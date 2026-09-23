Зеленски: Украйна е готова за прекратяване на огъня в Черно море, очакваме отговора на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред световни лидери, че Украйна е готова за "прекратяване на огъня в Черно море, основано на предложенията на Египет, Индия и Турция", и добави, че сега е ред на Русия да отговори, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Украинският президент произнесе реч и на срещата на върха на украинската инициатива "Кримска платформа", която се състоя в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН, събрала световни лидери, и преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН относно руската война в Украйна, и преди да се обърне по-късно днес към Общото събрание на ООН.
Украйна, която се опасява, че Русия планира да бомбардира електроенергийни и отоплителни съоръжения с ракети и дронове тази зима, настоява за прекратяване на огъня, обхващащо атаките срещу енергийната инфраструктура и корабоплаването в Черно море.
Зеленски заяви, че Египет, Индия и Турция са очертали варианти за възстановяване на безопасното корабоплаване за търговските кораби в Черно море, където превозът на товари е почти в застой поради интензивните атаки срещу кораби и пристанищна инфраструктура и от двете страни.
"Много (страни) вече обединиха усилията си за осигуряване на продоволствена сигурност и безопасно корабоплаване в Черно море. Египет, Индия и Турция вече ни предложиха варианти, които са изложени на хартия. Ние подкрепяме пътя, който може да доведе до сигурност, и сега очакваме отговора на Русия", заяви Зеленски, цитиран от агенция Укринформ.
"Очакваме отговора на Русия. Украйна е готова да гарантира безопасно корабоплаване и продоволствена сигурност в Черно море, ако Русия също е готова да предприеме реални стъпки към деескалация. Трябва да започнем отнякъде, а Русия трябва да започне с това да уважава другите. А основното уважение към света започва с прости неща: продоволствена сигурност, енергийна сигурност и правото на хората да живеят без страх", заяви президентът на Украйна.
Водещите вносители на пшеница в Азия, Близкия изток и Африка, които разчитат на Черноморския регион за доставки на пшеница, изпитват трудности при осигуряването на доставки. Световните цени на пшеницата вече отбелязват ръст.
Зеленски, който се обърна към Общото събрание на ООН днес, се срещна вчера с президента на САЩ Доналд Тръмп и заяви, че са двамата са обсъдили въпроса за спиране на огъня между Русия и Украйна по отношение на цели, свързани с енергетиката.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред журналисти след срещата си с руския външен министър Сергей Лавров днес, че както Русия, така и Украйна са изразили интерес към частично примирие, засягащо зърното и енергетиката.
Кремъл засега не е подкрепил публично предложенията.
Преди срещата между Лавров и Рубио Кремъл заяви, че няма основания за по-широки мирни преговори за Украйна, като в същото време посочи, че остава отворен за такива преговори.
"Засега няма предпоставки за преминаване към мирни преговори, въпреки че ние от наша страна оставаме отворени за мирни преговори“, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
Зеленски заяви вчера, че би бил готов да се срещне с руския президент Владимир Путин на тристранна среща с Тръмп, отбелязва Ройтерс.
Зеленски заяви също така на форума "Кримска платформа", че пълното възстановяване на нормалния живот, основан на международното право, е възможно само ако териториалният суверенитет на Украйна бъде напълно възстановен, включително и над Крим, посочва Укринформ.
"Това незачитане (на международното право) започна през 2014 г., когато Русия нахлу в Крим. Не може да има пълно възстановяване на нормалността без Крим, без възстановяване на сигурността, защита на хората и човешкия живот, освобождаване на задържаните от Русия затворници и връщане към основните принципи на международното право. Териториалната цялост има значение, суверенитетът на държавите има значение, човешкият живот имат значение. И Русия трябва да научи това", заяви Зеленски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пи ба смр ъдльо
Коментиран от #19
19:17 23.09.2026
2 Отговор
Коментиран от #15, #30, #34
19:18 23.09.2026
3 Този корумпиран индивид
Коментиран от #8, #53
19:19 23.09.2026
4 Иван 1
19:20 23.09.2026
5 Възpожденец 🇧🇬
19:20 23.09.2026
6 Това същество
19:20 23.09.2026
7 горски
19:21 23.09.2026
8 Стари милиционерски номера
До коментар #3 от "Този корумпиран индивид":Крадеца вика "Дръжте крадеца" !
Коментиран от #13
19:22 23.09.2026
9 Да бе !
19:22 23.09.2026
10 Отговорът
19:25 23.09.2026
11 гошо
19:25 23.09.2026
12 Ами
Няма условия за прекратяване на конфликта.
Който му се преговаря да заповяда в Москва.
19:26 23.09.2026
13 горски
До коментар #8 от "Стари милиционерски номера":Хубаво беше да се пренасят оръжия с кораби ,заявени като храни....Спря мамбото и реването започна...Иначе каква радост беше ,че са занулили руския флот.Ами сега....
Коментиран от #23, #29
19:26 23.09.2026
14 тъй ли...
Преди 5 г бяхте готови да спрете издевателствата над руснаците в Донбас, но и него договор нарушихте.
Вече ви нямат доверие.
19:26 23.09.2026
15 Много си смешен
До коментар #2 от "Отговор":Повярвай ми въпреки че няма да го осъзнаеш
19:31 23.09.2026
16 БРИТАНЦИТЕ РЕШАВАТ ЗА АТАКИТЕ
19:31 23.09.2026
17 бай Иван
19:32 23.09.2026
18 Жълтопаветник
Коментиран от #33
19:32 23.09.2026
19 Пешоо
До коментар #1 от "Пи ба смр ъдльо":Хаха
Те попнаха първи и сега били готови да спрат.... защо така Володя?!
Само да припомня , че същия този човек каза през 2022 , че ще воюват и така изправи целия си народ пред тези мъки... вместо да търси всевъзможни дипломатически дългосрочни решения...
19:34 23.09.2026
20 Черпако
На видеата, и снимките си постоянно под силен волтаж ,няма да изкараш дълго
Олена вече не ти бара щепсела ,и зарежда в друг разклонител ,нали знаеш .
Тия ,около тебе ще те провесят , надолу с главата .
В ЕС до няколко месеца ще има тюрлю гювеч, и смяна на власт имащите ,а укропия я изкара зимата в този си вид ,я не .
Поживьом, увидим .
Коментиран от #24
19:34 23.09.2026
21 Нафърфорий
Няма как да се случи,първо ще си получи заслужения отговор,и тогава евентуално ще има примирие.
Коментиран от #47
19:37 23.09.2026
22 Да не би
19:37 23.09.2026
23 Бай онзи
До коментар #13 от "горски":ТОЧНО!!!
19:38 23.09.2026
24 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #20 от "Черпако":Тази зима ще бъде много много студена Метър сняг Минус тридесет и кусур Силен вятър ще пронизва степите Няма да има ток но ще има перемога
19:38 23.09.2026
25 сфетдр
19:39 23.09.2026
26 Руси Филев
19:39 23.09.2026
27 Баа Гицка
19:39 23.09.2026
28 Сатана Z
19:39 23.09.2026
29 От Полша
До коментар #13 от "горски":с кораб през Ч. Море...
Коментиран от #63
19:41 23.09.2026
30 Заю Баю
До коментар #2 от "Отговор":Иво Христов каза преди две седмици, в Бг от един про-стак не може да очакваш да създаде нещо по добро.
19:41 23.09.2026
31 Готовност
19:42 23.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 даолпв
До коментар #18 от "Жълтопаветник":И тои е тарикат и умен точно колкото 1 жълтопаветен маймун. Двамата сте си лика прилика и имате еднакво количество мозък- никакво.
Коментиран от #39
19:43 23.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 русия
19:49 23.09.2026
36 Отреазвяващ
19:52 23.09.2026
37 Ехааааааа
19:54 23.09.2026
38 В Курск съм
19:55 23.09.2026
39 Жълтопаветник
До коментар #33 от "даолпв":Безпомощен си с тая импoтентна черепна кутийка да опровергаеш коментара ми и си принуден да пишеш глюпycти! Да ядеш на путин rзъ, ако не, имам баялдъ от куфарчето му! Айде със здраве!
19:55 23.09.2026
40 Спец
19:58 23.09.2026
41 Абе тоя е със свалени ГАЩИ
20:00 23.09.2026
42 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
20:01 23.09.2026
43 Какво чакаш Русия
Просто и логично.
20:02 23.09.2026
44 оня с коня
Коментиран от #57
20:02 23.09.2026
45 А50
20:03 23.09.2026
46 ПОМИЯРА СИ ОСТАВА ВИНАГИ ПОМИЯР
20:04 23.09.2026
47 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #21 от "Нафърфорий":Правилно брате Нафърфорие много вярно ПОНЕЖЕ ВЪЗМЕЗДИЕТО ЗА ГРЕХА НЕ ИДВА ВЕДНАГА ЗА ТУЙ ХОРАТА СА ОБЛАДАНИ ОТ НЕГО
20:04 23.09.2026
48 капут
20:06 23.09.2026
49 ?????
Що така?
Да напомням ли пак кой я почна патакламата в Черно и Азовско море?
А сега изведнъж са готови - кво стана бре, оказа се че перемогата за 40 дни не се получава?
Путин ще е голям ахмак ако пак им се върже.
20:08 23.09.2026
50 точка
20:10 23.09.2026
51 Ленче кремче
20:12 23.09.2026
52 А защо
20:13 23.09.2026
53 Ердоган
До коментар #3 от "Този корумпиран индивид":прогресивен военнолюбец винаги ще намери оправдание на Путлер за да продължи да избива православни славяни
20:17 23.09.2026
54 Няма няма
20:19 23.09.2026
55 6848683
20:26 23.09.2026
56 Споко нарко
20:33 23.09.2026
57 Магия Атанасова
До коментар #44 от "оня с коня":Жребецо ,ти Милен го остави ,част от работното място ,но усещам непреодолимо привличане към теб .
20:33 23.09.2026
58 Механик
Немате Черно море вече! Свиквай, зели.
20:36 23.09.2026
59 1234
20:37 23.09.2026
60 име
20:38 23.09.2026
61 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
20:41 23.09.2026
62 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
63 име
До коментар #29 от "От Полша":Ако не пренасят оръжия с кораби през Черно море, защо сега реват? За житото ли? Да го пренасят през Полша, нали от там било най-лесно за оръжията, значи може и за житото.
20:41 23.09.2026