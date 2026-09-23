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Зеленски: Украйна е готова за прекратяване на огъня в Черно море, очакваме отговора на Русия
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна е готова за прекратяване на огъня в Черно море, очакваме отговора на Русия

23 Септември, 2026 19:16 1 251 63

  • украйна-
  • русия-
  • черно море-
  • володимир зеленски-
  • война

Украйна е готова да гарантира безопасно корабоплаване и продоволствена сигурност в Черно море, ако Русия също е готова, заяви Зеленски

Зеленски: Украйна е готова за прекратяване на огъня в Черно море, очакваме отговора на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред световни лидери, че Украйна е готова за "прекратяване на огъня в Черно море, основано на предложенията на Египет, Индия и Турция", и добави, че сега е ред на Русия да отговори, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Украинският президент произнесе реч и на срещата на върха на украинската инициатива "Кримска платформа", която се състоя в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН, събрала световни лидери, и преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН относно руската война в Украйна, и преди да се обърне по-късно днес към Общото събрание на ООН.

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Украйна, която се опасява, че Русия планира да бомбардира електроенергийни и отоплителни съоръжения с ракети и дронове тази зима, настоява за прекратяване на огъня, обхващащо атаките срещу енергийната инфраструктура и корабоплаването в Черно море.

Зеленски заяви, че Египет, Индия и Турция са очертали варианти за възстановяване на безопасното корабоплаване за търговските кораби в Черно море, където превозът на товари е почти в застой поради интензивните атаки срещу кораби и пристанищна инфраструктура и от двете страни.

"Много (страни) вече обединиха усилията си за осигуряване на продоволствена сигурност и безопасно корабоплаване в Черно море. Египет, Индия и Турция вече ни предложиха варианти, които са изложени на хартия. Ние подкрепяме пътя, който може да доведе до сигурност, и сега очакваме отговора на Русия", заяви Зеленски, цитиран от агенция Укринформ.

"Очакваме отговора на Русия. Украйна е готова да гарантира безопасно корабоплаване и продоволствена сигурност в Черно море, ако Русия също е готова да предприеме реални стъпки към деескалация. Трябва да започнем отнякъде, а Русия трябва да започне с това да уважава другите. А основното уважение към света започва с прости неща: продоволствена сигурност, енергийна сигурност и правото на хората да живеят без страх", заяви президентът на Украйна.

Водещите вносители на пшеница в Азия, Близкия изток и Африка, които разчитат на Черноморския регион за доставки на пшеница, изпитват трудности при осигуряването на доставки. Световните цени на пшеницата вече отбелязват ръст.

Зеленски, който се обърна към Общото събрание на ООН днес, се срещна вчера с президента на САЩ Доналд Тръмп и заяви, че са двамата са обсъдили въпроса за спиране на огъня между Русия и Украйна по отношение на цели, свързани с енергетиката.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред журналисти след срещата си с руския външен министър Сергей Лавров днес, че както Русия, така и Украйна са изразили интерес към частично примирие, засягащо зърното и енергетиката.

Кремъл засега не е подкрепил публично предложенията.

Преди срещата между Лавров и Рубио Кремъл заяви, че няма основания за по-широки мирни преговори за Украйна, като в същото време посочи, че остава отворен за такива преговори.

"Засега няма предпоставки за преминаване към мирни преговори, въпреки че ние от наша страна оставаме отворени за мирни преговори“, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Зеленски заяви вчера, че би бил готов да се срещне с руския президент Владимир Путин на тристранна среща с Тръмп, отбелязва Ройтерс.

Зеленски заяви също така на форума "Кримска платформа", че пълното възстановяване на нормалния живот, основан на международното право, е възможно само ако териториалният суверенитет на Украйна бъде напълно възстановен, включително и над Крим, посочва Укринформ.

"Това незачитане (на международното право) започна през 2014 г., когато Русия нахлу в Крим. Не може да има пълно възстановяване на нормалността без Крим, без възстановяване на сигурността, защита на хората и човешкия живот, освобождаване на задържаните от Русия затворници и връщане към основните принципи на международното право. Териториалната цялост има значение, суверенитетът на държавите има значение, човешкият живот имат значение. И Русия трябва да научи това", заяви Зеленски.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пи ба смр ъдльо

    65 3 Отговор
    Бегай при бандера

    Коментиран от #19

    19:17 23.09.2026

  • 2 Отговор

    5 75 Отговор
    Русията бави отговора, защото си е глътнала езика от страх какво ще прави зимата.

    Коментиран от #15, #30, #34

    19:18 23.09.2026

  • 3 Този корумпиран индивид

    67 3 Отговор
    е много нашмъркан и витае в розовата мъгла на неговата простовата мъглявина .

    Коментиран от #8, #53

    19:19 23.09.2026

  • 4 Иван 1

    58 4 Отговор
    Я се скрий бе сега искаш,но иначе пращаш дрон,бой по каската.

    19:20 23.09.2026

  • 5 Възpожденец 🇧🇬

    3 45 Отговор
    Румбата само това чакаше, ей сега, до няколко минути ще се обади на Путлер или на водещия му офицер полковник Гундяев да уреди спиране на огъня и даване път на дипломацията за уреждане на войната.

    19:20 23.09.2026

  • 6 Това същество

    62 4 Отговор
    е наистина неадекватно.

    19:20 23.09.2026

  • 7 горски

    63 4 Отговор
    Капитулация ....е правилната дума и агонията свършва.А не Кримски платформи и бълнувания ала Калас...

    19:21 23.09.2026

  • 8 Стари милиционерски номера

    21 4 Отговор

    До коментар #3 от "Този корумпиран индивид":

    Крадеца вика "Дръжте крадеца" !

    Коментиран от #13

    19:22 23.09.2026

  • 9 Да бе !

    30 1 Отговор
    На полската митница били задържали Тир, пълен с тоалетни от неустановен засега жълт метал! Поляците са се заканили да изпратят натривки на ФБР, за да се установи кой е тропкал там!

    19:22 23.09.2026

  • 10 Отговорът

    32 2 Отговор
    Вероятно се вижда за части от секундата във въздуха . Зеленият пак беше нашмърканняко на форума. И очаква някой да се съобрази с това,което му е наредено да каже ли

    19:25 23.09.2026

  • 11 гошо

    15 1 Отговор
    евреин

    19:25 23.09.2026

  • 12 Ами

    46 2 Отговор
    Русия вече отговори.
    Няма условия за прекратяване на конфликта.
    Който му се преговаря да заповяда в Москва.

    19:26 23.09.2026

  • 13 горски

    58 3 Отговор

    До коментар #8 от "Стари милиционерски номера":

    Хубаво беше да се пренасят оръжия с кораби ,заявени като храни....Спря мамбото и реването започна...Иначе каква радост беше ,че са занулили руския флот.Ами сега....

    Коментиран от #23, #29

    19:26 23.09.2026

  • 14 тъй ли...

    49 2 Отговор
    Украйна беше готова и да прекрати атаките по енергийни обекти, а три дни по-късно атакува петролопреработвателен завод край Москва.
    Преди 5 г бяхте готови да спрете издевателствата над руснаците в Донбас, но и него договор нарушихте.
    Вече ви нямат доверие.

    19:26 23.09.2026

  • 15 Много си смешен

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "Отговор":

    Повярвай ми въпреки че няма да го осъзнаеш

    19:31 23.09.2026

  • 16 БРИТАНЦИТЕ РЕШАВАТ ЗА АТАКИТЕ

    32 2 Отговор
    ЗЕЛЕНИЯ няма думата. Палячо.

    19:31 23.09.2026

  • 17 бай Иван

    33 2 Отговор
    Да бе да! Руснаците спряха доставките на оръжие през Черно море и Зельо ревна. Оня ден гледах как в Украйна са почнали да преработват зърното на пелети за огрев щото няма какво да го правят. И какво ? Пак да им се вържат и да пристигат ракети от Запада за удари вътре в Русия през Одеса . Ако Путин се съгласи ще излезе най-големият глупак. Щото ги гали, за това войната продължава четири години. Искаха ли да бият вътре в Русия украинците ?Биха ли ? Биха.А получиха ли си го?Получиха си го .Разориха им страната и нищо от икономиката не остана . Сега да не реве . Като е еркек да продължава да видим докъде ще го докара. А ги оставиха руснаците да си доставят оръжие през Черно море, а войната пак ще ескалира. Единствено инспекция на всеки кораб влизащ към Одеса за липса на оръжие.

    19:32 23.09.2026

  • 18 Жълтопаветник

    3 35 Отговор
    Ей за туй го уважавам Зеленски, че е тарикат! След като потопи руския флот е готов да спре огъна! Пак е някаква отстъпка гювеч за путинчо!

    Коментиран от #33

    19:32 23.09.2026

  • 19 Пешоо

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пи ба смр ъдльо":

    Хаха
    Те попнаха първи и сега били готови да спрат.... защо така Володя?!
    Само да припомня , че същия този човек каза през 2022 , че ще воюват и така изправи целия си народ пред тези мъки... вместо да търси всевъзможни дипломатически дългосрочни решения...

    19:34 23.09.2026

  • 20 Черпако

    26 1 Отговор
    Виж са ,шмъркльо .
    На видеата, и снимките си постоянно под силен волтаж ,няма да изкараш дълго
    Олена вече не ти бара щепсела ,и зарежда в друг разклонител ,нали знаеш .
    Тия ,около тебе ще те провесят , надолу с главата .
    В ЕС до няколко месеца ще има тюрлю гювеч, и смяна на власт имащите ,а укропия я изкара зимата в този си вид ,я не .
    Поживьом, увидим .

    Коментиран от #24

    19:34 23.09.2026

  • 21 Нафърфорий

    26 1 Отговор
    Значи,зеления цяло лято бомби руски рафинерии и кораби,а когато наближи зимата,и Русия му каза какво ще последва- иска примирие?!?
    Няма как да се случи,първо ще си получи заслужения отговор,и тогава евентуално ще има примирие.

    Коментиран от #47

    19:37 23.09.2026

  • 22 Да не би

    0 1 Отговор
    превода да е-,, съгласна", защото за спиране не трябва някаква готовност!

    19:37 23.09.2026

  • 23 Бай онзи

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "горски":

    ТОЧНО!!!

    19:38 23.09.2026

  • 24 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 4 Отговор

    До коментар #20 от "Черпако":

    Тази зима ще бъде много много студена Метър сняг Минус тридесет и кусур Силен вятър ще пронизва степите Няма да има ток но ще има перемога

    19:38 23.09.2026

  • 25 сфетдр

    23 2 Отговор
    Надрусана маймуна, вече си готов да не те бият по канчето ли бре??? Калпазззанин, Русия тъкмо почна да ви намества бандера фашистките чакри, и вече сте готови да спрат да ви бият??? Това само надрусана маймуна може да го измисли. Цели 5 г се разхождаше да обясняваш как "побеждаваш" и сега изведнъж след като сринаха всичко в фашистка Украйна и вече си готов да преговаряш??? Изби си и народа за няколко долара повече и сега вече като разбра че западните пръдльовци не могат да ти помогнат с нищо, почна да се оглеждаш за милост. Слава на Господ Иисус Христос, Русия издържа на нападението. Сега ще ти начупят муцуната.

    19:39 23.09.2026

  • 26 Руси Филев

    9 1 Отговор
    Само Русия има право на огън!

    19:39 23.09.2026

  • 27 Баа Гицка

    2 19 Отговор
    Путин немое се усети че Натуту го върти на бавен шиш докато потече мазнинка, без да вземат пряко участие. Така е най сладко. А като вземе да прегаря, ще го довършат.

    19:39 23.09.2026

  • 28 Сатана Z

    18 1 Отговор
    На кой му пука какво иска зеления фюрер - евреин? Русия затвори трафика на оръжие към 404 през Черно море и там го стяга чепика нациста от Кривой рог.

    19:39 23.09.2026

  • 29 От Полша

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "горски":

    с кораб през Ч. Море...

    Коментиран от #63

    19:41 23.09.2026

  • 30 Заю Баю

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Отговор":

    Иво Христов каза преди две седмици, в Бг от един про-стак не може да очакваш да създаде нещо по добро.

    19:41 23.09.2026

  • 31 Готовност

    9 1 Отговор
    А Русия не е "готова" да спре огъня в Черно море. Като се "подготви" - тогава и ще го спре.

    19:42 23.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 даолпв

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Жълтопаветник":

    И тои е тарикат и умен точно колкото 1 жълтопаветен маймун. Двамата сте си лика прилика и имате еднакво количество мозък- никакво.

    Коментиран от #39

    19:43 23.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 русия

    5 1 Отговор
    търпяха търпяха говориха кво стана наркото ся се моли

    19:49 23.09.2026

  • 36 Отреазвяващ

    6 1 Отговор
    Не да прекратиш огъня тук или там.Казвс ти се да подпишеш капитулацията!Кое не разбра?

    19:52 23.09.2026

  • 37 Ехааааааа

    9 1 Отговор
    Покрайна тъй е надупена , също като урсулите , че вече се чудят какви санкции да си налагат против тях самите !!! А Наркомана гледа как да си спаси кожата ...че ще го очистят не Руснаците а партньорите му от запада !

    19:54 23.09.2026

  • 38 В Курск съм

    5 1 Отговор
    Лошото за зеления наркоман че отвори кутията на Пандора. Няма връщане назад.

    19:55 23.09.2026

  • 39 Жълтопаветник

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "даолпв":

    Безпомощен си с тая импoтентна черепна кутийка да опровергаеш коментара ми и си принуден да пишеш глюпycти! Да ядеш на путин rзъ, ако не, имам баялдъ от куфарчето му! Айде със здраве!

    19:55 23.09.2026

  • 40 Спец

    3 1 Отговор
    Срещу 1 гривна ще ти кажа, какъв ще бъде отговорът, наркоманче.

    19:58 23.09.2026

  • 41 Абе тоя е със свалени ГАЩИ

    4 1 Отговор
    Нелегитимния президент е готов на всичко за да запази живота си !!!

    20:00 23.09.2026

  • 42 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    4 1 Отговор
    Май ти е много кофти, че затвориха всички украински пристанища на Черно море...

    20:01 23.09.2026

  • 43 Какво чакаш Русия

    3 1 Отговор
    Като прекратиш огъня, няма кой да ти отговаря!
    Просто и логично.

    20:02 23.09.2026

  • 44 оня с коня

    1 0 Отговор
    айе ма,марче, милен те чака да му надуеш кавала , айде сваляй очилата и заминава

    Коментиран от #57

    20:02 23.09.2026

  • 45 А50

    3 1 Отговор
    И що така, нали трябваше за 40 дни да бутнете Русия. А сега молите за примирие, за да се превъоръжите и пускате бекове по руските пристанища

    20:03 23.09.2026

  • 46 ПОМИЯРА СИ ОСТАВА ВИНАГИ ПОМИЯР

    5 1 Отговор
    ПОМИЯРА СИ ОСТАВА ВИНАГИ ПОМИЯР ! НАРКОМАНА Е ОБРЕЧЕН И ЩЕ ОТИДЕ НА ПОПИВКА ВЪВ СИБИР ! ДУПЕ ДА МУ Е ЯКО ДА СИ НОСИ ВЪЗЕЛИН !!!

    20:04 23.09.2026

  • 47 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Нафърфорий":

    Правилно брате Нафърфорие много вярно ПОНЕЖЕ ВЪЗМЕЗДИЕТО ЗА ГРЕХА НЕ ИДВА ВЕДНАГА ЗА ТУЙ ХОРАТА СА ОБЛАДАНИ ОТ НЕГО

    20:04 23.09.2026

  • 48 капут

    6 1 Отговор
    укройна няма излаз в черно море..затова иска мир..няма флот..всичко под вода..никаква търговия.. Колапс..Русия удря погранични райони на метри от полска, румънска граница..и там ще се затвори потока на оръжейните доставки..Зелевчук загуби войната..а иска среща с Путин..за да го лигитимират..да дойде в Москва..ако му стиска..

    20:06 23.09.2026

  • 49 ?????

    7 1 Отговор
    Уф.
    Що така?
    Да напомням ли пак кой я почна патакламата в Черно и Азовско море?
    А сега изведнъж са готови - кво стана бре, оказа се че перемогата за 40 дни не се получава?
    Путин ще е голям ахмак ако пак им се върже.

    20:08 23.09.2026

  • 50 точка

    3 1 Отговор
    Mdaaaa,пак ИСКА!!!!!А нещо друго/по-конкретно може ли?И ако искаш нещо от Русия ,то отиваш ТАМ!Русия искаше от вас НЕЩО и дойде в кииииф/за 3 дена!После ви ...ПОВЯРВА!....Огромна грешка!

    20:10 23.09.2026

  • 51 Ленче кремче

    3 1 Отговор
    До последния укр, зелчо...

    20:12 23.09.2026

  • 52 А защо

    3 1 Отговор
    само в Черно море? И защо няма дума за енергийната сигурност? Или за "сенчестият" флот? Защо Украйна да си изнася зърното, а България да не купува руски нефт? Нещо много едностранно ми се вижда всичко! Украйна пуска танкерите, Англия ги конфискува....

    20:13 23.09.2026

  • 53 Ердоган

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Този корумпиран индивид":

    прогресивен военнолюбец винаги ще намери оправдание на Путлер за да продължи да избива православни славяни

    20:17 23.09.2026

  • 54 Няма няма

    4 0 Отговор
    Никакво зърно няма да изкарате ... ще ви гние и ще вони

    20:19 23.09.2026

  • 55 6848683

    3 0 Отговор
    ко черно море , ве мишок, търси къде да се скатаеш , че дядя Вова иде с привака !

    20:26 23.09.2026

  • 56 Споко нарко

    2 0 Отговор
    Скоро няма да ви се налага да водите бойни действия в Черно море.

    20:33 23.09.2026

  • 57 Магия Атанасова

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "оня с коня":

    Жребецо ,ти Милен го остави ,част от работното място ,но усещам непреодолимо привличане към теб .

    20:33 23.09.2026

  • 58 Механик

    0 0 Отговор
    Зелииии, таа нема а стане твойта. Руснаците нема да ва оставят ОНИЯ да почнат отново да ви пълнят с оръжие по море.
    Немате Черно море вече! Свиквай, зели.

    20:36 23.09.2026

  • 59 1234

    0 0 Отговор
    Украйна съвсем скоро ще бъде готова и да подпише капитулацията. Всички споразумения до сега бяха нарушавани веднага от зеленски, а запада обвиняваше Русия. Никакво прекратяване на нищо, докато наркомана не подпише капитулацията.

    20:37 23.09.2026

  • 60 име

    0 0 Отговор
    Обади се на руснаците като си готов за безусловна капитулация!

    20:38 23.09.2026

  • 61 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    0 0 Отговор
    Запазете ли си места за спане у метрото?

    20:41 23.09.2026

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  • 63 име

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "От Полша":

    Ако не пренасят оръжия с кораби през Черно море, защо сега реват? За житото ли? Да го пренасят през Полша, нали от там било най-лесно за оръжията, значи може и за житото.

    20:41 23.09.2026