Калас призова Русия да спре атаките в Черно море

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас призова Русия да прекрати атаките в Черно море, за да бъде възобновен износът на украинско зърно.
В изявление, публикувано от нея, Калас заяви, че „зърното от Украйна изхранва хора по целия свят“, но Русия блокира износа през Черно море и „съзнателно провокира световна продоволствена криза“.
По думите ѝ Европейският съюз призовава атаките да спрат и доставките на зърно да бъдат възобновени. Калас подчерта, че продоволствието не бива да се използва като оръжие на войната.
Тя посочи още, че Украйна осигурява 15% от световния износ на царевица, 10% от пшеницата, 15–20% от ечемика и около 50% от слънчогледовото олио. Според нея почти 90% от тази продукция се превозва по Черноморския коридор.
Калас призова за запазване на санкционната политика
Калас заяви в Ню Йорк, където участва в срещите около Общото събрание на ООН, че санкциите остават основен инструмент на Европейския съюз за оказване на натиск върху Москва във връзка с войната в Украйна.
По думите ѝ ЕС има нужда от стабилност, което означава санкциите да останат в сила за по-дълъг период. Тя съобщи още, че европейските институции работят и по нов пакет санкции срещу Русия.
Разногласия между държавите членки
Позицията на Калас идва в момент, когато държавите от ЕС обсъждат поредното удължаване на санкционния режим.
Дипломатическите разговори са свързани и с искания на отделни страни за изваждане на конкретни руски граждани от санкционния списък. Франция настоява за отпадане на санкциите срещу бизнесмена Алишер Усманов, докато Люксембург поставя въпроса за Михаил Фридман.
Предложенията предизвикаха различни реакции сред останалите държави членки. За продължаването на санкциите е необходимо единодушие между 27-те страни от ЕС.
Според европейски дипломати именно липсата на пълен консенсус е забавила окончателното решение.
Калас: Работим и по нов пакет санкции
Калас подчерта, че става дума за един от най-мащабните санкционни режими, прилагани от Европейския съюз.
Тя изрази надежда разговорите между държавите членки да приключат възможно най-скоро и действащите ограничения да бъдат продължени.
Успоредно с това Европейската комисия и държавите членки работят по нов пакет санкции, който трябва да засили натиска върху руската икономика и лица и организации, свързани с руската военна политика.
Санкциите на ЕС срещу Русия се подновяват периодично, като решенията по основния режим изискват единодушие.
Натискът върху Москва остава част от европейската политика
Калас свърза санкционната политика с по-широките усилия на ЕС за подкрепа на Украйна и ограничаване на възможностите на Русия да финансира войната.
Европейският съюз вече е приел множество пакети от икономически и индивидуални санкции, включващи ограничения върху търговията, финансовия сектор, енергетиката, транспорта и достъпа до определени технологии.
Паралелно с икономическите мерки Брюксел продължава да обсъжда начини за ограничаване на заобикалянето на санкциите и за засилване на контрола върху износа на стоки с потенциално военно приложение.
Източници: Украинская правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Глупавата
06:37 23.09.2026
3 Енергийната криза
Коментиран от #11
06:38 23.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ники
R.I.P.
06:39 23.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 За какво им е
06:40 23.09.2026
8 Съдията
06:45 23.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Оня
06:47 23.09.2026
11 Европеец
До коментар #3 от "Енергийната криза":Съгласен съм с коментара ти.... Проблем е само, че украинските фашисти атакуват американски танкери превозващи руски петрол с цел препродажба на западащите европейци на цена три пъти по-висока от продажната..... А Калас няма какво да я коментирам..... Тъпо парче..... Но се чудя коя е по- Дали каята или 360 градусовата аналена....
06:47 23.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Късно е моме за китка
А тогава имаше и такова споразумение дори!
Украйна ще е без излаз на море!!!
06:54 23.09.2026
14 Оня
До коментар #12 от "И Киев е Руски":Така е, въпроса е до кога Европа ще търпи!?
06:54 23.09.2026
15 Някой си
Нещо май съм пропуснал?!
И на НАТО ли е член вече?!
06:55 23.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ерменко
07:02 23.09.2026
19 Само питам
Наистина, къде ги намирате такива, че и ги назначавате на позиции...
Коментиран от #27
07:02 23.09.2026
20 7676
07:03 23.09.2026
21 ЕС за зависими
Според тях, основните купувачи са били Франция, Белгия и Испания, които са внесли съответно 3,6 млн., 2,9 млн. и 2,7 млн. тона LNG. Общо ЕС може да плати около 6 млрд. EUR за доставки на газ.
07:04 23.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Копърка
07:14 23.09.2026
24 защо
Ти си блокиран в тази " Украинская правда" бе
07:15 23.09.2026
25 Поредното доказателство
07:17 23.09.2026
26 Иванов
07:23 23.09.2026
27 оня с коня
До коментар #19 от "Само питам":Добре е че питаш ,но защо по Русофилска традиция определяш всичко което не разбирате поради липса на Умствени умения за "Глупост" и "Безсмислици"- щото е по-лесно,отколкото да се понапънете и да го проумеете ли?А нещата са съвсем простички: Кая е напълно наясно че Русия няма никакво намерение да се съобрази с Апела й,а Целта е съвсем друга- Да бъде показано за сетен път пред Световната общественост ГРОЗНОТО ЛИЦЕ на Руския Узорпатор който без Колебание изправя редица по-бедни Държави пред Гладно съществуване без Укр. Зърно в името на Имперските си домогвания!
Коментиран от #29, #30
07:24 23.09.2026
28 Браво на Кая !
07:39 23.09.2026
29 Хахахахаха
До коментар #27 от "оня с коня":Стига скимтя, руснаците за 3 месеца разпилява цяла Украйна и Нато, а Нато и украинците за 5 години постигнаха нищо, единствената радост е че имало опашки за бензин хахахах, я да питаме украинците какво предпочитат - да няма бензин и да има хляб или да има бензин ама да няма хляб хахахаха
07:40 23.09.2026
30 оня с х.я
До коментар #27 от "оня с коня":Конски ,пардон Ломски ,вълна ми излезе на езика да повтарям ,че логиката не ви е силна семейна черта ,наблягай на еденьето и с..ането ,ето тук ти е силата .А оня моя както винаги е класи над вас !
07:41 23.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 А ГДЕ
07:44 23.09.2026