.

Европейският съюз вече е приел множество пакети от икономически и индивидуални санкции, включващи ограничения върху търговията, финансовия сектор, енергетиката, транспорта и достъпа до определени технологии.

Паралелно с икономическите мерки Брюксел продължава да обсъжда начини за ограничаване на заобикалянето на санкциите и за засилване на контрола върху износа на стоки с потенциално военно приложение.

Източници: Украинская правда